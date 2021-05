Cinéma… à la télévision (Semaine du 1er au 7 mai)

En attendant la réouverture des cinémas (ter)… Ni le 15 ni le 17, mais c’est à partir du 19 mai (…2021) qu’aura lieu la réouverture progressive des cinémas, théâtres, musées, monuments, salles avec public assis (« Réouvertures conditionnées au respect de jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ». Jauges : 800 en intérieur, 1 000 en extérieur. Couvre-feu décalé à 21 heures). Un déconfinement par étapes qui demeure toutefois lié à l’évolution de la crise sanitaire.

En attendant, nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des documentaires, des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 1er mai

– Churchill de Jonathan Teplitzky (Biographie – 2017 – 1h30). La période de six jours qui, en 1944, s’est conclue par le Débarquement allié en Normandie. Winston Churchill est alors en proie au doute et à la détresse. Il lutte contre l’alcoolisme et une terrible dépression dans laquelle l’a plongée sa culpabilité… Avec Brian Cox et Miranda Richardson. OCS City à 15h25

– Le détective de Gordon Douglas (Policier – 1968 – 1h50). Policier intègre de la ville de New York, Joe Leland enquête sur le meurtre d’un jeune homosexuel. Il croit avoir mis le coupable sous les verrous, mais l’affaire rebondit bientôt de façon inattendue. Avec Frank Sinatra, Lee Remick, Ralph Meeker. TCM Cinéma à 19h00

– Payback de Brian Helgeland (Policier – 1999 – 1h40). Poussé par son épouse Lynn, Porter, gangster de petite envergure, accepte de faire équipe avec un redoutable malfrat, Val Resnick, pour préparer un hold-up contre la mafia chinoise… Avec Mel Gibson, Maria Bello, TCM Cinéma à 20h50

– C’est arrivé près de chez vous de Lucas Belvaux (Comédie noire/grinçante – 1992 – 1h30). Ben est un tueur belge qui assassine méthodiquement les petites gens afin de gagner sa vie. Une équipe de tournage suit cet artisan du crime dans ses déplacements quotidiens. Elle l’écoute commenter ses méthodes et dévoiler sa philosophie de la vie… Avec Benoît Poelvoorde, Rémy Belvaux, André Bonzel, Jenny Drye. Ciné+Club à 20h50

– Une fille pour le diable de Peter Sykes (Fantastique/Horreur – 1976 – 1h30).Un prêtre excommunié a fondé un ordre très particulier dans un ancien monastère : des jeunes filles habillées en religieuses sont instruites dans l’adoration d’un maître qui n’est autre qu’Astaroth… L’une des dernières productions de la Hammer. Avec Richard Widmark, Christopher Lee et…Nastassja Kinski. Ciné+Classic à 20h50

– Hollywood maudit de Claudia Collao (Documentaire – 1h00). L’histoire d’un film maudit : Les Rapaces d’Erich von Stroheim (1924). OCS Max à 22h40

Dimanche 2 mai

– La métamorphose des cloportes de Pierre Granier-Deferre (Policier – 1965 – 1h50)Trois cambrioleurs assez minables : Edmond, Arthur et Rouquemoute, sont en quête d’un mécène qui financera un «coup fumant» qu’ils mijotent. Le mécène, ce sera Alphonse qui, lui, a réussit et va prendre (croit-il) la tête de l’opération. Mais tout s’enchaîne mal Avec Lino Ventura, Charles Aznavour, Maurice Biraud, Pierre Brasseur. France 3 à 13h35

– Brooklyn affairs de et avec Edward Norton (Policier – 2019 – 2h20) Dans le New York des années 1950, Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville. Avec Gugu Mbatha- Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe. Canal+Cinéma à 15h25

– Jar City de Baltasar Kormákur (Thriller – 2007 – 1h35). Inspecteur à Reykjavik, Erlendur enquête sur le meurtre d’un homme apparemment sans histoire. La photo de la tombe d’une petite fille retrouvée chez la victime réveille pourtant une affaire vieille de quarante ans. Avec Ingvar E. Sigurdsson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Björn Hlynur Haraldsson. OCS City à 17h30

– The Lunchbox de Ritesh Batra (Comédie romantique – 2013 – 1h45). Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa « lunchbox » (gamelle) au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas… Semaine de la Critique – Cannes 2013. Avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Denzil Smith. Ciné+Emotion à 20h50

– American Sniper de Clint Eastwood (Action/Drame – 2015 – 2h15). Bouleversé par l’attaque de l’ambassade américaine en Tanzanie et au Kenya en 1998, Chris Kyle, star du rodéo, choisit de changer le cours de sa vie. À 30 ans, il quitte son Texas natal et s’engage chez les Navy Seals… Avec Bradley Cooper, Kyle Gallner, Jake McDorman. France 2 à 21h05

Le Verdict de Sidney Lumet (Drame – 1982 – 2h05). Avocat raté et alcoolique qui racole ses clients dans les salons funéraires, Frank Galvin tente de se refaire une dignité en acceptant de défendre la famille d’une jeune femme restée dans le coma à la suite d’une erreur d’anesthésie. Avec Paul Newman, Charlotte Rampling, James Mason. Ciné+Classic à 22h10

Soirée Ken Loach sur OCS City

20h40 : Le Vent se lève (Drame historique – 2006 – 2h05). Palme d’or Cannes 2006. Avec Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham.

