© Test de personnalité : la longueur de vos cheveux en dit long sur votre caractère

Plusieurs études ont montré que la longueur de nos cheveux peut révéler notre caractère. Qu’ils soient longs, moyens ou courts, les cheveux semblent refléter dans une certaine mesure notre caractère. Voici un test de personnalité qui vous aidera à mieux vous connaître.

Identifiez le vôtre dans ce test de personnalité

Dans cet article, nous décrivons en termes généraux quatre types de personnalité différents. Ce test de personnalité se base sur la longueur des cheveux.

Test de personnalité : Comment sont vos cheveux ?

1 – Les cheveux sont très courts.

Vous êtes calme et agréable, vous aimez vous faire de nouveaux amis et rencontrer des gens. Cependant, il vous arrive d’agir de façon complètement folle et sans réfléchir, d’après le test de personnalité.

En revanche, lorsque vous devez faire face à un problème, vous savez vous adapter et trouver un compromis. Les personnes qui ont tendance à porter les cheveux courts sont des personnes qui aiment leur travail et leurs loisirs. De plus, porter les cheveux courts garantit confort et esthétique au quotidien.

2 – Cheveux moyens (nuque-épi)

Vous avez une personnalité franche et directe. Toujours d’après le test de personnalité, vous savez équilibrer votre vie personnelle et professionnelle. Vous pensez et agissez rapidement. Mais vous êtes aussi un peu instable (en termes de sautes d’humeur) et plutôt égocentrique.

Vous aimez suivre la mode et n’avez pas peur d’expérimenter avec votre apparence. En fait, vous êtes toujours prête à faire face à n’importe quelle situation, car vous n’avez aucun complexe.

3 – Cheveux en dessous des épaules

Vous êtes satisfaite de votre apparence physique, selon le test de personnalité. Vous aimez être une femme, vous aimez parler et passer des heures et des heures à vous faire de nouveaux amis. D’ailleurs, vous êtes très élégante et aimez plaire.

Vous êtes également un véritable expert en matière d’entente avec les autres, N’aurez donc aucun mal à vous faire de nouveaux amis et à les garder. Êtes coquette et attirez naturellement les hommes.

4 – Cheveux très longs

Vous vivez dans les nuages, selon le test de personnalité. La vie est un rêve pour vous. Vous aimez le romantisme et vous vivez dans l’attente de votre prince charmant. Vous êtes très exigeante dans vos relations. Lorsque vous tombez amoureuse, vous vous donnez à fond.

Si vous êtes l’une d’entre elles, admettez-le : vous aimez le romantisme et vous attendez toujours votre prince charmant. Lorsque vous parlez des hommes, vous êtes exigeante et sélective, mais aussi critique et jalouse. Vous tombez souvent amoureuse et toujours avec passion, car vous êtes très sentimentale et parfois trop sensible. Tout change lorsque vous vous engagez dans une relation à long terme (et ce sont les relations que vous préférez).

