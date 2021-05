Cinéma… à la télévision (Semaine du 15 au 21 mai)

3… 2… 1… Mercredi 19 mai : réouverture des salles de cinéma ! Le couvre-feu passera alors de 19 heures à 21 heures et les dernières séances commenceront entre 18h30 et 19h00 pour s’achever au plus tard à 20h45. Un redémarrage progressif après plus de six mois de fermeture. Le protocole sanitaire (…déjà mis en place avant la fermeture) a été réactualisé. Les gestes barrières, le respect de la distanciation physique comme le port du masque demeurent. Le placement en salle n’est pas non plus une nouveauté, mais il tient compte des mesures imposées pour cette première étape (jauge à 35%).

Du côté des sorties, avec 400 ou 450 films en attente, un grand embouteillage est prévu (plus de 30 films sont annoncés pour mercredi !). Faute d’accord cadre entre les distributeurs, compte tenu également de l’absence de grands groupes français et des filiales des studios américains, c’est la jungle en folie qui se profile… et beaucoup de films risquent de ne pas rester très longtemps en salles au bénéfice de quelques locomotives ou « grosses machines ». A suivre…

Plusieurs titres à l’affiche lors de la fermeture du 30 octobre 2020 sont de retour, comme Adieu les Cons (7 César) ou Drunk (César puis Oscar du meilleur film étranger).



En attendant, pour le petit écran, nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir), des documentaires et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉

Samedi 15 mai

– Blue Valentine de Derek Cianfrance (Drame – 2010 – 1h55). Après une nouvelle altercation, Dean décide d’entraîner Cindy dans un motel, le temps d’une nuit, pour recoller les morceaux. Arrivés sur place, ils gagnent une chambre au décor futuriste, bientôt remplie d’espoirs déçus et de silences amers.Avec Michelle Williams, Ryan Gosling, Faith Wladyka, Mike Vogel. OCS City à 15h10

– Still Alice de Richard Glatzer, Wash Westmoreland (Drame – 2014 – 1h40).Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland est une professeure de linguistique renommée. Mais lorsqu’elle commence à oublier ses mots et qu’on lui diagnostique les premiers signes de la maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa famille sont mis à rude épreuve Avec Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Alec Baldwin. OCS City à 17h00

– Festival de Cannes, une affaire d’Etat(s) de Pierre Pochard (Documentaire – 2020 – 55mn). De 1939 à 1972, tout film étant sélectionné par son propre pays d’origine, le Festival de Cannes est un ballet diplomatique et l’objet d’enjeux bien plus larges qu’un écran de cinéma.Ciné+Classic à 19h55

– Les Horreurs de Frankenstein de Jimmy Sangster (Horreur – 1970 – 1h35). Victor Frankenstein, le fils du baron qui avait créé le monstre universellement célèbre, s’arrange pour provoquer un «accident» dans lequel mourra son père… Production Hammer de la grande époque. Avec Ralph Bates, Kate O’Mara, Veronica Carlson, Dennis Price. Ciné+Classic à 20h50

– Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov (Drame – 1957 – 1h35). La guerre sépare les amoureux Veronika et Boris. Ce dernier part pour le front comme volontaire. Veronika, quant à elle, ayant perdu ses parents dans un bombardement, s’est installée dans la famille de Boris. Depuis longtemps, on ne reçoit plus de nouvelles de celui-ci… Avec Tatiana Samoïlova, Vassili Merkouriev,Alexeï Batalov. Ciné+ Classic à 22h20

– Umberto D. de Vittorio de Sicca (Drame psychologique – 1951 – 1h25). Depuis qu’il est retraité, Umberto Domenico Ferrari a toutes les peines du monde à joindre les deux bouts. A tel point qu’il envisage de mettre fin à ses jours. Comme il se refuse à abandonner son chien, il tente auparavant de le confier à une âme charitable… Avec Carlo Battisti, Maria Pia Casilio, Gina Gennari. France 5 à 23h55.

