Cinéma… en lectures n°6 (Janvier 2022)

Porté à l’écran par Emmanuel Carrère, Sur le quai de Ouistreham le livre/quête et enquête de Florence Aubenas (dont on lira également L’inconnu de La poste dans lequel elle revient sur ce fait divers qui a impliqué l’acteur Gérald Thomassin accusé d’homicide avant de bénéficier d’un non-lieu en juin 2020 mais qui a disparu en août 2019). La Leçon d’allemand est une adaptation du roman de Siegfried Lenz , Tromperie est celle du roman homonyme de Philip Roth , tout comme En attendant Bojangles est tiré du roman d » Olivier Bourdeaut , paru chez Finitude. Chez le même éditeur, Une lune tatouée sur la main gauche de Rodolphe Barry , une évocation personnelle de Sam Shepard , musicien, acteur, réalisateur, scénariste, dramaturge et écrivain américain, décédé en juillet 2017. Avec Scarlett François-Guillaume Lorrain , journaliste, critique de cinéma et romancier raconte l’histoire du tournage du « plus grand film de tous les temps », Autant en emporte le vent. On lui doit également Les Enfants du cinéma (2011) où l’auteur s’est passionné pour des destins hors du commun, et a enquêté dans la France entière sur les traces de ces étoiles filantes lesquelles, petits prodiges, éphémères têtes d’affiches, ont manqué le virage à l’adolescence et sont retournés à l’anonymat.



En souvenir de Peter Bogdanovich et de Jean-Jacques Beineix, décédés récemment, on lira, pour le premier les tomes 1 et 2 des Maitres d’Hollywood (livre d’entretiens), et, du réalisateur français, Les Chantiers de la gloire : mémoires et son roman Toboggan.

Les éditions de L’Archipel proposent deux biographies, l’une consacrée à Marie Trintignant ( Françoise Piazza ), l’autre à Jean-Pierre Bacri ( Valérie Bénaïm , Sandra Freeman ).

Double actualité pour Jean-Baptiste Thoret, historien et critique de cinéma, spécialiste du cinéma américain (Hollywood) avec la sortie sur quelques écrans de son documentaire Michael Cimino, un mirage américain et d’un recueil de ses textes, écrits, essais, articles, chroniques, parus depuis ses débuts Qu’elle était verte ma vallée . Il est par ailleurs l’auteur de Michael Mann Mirages du contemporain (2021) et, triste hasard, celui de « Le Cinéma comme élégie » Conversations avec Peter Bogdanovich (2018).



Du côté des revues et des magazines…

Positif (n°731) a rencontré Joel Coen et son directeur de la photographie Bruno Delbonnel pour The Tragedy of Macbeth (sur plateforme hélas), Arnaud Desplechin et Léa Seydoux pour Tromperie, Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza et Emmanuel Carrère pour Ouistreham. Le dossier du mois est consacré à Cinéma et philosophie. La 2e partie paraîtra en février.

Direction les Etats-Unis pour les Cahiers qui a braqué ses projecteurs sur Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson et Residue, premier film de Merawi Gerima. Le mensuel s’est également intéressé à Matrix Resurrections de Lana Wachowski, West Side Story de Steven Spielberg, Nightmare Alley de Guillermo del Toro et a rencontré Adam McKay, le réalisateur de Don’t Look Up: Déni cosmique.

Au sommaire de son numéro de janvier, Première (n°525) , le bilan de 2021, qui ne fut « vraiment pas une année comme les autres », des portraits, des rencontres et des entretiens avec Bradley Cooper, Guillermo del Toro, Alana Haim (révélation de Licorice Pizza), David Lowery, Louis Garrel, Adam McKay, Jane Birkin, Daniel Brühl et un dossier sur la saga Scream, vue par celles et ceux qui l’ont faite… Scream & Chuchotements (!)



Une double « couverture stendhalienne » pour le n°108 de Cinéma Teaser (Décembre/Janvier), rouge pour The Green Knight (sorti directement en SVOD malheureusement) ou noire pour la sortie du 5e volet de la saga Scream. Parmi les nombreux entretiens de ce numéro, celui avec Asghar Farhadi (Un Héros) et ceux avec Valdimar Jóhannsson et Noomi Rapace, respectivement réalisateur et interprète principale de Lamb.

Le n°38 de La Septième Obsession marche lui aussi sur les traces du Scream et va même plus loin puisqu’il consacre 80 pages à ce genre, le slasher . Le bimestriel propose par ailleurs plusieurs entretiens : Paul Thomas Anderson, Arnaud Desplechin et Mamoru Hosoda (Belle)

Le n°356 de Mad Movies fait lui aussi la part belle à Scream et donne la parole à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (les réalisateurs de ce 5e épisode), ainsi qu’au producteur Kevin Williamson (scénariste des Scream 1,2 et 4 réalisés par Wes Craven ). Au menu également, un dossier sur la métafiction, Matrix Resurrections, Belle et The Green Knight.

Enfin, Filmer la finance est le thème du trimestriel Revus & Corrigés (n°13) . Ce numéro d’Hiver, aborde la banque, la bourse, les affaires, au cinéma et à la télévision.

Bonnes lectures ;o)

Extraits ou bandes annonces :

Ouistreham d’Emmanuel Carrère

La Leçon d’allemand de Christian Schwochow

Tromperie d’Arnaud Desplechin

En attendant Bojangles de Régis Roinsrad

Autant en emporte le vent de Victor Fleming

Michael Cimino, un mirage américain de Jean-Baptiste Thoret

Macbeth de Joel Coen

Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

Residue de Merawi Gerima

Matrix Resurrections de Lana Wachowski

West Side Story de Steven Spielberg

Nightmare Alley de Guillermo del Toro

Don’t Look Up: Déni cosmique de Adam McKay

Scream de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett

The Green Knight de David Lowery

Un Héros d’Asghar Farhadi

Lamb de Valdimar Jóhannsson

Belle de Mamoru Hosoda

Philippe Descottes