22h45 : Land and Freedom(Drame – 1994 – 1h50). Avec Ian Hart, Rosana Pastor, Iciar Bollain, Tom Gilroy, Marc Martinez, Frédéric Pierrot. Voir : également.



Lundi 3 mai

– Gloria Mundi de Robert Guédiguian (Drame – 2019 – 1h45).Daniel sort de prison, où il était incarcéré depuis de longues années, et retourne à Marseille. Son ex-femme, Sylvie, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… Avec Gérard Meylan, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier.Ciné+Club à 20h50

– Brève rencontre de David Lean (Mélodrame – 1945 – 1h25).Sur le quai de la gare de Winchester, en Angleterre, Anna Jesson attend son train comme chaque mardi après sa journée de travail. Au passage d’un train, elle essaie vainement d’ôter une poussière qu’elle a dans l’oeil quand un homme lui propose son aide… Avec Trevor Howard, Celia Johnson.Arte à 20h55

– Nuestras madres de Cesar Diaz (Drame – 12019 – 1h15). Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père… Caméra d’Or du 1er long métrage Festival de Cannes 2019. Inédit dans les salles. Avec Aurelia Caal, Emma Dib, Julio Serrano Echeverría. OCS City à 23h10



Mardi 4 mai

– Les Envoutés de Pascal Bonitzer (Drame – 2018 – 1h40).Pour le «récit du mois», Coline, pigiste pour un magazine féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant de la mort de celle-ci…Avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Nicolas Maury. Ciné+Club à 17h40

– Un monde plus grand de Fabienne Berthaud (Drame – 2019 – 1h40). Corinne pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour, en allant enregistrer des chants traditionnels chez des éleveurs de rennes en Mongolie. Sa rencontre avec la chamane Oyun en décidera autrement… Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam, Ludivine Sagnier. Ciné+Emotion à 20h50

– Ondine de Christian Petzold (Drame romantique – 2020 – 1h25). Ondine vit dans un petit appartement berlinois. Elle est historienne de l’urbanisme et mène une existence moderne typique des grandes villes : elle travaille en free-lance quand on fait appel à elle. Lorsque son amoureux Johannes la quitte, son univers s’écroule… Avec Paula Beer et Franz Rogowski. Canal + à 22h45

Soirée Eric Rohmer sur OCS Géants

– 20h40 : Ma nuit chez Maud (Comédie dramatique – 1969 – 1h50) Avec Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault, Antoine Vitez

– 22h30 : Le genou de Claire (Comédie dramatique – 1970 – 1h45) Avec Jean-Claude Brialy, Aurora Cornu, Béatrice Romand, Fabrice Luchini.



Mercredi 5 mai

– Les Liens du sang de Jacques Maillot (Policier – 2007 – 1h45). Lyon, fin des années 1970. François, inspecteur de police, vient en aide à son frère, Gabriel, quand ce dernier sort de prison, dix ans après avoir été condamné pour meurtre. Les deux frères font de leur mieux pour se retrouver, d’autant plus que Gabriel est décidé à entamer une nouvelle vie… Avec Guillaume Canet, François Cluzet,Clotilde Hesme, Ciné+Frisson à 19h05

– The Dissident de Bryan Fogel (Documentaire – 2020 – 1h50). Le 2 octobre 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, ancien directeur général de la chaîne Al-Arab News et correspondant du Washington Post, entre au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. Il n’en ressort pas vivant. Le réalisateur tente de faire la lumière sur cette affaire. Inédit dans les salles, le film n’a pas trouvé preneur parmi les plateformes de streaming qui craignent pour leurs intérêts financiers. OCS City à 20h40

– Soul Kitchen de Fathi Akin (Comédie dramatique – 2009 – 1h35). Zinos, jeune restaurateur à Hambourg, est l’heureux propriétaire du «Soul Kitchen», un restaurant ouvrier dans un quartier post industriel . Mais sa copine le quitte parce qu’il passe plus de temps dans ses cuisines qu’avec elle… Avec Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Unel. Ciné+Club à 20h50

– Hyènes de et avec Djibril Diop Mambety (Drame – 1992 – 1h50). À Colobane, misérable petit village du Sahel, les jours coulent paisiblement lorsqu’un événement vient troubler les esprits : Linguère Ramatou est revenue au pays. Chassée trente ans auparavant, elle est aujourd’hui milliardaire et est accueillie à bras ouverts par ceux qui l’ont autrefois méprisée… Avec Mansour Diouf, Djibril Diop Mambety, Ami Diakhate, Mbaba Diop. Arte à 23h20

Jeudi 6 mai

– L’année de tous les dangers de Peter Weir (Drame – 1982 – 1h55).Djakarta 1965. Guy Hamilton a été envoyé comme correspondant de l’agence ABS à Djakarta. La tension règne en Indonésie. Grâce au nain Billy Kwan, un photographe de Djakarta, Hamilton parvient à interviewer le chef du PKI (parti communiste indonésien)… Avec Mel Gibson, Sigourney Weaver, Linda Hunt. Ciné+Club à 20h50

– Potiche de François Ozon (Comédie – 2010 – 1h40).En 1977, dans le nord de la France, Suzanne Pujol est l’épouse soumise d’un riche industriel, Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et se révèle aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, Avec Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu. France 3 à 21h05

– Klute d’Alan J.Pakula (Policier – 1971 – 1h50). Tom Grünman, un ingénieur de grand renom, a disparu depuis six mois sans donner le moindre signe de vie. Sa femme vit dans la plus grande inquiétude, et Peter Cable, l’associé de son mari, la soutient dans cette épreuve. C’est ainsi qu’elle décide de se tourner vers un ami de longue date, John Klute, détective privé… Avec Donald Sutherland, Jane Fonda, Roy Scheider. TCM Cinéma à 22h45



Vendredi 7 mai

– Imitation game de Morten Tyldum (Biographie – 2014 – 1h40).Angleterre, 1939. La guerre contre l’Allemagne vient d’être déclarée. Âgé d’à peine 30 ans, Alan Turing, mathématicien britannique de génie, est recruté par le gouvernement de Sa Majesté pour percer le secret d’Enigma, la machine de codage nazie. Avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley. Canal+ Cinéma à 19h00

– Wild de Jean-Marc Vallée (Drame – 2014 – 1h55).Cheryl Strayed se prépare à effectuer l’un des treks les plus difficiles et sauvages des États-Unis. Elle se lance à l’assaut du «Pacific Crest Trail», le sentier de randonnée qui traverse le pays, de la frontière mexicaine jusqu’au Canada. Avec Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann. Ciné+Emotion à 20h50

It follows de David Robert Mitchell (Horreur – 2014 – 1h40). Dans la banlieue résidentielle où elle vit avec sa famille, Jay profite des premières soirées d’été en compagnie de son petit ami, Hugh. Ils couchent ensemble, puis c’est le blackout. Jay se réveille, ligotée à une chaise roulante au milieu d’un immeuble à l’abandon… Avec Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto. Ciné+Frisson à 22h50



Quelques films d’animation :

Samedi 1er mai

– J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin (2019 – 1h20). Ciné+Club à 16h00

– Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot, Raymond Burlet (1998 – 1h25). Gulli à 21h00

– Kirikou et les bêtes sauvages de Michel Ocelot, Bénedicte Galup (2005 – 1h20). Gulli à 22h25Dimanche 2 mai

– Azur et Asmar de Michel Ocelot (2005 – 1h15).Cine+Famiz à 19h15

– Shrek IV : il était une fin de Mike Mitchell (2009 – 1h35).OCS Max à 20h40

Mardi 04 mai

– Tempête de boulettes géantes de Christopher Miller, Phil Lord (2008 – 1h25). Gulli à 21h05

Mercredi 5 mai

– Léo et les extraterrestres de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack (2018 – 1h25). Ciné+Famiz à 16h15

– Les Enfants du temps de Makoto Shinkai (2019 – 1h45). Canal+ Family à 19h05

Jeudi 6 mai

– La Grande cavale de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein (2019- 1h30).Ciné+Famiz à 19h20

Vendredi 7 mai

– Les Chimpanzés de l’espace de Kirk De Micco (2007 – 1h20). Ciné+Famiz à 19h30

– Le voyage extraordinaire de Samy de Ben Stassen (2010 – 1h35).Gulli à 21h05

Des Séries…

– Mare of Easttown.Série policière portée par Kate Winslet. Saison 1 – Ep 3/7. OCS City, lundi 03 mai à 21h45

Sur Arte.tv :

– Baghdad Central. En 2003, dans l’Irak occupé, un inspecteur travaille pour la coalition menée par les États-Unis pour sauver sa famille. Série anglaise en intégralité (6 épisodes).

– House of Cards la série anglaise originale signée Andrew Davies. Saisons 1, 2 et 3 (3×4 épisodes)

– Fleming – L’homme qui voulait être James Bond. La jeunesse aventureuse de Ian Fleming, agent des services secrets britanniques, et futur « père » de James Bond. Minisérie anglaise de 4 épisodes.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes 😉