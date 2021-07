Cinéma / 74e Festival de Cannes (13 juillet)

Sélection officielle. En compétition

Un Héros de Asghar Faradhi



Avant de devenir un héros, Rahim (Amir Jadidi) est un homme ordinaire. Enfin presque, puisqu’il purge une peine de prison à la suite d’une dette qu’il n’a pu solder. Divorcé, sa nouvelle compagne a trouvé par hasard un sac rempli de pièces d’or qui pourraient lui permettre de la rembourser. Au cours de la permission de sortie de deux jours dont il bénéficie, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte, puis décide de rendre la somme à sa propriétaire. Cet acte et son honnêteté font de lui un héros. Mais l’histoire paraît bizarre, pour son créancier notamment…

Rahim va devenir un paria aussi rapidement qu’il a accédé au statut de héros. Le réalisateur se garde bien de le juger, pas plus qu’il ne juge le créancier qui a d’ailleurs de très bonnes raisons de maintenir sa plainte. Bien du monde va profiter de ce héros providentiel, la télévision, une organisation caritative, jusqu’à la direction de la prison qui y voit une occasion de redorer son image. Asghar Faradhi dénonce le pouvoir des réseaux sociaux et de la télévision en même temps qu’il critique le système administratif.

Bien que tourné à Chiraz, au sud de l’Iran, les thèmes évoqués dans le film sont universels ce qui en amplifie la portée.

Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee. Iran/France – Drame social– 2021 – 2h07 – Date de sortie : 22 décembre



Le site officiel du Festival de Cannes

Philippe Descottes