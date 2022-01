BD / De l’écran à la case n°1

Quand le Cinéma inspire la Bande Dessinée…

Petit tour d’horizon des parutions de ces derniers mois.



1895, naissance du cinématographe. Moins d’un an plus tard Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. Première réalisatrice de l’histoire, elle part pour les Etats-Unis où elle devient la première femme à créer sa propre maison de production. Elle aura côtoyé les pionniers de l’époque : Louis et Auguste Lumière, Georges Méliès, Charlie Chaplin ou encore Buster Keaton. Pourtant son nom est resté dans l’oubli pendant des décennies… En 2018, la journaliste et critique Véronique Le Bris , crée le Prix Alice Guy qui récompense chaque année le meilleur film français réalisé par une femme, tout en honorant la mémoire et le patrimoine de la première cinéaste de l’histoire. Ces dernières années, plusieurs ouvrages et un documentaire ( Be Natural : L’Histoire Cachée d’Alice Guy-Blaché de Pamela B.Green) lui ont rendu hommage.

– Alice Guy de Catel et Bocquet, roman graphique de 400 pages, apporte sa contribution. A noter que les auteurs sont à l’origine du documentaire Valérie Urréa et Nathalie Masduraud, Alice Guy – L’inconnue du 7e art diffusé par Arte (tv le 5 janvier à 22h30, et site).



– Le jeune acteur 1 – Aventures de Vincent Lacoste au cinéma . Le dessinateur de bandes dessinées Riad Sattouf a réalisé son 1er long métrage, Les Beaux Gosses, en 2008, avec pour acteur principal un certain Vincent Lacoste, alors débutant, recruté lors d’un « casting sauvage ». Sa bd raconte l’histoire d’un ado anonyme devenu vedette.

Chez Glénat, dans la collection 9 ½ (collection de bandes dessinées consacrée aux grandes figures du cinéma), plusieurs albums :

– Alfred Hitchcock – Tome 2 Le Maitre de l’angoisse . Dessin Dominique Hé , scénario Noël Simsolo . La deuxième partie du diptyque consacré du maître du suspense qui aura marqué un pan de l’histoire du cinéma hollywoodien des années 40 à 70. Le 1er tome, Alfred Hitchcock – L’Homme de Londres , des mêmes auteurs, concerne la période anglaise.

– Jean Gabin L’Homme aux yeux bleus . Dessin Vincenzo Bizzarri, scénario Noël Simsolo . « L’histoire d’une gueule d’amour. Avec ses incroyable yeux bleus, sa stature imposante et son visage entre bonhomie et gravité solennelle, Jean Gabin dégage une aura envoutante qui a toujours su capter l’attention. »

– Sweet Jayne Mansfield. Dessin Roberto Baldazzini , scénario Jean-Michel Dupont.

Actrice, chanteuse et artiste de cabaret américaine, on voyait en elle la nouvelle Marilyn. « Busty blonde » (« blonde à gros seins »), Jayne Mansfield fut l’une des premières playmates du magazine Playboy. Sur le déclin elle mena une vie dssolue et sombra dans l’alcool et la drogue avant de mourir tragiquement. Elle est considérée comme l’une des plus célèbres sex-symbols des années 1950 et 1960.



– Bela Lugosi – Ascension et chute d’un monstre de cinéma de Koren Shadmi (chez La Boîte à Bulles ). Bela Lugosi, acteur emblématique du cinéma d’horreur américain des années 1930, est encore aujourd’hui mondialement célèbre pour avoir donner vie au comte Dracula, sur scène comme à l’écran. Couvert d’éloges dès ses premières apparitions, il a aussi connu des heures plus sombres. « De sa Hongrie natale à Hollywood, de la célébrité mondiale à sa chute, retour sur le parcours de Béla Lugosi, le Dracula mythique de l’âge d’or du cinéma de genre. »

– Fatty Le premier roi d’Hollywood de Nadar et Julien Frey ( Futuropolis ). Roscoe Arbucklen surnommé « Fatty » (« le gros ») a été un acteur du cinéma muet populaire à son époque. En septembre 1921, un scandale de viol et de meurtre brise mit fin à sa carrière d’acteur, malgré son acquittement et le soutien de Buster Keaton.

– Leconte fait son cinéma de Joub et Nicoby ( Dupuis). Grands admirateurs de Patrice Leconte, Joub et Nicoby, le duo de Dans l’atelier de Fournier , sont partis à la rencontre du réalisateur, à qui l’on doit Les bronzés, Tandem, Ridicule, Le Mari de la Coiffeuse, La Fille sur le Pont et bien d’autres films. Réalisateur et romancier, Patrice Leconte a aussi été dessinateur de BD, pour Pilote notamment. Il est également coscénariste avec Jérome Tonnerre de Deux Passantes dans la nuit #1 Arlette dessiné par Al Coutelis.



– Marilyn de Maria Hesse qui s’attache à dresser le portrait d’une femme de l’ombre, une femme rebelle et peut-être dangereuse dont l’époque se méfiait, préférant considérer le cliché de la femme artificielle qui amuse et distrait son public sans faire de vague.

– Où est Anne Frank ! de Ari Folman et Lena Guberman. Après Le Journal d’Anne Frank , adapté en roman graphique avec David Polonsky en 2017, Ari Folman poursuit son travail de mémoire avec une visite poétique et familiale à Anne Frank, qui résonne fortement avec l’actualité, plus de soixante-dix ans après la publication du Journal, celle des migrants.

– Wes in Town , Collectif. C’est à Angoulême que Wes Anderson est venu tourner The French Dispatch,. Des dessinateurs, animateurs, illustrateurs locaux (Olivier Balez, Robin Raffali, Thibault Balahy, Julie Gore, Miss Paty, Lou Bonelli, Benjamin Mialet, Jim Jourdane, Louise Laveuve, Giorgia Marras, Sylvain Delcourt, Thibault Balahy et Christophe Nardi), à l’univers graphique varié, témoignent de ce tournage unique.

– Les Intrus , œuvre du scénariste et illustrateur Adrian Tomine , a inspiré Jacques Audiard (et Léa Mysius et Celine Sciamma) pour Les Olympiades.

– Martin Scorsese d’ Amazing Ameziane (Editions du Rocher). Un autre roman graphique de 400 pages mais consacré au réalisateur de Taxi Driver. En attendant Killers of the Flower Moon (plateforme ou salles ?) en 2022, avec bien entendu, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio.

Bonnes Lectures ;o)

Philippe Descottes