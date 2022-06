Cinéma / 75e Festival de Cannes (25 mai)

Sélection officielle – En Compétition



L eila et ses frères (Baradaran-e Leila) de Saeed Roustaee (Drame – Iran – 2h49)

Présenté à la Mostra de Venise en 2019, La Loi de Téhéran (un captivant polar sur la lutte anti-drogue dans la capitale iranienne) de Saeed Roustaee, n’était sorti en France qu’ en juillet 2021 après avoir été primé au Festival du film policier de Reims. De la Champagne à Cannes, il n’y avait presque qu’un pas, un peu plus de 800 km, et quelques marches à gravir pour accéder à la Sélection officielle. Avec L eila et ses frères , son 3e long métrage, le réalisateur change de registre et passe du policier au drame familial. Curieusement, comme un passage de relai, une descente de police musclée dans une usine au début du film fait écho à celle qui se déroulait dans un bidonville à la fin de La Loi…

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Leila élabore un plan : acheter une boutique dans le centre commercial où elle travaille pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain…

Une fois le prologue passé autour de trois personnages (Leila, son frère Alireza, ouvrier licencié, et Esmail, le patriarche), il faut passer le cap de la première heure et d’un lent démarrage (avec beaucoup de palabres) pour entrer pleinement dans ce règlement de comptes au sein du clan familial. Dans La Loi de Téhéran, le réalisateur dénonçait la corruption, cette fois, à travers notamment le personnage de Leila, ce sont les blocages d’une société traditionnelle patriarcale qu’il met en cause, ainsi que la situation économique du pays.

Leila et ses frères de Saeed Roustaee avec Taraneh Allidousti, Saeed Poursamimi, Nayereh Farahani, Farhad Aslani, Peyman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Mohammad Ali Mohammadi (Drame – Iran – 2h49 – Date de sortie : 24 août 2022)



Philippe Descottes