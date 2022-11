Cinéma/ Close de Lukas Dhont

Pour son second long métrage, Lukas Dhont s’intéresse à l’amitié fusionnelle qui lie deux préadolescents, Léo et Rémi. Un film qui a ému une bonne partie des festivaliers cannois et le Jury, qui lui a décerné son Grand Prix. La confirmation des promesses décelées dans Girl (2018).



En 2018, à Cannes, Luka s Dhont avait remporté la Caméra d’Or du 1er long métrage de fiction avec Girl , présenté à Un Certain Regard (il avait également été distingué par le jury de la FIPRESCI , presse internationale). Il suivait Lara, 15 ans, dans son rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lançait à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se pliait pas si facilement à la discipline que lui imposait Lara, car elle est née garçon.

Avec Close, le réalisateur s’intéresse à l’amitié fusionnelle qui lie deux préadolescents, Léo (Eden Dambrine) et Rémi (Gustav De Waele). C’est l’été et ils partagent tout ensemble, les virées à vélo, les courses dans la campagne, dorment l’un chez l’autre, échangent des confidences, font mille projets. A la rentrée scolaire, ils intègrent la même classe. Leur complicité amène une camarade à leur demander s’ils forment un couple. La réflexion perturbe Léo qui prend peu à peu ses distances d’avec Rémi. Un autre copain lui fait découvrir le hockey sur glace. Un jour, c’est le drame… Pour Léo, c’est une rupture, la solitude et le sentiment de culpabilité.

Avec son second long-métrage, Lukas Dhont aborde la perte de l’innocence, la masculinité (plus que la sexualité) et le regard des autres. Il a puisé dans ses souvenirs personnels : « Un jour, je suis retourné à mon école primaire, dans le village où j’ai grandi. Je me suis souvenu de cette époque dans laquelle il m’était très difficile d’être moi-même, sans filtre. Les garçons se comportaient d’une certaine manière, les filles d’une autre et j’avais toujours l’impression de n’appartenir à aucun groupe. Les amitiés que j’avais, surtout avec des garçons, commençaient à me faire peur car j’étais très efféminé et sujet à beaucoup de remarques. Le fait d’être intime avec un autre garçon offrait au regard des autres comme une confirmation d’une identité sexuelle supposée (…). Je mesure encore aujourd’hui à quel point ces périodes, au primaire ou au secondaire, ont été très douloureuses pour moi, sans vouloir être dramatique. J’ai donc essayé de retranscrire ce sentiment pour dire quelque chose de ce monde, avec ma propre perspective. »



A mesure que le film avance, le réalisateur explore alors, avec pudeur, la douleur de ses personnages, sans oublier celle des mères, des seconds rôles mais deux femmes fortes interprètées par Léa Drucker et une excellente Emilie Dequenne. Il montre plus qu’il n’explique et les filme au plus près. Afin de capter leurs émotions, il se focalise sur les corps en mouvement (« je crois que mon cinéma incorpore le mouvement comme ma façon de communiquer. Quand j’écris, cela se traduit souvent par des intentions corporelles »), les visages, les regards, privilégie les non-dits aux dialogues. Le film est porté par Eden Dambrine (Léo), très jeune comédien débutant, qui impressionne par sa maturité dans un rôle complexe. Un second long métrage bouleversant qui n’a pas laissé insensible les festivaliers mais aussi le Jury cannois qui lui a décerné le Grand Prix.

Close de Lukas Dhont, avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Igor Van Dessel, Léa Drucker, Émilie Dequenne, Kevin Janssens (Drame – Belgique – 1h45 – Date de sortie : 1er novembre 2022).

Philippe Descottes

