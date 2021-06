Cinéma… à la télévision (Semaine du 12 au 18 juin)

La dernière séance. Il fait beau, le couvre-feu est passé à 23h00 et devrait être levé complètement le 30 juin. De bonnes occasions pour sortir en fin de journée ou voir des films… mais dans une salle de cinéma !

Aussi, même s’il faut rester très prudent sur l’évolution de la pandémie, après plus d’un an, cette sélection hebdomadaire de films et de séries est la dernière. Merci de votre fidélité pendant toute cette période et… Très Bonnes séances ! 😉



Samedi 12 juin

– Je vais bien ne t’en fais pas de Philippe Lioret (Drame – 2005 – 1h35).En rentrant de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, a quitté la maison après une violente dispute avec son père. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili finit par se persuader qu’il lui est arrivé quelque chose. Avec Mélanie Laurent, Sandrine Boissel, Kad Merad, Isabelle Renault. Ciné+ Emotion à 19h15

– Les Saveurs du palais de Christian Vincent (Comédie – 2012 – 1h30). Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. À sa grande surprise, le président de la République la nomme responsable de ses repas personnels au palais de l’Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien trempé… Avec Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot. Ciné+ Emotion à 20h50

– Chambre 212 de Christophe Honoré (Comédie dramatique – 2019 – 1h25). Après vingt ans de mariage, Maria, professeur d’histoire du droit dans une université, entretient une liaison avec l’un de ses élèves. Quand son mari le découvre par le plus grand des hasards, la quadragénaire décide de quitter le domicile conjugal et part s’installer dans la chambre 212 Avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Kolia Abiteboul, Camille Cottin. Ciné+Emotion à 22h20

Soirée Jean-Pierre Mocky sur Ciné+Classic :

– 20h50 : Les Compagnon de la Marguerite (Comédie – 1966 – 1h25). Avec Claude Rich, Francis Blanche, Michel Serrault, Paola Pitagora.

– 22h20 : Snobs ! (Comédie – 1962 – 1h30). Avec Francis Blanche, Jean Tissier, Lucienne Dutertre, Gérard Hoffmann et Michael Lonsdale.

– 23h50 Cinéma de notre temps : Jean-Pierre Mocky de Hughes Baudoin (Documentaire – 2016 – 1h00). En 2016, le réalisateur Jean-Pierre Mocky accorde un long entretien à Hughes Baudoin dans les locaux de sa maison de production, quai Voltaire.

Dimanche 13 juin

– Adieu ma concubine de Chen Kaïge (Drame – 2h45 – 1993). Le jeune Douxi est amené par sa mère, une prostituée, à l’académie de l’Opéra de Pékin. Affligé d’une malformation à la main, il manque d’être recalé, avant qu’elle ne lui tranche cette marque de sa bâtardise. Dès lors commence pour lui le douloureux apprentissage qui fera de lui une star. Drame avec Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Lu Qi, Gong Li. Palme d’Or à Cannes en 1993. Ciné+Club à 20h50

– La Cage dorée de Ruben Alves (Comédie – 2012 – 1h35). Habitant Paris depuis 1969, Maria et José Ribeiro, un couple de Portugais, vivent avec leurs deux enfants dans un rez-de-chaussée des beaux quartiers. Lui est chef de chantier, elle concierge de l’immeuble. Un jour, José apprend que son frère, avec qui il est brouillé depuis une trentaine d’années, est mort subitement. Ce dernier lui lègue au passage un domaine viticole au Portugal et une coquette somme d’argent… Avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud, Chantal Lauby. France 2 à 21h05

– Le Bonheur est dans le pré d’Etienne Chatilliez (Comédie – 1995 – 1h50). Décidément, rien ne va plus dans la triste vie de Francis Bergeade. Modeste fabricant de lunettes de WC à Dole, il ne parvient pas à enrayer le conflit social qui menace la santé de son atelier. Les ouvrières sont bien déterminées à aller jusqu’au bout de leur combat… Avec Michel Serrault, Eddy Mitchell, Sabine Azéma, Carmen Maura, Éric et Joel Cantona.France 2 à 22h40

Soirée Jodie Foster sur Arte :

– 20h55 : Sommersby de John Amiel (Drame – 1992 – 2h00). Au lendemain de la guerre de Sécession, Jack Sommersby retrouve son village natal de Vine Hill, dans le Tennessee. Son épouse, Laurel, qui a supervisé la plantation pendant sa longue absence, est bouleversée par ce retour. Heureuse de ne plus être seule, elle craint néanmoins la violence de Jack, dont elle a été victime par le passé… Remake du Retour de Martin Guerre . Avec Richard Gere, Bill Pullman, James Earl Jones.

