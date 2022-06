Cinéma / 75e Festival de Cannes (26 mai)

Sélection officielle – En Compétition



Close de Lukas Dhont (Drame – Belgique – 1h45)

En 2018, Luka Dhont avait remporté la Caméra d’Or du 1er long métrage de fiction avec Girl, présenté à Un Certain Regard (il avait également été distingué par le jury de la FIPRESCI, presse internationale). Il suivait Lara, 15 ans, dans son rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lançait à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se pliait pas si facilement à la discipline que lui imposait Lara, car elle est née garçon.

Avec Close, le réalisateur s’intéresse à l’amitié quasi fusionnelle qui lie deux préadolescents, Léo (Eden Dambrine) et Rémi (Gustav De Waele). C’est l’été et ils partagent tout ensemble, les virées à vélo, les courses dans la campagne, dorment l’un chez l’autre, échangent des confidences, font mille projets. A la rentrée scolaire, ils intègrent la même classe. Leur complicité amène une camarade à leur demander s’ils forment un couple. La réflexion perturbe Léo qui prend peu à peu ses distances d’avec Rémi. Un autre copain lui fait découvrir le hockey sur glace. Un jour, c’est le drame… Pour Léo, c’est une rupture, la solitude et la fin de l’innocence.

Lukas Dhont explore alors la douleur de ses personnages avec pudeur. Il montre plus qu’il n’explique et les filme au plus près. Afin de capter leurs émotions, il se focalise sur les les corps en mouvement, les visages, les regards, privilégie les non-dits aux dialogues. Le film est porté par Eden Dambrine (Léo), très jeune comédien débutant, qui impressionne par sa maturité dans un rôle complexe.

Un second long métrage bouleversant.

Close de Lukas Dhont, avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Igor Van Dessel, Léa Drucker, Émilie Dequenne, Kevin Janssens (Drame – Belgique – 1h45 – Date de sortie : à déterminer)

Philippe Descottes