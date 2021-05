Cinéma… à la télévision (Semaine du 29 mai au 04 juin)

1,6 million ! Du 19 au 23 mai, 1,6 million de spectateurs se sont rendus dans les salles obscures. C’est autant qu’un mercredi « normal », mais il faut tenir compte des contraintes sanitaires (distanciation physique, le port du masque, placement en salle) , de la j auge à 35% et du couvre-feu à 21h00. Comme quoi le Cinéma (…ainsi que la Culture) est bien essentiel !

Avec les reprises ( Adieu les Cons – 7 César – Drunk – César et Oscar du meilleur film étranger – ADN , Michel-Ange , ou Petit Vampire ), il y aussi les nouveautés, parmi lesquelles Falling et Promising Young Woman.

L’arrivée du beau temps et, à l’opposé, Roland Garros puis L’Euro de foot (qui incitent à retrouver ou à jouer les prolongations sur le canapé), vont-ils jouer sur la fréquentation ? Affaire à suivre.

Pour le petit écran domestique, nous vous proposons néanmoins une sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir), des documentaires et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 29 mai

– Lands of Murders de Christian Alvart (Thriller -2019 – 2h10). Dans une région reculée de l’Allemagne tout juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent sur la disparition inquiétante de deux adolescentes. L’un a des méthodes modernes d’investigation, tandis que l’autre n’hésite pas à user de pratiques moins orthodoxes… Remake allemand de La isla minima . Avec Uwe-Dag Berlin, Ben Hartmann, Hanna Hilsdorf, Nurit Hirschfeld. Canal+Cinéma à 18h15

– Réparer les vivants de Katell Quillévéré (Drame – 2015 – 1h40). Passionné de surf, Simon Limbres, 17 ans, part, une nuit, avec ses amis au bord de la mer. Sur le chemin du retour, ils ont un accident. Simon est victime d’un grave traumatisme crânien qui provoque une mort cérébrale. Le docteur Thomas Rémige sollicite les parents de l’adolescent, pour qu’ils acceptent de faire don d’organes de leur fils…. Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners. OCS Max à 20h40

– The Big Lebowski d’Ethan et Joel Coen (Comédie policière – 1998 – 1h55). Jeff Lebowski, prénommé le «Dude», est un ex-baba cool qui passe son temps à boire avec son copain Walter, un ancien du Vietnam, et à jouer au bowling. Un jour, deux malfrats le passent à tabac chez lui : il semblerait qu’un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d’argent que lui doit la femme de Jeff. Avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore. TCM Cinéma à 20h50

– Once upon a time… in Hollywood de Quentin Tarantino (Comédie dramatique – 2019 – 2h35). En 1969, à Los Angeles. L’âge d’or d’Hollywood est bel et bien terminé. La vedette de télévision Rick Dalton se rend compte que ses heures de gloire sont derrière lui. Accompagné de sa doublure Cliff Booth, le comédien tente de conserver sa place dans une industrie qui le considère déjà comme un has been… Avec Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning. Canal+Décalé à 21h00

– Baccalauréat de Cristian Mungiu (Drame – 2016 – 2h10). Parce qu’elle a de très bons résultats scolaires, Eliza qui vit dans une petite ville de Roumanie a l’opportunité de poursuivre ses études dans une prestigieuse université anglaise. Mais, un jour, sur le chemin du lycée, Eliza se fait agresser. Sous le choc, la jeune fille n’a plus l’esprit à ses études et risque de rater son bac Avec Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Lia Bugnar. OCS City à 22h25

Soirée Alain Resnais sur Ciné+Club

– 20h50 : On connait la chanson (Comédie musicale – 1997 – 2h00). Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, Jean-Pierre Bacri, André Dussollier, Agnès Jaoui.

– 22h50 : Stavisky (Drame – 1975 – 1h55) Avec Jean-Paul Belmondo, François Perrier, Anny Duperey, Michael Lonsdale, Claude Rich.

Dimanche 30 mai

– Mulholland Drive de David Lynch (Drame psychologique – 2001 – 2h20). Une nuit à Mulholland Drive, sur les hauteurs de Beverly Hills. Une jeune femme brune, seule survivante d’un accident de voiture, erre, frappée d’amnésie. Réfugiée dans une demeure momentanément vide, elle est surprise par l’arrivée de Betty, nièce de l’occupante des lieux. Blonde et candide, Betty débarque à Los Angeles dans l’espoir de concrétiser ses ambitions d’actrice… Avec Naomi Watts, Laura Elena Harring. Ciné+Club à 20h50

– Papillon de Franklin J. Schaffner (Aventures – 1973 – 2h20). Condamné en 1930 au bagne pour un meurtre qu’il n’a pas commis, Henri Charrière, dit «Papillon», est embarqué sur le navire «La Martinière», destination Cayenne en Guyane. Lors de son transfert, il fait la connaissance du faussaire Louis Dega, un détenu craintif et chétif… Avec Steve McQueen, Dustin Hoffman. Arte à 20h55

