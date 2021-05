Cinéma… à la télévision (du 08 au 14 mai)

5… 4… 3… Le compte à rebours est lancé. Si les conditions sanitaires le permettent, le 19 mai sera bien le jour de la réouverture des salles de cinéma. Le couvre-feu passera alors de 19 heures à 21 heureses et les dernières séances commenceront entre 18h30 et 19h15 pour s’achever au plus tard à 20h45. Un redémarrage progressif après plus de six mois de fermeture. Dès le 9 juin, le couvre-feu passera à 23 heures et devrait être supprimé (…) le 30 juin.

En attendant, nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir), des documentaires et parfois des raretés ou des inédits.

Samedi 08 mai

– Parole d’homme de Peter R. Hunt (Aventures – 1976 – 2h00). Automne 1913. Bien que la situation politique mondiale se dégrade et qu’une vaste région d’Afrique Orientale soit déjà sous domination allemande, Patrick O’Flynn, braconnier vantard et gouailleur sévissant à Zanzibar, est déterminé à poursuivre sans relâche sa chasse à l’ivoire Avec Lee Marvin, Roger Moore, Ian Holm. TCM Cinéma à 15h25

– A couteaux tirés de Rian Johnson (Comédie policière – 2019 – 2h05). Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire Avec Daniel Craig,Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette. Ciné+ Premier à 16h25

– Solaris de Steven Soderbergh (SF – 2002 – 1h35). Psychologue renommé, le docteur Chris Kelvin reçoit la visite de deux représentants de la DBA, la société qui contrôle la Nasa. Ils lui transmettent un message vidéo de son ami le docteur Gibarian. En mission d’observation sur la station Promotheus autour de la planète Solaris, ce dernier réclame son aide. « Remake » du chef d’oeuvre d’Andrei Tarkovski. Avec George Clooney, Natascha McElhone, Viola Davis. Ciné+Frisson à 17h05

– Men of Honor de Saul Guib (Guerre – 2017 – 1h45).Dans une tranchée du front de l’Aisne, en 1918. Jeune recrue, James Raleigh intègre l’unité de soldats britanniques que dirige le capitaine Stanhope. Dans la boue et le froid, et disposant d’un stock de munitions bien maigre, l’unité attend le signal du prochain assaut… Avec Paul Bettany, Sam Claflin, Stephen Graham, Tom Sturridge. OCS Choc à 18h35

– Roubaix une lumière d’Arnaud Desplechin (Thriller – 2019 – 1h55). Roubaix, à la veille de Noël. Le commissaire Daoud sillonne la ville qui l’a vu grandir et constate des altercations, des voitures brûlées… Lorsque qu’un meurtre est perpétré dans la maison d’une courée, Daoud, soupçonne deux jeunes toxicomanes… Avec Sara Forrestier,Léa Seydoux et Roschdy Zem. Ciné+Frisson à 20h50

– Hollywood Maudit de Claudia Collao (Documentaire – 55mn). Retour sur Le Conquérant, superproduction dans lequel John Wayne joue… Gengis Khan ! OCS Géants à 22h25

Dimanche 09 mai

– Le Président d’Henri Verneuil (Comédie dramatique – 1960 – 1h55). Président du Conseil, Emile Beaufort doit faire une dévaluation. Son secrétaire, Philippe Chalamont trahit le secret, permettant à son beau-père, banquier, une fructueuse spéculation. Beaufort fait signer à Chalamont une lettre où il reconnaît son forfait. Mis en minorité, Beaufort se retire de la vie politique… Avec Jean Gabin, Bernard Blier, Renée Faure. France 3 à 13h35

– The Dark Knight, le chevalier noir de Christopher Nolan (Fantastique – 2008 – 2h30). La mafia fait toujours sa loi à Gotham City, malgré les efforts de la police et la lassitude de la population. Pourtant, un homme se bat au grand jour et redonne espoir à la ville : le procureur Harvey Dent… Avec Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Ciné+Frisson à 16h45

– Manchester by the sea de Kenneth Lonergan (2016 – 2h15). À la mort de Joe Chandler, son frère Lee est désigné tuteur légal de son fils, Patrick, dont la mère est partie avec un autre homme. Lee doit alors aller vivre dans la maison de Joe, à Manchester-by-the-Sea, sa ville natale, afin d’assurer une continuité de vie pour son neveu encore mineur… Drame avec Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges, Kyle Chandler. OSC City à 20h40

– La Caravane de feu de Burt Kennedy (Western – 1967 – 1h55). Dépossédé de ses terres et de ses mines d’or suite au faux témoignage de Frank Pierce, Taw Jackson, qui a été emprisonné, est remis en liberté provisoire. Il n’a qu’une idée : se venger de celui qui l’a ruiné et reprendre ses biens… Avec John Wayne et Kirk Douglas.Arte à 20h55

– Kirk Douglas l’indompté d’Hubert Attal (Documentaire – 2016 – 55mn).Arte à 22h35.



