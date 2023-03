Cinéma – The Son de Florian Zeller

The Son est le 2e long métrage réalisé par l’écrivain et dramaturge Florian Zeller. Il porte à l’écran la seconde pièce de sa trilogie familiale (Le Fils), deux ans après le succès mérité (deux Oscars, César du meilleur film étranger) de The Father. Ce second volet suscitait donc une certaine attente…



Brillant avocat new-yorkais, Peter (Hugh Jackman), la cinquantaine, songe à se lancer dans la politique. Il a refait sa vie aux côtés de Beth (Vanessa Kirby), une femme plus jeune, avec qui il vient d’avoir un enfant. Son quotidien est bouleversée lorsque son ex-épouse Kate (Laura Dern) sonne à sa porte, désemparée. Elle lui demande de s’occuper de leur fils de 17 ans, Nicholas (Zen McGrath) dépressif et qui ne va plus à l’école. Peter accepte qu’il emménage avec lui et sa nouvelle famille…

Le film traite un sujet assez proche de celui de My Beautiful Boy (2018) de Felix Van Groeningen (La Merditude des Choses, Belgica, Les Huit montagnes) dans lequel un père (Steve Carell) cherchait désespérement à sauver son fils (Timothée Chalamet) de l’emprise de la drogue.

Entre The Father et The Son des points communs. Les deux drames abordent les thèmes de la famille et des liens familiaux perturbés par la maladie psychique de l’un des membres. Dans The Father, le réalisateur choisissait le point de vue du malade. Ici, dans cette relation père/fils, entre Peter et Nicholas, c’est celui de Peter qui est mis en évidence, de ses difficultés à venir en aide à son fils, à lui redonner le goût de vivre, et des conséquences sur sa vie professionnelle et sa nouvelle vie familiale. La rencontre, lors d’une scène courte mais nénanmoins marquante, de Peter avec son père, glacial et cynique (joué par… Anthony Hopkins !), qui a privilégié sa carrière au détrimens de sa famille, ne fera qu’accroitre son malaise et les sentiments d’impuissance et de culpabilité.



The Father se déroulait dans un décor londonien. Cette fois, Florian Zeller a transposé son histoire à New-York. « Cette ville s’est imposée dans mon esprit, a déclaré le cinéatse lors de la présentation du film à la Mostra de Venise 2022 où il était en compétition officielle. New York est un carrefour du monde contemporain occidental. J’avais à cœur de ne pas faire une histoire française comme la pièce, anglaise ou américaine, mais une histoire universelle. C’est une chose qui peut arriver à tout le monde. Tout le monde a une connexion avec ce genre de problèmes, un frère, une sœur, un enfant qui a une maladie mentale. « Il y a beaucoup de honte, de culpabilité et donc une urgence à embrasser ce sujet cinématographiquement. »



The Father et The Son ont la forme d’un huis clos. Cependant, dans le 1er, le cinéaste immergeait le spectateur dans le labyrinthe mental de son personnage sombrant peu à peu dans la démence sénile. Dans sa narration, ce second volet est plus classique, plus proche du théâtre filmé : « C’est quelque chose que j’ai fait consciemment précise-t-il. La plupart de mes pièces sont construites comme des labyrinthes. Je pense que c’est la manière dont je réfléchis. Et j’ai essayé de ne pas faire cela avec ce film. Et c’était connecté avec ce que j’essayais de faire : ne pas éviter le thème qui est celui du film et être direct.»

Il en résulte que le film, reposant de fait sur de nombreuse scènes dialoguées, est porté par la prestation des comédiens, celle de Hugh Jackman, que l’on avait plus l’habitude de voir en héros, bon ou méchant, de blockbusters, et du jeune Zen McGrath, une révélation, en tête. En dépit de rôles secondaires (…en attendant la probable adaptation The Mother, dernier volet de la trilogie), Laura Dern et Vanessa Kirby sont convaincantes.

The Son de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Zen McGrath, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins (Drame – Etats-Unis/Angleterre – Durée : 2h03 – Date de sortie en salles : 1er mars 2023)

Philippe Descottes

