© Les 3 véritables raisons pour lesquelles les chats lèchent leurs maîtres

Les chats ont la réputation d’être distants et indépendants. Cependant, de nouvelles études sur la façon dont ils répondent à leurs maîtres suggèrent qu’on sous-estime leurs capacités sociocognitives et la profondeur de leur attachement à l’homme. Les chats aiment leurs maîtres, ils éprouvent de l’affection pour eux. Et l’une des façons de le montrer est de les lécher.

Beaucoup de gens se demandent pourquoi les chats lèchent les mains de leurs maîtres. Et bien, sachez qu’il y a plusieurs raisons à cela. Cela implique des questions d’amour et de loyauté similaires à celles des félins qui se lèchent entre eux.

Commençons par parler de la langue du chat !

C’est une partie essentielle de l’animal, recouverte de centaines de zones acérées, les papilles. C’est pourquoi elle est si rugueuse lorsqu’ils lèchent nos mains. La langue a de nombreuses fonctions. Par exemple, lorsqu’ils se nourrissent, elle est très utile pour racler la chair des os de leurs proies.

Pour mieux comprendre pourquoi les chats lèchent les mains de leurs maîtres , il faut donc analyser pourquoi les chats se lèchent entre eux. Il existe des facteurs primordiaux : l’entretien des poils, les liens affectifs et la perception des odeurs.

Pourquoi les chats lèchent-ils leurs maîtres ?

Affection : Ces animaux ont de nombreuses façons de communiquer avec les humains. Et l’une d’entre elles est le léchage. Lorsque nous caressons un chat et qu’il nous lèche la main en ronronnant, nous pouvons nous estimer heureux ! Cela signifie qu’il nous aime et qu’il aime être avec nous.

La sueur : Bien que cela soit surprenant, certains chats aiment le goût légèrement salé de la sueur. Cela peut donc être une autre raison pour laquelle il nous lèche la main.

Territoire : les chats sont des animaux très territoriaux, il est donc possible qu’ils veuillent nous marquer. Leur odorat est beaucoup plus développé que celui des humains. Et, en se léchant, ils laissent de petites particules odorantes.

Lorsqu’un chat se lèche, il attend une réponse de l’homme. Et il est toujours conseillé de lui donner cela pour qu’il se sente aimé. Pour lui montrer que nous l’aimons, nous devons également le caresser avec notre main libre. Nous pouvons d’ailleurs le peigner avec une brosse douce.

Les chats aiment leurs maîtres !

Une étude de 2017 citée dans la revue Current Biology montre que, les chats domestiques forment des liens sécurisés et insécurisés avec les personnes qui s’occupent d’eux. Une attitude qu’ils ont en commun avec les enfants et les chiens,

« C’est la première fois que des chercheurs montrent empiriquement que les chats présentent les mêmes styles d’attachement que les bébés et les chiens », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Kristyn Vitale, chercheur au laboratoire d’interaction homme-animal de l’université d’État de l’Oregon, aux États-Unis.

« Notre étude indique que lorsque les chats vivent dans un état de dépendance vis-à-vis d’un humain, ce comportement d’attachement est flexible et la plupart des chats utilisent les humains comme source de réconfort », a-t-elle ajouté.

Une étude similaire à celle des enfants et des chiens pour étudier leurs comportements d’attachement

Pendant le test, chaque chat a passé deux minutes dans une pièce avec la personne qui s’occupait de lui. Il a ensuite passé deux minutes seul. Enfin, il est retourné auprès de son propriétaire pour deux minutes supplémentaires.

À leur retour auprès de la personne qui s’occupe d’eux (après l’absence), les chats ayant un « attachement sûr » à la personne étaient moins stressés. Ils équilibraient alors leur attention entre l’humain et leur environnement. Par exemple, ils continuaient à explorer la pièce.

En revanche, les chats ayant un « attachement insécurisé » montraient des signes de stress. Cela inclut par exemple le remuement de la queue et le léchage des lèvres. Ils restaient d’ailleurs éloignés de la personne (évitement) ou s’accrochaient à elle en sautant sur ses genoux et en ne bougeant pas (ambivalence).

L’étude a porté sur des chats jeunes et adultes. Sur 70 chatons, on classe 64 % dans la catégorie « attachement sûr » et 36 % dans la catégorie « attachement précaire ».

La formation à la socialisation peut-elle modifier ces pourcentages ?

Mais après un cours de six semaines, on n’a constaté aucune différence significative. « Une fois que le style d’attachement entre le chat et la personne qui s’occupe de lui est établi, il reste relativement stable au fil du temps, même après la formation et la socialisation », a déclaré M. Vitale.

« Les chats, comme la plupart des animaux domestiques, conservent certains traits juvéniles jusqu’à l’âge adulte et continuent de dépendre des humains pour leurs soins », a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont ensuite testé 38 chats âgés de plus d’un an. Les pourcentages étaient très similaires à ceux des chatons : 66 % présentaient un « attachement sûr » et 34 % un « attachement incertain ».

« Il a été surprenant de constater que la proportion d’attachements sécurisés et insécurisés dans les populations de chatons et de chats adultes correspondait à celle des bébés humains », a déclaré M. Vitale. Chez l’homme, 65 % des nourrissons ont un attachement sûr à la personne qui s’occupe d’eux.

« Les chats qui ne sont pas sûrs d’eux ont tendance à s’enfuir et à se cacher ou à se montrer distants », explique M. Vitale. « Pendant longtemps, on a pensé que tous les chats se comportaient ainsi. Or, la plupart d’entre eux utilisent leur maître comme source de sécurité. Votre chat dépend de vous pour se sentir en sécurité lorsqu’il est stressé », conclut le chercheur.