Après-midi Howard Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall sur TCM Cinéma :

– 15h40 : Le Grand Sommeil (Policier – 1946 – 1h50). Le général Sternwood charge le détective privé Philip Marlowe de retrouver son gendre disparu et de le débarrasser d’un individu douteux nommé Geiger, qui fait chanter sa fille Carmen…

– 17h30 : Le Port de l’angoisse (Policier – 1945 – 1h40). Fort-de-France en 1942, sous la tutelle du gouvernement de Vichy. Harry Morgan est un aventurier américain qui gagne sa vie en louant son bateau pour des parties de pêche. Bien que la cause des résistants français de Martinique lui soit sympathique, Morgan ne souhaite pas être mêlé à leur lutte clandestine. Jusqu’au jour où…

Soirée Quentin Tarantino sur France 2 :

– 21h05 : Django Unchaîned (Western – 2013 – 2h40).Deux ans avant la guerre de Sécession, cinq esclaves traversent le Texas le dos lacéré par les coups de fouet et les pieds enchaînés. Parmi eux se trouve Django. Une nuit d’hiver, King Schultz, un chasseur de primes , fait l’acquisition de cet esclave en brutalisant ses propriétaires… Avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio, Samuel L. Jackson

– 23h45 : Reservoir Dogs (Thriller – 1992 – 1h45). Joe Cabot embauche six truands affublés de pseudonymes de noms de couleur pour commettre un braquage chez un diamantaire. Mais le coup échoue suite à un guet-apens de la police… Avec Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi.



Lundi 10 mai

– Never grew old de Ivan Kavanagh (Western irlando-luxembourgeois très sombre – 2018 – 1h35).Garlow, 1849. Charpentier marié et père de deux enfants, Patrick Tate dirige les pompes funèbres de Garlow, bourgade située sur la piste de Californie. Les temps sont durs, comme pour tous les habitants qui trouvent un peu de réconfort auprès de leur pasteur. Avec Emile Hirsch, John Cusack, Déborah François. OCS Max à 20h40

– Les nerfs à vif de Martin Scorsese (Thriller – 1991 – 2h05). Max Cady sort de prison après avoir purgé une peine de quatorze ans pour le viol et le meurtre d’une jeune fille de 16 ans. Psychopathe monomaniaque nourri de citations bibliques et d’écrits extrêmes, il veut se venger de son avocat. « Remake » du film de Jack Lee Thompson (1961). Avec Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Robert Mitchum. France 5 à 20h50

– La 317e section de Pierre Schoendoerffer (Guerre – 1964- 1h30). 1954 en Indochine. Alors que la bataille de Diên Biên Phu touche à sa fin, la 317e section est chargée de rejoindre une colonne de secours qui se dirige vers la sinistre cuvette. Avec Jacques Perrin, Bruno Crémer, Borami Tioulong. Arte à 20h55

– Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen (Policier – 2016 – 2h05). Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des «indignés» et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que l’improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l’enquête sur un serial-killer. Par le réalisateur de Madre. Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira, Arte à 22h25



Mardi 11 mai

– Parfum de Femme de Dino Risi (Drame psychologique – 1974 – 1h45).Fausto est un bel homme, dans la force de l’âge, qui vit seul avec sa vieille tante à Turin. 7 ans auparavant, capitaine de cavalerie, il a perdue la vue et la main gauche en manipulant une bombe lors des grandes manoeuvres. Détestant l’uniforme, il dissimule son amertume sous une agressivité permanente. Giovanni, jeune ordonnance de 18 ans, que Fausto surnomme Ciccio, est chargé de l’accompagner… Avec Vittorio Gassman, Agostina Belli, Alessandro Mono. OCS Géants à 20h40

– Le Chardonneret de John Crowley (Thriller – 2019 – 2h25). Theodore «Theo» Decker n’a que 13 ans quand sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie : passant de la détresse à la culpabilité, il se reconstruit peu à peu et découvre même l’amour. Tout au long de son périple vers l’âge adulte, il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre espoir… Avec Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman. Ciné+Emotion à 20h50

– Sibel de Guillaume Giovanetti, Cagla Zencirci (Drame – 2019 – 1h35). Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa soeur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village Avec Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy. OCS City à 21h45.