– La Forme de l’eau de Guillermo Del Toro (Fantastique – 2017 – 2h05). Sans famille, Elisa Esposito a été trouvée, enfant, dans une rivière. Elle porte au cou des cicatrices semblant témoigner de violences exercées sur son larynx, qui expliqueraient qu’elle soit muette. Elle vit dans une grande solitude, tout comme son voisin de palier Giles, un vieil illustrateur publicitaire sans emploi… Primé à Venise et aux Oscars. Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, France 2 à 21h05

– The Climb de et avec Michael Angelo Covino (Drame – 2019 – 1h35). Kyle va se marier avec Eva et a choisi son meilleur ami Mike pour être son témoin. Mais la veille du mariage, Mike lui révèle qu’il a eu une liaison avec sa fiancée… Avec Kyle Marvin, Gayle Rankin. Canal+Cinéma à 22h35

Soirée J.C. Chandor sur OCS Choc

– 20h40 : All is lost (Drame – 2013 – 1h50) avec Robert Redford… et l’Océan

– 22h25 : Margin Call (Thriller – 2011 – 1h45). Avec Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons.



Lundi 31 juin

– Heat de Michael Mann (Thriller – 2h55). Gangster professionnel, Neil McCauley travaille avec une équipe de tueurs parmi lesquels Chris Shiherlis, un tireur émérite, et Nate, qui se charge d’écouler l’argent volé. Lors d’une attaque à main armée, les trois gardes d’un fourgon blindé sont tués à bout portant… Avec Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, OCS Choc à 17h50

– Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan (Thiller – 2019 – 1h45). Chef de gang chinois, Zhou a tué un policier au cours d’une fusillade. Il est à présent recherché par toutes les polices, mais également par plusieurs de ses rivaux, et une récompense est proposée à qui le dénoncera. La somme est tellement importante que Zhou songe à se livrer avec l’aide d’une complice Avec Ge Hu, Gwei Lun-Mei, Fan Liao, Regina Wan. Ciné+Club à 20h50

– La Vie est belle de et avec Roberto Benigni (Comédie dramatique – 1997 – 1h55). En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d’ouvrir une librairie malgré les tracasseries de l’administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial, et l’enlève le jour de ses fiançailles… Avec Giorgio Cantarini, Nicoletta Braschi. France 5 à 20h50

– Desrances d’Apolline Traoré (Drame – 2018 – 1h35). Francis Desrances a refait sa vie en Côte d’Ivoire après le massacre de sa famille à Haïti. Mais alors que la guerre civile éclate à Abidjan, ses démons ressurgissent brutalement quand sa femme et son bébé disparaissent. Avec Jimmy Jean-Louis, Jemima Naomi Nemlin, Delphine Ouattara. TV5 Monde à 21h00.

Soirée Michael Cimino sur Arte :

– 20h55 : Le Canardeur (Aventures – 1974 – 2h00). Poursuivi par d’anciens complices et se dissimulant sous une fausse identité de Pasteur, John Thunderbolt, dit «le canardeur», échappe de peu à la mort grâce à l’intervention d’un petit truand : Lightfoot. Mais Goodie et Red n’ont pas perdu sa piste et pourchassent les deux hommes… Avec Clint Eastwood, George Kennedy, Jeff Bridges.

– 22h45 : Michael Cimino God bless America de Jean-Baptiste Thoret (Documentaire – 2021 – 55mn).



Mardi 01 juin

– Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal (Comédie romantique – 2020 – 1h30). Antoinette attend l’été depuis des mois et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…et Patrick ! Canal+ à 21h00

– Take Shelter de Jeff Nichols (2011 – 2h00). Un jeune père de famille est sujet à de violents cauchemars. Terrorisé, il prépare les siens à une tornade. Avec Michael Shannon et Jessica Chastain. TCM Cinéma à 20h50

– Harmonium de Koji Fukada (Drame – 2016 -1h55). Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d’Akié, Toshio lui offre emploi et logis… Avec Mariko Tsutsui, Tadanobu Asano, Kanji Furutachi.Ciné+Club à 22h20

Antoinette dans les Cévennes

Mercredi 02 juin

– Blood Tiesde Guillaume Canet (Policier – 2013 – 2h05). New York, au milieu des années 1970. Chris, la cinquantaine, sort de prison après une peine de plusieurs années purgée pour un règlement de comptes meurtrier. Son jeune frère, Frank, est venu l’accueillir, mais c’est à contre-coeur. Flic prometteur, il a choisi une tout autre voie… Remake des Liens du sang. Avec Clive Owen, Billy Crudup, Mila Kunis, Zoe Saldana, James Caan. OCS Choc à 18h30

– Carré 35 de et avec Eric Caravaca (Documentaire – 2017 – 1h05). Un acteur-réalisateur veut comprendre pourquoi ses parents ont longtemps gardé le secret sur l’existence d’une soeur aînée, décédée à l’âge de 3 ans. Il s’étonne de l’attitude de son père et de sa mère qui ont décidé de ne garder aucune photographie. Ciné+Club à 20h50

