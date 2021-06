Cinéma… à la télévision (Semaine du 05 au 11 juin)

En attendant la 74e édition du Festival de Cannes qui se tiendra exceptionnellement, si tout va bien, du 6 au 17 juillet prochain et dont la Sélection officielle a été dévoilée jeudi dernier, les festivals retrouvent peu à peu leur public en tenant compte des contraintes sanitaires. Jusqu’au 9 juin se tient, à Alès, Itinérances (39e édition). Ce même jour, à Toulouse et dans les environs, Cinelatino, (les 33e Rencontres de Toulouse), dédié aux films d’Amérique latine, prendra le relais. Après l’édition en ligne du 19 au 28 mars 2021, cette 2e cession, qui se déroulera jusqu’au 13 juin, aura lieu dans les salles ! Puis, le 14 juin (jusqu’au 19 juin), Annecy célébrera le 60e anniversaire du Festival international du film d’Animation.

C’est le 9 juin également que la jauge dans les cinémas passera de 35 à 65% dans le cadre du protocole sanitaire (distanciation physique, le port du masque, placement en salle ).

Enfin, pour le petit écran domestique, nous vous proposons une sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir), des documentaires et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 05 juin

– Memories of murder de Bong Joon-ho (policier – 2003 – 2h05).Entre 1986 et 1991, dans une petite ville près de Séoul, un tueur en série assassine avec une violence inouïe une dizaine de femmes toutes vêtues de rouge. Après avoir inculpé et relâché le fou du village, l’inspecteur Park et son acolyte brutal, Seo, butent sur de fausses pistes. Un jeune détective, Jo, vient en renfort de Séoul. Avec Song Kan-Ho, Kim Sang-Kyung, Byun Hee-bong. Ciné+Club à 18h40

– Les combattants de Thomas Cailley (Comédie dramatique – 2014 – 2h00). Après la mort de son père, Arnaud, un jeune homme timide et un peu gauche, reprend avec son frère, et sans grand enthousiasme, l’entreprise familiale d’aménagement paysager. Alors qu’il n’attendait rien de l’été, il rencontre Madeleine, une fille de son âge, déterminée, butée même, qui croit que la fin du monde est proche… Avec Adèle Haenel , Kévin Azaïs, Antoine Laurent, Brigitte Roüan. Ciné+Frisson à 19h15

– Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (Drame – 1999 -2h35). Médecin prospère et mari comblé d’Alice, une belle directrice de galerie, William Harford semble avoir en main tous les atouts du bonheur. Pourtant, lors d’une soirée chez son ami Victor Ziegler, son existence bascule. Drame énigmatique et fascinant. Le dernier film d’un Géant du 7e Art. Avec Nicole Kidman et Tom Cruise . TCM Cinéma à 20h50

– Jumbo de Zoé Wittock (Comédie dramatique – 2020 – 1h35). Jeanne, une jeune femme timide, est embauchée comme gardienne dans un parc d’attraction. Jeanne a beau ne pas être prête, elle a bel et bien a l’âge de tomber amoureuse, et c’est ce qui lui arrive. Elle va développer d’étranges sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc. Avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot. OCS City à 22h45.

Dimanche 06 juin

– Les 12 salopards de Robert Aldrich (Guerre/Action – 1967 – 2h25). Londres en 1944. Reisman, officier américain, célèbre pour ses exploits et aussi pour son indiscipline, a la surprise de recevoir une bien étrange mission : on lui ordonne de faire subir un entraînement intensif à douze soldats, tous condamnés à mort pour meurtre, viol, etc. Ces derniers doivent être prêts à effectuer une opération suicide… Avec Lee Marvin, Charles Bronson, Ernest Borgnine, Ralph Meeker, Jim Brown, John Cassavetes. TCM Cinéma à 18h25

– Thelma et Louise de Ridley Scott (Drame 1991 – 2h10). Louise, une serveuse à poigne, convainc sa copine Thelma, une jeune femme dominée par son macho de mari, de partir en week-end. Sur la route, les deux femmes font halte dans un bar. Easy Rider au féminin. Avec Susan Sarandon, Geena Davis, Brad Pitt, Harvey Keitel. OCS Géants à 20h40

– Full metal Jacket de Stanley Kubrick (Guerre – 1987 – 1h55). En pleine guerre du Vietnam, dans un camp d’entraînement de Caroline du Sud, le sergent Hartman accueille ses nouvelles recrues. En quelques semaines, il devra transformer les nouveaux venus en véritables soldats. Avec Matthew Modine, Lee Ermey, Vincent d’Onofrio. TCM Cinéma à 20h50

– Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman (Drame psychologique – 1973 – 2h15). Marianne, conseillère conjugale, et Johan, maître de conférences, sont mariés depuis dix ans et ont deux filles. Ils donnent l’apparence d’un couple harmonieux mais Marianne se plaint de leur quotidien étouffant, qui ne leur laisse pas de répit. Avec Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi Andersson. OCS Géants à 22h45.

