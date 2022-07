Cinéma / Music Hole de Gaétan Liekens et David Mutzenmacher

Music Hole est le premier long métrage du duo belgo-français Gaétan Liekens et David Mutzenmacher. Une comédie noire et déjantée, bien dans l’esprit d’un certain cinéma belge, à découvrir dans les salles



Dans un entretien accordé au site Cineuropa , le coréalisateur Gaétan Liekens, présentait ainsi le « pitch » du film : « C’est l’histoire d’un mec complètement amoureux de sa femme, qui fait tout pour la récupérer et ne peut pas accepter qu’elle le quitte ». Moui, mais… Avec cette autre version, « un polar burlesque sur fond de musique tzigane, parfumé de gueuze bien fraîche », on cerne un peu mieux le sujet.

Francis (Wim Willaert, comédien flamand ...« le Robert De Niro de Nieuwpoort »!), comptable dans un cabaret miteux, a des problèmes conjugaux avec Martine (Vanessa Guide), son épouse. Trop jeune et trop belle pour lui, elle s’ennuie et va voir ailleurs. Francis refuse de se rendre à l’évidence et est prêt à tout pour garder la femme de sa vie. « Elle a la tête ailleurs », mais il va « recoller les morceaux » ! Il élabore un plan machiavélique. Mais rien ne va pas se dérouler comme il l’entendait…



Production belgo-française (réalisation, production et casting), Music Hole est avant tout « une histoire belge » – racontée en off, par une voix à l’accent… belge très prononcé (« de Charleroi ou de Liège » ?) – au (très) mauvais goût assumé et déjantée. Une comédie noire avec du sang, du sexe, de l’alcool, des rebondissements, des répliques qui ne brillent pas toujours par leur finesse tandis que d’autres peuvent être savoureuses (« Même les chiens nous regardent bizarre ! », « Quand t’as des tranches de mortadelle devant les yeux faut enlever les pistaches »), une dose de blagues scatos ou scabreuses et une belle galerie de losers (interprétés par des artistes peu connu(e)s – à de rares exceptions – mais toutes et tous impeccables, y compris dans les seconds rôles), hommes ou femmes, parmi lesquels un acteur raté, bodybuildé, à l’accent marseillais (!), gigolo d’une vieille prostituée, un tueur dégénéré mental, ou encore des policiers tordus. Si dans un bar est affiché l’écriteau « Mon chien est gentil, attention à ma femme », les personnages féminins s’en sortent pourtant mieux que leurs homologues masculins, souvent bêtes, cupides et/ou violents.

Au début du film, la toute première scène (l’affiche belge en donne un aperçu), puis celles qui suivent peuvent déstabiliser, dérouter voire même choquer le spectateur. En déconstruisant la temporalité, le film prend la forme d’un puzzle éclaté dont les pièces, par le biais de flashbacks, vont s’assembler petit à petit pour reconstituer l’/les histoire(s).

Quant à la bande originale, il y a bien sûr de la musique tzigane, mais aussi de la variété italienne, de la pop allemande et quelques notes de Classique en fonction des circonstances.



Music Hole a été présenté et primé au Festival International du Film Grolandais de Toulouse en 2019. A cette occasion, Jean Dujardin, président du jury, l’avait qualifié de « Pulp Fiction belge » et Benoît Delépine, l’un des organisateurs, avait comparé les deux réalisateurs, Gaétan Liekens (le Belge) et David Mutzenmacher (le Français) qui signent ici leur premier long métrage, aux frères Coen. Si les deux cinéastes ne nient pas leur admiration (comme pour Kusturica), c’était peut-être un peu excessif. Il est vrai que l’état d’ébriété des deux intervenants y était probablement pour quelque chose (voir entretien ci-dessous). Une certitude cependant, Music Hole s’inscrit dans la continuité d’un certain cinéma belge bien déjanté avec des films comme C’est arrivé près de chez vous , Dikkenek et De la merditude des choses, Et ça c’est déjà une excellent référence ! ;o)

Music Hole de Gaétan Liekens et David Mutzenmacher avec Wim Willaert, Vanessa Guide, Jason Chicandier, Tom Audenaert, Laurence Oltuski, Hande Kodja, Mourade Zeguendi, Sacha Bourdo (Comédie macabre – Belgique/France – 2019 – 1h22 – Date de sortie : 06 juillet 2022)



Philippe Descottes