– 22h45 : Jodie Foster, Hollywood dans la peau de Camille Juza (Documentaire – 2020 – 0h55mn). Portrait et parcours d’une actrice dont le combat féministe, mené en sous-main, anticipe de nombreux débats contemporains.

Lundi 14 juin

– Hors-la-loi de Rachid Bouchareb (Drame – 2010 – 2h15). À l’issue de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l’Ouest, les manifestations pour l’indépendance de l’Algérie deviennent de plus en plus fréquentes en Algérie française. Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont séparés… Avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami Bouajila, Chafia Boudraa. Ciné+Frisson à 18h35

– Police de Maurice Pialat (Policier – 1985 – 1h55). Simon est soupçonné d’être un revendeur de drogue. Grâce à Claude, un indic, l’inspecteur Mangin obtient des noms et organise une rafle. Mais hélas, aucune preuve… Avec Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Pascale Rocard, Richard Anconina. France 5 à 20h50

– Invasion Los Angeles de John Carpenter (SF – 1988 – 1h40).Ouvrier sans travail, John Nada émigre à Los Angeles. Il est immédiatement choqué par la misère qu’il rencontre dans les faubourgs, situés non loin de la ville, où règne l’abondance et la richesse. Il s’installe dans une petite ville aux apparences paisibles, où certaines personnes dénoncent, en cachette, l’action d’un groupe «d’envahisseurs»… Avec Roddy Piper, Keith David, Meg Foster, George «Buck» Flower Arte à 22h25

Mardi 15 juin

– Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay (Drame – 2019 – 1h40). Paul Marchand, un journaliste français, tente de rendre compte du siège de Sarajevo. D’après une histoire vraie et le livre de Paul Marchand, interprété ici par Niels Schneider. Ciné+Frisson à 19h10

– Man of the moon de Milos Forman (Biographie – 1999 – 1h55). Enfant, le petit Andy Kaufman animait des émissions pour lui tout seul, dans sa chambre. Devenu grand, dans les années 1980, le jeune homme imite Elvis Presley dans des cabarets, en se faisant passer pour un immigré d’Europe centrale. C’est ainsi qu’il se fait repérer par un imprésario… Avec Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love et Paul Giamatti. Ciné+Club à 20h50

– La Vengeance d’Hercule de Vittorio Cotaffavi (Peplum – 1960 – 1h30). Jupiter ordonne à Hercule de se rendre aux enfers. Ayant capturé le chien Cerbère, gardien des enfers, le colosse comprend qu’il est victime d’une machination attirant, sur sa famille et lui, la fureur des dieux. Dix ans plus tard, Illos, fils d’Hercule, tombe éperdument amoureux de la belle Théa, fille d’Euritos, roi de Mycène… Avec Mark Forest, Gian Carlo Sbragia, Philippe Hersent, Broderick Crawford. Ciné+Classic à 23h40



Mercredi 16 juin

– Une Fille facile de Rebecca Zlotowski (Comédie dramatique – 2019 – 1h30).Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable. avec Mina Farid, Zahia Dehar et Benoît Magimel. Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2019. OCS Choc à 19h05

– Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman (Western satyrique – 1976 -2h00). Buffalo Bill monte un spectacle rodéo sur le Far West en embauchant le vrai Sitting Bull, mais rien ne se passe comme prévu. Le Chef Indien se révèle difficile à diriger… Avec Paul Newman, Burt Lancaster, Harvey Keitel, Géraldine Chaplin. TCM Cinéma à 20h50

Soirée Nathalie Baye sur Arte

– 20h55 : La Fleur du mal de Claude Chabrol (Drame psychologique – 2002 – 2h00). La famille Charpin-Vasseur vit depuis trois générations dans une demeure bourgeoise aux alentours de Bordeaux. D’étranges relations unissent ses membres. Après la guerre, Micheline, dite «Tante Line», fut accusée d’avoir assassiné son père, puis acquittée, faute de preuves. Avec Benoît Magimel, Mélanie Doutey, Suzanne Flon.

