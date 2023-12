© La raison pour laquelle votre chat veut toujours dormir entre vos jambes

Nos petits félins ont la réputation d’être indépendants et moins affectueux que d’autres animaux de compagnie, comme les chiens. Cependant, ce n’est pas tout à fait le cas de tous les chats. En effet, il existe des spécimens très dépendants et affectueux et d’autres qui ne le sont pas autant.

Il est vrai que la nature d’un chat est différente de celle d’un chien, puisqu’il s’agit après tout d’espèces totalement différentes. Mais cela ne signifie pas que les chats ne peuvent pas montrer leur affection.

En ce sens, l’une des façons de montrer que nous faisons partie de leur groupe social est de dormir entre nos jambes ou sur elles. Cela peut signifier beaucoup de choses, de l’affection à la confiance en passant par la sécurité et le confort.

À la recherche de votre chaleur

Nos chats recherchent toujours des endroits chauds pour se reposer. Et ce, qu’il s’agisse d’un radiateur, d’un lit rempli de couvertures ou d’un endroit ensoleillé. En effet ils aiment le beau temps et les bonnes températures. Ils ne supportent d’ailleurs pas très bien le froid et les courants d’air. Surtout s’ils ont le poil court et fin ou s’ils n’ont pas de fourrure du tout.

Le corps humain est un endroit qu’ils considèrent comme chaud et confortable, un peu comme une « cuisinière ambulante ». Alors, si cette cuisinière est également statique, certains chats vont grimper sur nos jambes pour s’allonger et recevoir notre chaleur. Et ce, qu’on soit tranquille sur le canapé, le lit ou le fauteuil, que ce soit en lisant, en regardant la télévision ou en utilisant le téléphone portable.

Le chat veut vous faire confiance

Il est dans la nature d’un chat d’être méfiant, surtout s’il a été mal socialisé pendant son enfance. Cela peut aussi découler d’un traumatisme à un moment ou à un autre de sa vie. C’est pourquoi, si votre félin dort entre vos jambes, c’est qu’il vous fait vraiment confiance. De plus, il sait que vous ne pourrez pas lui faire de mal.

Votre chat dort avec vous, dans votre lit, près de vous ou sur vos genoux ? Il vous laisse toucher son ventre ou il se couche sur le dos près de vous ? Il ne fait aucun doute que votre petit félin vous fait entièrement confiance.

Le félin veut se sentir protégé

Découlant de l’aspect précédent, lorsqu’un chat a confiance en son maître, il n’hésite pas à dormir entre ses jambes. Ceci, en plus de la confiance, indique que votre félin pense que vous allez le sauver de toute adversité.

Vous le nourrissez tous les jours, vous nettoyez sa litière, vous vous occupez de son hygiène et de son affection. Il suppose donc que vous serez également prêt à le défendre contre tout danger ou menace qui pourrait survenir. C’est comme si votre chat était à la maison avec vous, se sentant totalement protégé et en sécurité.

Le chat vous montre son affection

Les chats manifestent leur affection de manière unique et particulière. Votre chat peut être très dépendant et vous chercher constamment, vous montrer de l’affection et vous en demander. Mais dans de nombreux autres cas, les signes d’amour sont beaucoup plus subtils. C’est une démonstration d’amour de la part de votre félin que vous devez apprécier à sa juste valeur.

Le félin est à l’aise

En plus d’être un endroit chaud, nos jambes sont confortables pour eux. Et ce, surtout lorsque nous les plaçons dans certaines positions qui leur permettent d’avoir plus de surface pour s’allonger et se reposer ou pour poser leur tête.

Les chats préfèrent les zones surélevées

Saviez-vous que les chats se sentent beaucoup mieux et plus en sécurité lorsqu’ils contrôlent tout leur espace dans des endroits élevés ou surélevés ? C’est pourquoi des étagères et des endroits élevés et sûrs s’avèrent mieux adéquats pour les félins.

Les chats peuvent se reposer ou se blottir contre vous ou contre vos pieds. Mais ils préfèrent le faire sur vos jambes parce qu’ils sont plus hauts et qu’ils ont un meilleur contrôle sur tout. C’est un fait et une explication à la raison pour laquelle votre chat dort sur vos genoux.

Il y a plus d’un chat chez vous ?

Enfin, lorsqu’il y a plus d’un chat dans la maison, la situation suivante peut se produire. L’un de vos félins dort sur vos genoux, le second vient le « pousser » pour qu’il s’allonge sur vos genoux.

Il est important de préciser que les chats délimitent leur territoire au moyen de marques olfactives qu’ils peuvent laisser avec leur urine, leurs griffes ou en frottant des parties de leur corps qui émettent certaines phéromones. Cette dernière est également utilisée comme signe d’affection et de confiance, c’est pourquoi elle est souvent confondue avec la « territorialité ».