Soirée Jacques Audiard sur Ciné+Premier

– 20h50 : Dheepan (Drame – 2015 – 1h50). Le Sri Lanka est sur le point de retrouver la paix après plusieurs décennies de guerre civile. Dheepan, ancien Tigre tamoul, cherche à quitter le pays. Pour obtenir un visa pour Europe, il s’arrange pour voyager avec une femme et une fillette, orpheline, afin d’utiliser ensemble les papiers d’identité d’une famille décimée six mois plus tôt… Avec Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby, Vincent Rottiers,

– 22h40 : Un prophète (Drame – 2009 – 2h30). Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. À son arrivée en centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19 ans. D’emblée, il tombe sous la coupe d’un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison… Avec Tahar Rahim, Niels Arestrup, Reda Kateb

– 01h15 : Sur mes lèvres (Drame – 2001 – 1h55). Jeune femme effacée portant des prothèses auditives, Carla Behm est secrétaire à la Sédim, une société de promotion immobilière. Lorsqu’on lui propose d’engager un stagiaire pour la seconder dans sa tâche, elle s’empresse de recruter un jeune homme à la belle gueule un peu cassée… Avec Emmanuelle Devos , Vincent Cassel.



Dimanche 16 mai

– Le Clan des Siciliens d’Henri Verneuil (Policier – 1969 – 2h05). Roger Sartet, un truand, est arrêté par la police. Il parvient à s’échapper du fourgon cellulaire grâce à la complicité du clan des Siciliens, dirigé par Vittorio Malanese. Ce patriarche vit avec ses deux fils, son beau-fils et sa belle-fille. Sartet confie au clan son intention de s’emparer d’une fabuleuse collection de bijoux. Avec Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, Irina Demick. France 3 à 13h35

– Le portrait de Dorian Gray d’Albert Lewin (Fantastique – 1945 – 1h45).Londres, 1866. Basil Hallward peint le portrait du séduisant Dorian Gray. Ce dernier fait la connaissance de Sybil Vane, une petite chanteuse qui se produit dans un music-hall de seconde catégorie. Il s’éprend d’elle mais cet amour ne résiste pas aux conventions sociales… Avec George Sanders, Hurd Hatfield, Peter Lawford, Angela Lansbury. Ciné+Classic à 18h10

– Ran d’Akira Kurosawa (Drame historique – 1985 – 2h35). Dans le Japon féodal du XVIe siècle, le grand seigneur Hidetora Ichimonji, sentant sa mort proche, décide de partager son royaume entre ses trois fils. En contrepartie, le vieil homme demande à conserver les honneurs de son rang et à être hébergé chez chacun de ses fils. Taro et Jiro, les deux aînés acceptent l’héritage et les conditions de leur père. Une grandiose adaptation du Roi Lear de William Shakespeare. Avec Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu. OCS Géants à 20h40

– La Leçon de Piano de Jane Campion (Drame psychologique – 1993 – 1h55) Au XIXe siècle, l’Écossaise Ada McGrath, veuve et passionnée de musique, débarque avec Flora, sa fille de 9 ans, sur une plage de Nouvelle-Zélande. Elle doit épouser Alistair Stewart, un colon, qu’elle ne connaît que par un échange de courrier. Le voyage pour rejoindre la ferme dans le bush est difficile Avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill. Arte à 20h55

– Trois visages de Jafar Panahi (Drame – 2018 – 1h40). La comédienne Behnaz Jafari a reçu sur son portable une vidéo très alarmante de la part de Marziyeh, une jeune fille qu’elle ne connaît pas. Cette dernière lui explique avoir été acceptée au concours d’entrée du conservatoire de Téhéran, mais, sa famille refusant de la laisser mener une vie de saltimbanque, elle a sombré dans un profond désespoir. Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei. Arte à 22h50

– Barbara de Mathieu Amalric (Drame/ »Biographie » – 2017 – 1h35). Une actrice va jouer le rôle de Barbara. Le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit jusqu’à l’envahir… Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Aurore Clément. France 2 à 23h00.



