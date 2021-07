Cinéma / 74e Festival de Cannes (06 juillet)

Doria Tillier a eu la lourde responsabilité de lancer la 74e édition Festival de Cannes. « « C’est beau de revoir une salle de cinéma pleine à craquer ! » avant d’évoquer la magie du Cinéma : « Pour être un bon spectateur, il faut s’abandonner. Et c’est ce qu’on va faire ici. Pendant 11 jours, on ne va pas résister. On va rire, partager et peut-être repartir différents parce que le cinéma permet de proposer une vision. Des choses douces, violentes, impossibles… C’est peut-être ça qu’on appelle la magie du cinéma. »

Puis, Jodie Foster est venue la rejoindre sur scène pour s’adresser au public, dans la bonne humeur, avec humour et dans le français parfait qu’on lui connait, avant de recevoir la Palme d’honneur des mains de Pedro Almodovar.

Pour marquer la transition et le lien entre 2019 et 2021 Bong Joon-Ho (Palme d’Or 2019 avec Parasite ) avait pour mission de déclarer ouvert le 74e Festival de Cannes. Ce qui fut fit, mais en quatre langues puisqu’il été accompagné par Jodie Foster, Pedro Almodovar et Spike Lee .



– Ouverture – Sélection officielle en compétition :

Annette de Leos Carax (Comédie musicale – 2h20). Les films de Leos Carax , réalisateur secret et peu prolixe (seulement six longs métrages depuis Boy meets girl en 1984) sont toujours un événement. Depuis Polax X (1999) et Holy Motors (2012) l’événement est aussi cannois (Sélection officielle, en compétition) et Annette l’est devenu à son tour avec l’ouverture du Festival 2021. Annette est l’histoire d’amour passionnée d’Henry (Adam Driver), comédien de stand-up, et d’Ann (Marion Cotillard), cantatrice soprano. Boy meets girl… et même si leurs mondes n’ont pas grand chose en commun, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. Leur vie va basculer à la naissance de leur premier enfant, Annette…

Malgré son attachement à la musique depuis longtemps (enfant il a joué de la guitare classique puis électrique avant de passer, ado, à la batterie), le cinéaste ne s’était jamais essayé à la comédie musicale. Comédie musicale ou opéra rock ? Car ici, de par sa touche fantastique, on est un peu plus dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma que dans La La land de Damien Chazelle. Toujours en musique, on bascule lentement mais sûrement de la comédie vers la tragédie au son de la pop, celle du groupe Sparks des frères Mael, auteurs de la B.O. et étroitement associés à ce projet de longue haleine, du rock mais aussi des airs d’opéra. On retrouve les thèmes du réalisateur, l’amour et la mort, l’amour impossible, on croise des voyous et des monstres, et on remarque rapidement sa mise en scène audacieuse, inventive voire expérimentale, et onirique.

Avec Henry, Adam Driver, joue l’un de ses plus beaux rôles de sa carrière. Par son mystère (son côté obscur…) et sa puissance physique il contraste avec la grâce d’Ann/Marion Cotillard, la diva filmée comme une star du Cinéma des « temps anciens ».

Un spectacle de cinéma à voir sur un grand écran mais qui souffre néanmoins de longueurs et de ses excès de kitsch.

Philippe Descottes