Cinéma / 75e Festival de Cannes (24 mai)

Sélection officielle – En Compétition



Decision to Leave (Heojil Kyolshim) de Park Chan-wook (Thriller romantique – Corée du Sud – 2h18)

A Cannes, en 2004, Park Chan-wook avait obtenu le Grand Prix du Jury avec Old Boy, un thiller. De retour en compétition en 2009, il été reparti avec le Prix de la mise en scène pour Thirst, ceci est mon sang, un thriller horrifique. Il était revenu sur la Croisette en 2016 avec un autre thriller, Mademoiselle. Decision to leave, toujours un thriller, est donc sa quatrième participation au Festival en Sélection officielle.

Cet été-là à Busan, ville littorale du sud-est de la péninsule coréenne, le cadavre d’un homme d’affaires, adepte de l’escalade, est retrouvé au pied d’une falaise. L’inspecteur Hae-joon (Park Hae-il) est chargé d’enquêter sur ce qui ressemble à un accident ou à un suicide... L’audition de Seo-rae (Tang Wei), l’épouse, une jeune infirmière d’origine chinoise, le trouble. Il la soupçonne de meurtre tout en tombant sous son charme. L’intrigue, qui va connaître des rebondissements, est simple mais la forme de ce thriller romantique est plus ardue. Par la complexité de sa narration et sa longueur, on finit par lâcher prise.

Décision to Leave de Park Chan-wook avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo (Thriller romantique – Corée du Sud – 2h18 – Date de sortie : 29 juin 2022)

La bande annonce du film (Bac Films – Vostf – 1mn47)

La conférence de presse – Festival de Cannes – France.tv/Brut – VF – 39mn)

Sélection officielle – Cannes Première



Nos Frangins de Rachid Bouchareb (Drame/Film politique – France – 1h32)

Une fiction inspirée de faits réels. 1986. A Paris, les étudiants sont dans la rue pour protester contre la loi Devaquet, du nom du ministre de l’Enseignement supérieur qui entendait réformer l’accès à l’université. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, Malik Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la police…

Le cinéma de Rachid Bouchard est celui de la mémoire, oubliée ou occultée. Indigènes (2006) était consacré aux tirailleurs africains et maghrébins, qui ont combattu pour la France, pendant la Seconde guerre mondiale, Hors la loi (2010) raconte l’histoire de trois frères algériens, du milieu des années 30 à l’indépendance de l’Algérie en 1962. Nos Frangins évoque le meurtre des deux jeunes Français d’origine maghrébine dans la même nuit de décembre 1986. Si l’assassinat de Malik Oussekine a marqué les esprits, le meurtre d’Abdel Benyahia. L’un, pris pour un casseur, a été frappé à mort dans un hall d’immeuble, le second a été tué par un inspecteur ivre, d’une balle à bout portant, dans un bar alors qu’il tentait de s’opposer à une rixe. La partie fiction, enrichie par des images des reportages et déclarations télévisées de l’époque, suit en parallèle le parcours des deux familles pour tenter de savoir ce qui s’est passé et l’« enquête » de l’IGS (« la police des polices ») qui ne doit pas faire de vague. Un carton à la fin rappelle les peines auxquelles les meurtriers ont été condamnés… On découvre également que les « voltigeurs », peloton de policier à moto impliqué dans la mort de Malik Oussekine et dissout peu après, on fait leur réapparition dans le « nouveau monde », en 2018, lors de manifestations des gilets jaunes (sous le nom BRAV-M)… Un film indispensable, pour ne pas oublier.

Nos Frangins de Rachid Bouchareb avec Reda Kateb, Laïs Salameh, Adam Amara, Samit Guesmi, Lyna Khoudri (Drame/politique – France – 1h32 – Date de sortie : à déterminer).

Malik Oussekine (Journal télévisé – INA/Antenne 2 – 1986 – 3mn42)

Entretien avec Rachid Bouchareb (France 24 – 12mn24)

Site officiel du Festival de Cannes

Le Festival de Cannes sur France.tv

Philippe Descottes