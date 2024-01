© Pourquoi les chats jettent des objets par terre et comment empêcher ce comportement

Le comportement des chats suscite souvent la curiosité des humains qui vivent avec eux. Pourquoi pétrissent-ils les surfaces telles que le canapé ou le lit ? Pourquoi me lèchent-ils puis me mordent-ils ? D’autres sont aussi frappants que leur penchant à « torturer » les souris avant de les manger.

Nous trouvons également des gestes qui font partie de leur nature. Entre autres, ils ouvrent légèrement la bouche lorsqu’ils reniflent quelque chose. Le grattage est aussi un autre geste qu’ils exécutent instinctivement, pour garder leurs ongles aiguisés.

Il faut leur fournir un griffoir adapté afin que vos chats ne détruisent pas votre canapé ou vos rideaux.

À cet égard, il existe un comportement récurrent qui met également en péril la décoration de votre maison. Il s’agit de leur empressement à jeter au sol les objets qu’ils rencontrent. Des livres sur une étagère, un vase ou une tasse à café sur la table… d’un seul coup de patte, votre chat le jette au loin et risque de faire des dégâts.

Pourquoi les chats jettent-ils des objets par terre ?

1) La curiosité et l’instinct naturel de chasseur poussent souvent les chats à jeter par terre tout ce qui se trouve sur leur chemin. Les chats sont très curieux et doivent explorer tout ce qu’ils rencontrent. Mais il n’y a rien de mal à cela, ils veulent juste s’assurer que c’est sans danger.

Par conséquent, s’ils rencontrent un objet qu’ils ne reconnaissent pas ou auquel ils ne font pas confiance, ils peuvent s’en débarrasser en le poussant par terre.

2) Si votre chat est encore petit, cet instinct est encore plus présent. Comme il est en train d’apprendre à connaître et à explorer son environnement, il jette souvent les objets qui se trouvent sur son chemin par curiosité, pour voir ce que c’est, ou même pour se distraire.

3) Une autre raison récurrente de cette pratique est que votre chat s’ennuie ou manque de stimulation. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un animal très intelligent et curieux, et qu’il est donc important de le divertir et de le stimuler au moyen d’activités, de jeux et de jouets. Sinon, ils chercheront d’autres distractions et moyens d’attirer votre attention. Ils peuvent notamment détruire vos décorations ou renverser votre tasse de café dès que vous êtes négligent.

Comment empêcher votre félin de jeter des objets par terre ?

L’éducation du chat est essentielle pour corriger tout comportement qui nous dérange. Elle doit commencer dès que l’animal est un chaton. Il lui sera ainsi plus facile d’apprendre ce qui est bien et ce qui est mal.

Il est important que le dressage soit axé sur le renforcement positif. En d’autres termes, il faut récompenser les comportements que l’on veut qu’il répète. Et ce, plutôt que de le gronder ou de le punir lorsqu’il fait des bêtises.

Assurez-vous que le chat comprend l’ordre « non » avec fermeté et insistance. Cela, afin qu’il vous écoute lorsque vous lui dites de ne pas lancer d’objets. Proposez-lui ensuite une autre forme de divertissement, comme un jouet. Ainsi, il saura qu’il n’est pas acceptable de jeter des objets par terre, mais qu’il doit s’amuser avec ses propres jouets.