Mercredi 12 mai

– American Graffiti de George Lucas (Comédie dramatique – 1973 – 1h50). Été 1962, dans une petite ville de Californie. Quatre amis se retrouvent pour une dernière virée à la veille de leur départ pour l’université. Tous sont à la recherche d’une fille avec qui finir la soirée. Avec Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat, Charles Martin Smith, Harrison Ford… OCS Géants à 18h50

– Mjólk, la guerre du lait de Grímur Hákonarson (Drame – 2019 – 1h35). Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un village près de Reykjavik. À la mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de l’entreprise. Très vite elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Alfrun Rose, Hafdís Helga Helgadóttir. OCS City à 19h05

– La chute de l’empire américain de Denys Arcand (Comédie – 2019 – 2h05). À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets… Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Maxim Roy, Eric Bruneau, Vincent Leclerc, Rémy Girard. Arte à 20h55

Jeudi 13 mai

– Tire-au-flanc 62 de Claude de Givray, François Truffaut (Comédie – 1961 – 1h25). Jean Lerat de La Grignotière, jeune homme de famille noble, est appelé à faire son service militaire en compagnie de son domestique, Joseph. Ce dernier s’accommode fort bien de cette nouvelle situation au contraire de son maître qui vit mal les brimades de ses camarades et accumule les bévues, s’attirant ainsi les foudres de ses supérieurs… Avec Christian de Tillière, Ricet Barrier, Jacques Balutin, Pierre Maguelon. Ciné+ Classic à 18h05

– Vif-argent de Stephane Batut (Fantastique – 2019 – 1h45). Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il est seul à voir. Il recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l’autre monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, mais lui est un fantôme…1er film et Prix Jean Vigo. Avec Thimotée Robart, Judith Chemla, Djolof Mbengue. OCS Choc à 18h55

– Money Monster de Jodie Foster ( Thriller – 2016 – 1h35). Éminente personnalité du petit écran, Lee Gates, spécialisé dans la finance, est une figure new-yorkaise. Charismatique, show-man dans l’âme, il est aussi bien écouté par les loups de Wall Street que par les petits épargnants via son émission, «Money Monster». Alors qu’il est en plein direct, un homme surgit sur le plateau. Avec George Clooney, Julia Roberts. France 3 à 21h05

– Loving de Jeff Nichols (Drame romantique – 2016 – 1h45). Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie, où les Loving ont décidé de s’installer, les poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu’il quitte l’État… Avec Ruth Negga, Joel Edgerton. France 3 à 22h40.

Vendredi 14 mai

– La Dolce vita de Federico Fellini (Comédie dramatique – 1959 – 2h51). A Rome, Marcello, chroniqueur mondain, fait le tour des lieux à scandales pour alimenter les potins de son journal. Il mène une vie dissolue, de cabarets en orgies diverses. Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée… OCS Géants à 17h45

– Dangereuse sous tous rapports de Jonathan Demme (Comédie – 1986 – 1h50). À New York, Charles, jeune vice-président de banque, naïf et coincé, aime se donner le frisson en quittant les snacks sans payer son chocolat. Il attire ainsi l’attention de Lulu, une brune au look extravagant, fougueuse et ultra-sexy créature… Avec Melanie Griffith, Jeff Daniels, George Schwartz, Ray Liotta. OCS Géants à 20h40

– Continuer de Joachim Lafosse (Drame – 2018 – 1h20). Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons… Avec Virginie Efira, Kacey Mottet-Klein. Ciné+Emotion à 20h50

Soirée Tommy Lee Jones, acteur et réalisateur, sur OCS Max

– 20h40 : The Homesman (Western/Historique – 2014 – 2h05). En 1854, Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante, est chargée de prendre en charge trois jeunes femmes devenues folles à la suite de maltraitance… Avec Hilary Swank, Grace Gummer, Miranda Otto

– 22h40 : Trois enterrements (« Western »/Drame – 2004 – 2h00) Le corps de Melquiades Estrada est retrouvé en plein désert, où il a été rapidement enterré après son assassinat. Les autorités locales, sans chercher à découvrir les raisons de ce crime, ont précipitamment fait inhumer Melquiades au cimetière public. Pete Perkins, contremaître de la région et meilleur ami de Melquiades, va lui-même mener l’enquête. Avec Barry Pepper, Julio Cesar Cedilllo, Dwight Yoakam, January Jones.

Soirée Christopher Nolan sur Canal +

– 21h05 : Tenet (SF – 2020 – 2h30). Des hommes armés pénètrent dans l’opéra de Kiev, bondé. L’attaque n’est qu’un leurre ; l’homme réellement ciblé est pris en charge par des agents secrets d’une unité d’élite américaine. Après cette mission dont il n’aurait jamais dû réchapper, l’un de ces agents est chargé d’une mystérieuse affaire classée secret défense… Avec John David Washington, Martin Donovan, Clémence Poésy, Robert Pattinson

– 23h30 : Apocalypse Nolan de Thibaut Bertrand (Documentaire – 2021 – 0h55). Le réalisateur dévoile et décrypte l’univers et les obsessions de Christopher Nolan.



Quelques films d’animation

Samedi 08 mai

– Valse avec Bachir d’Ari Folman (2007 – 1h35). Ari a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens qu’il a dû tuer au cours de la guerre du Liban, au début des années 80 ! Le lendemain, Ari retrouve un souvenir de cette période de sa vie… OCS City à 15h00

– Kirikou et les bêtes sauvages de Michel Ocelot, Bénedicte Galup (2005 – 1h20). Gulli à 21h05

– Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot, Raymond Burlet (1998 – 1h25). Gulli à 22h25

Dimanche 09 mai

– Vaillant pigeon de combat ! de Gary Chapman (2015 – 1h15). Angleterre, 1944. L’issue de la guerre repose sur des «aviateurs» fringants et casse-cous, qui portent des messages en France au péril de leur vie : ce sont des pigeons ! Mais la mythique «Escadrille Royale des Pigeons de Combat» est décimée par d’impitoyables faucons allemands et il ne reste plus qu’une bande de «bleus» encore à l’entraînement… Ciné+ Famiz à 16h55

– La Famille Addams de Conrad Vernon et Greg Tiernan (2019 – 1h30). Les aventures d’une famille célèbre et « monstrueuse ». Cine+Premier à 18h55.



Lundi 10 mai

– Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault (1980 – 1h20). En son château labyrinthique, le roi de Takicardie, triste personnage tyrannique et fat, se pâme d’amour pour une jolie bergère, peinte sur l’une des boiseries de sa chambre. Mais la bergère aime le ramoneur, son voisin. Ciné+Famiz à 18h15



Mardi 11 mai

– L’île des Miam-nimaux : tempête de boulettes géantes 2de Cody Cameron, Kris Pearn (2013 – 1h30).Inventeur d’une machine capable de transformer l’eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire parce que son invention avait déchaîné des pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la planète… Pourtant, la machine n’a pas disparu… Gulli à 21h05



Mercredi 12 mai

– Dragons de Chris Sanders, Dean Deblois (2009 – 1h35).Il était une fois une île peuplée de vaillants et virils Vikings… et de terrifiants dragons. Les Vikings passaient le plus clair de leur temps à lutter contre les dragons, et ces derniers n’avaient rien de mieux à faire que de cracher le feu, faire la guerre aux Vikings, leur voler leurs moutons… Canal+Family à 20h50

Jeudi 13 mai

– Léo et les extraterrestres de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack (2018 – 1h25). Ado solitaire, Léo vit seul avec son père, ufologue sacrément lunaire. Un jour, un Ovni avec à son bord trois gentils extraterrestres atterrit tout près de chez eux. Léo sympathise avec ces drôles de zozos qui sont désespérément à la recherche d’un nubbi dubbi… Ciné+Famiz à 18h10

Vendredi 14 mai

– Tempête de boulettes géantes de Christopher Miller, Phil Lord (2008 – 1h25). Flint Lockwood est inventeur. Jusqu’ici, toutes ses inventions bizarres ont été des échecs spectaculaires qui ont causé d’innombrables problèmes à sa petite ville, Swallow-en-Château. Cette fois, Flint est bien décidé à inventer quelque chose qui rendra les gens heureux… Gulli à 19h00

Des Séries…

– Mare of Easttown.Série policière portée par Kate Winslet. Saison 1 – Ep 4/7. OCS City, lundi 10 mai à 21h45

Sur Arte.tv :

– House of Cards la série anglaise originale signée Andrew Davies. Saisons 1, 2 et 3 (3×4 épisodes)

– Fleming – L’homme qui voulait être James Bond. La jeunesse aventureuse de Ian Fleming, agent des services secrets britanniques, et futur « père » de James Bond. Minisérie anglaise de 4 épisodes.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d'OCS ou de Canal, diffusés à l'aube, dans la matinée, l'après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d'être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l'un ou l'autre bouquet cinéma.

