Cinéma / Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

Plus de soixante ans après sa naissance, Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?, d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, donne enfin vie au célèbre petit écolier imaginé par Jean-Jacques Sempé et René Goscinny et rend hommage à ses créateurs. Un film à la fois d’animation (…dessin animé !) et documentaire, documentaire et fiction, primé à Annecy en juin 2022. Une réussite.



Le Petit Nicolas a beau avoir 60 ans passés ( il est né à la fin des années 1950 ), jusqu’à ce jour, il n’a pas vraiment été une vedette du grand écran. Bien sûr, il y a eu les trois films en prise de vues réelles de Laurent Tirard et Julien Rappeneau (entre 2009 à 2021) et la série animée pour la télévision (M6), mais ce n’était plus totalement le petit bonhomme et son univers imaginés par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. La conception de ses aventures, un texte illustré par des dessins et non une bd « classique », est peut être un début d’explication…



Pour Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? le projet remonte à 2015 quand l’un des producteurs de la série animée contacta Anne Goscinny, fille et seule ayant-droit de René Goscinny, en vue d’un film retraçant la genèse du Petit Nicolas et qui mêlerait images d’archives et animation. Elle travailla sur un synopsis sans être convaincue que documentaire rime avec animation. Son association avec le scénariste Michel Fessler (Ridicule, La Marche de l’Empereur) lui permit de franchir un seuil et de lever ses doutes, puisque l’un et l’autre tombèrent d’accord sur le fait que le film devait être entièrement en animation.

Pendant la projection, sous nos yeux, c’est le plaisir de voir enfin ce petit écolier rieur et malicieux (qui a marqué des générations, même si lui-même et l’époque n’ont plus grand chose à voir avec aujourd’hui) s’animer, à l’école, en classe ou dans la cour de récré, en colo ou chez lui, avec ses parents ou ses copains. Et puis, il y a l’idée astucieuse de lui faire assurer le lien entre l’imaginaire et le réel en le voyant interroger ses deux créateurs sur ses origines et leurs parcours, tous les deux marqués par une enfance volée (l’alcoolisme et la maltraitance pour Sempé, l’Holocauste pour Goscinny).



C’est après que l’on mesure l’ampleur de la tache à laquelle Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, les deux réalisateurs, et Fursy Teyssier, le directeur artistique, ont due faire face. Il fallait déjà animer le trait délicat de Sempé. Dessiner Sempé et Goscinny… Sempé (décédé en août dernier, il n’avait pas participé au scénario mais il a supervisé et validé le travail artistique tout au long du processus créatif) utilisait essentiellement le rouge pour Le Petit Nicolas. Ici l’image a été colorisée en s’inspirant de son travail pour les couvertures du New Yorker. Le format des dessins du Petit Nicolas était vertical, celui du cinéma est (en majorité) horizontal. Les histoires du Petit Nicolas sont des nouvelles, par respect de l’oeuvre originale, il fallait éviter de les étirer en longueur dans le but de parvenir à une durée d’1h30… Il y avait encore l’équilibre à trouver entre le documentaire et la fiction et la fuidité des passages de l’un à l’autre. Autant de défis que réalisateurs et animateurs sont parvenus à relever pour, enfin, donner vie au Petit Nicolas et rendre un bel hommage à ses créateurs aujourd’hui disparus mais toujours vivants à travers leur petit personnage.

Présenté en séance spéciale en mai dernier au Festival de Cannes, le film a ensuite été primé à Annecy où il a reçu le Cristal du long métrage (1er prix).

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Bonne question, la meilleure des réponses est d’aller voir le film, tout simplement ;o)

Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre avec les voix d’Alain Chabat, Laurent Laffite, Simon Faliu (Animation/Dessin animé/Documentaire/Fiction – France/Luxembourg – 2022 – 1h22 – Date de sortie : le 12 octobre 2022)

Philippe Descottes