Lundi 07 juin

– Le Caire confidentiel de Tarik Saleh (Policier – 2017 – 1h46). Policier avec Fares Fares, Mari Malek et Mohamed Yousry. Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. L’inspecteur Noureddine, chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient être liés au pouvoir… Grand Prix 2017 à Sundance et à Beaune. AvecFares Fares, Mari Malek et Mohamed Yousry. Ciné+Club à 20h50

– Péril en la demeure de Michel Deville (Thriller – 1984 – 1h40). David Aurphet, un professeur de guitare plutôt paumé, se voit sollicité pour donner des cours à Viviane Tombsthay, la fille d’un couple très aisé. L’épouse, Julia, poursuit David de ses assiduités, auxquelles il succombera facilement. Le couple semble vivre un adultère banal lorsque David reçoit par la poste une cassette vidéo où sont enregistrés ses ébats intimes… Avec Christophe Malavoy, Nicole Garcia, Michel Piccoli . France 5 à 20h50

– Larry Flint de Milos Forman (Biographie – 1996 – 2h05). En 1972, Larry Flynt, propriétaire d’une chaîne de bars «topless» dans l’Ohio, se lance dans la publication d’un magazine baptisé «Hustler», avec l’aide de sa compagne Althea, l’une de ses danseuses nues. Mais la parution de photos pornographiques déchaîne la colère du politicien Charles Keating JR Avec Woody Harrelson, Courtney Love, Edward Norton. Arte à 23h55

Soirée John Carpenter sur Arte

– 20h55 : New York 1997 (SF – 1981 – 1h35). New York, 1997. La criminalité ayant augmenté de 400 %, Manhattan est transformé en prison à sécurité maximale, un ghetto où s’entassent 3 millions de détenus. Cible d’un attentat, l’avion du président américain s’écrase sur l’île avec des documents ultra secrets. Avec Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence.

– 22h30 : Big John de Julien Dunand (Documentaire – 2005 – 1h20). La filmographie de John Carpenter résonne toujours comme une sourde menace – ou un désir inavoué : la plongée dans un univers de frissons et d’angoisse, où la décharge d’adrénaline guette à chaque plan.

A noter, le 10 juin à 0h00 (nuit de jeudi à vendredi), toujours sur Arte, Prince des ténèbres (1987). Dans la crypte d’une église, un mystérieux cylindre de verre déchaîne des forces diaboliques… Avec Donald Pleasence et Lisa Blount.



Mardi 08 juin

– Les Apparences de Marc Fitoussi (Drame – 2019 – 1h50). Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu…Et sa très privilégiée communauté d’expatriés français. Couple emblématique, Ève et Henri ont tout pour être heureux. Jusqu’au jour où Ève voit son univers protégé se fissurer et ses certitudes s’effondrer. Avec Karine Viard, et Benjamin Biolay. Canal+Cinéma à 19h05

– Dune de David Lynch (SF – 1984- 2h25).En l’an 10191, l’empereur Padishah Shaddam IV, maître de l’Univers, conçoit un plan pour éliminer les Atréïdes, habitants de la planète Caladan, et leur chef, le duc Leto. Il les envoie sur la planète Arrakis, plus connue sous le nom de Dune, où ils vont être écrasés par les Harkonnen, de la planète Geidi Prime. Deux Atréïdes survivent… Avec Kyle McLachlan, Sting, Max von Sydow. Ciné+Club à 20h50

– A Bigger splash de Luca Guadagnino (Drame – 2015 – 2h00). Marianne Lane, une rock star planétaire, et Paul, son jeune compagnon, coulent des jours tranquilles sur l’île de Pantelleria, en Sicile. Leur séjour est bientôt interrompu par l’arrivée tonitruante de Harry, un producteur de musique rock,accompagné de sa fille de 22 ans, Penelope… Remake de La Piscine avec Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton, Dakota Johnson et Ralph Fiennes. TCM Cinéma à 23h05.



Mercredi 09 juin

– Histoire d’un regard : à la recherche de Gilles Caron de Mariana Otero (Documentaire – 2019 – 1h34). Disparu au Cambodge à l’âge de 30 ans en 1970, Gilles Caron reste un grand nom du photojournalisme. Il a entre autres couvert la guerre des Six-Jours, le Vietnam, la guerre civile au Biafra et les événements de Mai 1968. Retour sur son parcours à partir des milliers de photos qu’il a prises. Ciné+Club à 19h15.