Lundi 17 mai

– La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo (Guerre/Drame – 1957 – 1h55). Un Algérien se remet péniblement des tortures que lui ont infligées des paras, à qui il a révélé l’adresse du chef de son réseau, Ali la Pointe. Ce dernier est bientôt assiégé dans sa planque. Quelques années auparavant, en 1954, Ali, qui n’est encore qu’un petit truand de la Casbah, s’engage dans le mouvement indépendantiste. Le film fut interdit en France pendant longtemps. Avec Brahim Haggiag, Jean Martin, Saadi Yacef, Ugo Paletti. Ciné+Classic à 20h50

– Le Dernier témoin de Wolfgang Staudte (Drame criminel – 1960 – 1h40).Ingrid Bernhardy, jeune mère célibataire, est au désespoir : sa fille de 4 mois a été étranglée dans son berceau à son domicile, sans aucune trace d’effraction. Son amant et père de l’enfant, Werner Rameil, directeur d’usine marié et respectable, se trouvait alors en voyage d’affaires à Berlin. ..Avec Ellen Schwiers, Martin Held, Hanns Lothar, Jürgen Goslar. Arte à 20h55

– La Sentinelle d’Arnaud Desplechin (Drame psychologique – 1992 – 2h25). Mathias Barillet a 25 ans. Il a grandi en Allemagne où son père était diplomate, à un poste charnière entre l’Est et l’Ouest. Mathias décide de retourner à Paris pour achever ses études de médecine légale .. Avec Emmanuel Salinger, Thibault de Montalembert, Jean-Louis Richard. TV5 Monde à 21h00

– Une Vie violente de Thierry de Peretti (Drame – 2017 – 1h50). Paris, 2001. Issu d’une famille bourgeoise de Bastia, le jeune Stéphane s’ennuie quand il apprend l’assassinat d’un ami en Corse. Il rentre aussitôt au pays malgré la vendetta qui le menace. Après les obsèques, il se remémore le passé Avec Jean Michelangeli, Henri-Noël Tabary, Cédric Appietto. Arte à 22h35

Mardi 18 mai

– Adam de Maryam Touzani (Drame – 2019 – 1h38). Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda. Ciné+Emotion à 20h50

– Le Fidèle de Michael R. Roskam (Policier – 2017 – 2h05). À Bruxelles, Bénédicte, pilote auto, vient de disputer une course lorsqu’elle fait, sur un circuit, la rencontre de Gino. C’est le coup de foudre. Ce que Bénédicte ne sait pas, c’est que le jeune homme fait partie d’un gang spécialisé dans le braquage de banques et de transports de fonds Avec Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Jean-Benoit Ugeux. Ciné+Premier à 20h50

– Brazil de Terry Gilliam (Fantastique/SF – 1985 – 2h20). Sam Lowry est malheureux, mais discipliné. Prisonnier d’une ville tentaculaire et cauchemardesque, régie par l’hostilité de tous contre tous, la peur de l’État et la consommation, il s’échappe en rêve, chaque nuit, du monde qu’il subit passivement le jour… Avec Jonathan Pryce, Robert De Niro, Michael Palin. OCS Géants à 22h35

– Le Train sifflera trois fois de Fred Zinnemann (Western – 1952 – 1h20). État du Nouveau-Mexique, en 1875. Dans la petite ville de Hadleyville, le shérif Will Kane vient de passer l’alliance au doigt de la jeune et belle Amy. Au grand soulagement de son épouse, il a promis de raccrocher les armes et de rendre son insigne le soir même. Mais Will apprend l’imminent retour en ville de Frank Miller, un bandit qu’il avait autrefois expédié en prison… Avec Gary Cooper, Grace Kelly, Lee Van Cleef. Ciné+Classic à 22h30.



Mercredi 19 mai

– Zack Snyder’s Justice League de Zack Snyder (Blockbuster/Superhéros – 2021- 3h52). Pour rentrer dans les bonnes grâces de son maître Darkseid, Steppenwolf est déterminé à prendre le contrôle de toute l’humanité. Hippolyta prévient sa fille Diana Prince du danger qu’encourt la planète où elle vit désormais… La version souhaitée par le réalisateur. Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. OCS Max à 20h40

– The Rider de Chloe Zhao (Drame – 2016 – 1h40). Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il ne peut plus s’adonner à l’équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie… Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford. Arte à 23h30



– Soirée Pier Paolo Pasolini sur Ciné+Classic

– 20h50 Accatone (Drame – 1961 – 1h55). Dans un faubourg pauvre de Rome, Accatone mène une existence oisive. Ce petit souteneur vit des charmes de Maddalena. Quand celle-ci est arrêtée, il doit trouver un nouveau moyen de subsistance. Avec Silvana Corsini, Franco Citti, Franca Pasut.

– 22h40 : Pasolini Motore ! de Valentino N.Misimo (Documentaire – 2017 -55 mn). Portrait du poéte cinéaste.



Soirée Ken Loach sur Arte

– 20h55 : Moi, Daniel Blake (Drame – 2016 – 1h40). Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de sanction. Avec Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy. Arte à 20h55

– 22h35 :Il était une fois… Moi Daniel Blake de Rémi Lainé (Série/Documentaire – 2021).Sur la genèse du film.



Jeudi 20 mai

– Delicatessen de Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet (Comédie – 1991 – 1h40). Dans un univers post-apocalyptique, où la nourriture est rare, les habitants d’un vieil immeuble situé sur un terrain vague tentent de survivre… Avec Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon, Marie-Laure Dougnac, Karine Viard. OCS Choc à 19h00

– Amour de Michael Haneke (Drame – 2012 – 2h05). Georges et Anne, octogénaires amoureux et complices, anciens professeurs de piano, forment un couple cultivé et vivant. Leur fille, Eva, également musicienne, vit avec sa famille à l’étranger. Un soir, après avoir assisté à un concert, ils trouvent la porte fermée mais fracturée de leur grand appartement parisien… Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, Ciné+Club à 20h50

– Elle de Paul Verhoeven (Thriller – 2016 – 2h06). À la tête d’une entreprise de jeux vidéo, Michèle gère ses affaires, mais aussi sa vie privée, d’une main de fer. Séparée, elle vit seule dans une grande demeure dans une banlieue chic. Un jour, un homme cagoulé s’introduit chez elle et la viole. Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny. Ciné+Premier à 20h50

– La Tête haute d’Emmanuelle Bercot (Drame – 2014 – 1h55). Dunkerque. De familles d’accueil en foyer, Malony ne trouve sa place nulle part. Impossible également d’accéder à un semblant d’équilibre auprès de sa mère, jeune célibataire paumée, totalement dépassée par les excès de son fils… Avec Rod Paradot, Catherine Deneuve, Sara Forrestier. France 3 à 21h05.



Vendredi 21 mai

– Timbuktu d’Abderrahmane Sissako (Drame – 2015 – 1h30). Les extrémistes religieux ont investi Tombouctou. Au nom de la charia, des soldats lourdement armés multiplient les démonstrations de force et font régner la terreur. Et gare à ceux qui oseraient résister. La plupart des habitants subissent, d’autres choisissent de fuir… Avec Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel Jafri, Fatoumata Diawara, Ciné+Club à 18h55

– Remember me de Martin Rosete (Comédie dramatique – 2019 – 1h20). Claude, un veuf âgé, n’a jamais oublié Lilian, son amour de jeunesse. Lorsqu’il apprend que celle-ci, désormais résidente d’une maison de retraite, est atteinte de la maladie d’Alzheimer, il décide de la rejoindre… Avec Bruce Dern, Caroline Silhol, Serena Kennedy. OCS Max à 20h40

