© Cette chatte élève un chiot comme s’il était un petit de sa portée, la Toile émue

Un adorable chiot a conquis les médias sociaux en adoptant l’identité d’un chat. Ainsi, une chatte l’accueille comme un membre de sa portée. Cette vidéo touchante obtient alors près de deux millions de fois. Elle est même devenue un phénomène viral sur les plateformes numériques.

Les images montrent le chiot s’intégrant naturellement dans un troupeau de félins

Comme n’importe quel chat, elle l’accepte avec une tendresse surprenante. Le point culminant est atteint lorsque la chatte commence à lécher le petit chiot. Ce geste émeut les internautes du monde entier.

Le clip a rapidement fait le tour du monde. Le message original a déclenché une avalanche de réactions, allant des expressions de tendresse aux messages soulignant l’épisode inhabituel mais charmant.

En ce sens, l’histoire de ce phénomène particulier a suscité une vague de commentaires parmi les utilisateurs. Ces derniers se demandaient comment un chiot pouvait adopter « la mentalité d’un chat » et être accepté de la sorte par sa mère.

« Je t’aime tellement chat chien », « Trop mignon », « Je veux voir comment l’histoire continue jour après jour », « Le seul genre de chose que je veux voir dans la vie » et « Je ne peux pas exprimer à quel point j’aime les chats et les chiens » sont quelques-uns des messages contenus dans la publication.

Les experts en comportement animal soulignent

Bien que rares, de telles situations ne sont pas impossibles. En effet, les animaux surprennent souvent par leur capacité d’adaptation et leurs liens affectifs. Il convient de noter que pendant la période d’adaptation, les chiens et les chats peuvent très bien s’entendre. Et ce, bien qu’il n’y ait aucune garantie de succès comme c’est le cas avec les humains.

L’histoire de ce chiot et de sa nouvelle famille nous montre aussi à quel point nos animaux peuvent être adorables. Leur capacité à s’adapter et à communiquer est meilleure que certains des humains. Ils montrent que la famille passe avant tout, même s’il n’y a pas de liens du sang.

