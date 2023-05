76e Festival de Cannes (16 mai) – Cérémonie d’Ouverture / Jeanne du Barry de Maïwenn

Maîtresse de cérémonie de cette 76e édition Chiara Mastroianni a accueilli sur la scène du Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals Ruben Östlund, président du jury qui a présenté ensuite son équipe : Maryam Touzani, Denis Ménochet, Rungano Nyoni, Brie Larson, Paul Dano, Atiq Rahimi, Damián Szifron et Julia Ducournau.

Puis, ce fut au tour d’Uma Thurman de remettre la Palme d’or d’honneur, à l’acteur et producteur américain Michael Douglas.

Invitée surprise et autre icône, Catherine Deneuve s’associa à Michael Douglas pour déclarer ouvert le 76e Festival de Cannes, juste avant la projection de Jeanne du Barry.

Jeanne du Barry de Maiwenn (Sélection Officielle – Film d’ouverture – Hors Compétition)



Synopsis. Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via l’entremise de l’influent duc de Richelieu…

C’est en regardant Marie Antoinette de Sofia Coppola (2006) que Maïwenn fut fascinée par le personnage de Jeanne du Barry alors interprété par Asia Argento. « (…) elle me séduit car c’est une looseuse magnifique. Peut-être parce que sa vie a des similitudes avec la mienne, mais ce n’est pas la seule raison » souligne l’actrice/réalisatrice. L’idée de faire un film sur elle a mis des années avant de se concrétiser. Les choses se sont décantées après Mon Roi (…) réalisé en 2015.

Comme Sofia Coppola, Maïwenn a pris des libertés avec la vérité historique et a pu tourner à Versailles. Mais si Sofia Coppola avait opté pour une réalisation « pop/rock », Maïwenn a choisi le classicisme en s’inspirant néanmoins (parfois c’est presque du copier/coller : voix off, usage des thèmes musicaux, éclairage aux chandelles et même certains plans ou scènes) d’un chef d’œuvre du 7e Art : Barry Lyndon de Kubrick. Par rapport à ses précédentes réalisations, elle change de registre et bénéficie d’un gros budget, mais il y a toujours une part autobiographique. Cette Jeanne du Barry, femme libre, cassant les codes de l’époque, en avance sur son temps, c’est la Maïwenn frondeuse, indocile, avec ses traumatismes que l’« on connaît ». Quant à parler de « film féministe », c’est aller bien loin : tous les personnages féminins sont méprisables tandis que les hommes lui apportent leur soutien. En s’accaparant le rôle, l’actrice laisse peu de place à Johnny Depp, bien sobre, en Louis XV quasi mutique (ce qui peut s’expliquer par le souci de masquer l’accent américain) et taciturne, et à Benjamin Lavernhe, excellent en premier valet du roi. Quant aux autres rôles (Melvil Poupaud, Pierre Richard, India Hair, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory), ils sont réduits à de la figuration.

Jeanne du Barry de Maïwenn avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, India Hair, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory (Film en costumes/film d’époque/Drame romantique – France – 1h53 – Date de sortie : 16 mai 2023).