– Amin de Philippe Faucon (Drame – 2016 – 1h30).Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. Il n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer.Un jour, Amin rencontre Gabrielle… Avec Emmanuelle Devos, Moustapha Mbengue, Mareme N’Diaye. Arte à 20h55

Jeudi 03 juin

– Whitney de Kevin MacDonald (Documentaire – 2018 – 2h00). Elle a vendu 200 millions d’albums et détient le record du plus grand nombre de titres classés consécutivement numéro 1. Sa chanson «I Will Always Love You» est le single le plus vendu par une chanteuse. Un portrait intime et complet de Whitney Houston OCS City à 18h40

– Woman at War de Bénédikt Erlingsson (Comédie dramatique – 2018 – 1h40). L’athlétique Halla parcourt en secret la lande islandaise, armée d’un arc et de flèches, pour détruire les lignes à haute tension de grandes entreprises qui ravagent le paysage en même temps qu’elles contribuent au réchauffement de la planète… Avec Halldora Geirhardsdottir, Johann Sigurdarson, Juan Camillo Roman Estrada OCS City à 20h40

– Il faut sauver le Soldat Ryan de Steven Spielberg (Guerre – 1998 – 2h45). Normandie, 6 juin 1944. Les forces alliées débarquent et se lancent à la reconquête de la liberté. Remplis de courage et d’espoir, des milliers de soldats américains prennent d’assaut Omaha Beach, déclenchant une immense bataille… Avec Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, France 3 à 21h05

– A bout de souffle de Jean-Luc Godard (Drame – 1960 – 1h30). Désinvolte et romantique à la fois, Michel Poiccard, voyou de petite envergure, vole une voiture à Marseille. Bientôt poursuivi par un motard, il le tue avec un revolver trouvé dans la boîte à gants. Michel s’enfuit à Paris, et rencontre Patricia sur les Champs-Élysées, qui vend le «New York Herald Tribune»… Avec Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger, Henri-Jacques Hue Ciné+Classic à 22h15



Vendredi 04 juin

– La Favorite de Yorgos Lanthimos (Drame – 2018 – 1h55).En Angleterre, au XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Anne, souveraine un peu folle et dernière des Stuart, une jeune femme se présente à la cour couverte de boue après avoir été jetée d’un carrosse par un gentilhomme arrogant. Abigail est une cousine de Lady Marlborough, dame d’honneur et favorite de la reine, qui la recueille et la loge dans un coin du palais. Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Lilly-Rose Stevens. Ciné+Emotion à 18h55

– Mort ou Vif de Sam Raimi (Western – 1995 – 1h45). Herold, qui règne en maître sur une petite ville du far west, Redemption, organise chaque année un tournoi de duels dont le vainqueur empoche 123000 dollars. Cette fois-ci, Ellen, une ravissante jeune étrangère participe à la compétition… Avec Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo Di Caprio. TCM Cinéma à 19h05

– Nous trois ou rien de et avec Kheiron (Comédie dramatique – 2014 – 1h45). Un petit village du Sud de l’Iran, dans les années 1970. Comme nombre de ses compatriotes opprimés par le chah, Hibat, jeune homme issu d’une fratrie de douze enfants, a soif de démocratie et multiplie les manifestations et les actes de rébellion… Avec Leïla Bekhti, Gérard Darmon, Zabou Breitman, Alexandre Astier. OCS Max à 20h40

– Ad Astra de James Gray (SF – 2019 – 2h00).La Terre dans un futur proche. Roy McBride a toujours voulu être astronaute comme le fut son père, Clifford, disparu au cours d’une mission spatiale. Un jour, le commandement général pense que Clifford serait en vie, quelque part près de Neptune. Roy est envoyé sur une base de Mars… Avec Brad Pitt, Liv Tyler, Ruth Negga, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. Ciné+ Premier à 22h45

Soirée Robert Redford/Sydney Pollack sur OCS Géants

– 20h40 : Les Trois jours du Condor (Espionnage – 1975 – 2h00). Avec Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow.

– 22h35 : Havana (Drame – 1990 – 2h20). Avec Lena Olin, Alan Arkin, Thomas Milian, Raul Julia.



Des Séries…

– Mare of Easttown.Série policière portée par Kate Winslet. Saison 1 – Ep 7/7. OCS City, lundi 31 mai à 21h40

Sur Arte.tv :

– House of Cards la série anglaise originale signée Andrew Davies. Saisons 1, 2 et 3 (3×4 épisodes)

– Fleming – L’homme qui voulait être James Bond. La jeunesse aventureuse de Ian Fleming, agent des services secrets britanniques, et futur « père » de James Bond. Minisérie anglaise de 4 épisodes.

Toujours sur Arte.tv, mais côté cinéma : quatre longs métrage de Carlos Sauraà (re)découvrir, une thématique Sexe, amour et séduction avec cinq films d’amour et d’esprit et une autre sur L’art d’aimer avec le cinéma d’Emmanuel Mouret (en cinq longs).Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes