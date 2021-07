Cinéma : 74e Festival de Cannes (Le Palmarès)

Palme d’or pour Titane de Julia Ducournau

Ce samedi soir, le jury du 74e Festival de Cannes, présidé par Spike Lee, a dévoilé son palmarès.

Au cours de la soirée, le cinéaste italien Marco Bellocchio s’est vu remettre une Palme d’or d’honneur. A une exception près, pas de grosses surprises au tableau d’honneur puisque les titres et les noms y figurant étaient ceux qui étaient le plus souvent cités ces derniers jours par les festivaliers, la presse française ou internationale. La surprise vient de la Palme d’or attribuée à Titane. Le second long métrage de Julia Ducournau était un candidat sérieux à un prix. Cependant, même si le jury était composé de cinq femmes, il n’était pas forcément pressenti pour la plus haute récompense.

Après Parasite en 2019, c’est donc un autre film de genre qui obtient le trophée. Julia Ducournau devient ainsi la deuxième femme à remporter la Palme, 28 ans après Jane Campion et La Leçon de piano.

Le Palmarès :

Palme d’or : Titane de la réalisatrice Julie Ducournau (France).

Grand Prix : Un héros du réalisateur Asghar Farhadi (Iran) et Hytti NRO 6 (Compartiment NO.6) du réalisateur Juho Kuosmanen (Finlande).

Prix du jury : Le genou d’Ahed du réalisateur Nadav Lapid (Israël) et Memoria du réalisateur Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande).

Prix de la mise en scène : le réalisateur Leos Carax pour Annette (France).

Prix d’interprétation masculine : l’acteur américain Caleb Landry Jones dans Nitram .

Prix d’interprétation féminine : l’actrice norvégienne Renate Reinsve dans Julie en 12 chapitres .

Prix du scénario : le réalisateur Ryusuke Hamaguchi pour Drive my car (Japon).

Camera d’or : Murina de la réalisatrice Antoneta Alamat Kusijanovic (Croatie).

Palme d’or du court-métrage : Tous les corbeaux du monde de la réalisatrice Tang Yi (Hong Kong).

Pour aller plus loin :



La conférence de presse du Jury (Site officiel du Festival de Cannes)

La conférence de presse des Lauréats (Site officiel du Festival de Cannes)

Julia Ducournau après avoir reçu la Palme d’Or (Canal+Cinéma – 8mn28)

Grand prix ex-aequo décerné à Un héros et ‘Compartiment N°6 (Canal+Cinéma – 8mn54)

Prix de la mise en scène pour Leos Carax (Canal+Cinéma – 3mn24)

Prix du jury pour Le genou d’Ahed et Memoria (Canal+Cinéma – 7mn47)

Marco Bellocchio Palme d’or d’honneur (Canal+Cinéma – 5mn37)



Philippe Descottes