– Le Nom des gens de Michel Leclerc (Comédie – 2009 – 2h00).Bahia Benmahmoud, jeune femme de gauche, se fait une haute idée de l’engagement politique, puisqu’elle n’hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa cause – ce qui peut faire beaucoup de monde, vu que tous les gens de droite sont concernés. En règle générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour… Avec Jacques Gamblin, Sara Forrestier, Zinedine Soualem. Semaine de la Critique, Cannes 2010 et deux César en 2011.Arte à 20h55

– A bout portant de Fred Cavayé (Policier – 2010 – 1h25). Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui sera bientôt infirmier et elle attend son premier enfant. Mais tout bascule lorsque Nadia se fait kidnapper, sous l’oeil impuissant de Samuel. À son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour faire sortir de l’hôpital dans lequel il travaille un homme sous surveillance policière… Avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gérard Lanvin, OCS City à 23h25

Jeudi 10 juin

– Palmetto de Volker Schlöndorff (Comédie policière – 1998 – 1h50).Après avoir purgé à tort deux années de prison, le journaliste Harry Barber retourne à Palmetto, une ville gangrenée par la corruption. Alors qu’il envisage de quitter définitivement la petite ville, le quadragénaire aigri retrouve sa petite amie Nina, une ravissante artiste très éprise qui le persuade de rester et de se trouver un boulot... Avec Woody Harrelson, Elisabeth Shue, Gina Gershon. TCM Cinéma à 19h00

– L’Horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier (Drame 1973 – 1h40).A Lyon, dans le quartier Saint-Paul, Michel Descombes, un horloger, apprend avec stupéfaction que son fils est recherché par la police pour meurtre. L’enquête, dont les preuves ne manquent pas, est menée par le commissaire Guiboud. L’horloger et le policier sympathisent… Avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis. OCS Géants à 20h40

– Effacer l’historique de Benoît Delépine, Gustave Kervern (Comédie – 2020 -1h40). Dans un lotissement de province, trois voisins sont aux prises avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Marie est victime de chantage à la sextape, la fille de Bertrand est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC, est dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décolle.Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero. Ours d’argent à Venise. Canal+ à 21h10

– Imogène McCarthery d’Alexandre Charlot, Franck Magnier (Policier – 2009 – 1h20).Écossaise, Imogène, aime comme il se doit la cornemuse, le rugby et le whisky. Secrétaire, elle vit à Londres, où elle se considère en exil, et travaille dans le renseignement. Un jour de mai 1962, elle se voit confier par son grand patron, une mission délicate : apporter en Écosse les plans d’un nouvel avion de chasse révolutionnaire… Avec Catherine Frot, Lambert Wilson, Danièle Lebrun. Ciné+Famiz à 22h15

Vendredi 11 juin

– Malabar Princess de Gilles Legrand (Comédie dramatique – 2003 – 1h35). Tom, 8 ans, n’a qu’une idée en tête : retrouver sa mère disparue sur un glacier du massif du Mont-Blanc il y a cinq ans. Confié le temps d’une année scolaire à son grand-père, le petit citadin est prêt à déplacer des montagnes… Avec Jacques Villeret, Jules-Angelo Bigarnet, Michèle Laroque, Claude Brasseur. Ciné+Famiz à 19h20

– Haute Couture de Jocelyn Moorhouse (Comédie -2015 – 1h55). Alors qu’elle est encore une enfant, Tilly quitte l’Australie profonde à la poursuite de sa passion: la mode. Vingt ans plus tard, après avoir voyagé de par le monde, elle revient dans sa ville natale. Les choses ont depuis bien changé… Avec Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth, Hugo Weaving. Arte à 22h30

– In the fade de Fatih Akin (Drame – 2017 – 1h45). Berlin. Katja mène une vie paisible avec son mari Nuri, un homme d’origine kurde, et leur fils Rocco, jusqu’au jour où sa vie bascule de la plus tragique des manières : une bombe explose devant l’agence immobilière de Nuri. Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin. Ciné+Premier à 22h40.



Des Séries…

– Affaire Skripal : l’espion empoisonnée. Salisbury en Angleterre, l’empoisonnement de l’espion russe Sergueï Skripal et de sa fille provoque une contamination toxique et la panique chez les habitants… Arte, épisodes 1 à 4/4, le 10 juin à 20h55.

Sur Arte.tv :

– Bron. À la frontière entre la Suède et le Danemark, les polices locales unissent leurs forces pour traquer de mystérieux criminels. Saisons 1 et 2 (2×4 épisodes)

– House of Cards la série anglaise originale signée Andrew Davies. Saisons 1, 2 et 3 (3×4 épisodes)

– Fleming – L’homme qui voulait être James Bond. La jeunesse aventureuse de Ian Fleming, agent des services secrets britanniques, et futur « père » de James Bond. Minisérie anglaise de 4 épisodes.

Toujours sur Arte.tv, mais côté cinéma : quatre longs métrage de Carlos Saura à (re)découvrir, une thématique Sexe, amour et séductionavec cinq films d’amour et d’esprit et une autre sur L’art d’aimer avec le cinéma d’Emmanuel Mouret(en cinq longs).

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes