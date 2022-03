Cinéma / Alice Guy, le Syndicat et les César…

C’était la semaine de la remise des Prix pour l’année 2021 :

Le Prix Alice Guy

Lancé en mars 2018, le Prix Alice Guy emprunte son nom à Alice Guy, grande pionnière du cinéma, figure oubliée de l’Histoire du 7ème art, pour récompenser le meilleur film de production majoritairement française, réalisé par une femme et sorti en salle lors de l’année écoulée.

74 films étaient en lice pour 2021. Les votes des internautes (3260) ont désigné les cinq finalistes :

Aïssa Maïga ( Marcher sur l’eau ), Audrey Diwan ( L’évènement ), Aurélie Saada ( Rose ), Catherine Corsini ( La fracture ), Charlène Favier ( Slalom ).

Le Jury de cette 5e édition (Christopher Thompson, acteur et réalisateur – Maïmouna Doucouré, réalisatrice et lauréate du Prix Alice Guy 2021 – Niels Schneider, acteur – Elsa Keslassy, journaliste, correspondante internationale du magazine Variety – Thierry Lacaze, directeur de la distribution de Studiocanal – Béatrice Thiriet, compositrice ) a choisi : Audrey Diwan pour L’Evénement .



Les Prix du Syndicat de la Critique



Meilleur film français

Onoda, 10 000 Nuits dans la jungle d’Arthur Harari

Ce prix est décerné depuis 1946 à l’issue du vote des membres du Syndicat Français de la Critique de Cinéma.

Meilleur film étranger

Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi

Ce prix est décerné depuis 1967 à l’issue du vote des membres du Syndicat Français de la Critique de Cinéma.

Meilleur premier film français

Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo

Créé en 2000, ce prix est décerné par un jury renouvelable composé de membres du Syndicat Français de la Critique de Cinéma.

Meilleur premier film étranger

Freda de Gessica Geneus

Créé en 2014, ce prix est décerné par un jury renouvelable composé de membres du Syndicat Français de la Critique de Cinéma.

Film singulier francophone

Il n’y aura plus de nuit d’Eléonore Weber

Ce prix, créé en 2008, a pour objectif de récompenser un film en co-production et en langue française, dont les critiques tiennent à souligner le travail « singulier ».

Meilleur film de court métrage français

Nicolae de Mihai Grecu

Ce prix, créé en 1973, est décerné par un jury renouvelable composé de membres du Syndicat Français de la Critique de Cinéma.

L’Académie des César

Le palmarès de la 47e Cérémonie :



Meilleur film : Illusions perdues , réalisé par Xavier Giannoli

Meilleure réalisation : Leos Carax pour Annette

Meilleure actrice : Valérie Lemercier pour son rôle dans Aline

Meilleur acteur : Benoît Magimel pour son rôle dans De son vivant

Meilleur acteur dans un second rôle : Vincent Lacoste dans Illusions perdues

Meilleure actrice dans un second rôle : Aïssatou Diallo Sagna pour La Fracture

Meilleur film étranger : The Father , réalisé par Florian Zeller

Meilleur premier film : Les Magnétiques , réalisé par Vincent Maël Cardona

Meilleur scénario original : Arthur Harari et Vincent Poymiro pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Meilleurs décors : Riton Dupire-Clément pour Illusions perdues

Meilleurs costumes : Pierre-Jean Larroque pour Illusions perdues

Meilleur espoir féminin : Anamaria Vartolomei pour son rôle dans L’Evénement

Meilleur espoir masculin : Benjamin Voisin pour son rôle dans Illusions perdues

Meilleur court-métrage d’animation : Folie douce, folie dure, réalisé par Marine Laclotte

Meilleur court-métrage documentaire : Maalbeek , réalisé par Ismaël Joffroy Chandoutis

Meilleur long-métrage d’animation : Patrick Imbert pour Le Sommet des dieux

Meilleur documentaire : La Panthère des neiges , réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier

Meilleur film de court-métrage : Les Mauvais Garçons , réalisé par Elie Girard

Meilleur son : Erwan Kerzanet, Katia Boutin, Maxence Dussère, Paul Heymans et Thomas Gauder pour Annette

Meilleure adaptation : Xavier Giannoli et Jacques Fieschi pour Illusions perdues

Meilleur montage : Nelly Quettier pour Annette

Meilleure photographie : Christophe Beaucarne pour Illusions perdues

Meilleure musique originale : Ron Mael et Russell Mael pour le groupe Sparks pour Annette

Meilleurs effets visuels : Guillaume Pondard pour Annette

César d’honneur : Cate Blanchett.

Philippe Descottes