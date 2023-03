Cinéma / Prix Alice Guy 2023 : Alice Winocour pour Revoir Paris

En 2023 on célèbre Sarah Bernhardt (décédée en 1923), mais aussi Colette et Alice Guy qui auraient eu 150 ans. Une année qui aura également vu Alice Winocour remporter le 6e Prix Alice Guy …

Le 21 février dernier, à la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (dans les lieux où le 22 mars 1895, Alice Guy, alors secrétaire de Léon Gaumont, assista à la première séance d’images animées des frères Lumlière), se sont déroulées les délibérations du Jury du Prix Alice Guy .

Sur les 98 longs métrages (production en majorité française) sortis dans les salles de cinéma en 2022, les votes de 2739 internautes avaitent permis de retenir cinq films :



Annie Colère de Blandine Lenoir

Les Cinq Diables de Léa Mysius

Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski

Revoir Paris d’Alice Winocour

Saint Omer d’Alice Diop.

Le Jury, composé de professionnels du cinéma (3 femmes, 3 hommes), a attribué le Prix Alice Guy 2023 à Alice Winocour pour son film Revoir Paris.



Pierre Zeni (journaliste),Victoria Bedos (scénariste et réalisatrice), Danielle Arbid (réalisatrice),Judith Henry (comédienne), Lucien Jean-Baptiste (acteur, scénariste, réalisateur et producteur) et Grégoire Hetzel, compositeur.

Alice Winocour : « Très heureuse et fière de recevoir ce Prix Alice Guy, une réalisatrice qui reste une inspiration pour son courage et sa ténacité. Elle s’est confrontée au sexisme de son époque avec ironie, y compris à travers son cinéma. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis, mais l’histoire récente nous montre que rien n’est jamais acquis. Je partage ce prix avec toutes les réalisatrices nommées et toutes celles qui se sont illustrées cette année où les femmes ont particulièrement brillé, que ce soit en France ou à l’international »



Alice Guy et le Prix Alice Guy

Véronique Le Bris ( journaliste, fondatrice de cine-woman.fr, le premier webmagazine féminin sur le cinéma, a collaboré à Première, L’Obs, Les Echos week-end, Ecran Total) et Hélène Mazzella ont créé en 2018 le Prix Alice Guy. « Nous voulions rendre justice et valoriser le travail des femmes réalisatrices en leur réservant un prix spécifique. »

Française née en 1873, Alice Guy est considérée comme la première réalisatrice de fictions au monde. Elle commence sa carrière à 21 ans, comme sténodactylographe de Léon Gaumont au Comptoir général de la photographie. A la suite d’une projection organisée par les frères Lumière le 22 mars 1895, elle propose à son patron, de créer des petits films courts, ce qu’il accepte… « à la condition expresse que cela n’empièterait pas sur ses fonctions de secrétaire ».

Elle en réalisera près de mille, abordant tous les genres : comédie, fantastique, religieux, burlesque, des films sonores ou colorisés. Scénariste, directrice de production, spécialiste des effets spéciaux, elle occupe tous les postes.

En 1907, elle s’envole pour les Etats-Unis avec son mari Herbert Blaché, ouvre sa société de production Solax Films Co. en 1910 et fait construire son propre studio à Fort Lee dans le New Jersey. Elle connaît une période faste jusqu’en 1917, avant d’être ruinée par les investissements hasardeux de son mari. Hollywood et ses studios supplantent Fort Lee et la Solax. Alice Guy regagne la France en 1922, sans parvenit à se relancer. Elle est alors purement et simplement oubliée. « Il était temps de la sortir de l’oubli dans lequel l’ont plongé les historiens du cinéma des années 1950 », déclare Véronique Le Bris.



Revoir Paris d’ Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow, Nastya Golubeva (Drame – France – 2022 – 103 monutes – Date de sortie : 07 septembre 2022)

Synopsis :

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Alice Winocour à propos de son film (*) :

A l’origine du film :

« Mon frère était au Bataclan, le 13 novembre. Pendant qu’il était caché, je suis restée en lien sms avec lui une partie de la nuit. Le film s’est construit à partir des souvenirs de cet événement traumatique, puis à partir du récit de mon frère dans les jours suivant l’attaque. J’ai expérimenté sur moi-même comment la mémoire déconstruisait, et bien souvent reconstruisait les évènements. »

Le titre :

« C’est l’idée de regarder la ville autrement. Après l’attentat, Mia est dans les limbes, étrangère à elle-même, étrangère à la ville. Elle commence à faire le point sur sa vie avec le sentiment diffus qu’elle doit la reconfigurer, que quelque chose doit changer. Il y a aussi le sens plus direct : Mia revoit Paris après le trou noir de l’attentat. Elle va « revoir Paris » pour entamer, presque à son insu, un chemin de résilience. »

L’angle du film :

« Ce n’est pas tant l’attentat lui-même qui m’a intéressé, mais les traces qu’il a laissées chez les victimes. Aucune d’entre elles n’a une vision globale de l’attaque, mais seulement des bribes, des images désordonnées comme les fragments d’un miroir éclaté. De par mon implication personnelle, je me suis concentrée sur les survivants, avec l’idée que Mia enquête dans sa propre mémoire. C’est le champ du film. Ce qui m’a frappée en rencontrant des victimes, c’est que toutes et tous veulent se reconstruire, retrouver le bonheur. Le film devait revêtir ce désir de résilience. »

(*) extrait du dossier de presse

Pour en savoir plus :

Alice Winocour – Revoir Paris :

La bande annonce du film (Pathé – 2022 – 2mn01)

« Revoir Paris » : attentats, filmer l’après » – Alice Winocour/ Olivia Gesbert – Bienvenue au Club – France Culture – 5 septembre 2022 – Podscast audio 28mn25)

Interview Virginie Efira ( Pathé France – 2022 – 7mn33)

Revoir Paris » : Soirée Be My Guest — Conversation entre Alice Winocour et Olivier Delacroix (Sens Critique – Aout 2022 – 44mn28)

Benoît Magimel et Alice Winocour – L’Invité/Patrick Simonin – Cannes 2022 – 10mn23)

Virginie Efira reçoit le Céasr de la Meilleure actrice (Canal+ – Février 2023 – 2m26)

Sur Alice Guy :

Le Jardin Oublié : la vie et l’oeuvre d’Alice Guy-Blaché de Marquise Lepage (1995 – VF – 52mn)

La Fée-Cinéma Autobiographie d’une pionnière d’Alice Guy (Gallimard/L’Imaginaire – Réédition – 2022 – 240 pages).

Philippe Descottes

Publicité