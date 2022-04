Cinéma / Babysitter de Monia Chokri

Après La femme de mon frère, la comédienne Monia Chokri signe avec Babysitter son deuxième long-métrage derrière la caméra. Une comédie déjantée post #Metoo mais qui rend également hommage au cinéma fantastique et au giallo.



Comédienne québécoise, Monia Chokri a été révélée au cinéma par Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, cinéaste qu’elle a ensuite retrouvé pour Laurence Anyways. Elle passe à la réalisation en 2014 avec un court métrage, Quelqu’un d’extraordinaire (monté par Xavier Dolan). Tout en poursuivant sa carrière de comédienne, entre Paris et Montréal (elle a tourné notamment sous la direction de Claire Simon, Katell Quillévéré et Claire Devers), elle entreprend la réalisation de son 1er long métrage, La Femme de mon frère , une comédie douce-amère déjantée (mais un peu trop bavarde) primée à Cannes, dans la Sélection Un Certain Regard, en 2019.

Avec Babysitter, son deuxième long métrage derrière la caméra, elle signe à nouveau une comédie déjantée mais qui pourra surprendre (voire déranger) par sa forme…

A la fin d’une soirée alcoolisée entre mecs bien machos, Cédric (Patrick Hivon, le frère en question dans La Femme de mon frère), ivre, fait une blague sexiste à une journaliste de télévision locale en plein reportage en direct. Il n’a pas mesuré les conséquences de son geste qui fait le tour des réseaux sociaux et provoque un scandale dans tout le Québec. Il perd son emploi. Nadine (Monia Chokri), sa femme, est en dépression à la suite de la naissance de leur fille. Elle dit néanmoins vouloir reprendre son travail malgré son congé maternité. Sur les conseils de Jean-Michel (Steve Laplante), son frère journaliste bien-pensant, Cédric va écrire un livre sur sa misogynie afin de s’excuser. Pour s’occuper du bébé, il recrute une baby-sitter fantasque et délurée, Amy (la savoureuse Nadia Tereszkiewicz)…



Le film est l’adaptation de la pièce éponyme de Catherine Léger (scénariste du film).Transposer un texte écrit pour la scène au cinéma peut se réduire à du « théâtre filmé ». Monia Chokri a évité habillement l’écueil. Si elle a très peu retouché le texte de l’auteure, par contre, elle s’est « (…) permise de créer des respirations qui n’existaient pas dans la pièce (…). C’est grâce à ces respirations en image que j’ai pu créer un univers plus onirique (et) travailler la dimension du conte et de l’étrange », d’où l’atmosphère rétro du film, malgré ses thèmes bien contemporains (le sexisme du quotidien, les rapports hommes-femmes dans la société post #Metoo), avec des références au long métrage fantastique de Harry Kümel Les lèvres rouges, au cinéma de genre, comme le giallo (Bava, Argento, Fulci), et à des films érotiques des années 60-70. Babysitter a d’ailleurs été tourné en pellicule 35 mm et non en numérique, l’image retrouvant ainsi le grain de l’époque.



Si la réalisatrice en reprend les codes et les conventions, elle les détourne néanmoins. Le cinéma d’horreur de cette période « aborde toujours les femmes de la même manière : elles sont presque toujours la source du mal et de la terreur. Ce sont des créatures, des sorcières, des femmes qui ont d’effrayants pouvoirs. Dans Suspiria d’Argento, les jeunes femmes sont érotisées à l’extrême, et en même temps, leur puissance – qui est une puissance sexuelle – devient une menace ». Ici, Amy va comme envoûter Nadine (qui va se réapproprier sa vie et explorer sa sexualité), Cédric et Jean-Michel. Son apparition (littéralement) est bienfaisante pour les trois protagonistes. Elle n’est pas une sorcière mais une fée voire même un ange…

Babysitter de Monia Chokri. Avec Monia Chokri, Patrick Hivon, Nadia Tereszkiewicz, Steve Laplante, Hubert Proulx (Comédie – Canada/France – 2022 – 88mn – Date de sortie : 27 avril)

Philippe Descottes