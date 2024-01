© Les astuces de coiffeur pour que vos cheveux gris vous rajeunissent au lieu de vous vieillir

Les cheveux gris sont magnifiques lorsqu’ils sont portés avec fierté. De la reine Letizia à Andie MacDowell en passant par Jodie Foster, les cheveux gris sont un exemple de ce qu’ils peuvent avoir de flatteur. N

ous avons demandé à Isaac Salido, un coiffeur célèbre pour son approche innovante et avant-gardiste du monde de la beauté, de lancer sa campagne Silver Ladies afin de célébrer et d’honorer les femmes aux cheveux gris, blancs ou grisonnants. Et tant qu’à faire, découvrez leurs meilleurs conseils pour faire paraître les cheveux gris plus jeunes, et non plus vieux, afin d’oser franchir le pas.

COMMENT FAIRE EN SORTE QUE LES CHEVEUX GRIS PRENNENT DES ANNÉES ET N’EN RAJOUTENT PAS

Toutes les femmes veulent être blondes car, selon elles, la couleur claire des cheveux adoucit les traits. Et comme le souligne le coiffeur, « la première chose que j’aimerais faire, c’est casser le lien entre cheveux gris et vieillissement. Il y a des personnes très jeunes qui ont des cheveux gris et des personnes très âgées qui n’en ont pas », précise-t-il.

Mais si nous voulons voir les cheveux gris comme un look plus jeune qui enlève des années, nous devons prendre en compte les aspects suivants :

Prenez soin de vos cheveux.

Il est très important que les cheveux gris aient toujours l’air sains, brillants et d’une bonne densité. Il est donc très important d’en prendre soin en limitant au maximum les agressions, en adoptant de bonnes pratiques de lavage et de séchage…

Empêcher la couleur des cheveux gris de jaunir. Souvent, lorsque nous touchons les cheveux avec nos mains, nous pouvons faire jaunir les cheveux gris. Mais avec un bon conditionneur spécifique sur les cheveux, nous pouvons éviter ce problème.

La coupe de cheveux est essentielle. C’est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les cheveux gris sont liés à l’âge. Jusqu’à présent, « de nombreuses personnes qui laissaient leurs cheveux gris le faisaient par commodité et ne se souciaient pas tellement de leurs cheveux », explique la styliste.

En conséquence, elles finissaient par porter leurs cheveux mal coupés et, dans de nombreux cas, avec un volume qui ajoutait des années à leur chevelure. Il suffit de les porter avec une coupe bien exécutée et stylée, en l’adaptant à chaque personne et non l’inverse. Et surtout, « apprenez à aimer votre type de cheveux, qu’ils soient raides, bouclés, avec ou sans volume », dit-elle.

Soyez adepte des lèvres rouges pour accompagner vos cheveux gris, elles seront vos meilleures alliées et ont le pouvoir de sublimer la peau.

COUPES DE CHEVEUX QUI RAJEUNISSENT LES CHEVEUX GRIS

Toutes les coupes de cheveux conviennent aux cheveux gris ou grisonnants. Et la couleur n’est pas aussi importante que la texture de nos cheveux, qu’ils soient lisses ou bouclés ou qu’ils aient du volume ou non, pour déterminer la coupe de cheveux la plus adaptée.

« Il est très important de briser les mythes, car les cheveux blancs, tout comme les cheveux blonds, roux ou bruns, permettent n’importe quel type de coupe, ainsi que l’idée qu’à un certain âge, les femmes ne doivent pas dépasser une certaine longueur, une autre grosse erreur ».

COMMENT PORTER LES CHEVEUX GRIS AVEC FIERTÉ

La clé pour mettre en valeur les cheveux gris est de les porter avec confiance, en brisant les conventions et en ne se laissant pas influencer par l’opinion des autres. Selon l’expert capillaire, « nos clientes qui ont laissé leurs cheveux gris les portent toujours pour une bonne raison ». Il est facile de mettre en valeur ses cheveux gris, il suffit de franchir le pas », ajoute-t-il.

COMMENT FAIRE POUSSER DES CHEVEUX GRIS AVEC STYLE ?

Cette question est la plus importante : comment réaliser la transition vers nos cheveux blancs de la manière la plus douce et la plus flatteuse qui soit ? En fonction de la qualité des cheveux et de la couleur de la teinture, nous pourrions opter pour des reflets afin d’atténuer les contrastes et les cheveux blancs.

Il faut également tenir compte du fait que « l’oxydation dans ces travaux peut jouer des tours, il faut donc savoir que l’on peut atténuer et aider le processus, mais la meilleure option est de jouer avec des coupes qui dissimulent la racine et la laissent pousser », conclut le coiffeur.