© Tendances cheveux 2024 : les coupes, couleurs, soins et extensions à demander à votre coiffeur

Nouvelle année, nouveau look avec des coupes de cheveux, des colorations, des traitements capillaires et des extensions de cheveux très tendance.

En prévision de la nouvelle année qui vient de commencer, le style de la rue, les coiffeurs, les défilés et les célébrités anticipent la façon dont nous porterons nos cheveux dans les mois à venir.

Des coupes de cheveux qui seront les protagonistes aux couleurs tendance pour vos cheveux, en passant par les traitements et les extensions qui auront un impact important pour changer votre look.

COUPES DE CHEVEUX DE 2024

MIXIE HAIRCUTS

Cette coupe, que l’on ne cesse de voir sur les podiums cette saison, combine la coupe pixie avec une coupe mulet plus courte sur le dessus des cheveux que sur le dessous.

Elle est portée avec des franges et des couches légères qui lui donnent du mouvement et du volume, tout en affinant la nuque. Elle a le pouvoir d’allonger les visages ronds et d’harmoniser les visages plus étroits en équilibrant les traits.

Vous l’aimerez si vous recherchez un look contemporain avec de la texture et elle convient aussi bien aux cheveux raides qu’aux cheveux bouclés.

COUPE DE CHEVEUX LONGUE

Inspirée de la coupe asiatique des femmes japonaises, cette coupe longue est portée longuement mais avec des mèches plus courtes sur le devant, avec des dégradés légers qui rehaussent le look et encadrent le visage à la hauteur du menton.

La coupe à raie longue combine deux coupes dans la même chevelure, l’une plus longue à l’arrière et plus courte sur les côtés, dont les mèches tombent sur les joues en simulant une longue frange, mais sans être longue.

Vous aimerez cette coupe parce qu’elle rompt avec les lignes droites de vos cheveux et ajoute du mouvement.

LES COULEURS DE CHEVEUX DE 2024

LATTE BRONDE OU MILK TEA

La couleur café au lait s’est transformée en bronde latte. Comme le soulignent les experts, « l’ajout de reflets blonds à ce type de brun nuancé lui permet de s’adapter à tous les types de peau, même s’il est vrai que celles qui ont la peau plus foncée et bronzée s’en sortent mieux ».

Un conseil : il peut être mélangé à des mèches de balayage blond plage et coiffé en ondulations pour faire ressortir les différents tons des cheveux.

COWBOY COPPER

À mi-chemin entre le brun foncé et le cuivré, le cuivré cow-boy ou couleur botte de cuir est à la mode car il s’inspire des bottes en cuir. C’est le nouveau brun cuivré qui apporte plus de brillance et de luminosité à vos cheveux et réchauffe votre peau.

Un styliste-coloriste Wella et ambassadeur de System Professional explique : « C’est un cuivre mélangé à un blond moyennement doré. C’est pourquoi c’est une couleur que les brunes adorent, car elles découvrent un type de tonalité très unique.

L’avis de l’expert : « C’est un cuivre mélangé à un blond moyen avec des nuances chaudes et dorées. C’est une teinte facile à entretenir et très flatteuse pour ce type de base ».

LES NOUVELLES EXTENSIONS À LA MODE À LOS ANGELES

Contrairement aux extensions à clip, adhésives ou en rideau, les nouvelles extensions de cheveux tendance sont des micro extensions invisibles qui se posent par ultrasons sur les cheveux naturels, elles sont millimétriques et imperceptibles.

Conseils d’experts : comment les entretenir. « Nous devrions utiliser un masque capillaire une ou deux fois par semaine pour les hydrater et bien les démêler, en les brossant des mi-longueurs aux pointes et en les protégeant de la chaleur avec des brumes contenant des huiles qui donnent de l’éclat aux cheveux. Veillez également à ne pas vous coucher avec les cheveux mouillés pour éviter qu’ils ne s’emmêlent.

En résumé, toute une série d’alternatives pour relooker vos cheveux et commencer l’année avec une nouvelle image ou des cheveux renouvelés avec les looks qui vous conviennent le mieux.