– 23h45 : La Chambre verte de François Truffaut (Drame psychologique – 1978 – 1h35). Dans une ville de l’Est de la France, quelques années après la guerre de 1914-1918, un modeste journaliste ancien combattant, Julien Davenne, vit dans le souvenir de sa femme Julie décédée peu après leur mariage. Avec François Truffaut, Jean Dasté, Patrick Maléon.

Jeudi 17 juin

– Celle que vous croyez de Safy Nebout (Drame – 2019 – 1h35). Claire, la cinquantaine, n’accepte pas d’avoir été quitté par son amant. Afin de l’espionner, elle se crée un faux profil sur Facebook et devient Clara, 24 ans. Le jeune Alex mord à l’hameçon et une relation virtuelle débute. Claire tombe amoureuse de ce jeune homme qui pourrait être son fils, mais la réalité va la rattraper violemment Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, Ciné+Emotion à 18h45

– Anomalisa de Duke Johnson, Charlie Kaufman (Animation – 2016 – 1h30). Michael Stone, mari, père et auteur respecté de «Comment puis-je vous aider à les aider ?» est un homme sclérosé par la banalité de sa vie. Lors d’un voyage d’affaires à Cincinnati, où il doit intervenir dans un congrès de professionnels des services clients, il séjourne à l’Hôtel Fregoli. Là-bas, il entrevoit la possibilité d’échapper à son désespoir. OCS City à 20h40

– Le Juge et l’Assassin de Bertrand Tavernier (Drame – 1975 – 2h05)En 1893, le sergent Joseph Bouvier, réformé pour ses accès de violence, tire à coups de pistolet sur Louise Lesueur, une femme qui refusait de l’épouser, et retourne ensuite l’arme contre lui. Tous deux en réchappent miraculeusement, mais Bouvier garde deux balles dans la tête et est confié à un asile de fous… Avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Isabelle Huppert, Jean-Claude Brialy. Ciné+Classic à 22h55



Vendredi 18 juin

– Ava de Léa Mysius (Comédie dramatique – 2017 – 1h48). Ava, 13 ans, passe une partie du mois d’août dans une station balnéaire du Sud-Ouest avec sa mère et sa demi-soeur bébé, qu’elle supporte aussi mal l’une que l’autre. Un jour, endormie sur la plage, elle est réveillée par un chien noir qu’elle suit jusqu’à son maître, un jeune et beau Gitan occupé à se battre… Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano, Tamara Cano OCS City à 18h15

– Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax (Drame – 1991 – 2h00). Alex est cracheur de feu et dort sur le Pont- Neuf. Il y habite avec Hans, un vieux clochard qui lui fournit les précieuses ampoules de somnifère indispensables à son sommeil. Alex est attiré comme un aimant par ce pont, solide paquebot échoué au cœur de la capitale… Avec Juliette Binoche, Denis Lavant. Ciné+Club à 20h50

– Get Out de Jordan Peele (Thriller – 2017 – 1h45).Chris Washington est un jeune photographe noir qui partage depuis plusieurs mois la vie de Rose Armitage. Il accepte de passer un week-end chez les parents de Rose. Alors qu’il est inquiet des réactions que sa couleur de peau pourrait susciter, il est accueilli très chaleureusement par Dean et Missy Armitage. L’ambiance dans la grande propriété recèle cependant une atmosphère étrange… Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener. Canal+Cinéma à 23h40

Des Séries…

Sur Arte.tv :

– Affaire Skripal : l’espion empoisonnée. Salisbury en Angleterre, l’empoisonnement de l’espion russe Sergueï Skripal et de sa fille provoque une contamination toxique et la panique chez les habitants… .

– Bron. À la frontière entre la Suède et le Danemark, les polices locales unissent leurs forces pour traquer de mystérieux criminels. Saisons 1 et 2 (2×4 épisodes)

– House of Cards la série anglaise originale signée Andrew Davies. Saisons 1, 2 et 3 (3×4 épisodes)

– Fleming – L’homme qui voulait être James Bond. La jeunesse aventureuse de Ian Fleming, agent des services secrets britanniques, et futur « père » de James Bond. Minisérie anglaise de 4 épisodes.

Toujours sur Arte.tv, mais côté cinéma : quatre longs métrage de Carlos Saura à (re)découvrir, une thématiqueSexe, amour et séductionavec cinq films d’amour et d’esprit et une autre surL’art d’aimer avec le cinéma d’Emmanuel Mouret (en cinq longs).

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes