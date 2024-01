© Photos inédites d’un alligator blanc extrêmement rare, il n’y en a que 8 dans le monde

Un parc de reptiles d’Orlando, en Floride, a accueilli un nouveau membre très spécial, voire unique au monde. Il s’agit d’un alligator blanc extrêmement rare, né il y a quelques mois. Selon Gatorland, il s’agit d’une femelle avec une variation génétique appelée leucisme. Ce qui rend sa couleur différente de celle de son espèce.

Gatorland a indiqué qu’il s’agissait du premier alligator leucistique blanc né sous la garde d’un humain. Cette réserve naturelle précise qu’il est l’un des huit au monde. Il s’agit de la variation génétique la plus rare chez l’alligator américain, parfois confondue avec l’albinisme.

L’alligator est né dans un parc de Floride

Un communiqué publié sur le compte Facebook du parc de reptiles donne plus de précisions. Selon le personnel, ils avaient découvert un nid d’alligators leucistiques dans les marais de Louisiane il y a 36 ans. Mais c’est la première fois qu’un alligator avec ces caractéristiques a vu le jour. « C’est plus que rare, c’est absolument extraordinaire et c’est la première fois au monde », a déclaré Mark McHugh, président-directeur général de Gatorland.

Leucisme ou albinisme ?

Les alligators atteints de leucisme diffèrent des albinos, qui ont les yeux roses et une perte totale de pigments. Dans le cas des premiers, leur peau blanche présente souvent des taches ou des points de coloration normale. De plus, ils ont également des yeux bleus brillants. Selon l’Orlando Sentinel, le nouveau petit de la réserve, fondée en 1949, est né en août de cette année.

Le nouveau bébé leucistique est une femelle et est né aux côtés de son frère de couleur normale. Tous deux pèsent 96 grammes et mesurent actuellement 49 cm de long. Leurs parents s’appellent Jeyan et Ashley. « Il s’agit d’animaux incroyablement spéciaux dans le monde des reptiles et nous sommes très attentifs à leur sécurité », explique Gatorland.

Pourquoi la naissance d’un alligator blanc est-elle si rare ?

M. McHugh a fait remarquer que les chances qu’un alligator naisse atteint de leucisme sont « d’une sur des millions ». Ce qui en fait probablement l’événement le plus important survenu non seulement dans le monde des alligators, mais aussi dans celui des reptiles. « C’est tout simplement sans précédent », a-t-il déclaré.

La naissance récente dans le parc d’Orlando était attendue depuis des années. Un groupe de 18 alligators leucistiques, tous frères et sœurs, a été sauvé d’un marécage de Louisiane dans les années 1980. Ensuite, le zoo Audubon de la Nouvelle-Orléans les accueille. Sept d’entre eux sont d’ailleurs encore en vie aujourd’hui, et trois d’entre eux vivent dans la réserve de Floride depuis 2008. Mais ce n’est donc qu’en 2023 qu’un petit porteur de la variation génétique arrive.

« Il n’y a jamais eu de descendant blanc de ce groupe de 18 frères et sœurs nés en 1987. C’est le premier. C’est pourquoi il est incroyablement rare », a confirmé M. McHugh.

Comment voir l’alligator blanc ?

En raison de sa rareté, le parc prévoit d’exposer l’animal au début de l’année prochaine, ainsi que son frère. L’objectif est donc de permettre aux visiteurs de les voir, d’en apprendre davantage à leur sujet et de tomber amoureux des petits. « Pour l’instant, cependant, nous continuons à les garder en sécurité, où nous pouvons surveiller de près leur santé et leur croissance », a ajouté le PDG de Gatorland.