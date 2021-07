Cinéma / 74e Festival de Cannes (15 juillet)

Sélection officielle. En compétition

Memoria d’’ Apichatpong Weerasethakul



Onze ans après Oncle Boonmee et sa Palme d’or, Apichatpong Weerasethakul revient en compétition avec son 1er film tourné en dehors de Thaïlande (en Colombie) et avec des comédiennes connues (Tilda Swinton, Jeanne Balibar).

Écossaise en voyage en Colombie, botaniste spécialiste des orchidées, Jessica ( Tilda Swinton ) séjourne à Bogota où réside sa sœur malade. Elle est tourmentée par un bruit qu’elle semble la seule à avoir entendu et qu’elle décrit comme une boule de béton qui tombe dans un puits de métal entouré d’eau…

« Voyage sensoriel », « expérience métaphysique », « quête mystique »… l’univers d’Apichatpong Weerasethakul n’a guère évolué même loin de sa terre natale. Maintenant avec une histoire succincte et de longs plans fixes, en fin de Festival, à un moment où les paupières deviennent de plus en plus lourdes et incontrôlables, il n’est pas certain que beaucoup de spectateurs seront en mesure d’apprécier cette invitation au voyage…

Dans Oncle Boonmee, parmi les fantômes qui apparaissaient, on avait cru reconnaître un (ou des) cousin(s) de Chewbacca. Dans Memoria, on a bien vu un vaisseau spatial ! A ce rythme, dans 11 ans, on peut imaginer qu’Apichatpong Weerasethakul sera aux commandes d’une nouvelle franchise Star Wars.

Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar. Colombie, Thaïlande, Royaume-Uni, Mexique, France. Drame -2021 – Durée 2h16.

France de Bruno Dumont



France de Meurs (Léa Seydoux) est la journaliste vedette d’I, une chaîne d’infos en continu. Présentatrice du JT, elle est aussi productrice et animatrice de l’émission Un Regard sur le monde. Si elle organise des débats sur le plateau, elle n’hésite pas non plus à partir sur le terrain, dans les zones de guerre ou en mer « avec » des migrants, pour mettre en boîte (et en scène) des reportages qui la mettent en valeur. Pour Lou (Blanche Gardin), son assistante, c’est du bonheur : chacune de ses interventions fait le buzz sur les réseaux sociaux ! France de Meurs est la star adulée des Français !

Depuis quelques années, avec Ma Loute et ses deux séries (P’tit Quinquin, en 2014, et Coincoin et les Z’inhumains, 2018), Bruno Dumont a eu recours, avec plus ou moins de réussite, à l’humour dans son cinéma. Il poursuit en partie sur cette voie et, cette fois, fait appel à des comédiens de renom. Dans sa première partie, le film est une comédie satirique sur le traitement de l’information par les chaînes en continu et sur les milieux (de la France d’en-haut) qui gravitent autour. Ça démarre plutôt bien par cette truculente conférence de presse avec Emmanuel Macron. Puis, le film bascule vers le mélodrame. Soit. Cependant, peu à peu, dans les deux parties, le projet est plombé par la caricature, la surcharge et les exagérations (comme l’accident de voiture). Sur plus de deux heures de projection c’est pesant.

En fait, dans le fond, France n’est peut-être qu’une simple réflexion satirique sur le statut de Star d’aujourd’hui. Une star de cinéma également star de la mode.

Avec Léa Seydoux, Benjamin Biolay, Blanche Gardin. « Comédie » – France, Italie, Allemagne, Belgique – 2020 – 2h14. Sortie : 25 août.



Philippe Descottes