– Nevada de Laure De Clermont-Tonnerre (Drame – 2019 – 1h35). Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur, pas même avec sa fille… Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern. Ciné+ Emotion à 20h50



Soirée Ettore Sola/Vittorio Gassman sur Ciné+Classic

– 20h50 : Nous nous sommes tant aimés(Comédie dramatique – 1974 – 2h00). ls étaient trois. Trois amis rencontrés dans la Résistance, partageant le même idéal social et ayant combattu ensemble le fascisme et les occupants de l’Italie pendant la guerre. Au lendemain du conflit, Nicola, Gianni et Antonio se séparent et s’installent dans la vie. Avec Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi

– 22h50 : Une journée particulière (Drame – 1977 – 1h45). Ce 8 mai 1938, toute la Rome de Mussolini va célébrer la visite d’Hitler. Dans un immeuble de banlieue désormais désert, Antonietta, une mère de famille de l’escalier D laissée seule par son mari et ses fils partis pour le défilé, se sent envahie de fatigue. Avec Marcello Mastroianni, Sophia Loren.



Quelques films d’animation

Samedi 15 mai

–Lupin 3 : The First de Takashi Yamazaki (2020 – 1h30). Paris accueille une exposition qui présente pour la première fois au monde le mystérieux journal du professeur Bresson. Un objet dont on dit qu’il mène à un fabuleux trésor. Une cible de choix pour Lupin III, le célèbre voleur… Canal+Family à 20h50

Dimanche 16 mai

– Le voyage extraordinaire de Samy de Ben Stassen (2010 – 1h35). Sitôt né, Samy est déjà confronté au danger et découvre très vite que la vie n’est pas un océan de tranquillité. Il doit apprendre à vivre et à survivre afin de pouvoir revenir un jour sur la plage qui l’a vu naître… Gulli à 13h30

– Terra Willy : planète inconnue de Eric Tosti (2019 – 1h30). Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents, avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. France 4 à 16h10

Mardi 18 mai

– Les Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury (2017 – 1h25). La Schtroumpfette est l’unique fille du village des Schtroumpfs et cette situation commence à lui peser. Persuadée que d’autres petits êtres bleus vivent ailleurs dans un village perdu, elle tente de convaincre le Grand Schtroumpf de partir en exploration pour découvrir ce lieu mythique… Gulli à 21h05

Vendredi 14 mai

– L’île des Miam-nimaux : tempête de boulettes géantes 2 de Cody Cameron, Kris Pearn (2013 – 1h30).Inventeur d’une machine capable de transformer l’eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire parce que son invention avait déchaîné des pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la planète… Pourtant, la machine n’a pas disparu… Gulli à 19h00

– Les cinq légendes de Peter Ramsey (2012 – 1h35). Les Gardiens de l’enfance, chargés de veiller sur l’innocence et l’imaginaire des bambins, vont devoir déployer leurs forces comme jamais encore ! Car Pitch, un redoutable esprit maléfique, menace d’éliminer les Gardiens pour répandre la peur… Canal+Family à 20h50.



Des Séries…

– Mare of Easttown. Série policière portée par Kate Winslet. Saison 1 – Ep 5/7. OCS City, lundi 17 mai à 21h45

– Maroni, le territoire des ombres– Saison 2 – Ep 1 à 3/6. Arte, jeudi 20 mai à 20h55

Sur Arte.tv :

– House of Cards la série anglaise originale signée Andrew Davies. Saisons 1, 2 et 3 (3×4 épisodes)

– Fleming – L’homme qui voulait être James Bond. La jeunesse aventureuse de Ian Fleming, agent des services secrets britanniques, et futur « père » de James Bond. Minisérie anglaise de 4 épisodes.

Toujours sur Arte.tv, mais côté cinéma : quatre longs métrage deCarlos Sauraà (re)découvrir, une thématiqueSexe, amour et séductionavec cinq films « d’amour et d’esprit » et une autre surL’art d’aimer avec le cinéma d’Emmanuel Mouret(en cinq longs).

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes