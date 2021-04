Cinéma… à la télévision (Semaine du 24 au 30 avril)

En attendant la réouverture des cinémas (des théâtres et des salles de spectacle, des musées, mais aussi des terrasses et des restaurants)… peut-être à partir de la mi-mai (du 17, le 15 tombant pendant le pont de l’Ascension…), progressivement, avec des jauges d’occupation des salles réduites, et, bien sur, en fonction de la pandémie, qui n’a que faire des souhaits et discours officiels. En attendant, donc, il y a déjà, dans la nuit de dimanche à lundi, la Cérémonie des Oscars (retransmise sur Canal+) qui devrait combler de bonheur quelques plateformes de streaming qui ont réalisé d’excellentes affaires en 2020 avec des films que l’on ne verra probablement pas au cinéma.

En attendant, encore, de reprendre le chemin des salles obscures pour découvrir les 400 films annoncés (rien que pour l’Hexagone !) nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Samedi 24 avril

– Sailor et Lula de David Lynch (Policier – 1990 – 2h05). Sailor aime Lula, et réciproquement ! Un amour fou, un véritable amour passion, en cavale sur les routes du Deep South américain. À leurs trousses, la meute lâchée par Marietta, la mère de Lula : un détective minable qui est fou d’elle, un gangster qui fut son amant, d’inquiétants personnages de l’ombre… Palme d’Or Cannes 1990 .Avec Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, Willem Dafoe, Harry Dean Stanton . OCS Géants 13h30

– Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini (Fantastique – 1972 – 2h15). Gepetto, un pauvre menuisier, fabrique une marionnette à partir d’une belle pièce de bois que lui a donné son voisin, Maître Cerise, lequel croit cette bûche ensorcelée. Avec Andrea Balestri, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica. OCS Géants 15h35

– Merci la vie de Bertrand Blier (Comédie dramatique – 1991 – 1h55).Au bord d’une plage plutôt désertique, une jeune femme habillée en mariée, Joëlle, est dérouillée par un type qui s’en va dans une Porsche noire. Arrive Camille qui pousse un caddie surmonté de mouettes. Elle la ramasse et l’emmène chez elle. Entre la fille perdue et la lycéenne qui prépare son bac, naît une belle amitié. Avec Charlotte Gainsbourg, Anouk Grinberg, Gérard Depardieu, Michel Blanc. Ciné+Club à 17h25

– Le Milliardaire de George Cukor (Comédie – 1960 – 1h45). Jean-Marc Clément, un millionnaire, est informé par son avocat et son responsable des relations publiques qu’une comédie se prépare à Broadway, et qu’il sera caricaturé dans cette pièce. Intrigué, Jean-Marc décide de se rendre à l’une des répétitions, et il est ébloui lorsqu’il aperçoit la radieuse Amanda évoluer sur scène… Avec Marilyn Monroe et Yves Montand. Ciné+Classic à 18h10

– Le Pianiste de Roman Polanski (Biographie – 2001 – 2h25) Varsovie, septembre 1939. Tandis que le jeune virtuose Wladislaw Szpilman joue du Chopin en direct sur la radio d’État polonaise, une bombe allemande tombe près du studio et détruit l’émetteur : l’invasion de la Pologne vient de commencer. Palme d’Or 2002.OCS Max à 20h40

– Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese (Biographie – 2013 – 3h00). L’histoire de Jordan Belfort, courtier en Bourse à New York à la fin des années 1980. Du rêve américain à l’avidité sans scrupule du monde des affaires, il va passer des portefeuilles d’actions modestes et de la droiture morale aux spectaculaires introductions en Bourse et à une vie de corruption et d’excès. Avec Leonardo Di Caprio, Margot Robbie, Matthew McConaughey. Canal+Cinéma à 22h50

Dimanche 25 avril

– Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier (Comédie dramatique – 1984 – 1h30).1912. Vieil homme, Monsieur Ladmiral habite une grande maison à la campagne, non loin de Paris. Aujourd’hui, c’est dimanche. Comme chaque dimanche, ou presque, son fils vient lui rendre visite, avec sa femme et ses trois enfants… Avec Louis Ducreux, Sabine Azéma, Michel Aumont. Ciné+Club à 11h20

– La Grande illusion de Jean Renoir (Drame – 1937 – 1h50).En 1916, l’avion transportant le capitaine de Boeldieu et le lieutenant Maréchal, appartenant à l’escadrille MF902, est abattu derrière les lignes allemandes par le commandant von Rauffenstein. Faits prisonniers, les deux hommes échouent dans le camp de Hallbach… Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, Marcel Dalio, Dita Parlo Ciné+Classic à 17h15

– Capitaine Conan de Bertrand Tavernier (Guerre – 1996 – 2h10).En septembre 1918, à la frontière bulgare, sur le front des Balkans. Le lieutenant Norbert sympathise avec le lieutenant Conan, à la tête d’un détachement de «nettoyeurs de tranchées». Leur mission : surprendre et tuer l’ennemi, souvent à l’arme blanche et au corps-à-corps. Avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq. OCS City à 18h25

Jackie de Pablo Larrain (Biographie – 2016- 2h00). Jackie Kennedy reçoit chez elle un journaliste auquel elle a décidé d’accorder une interview. Il y a quelques jours, le 22 novembre 1963, John F. Kennedy a été abattu à Dallas… Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, John Hurt.Arte à 20h55

– Le petit locataire de Nadège Loiseau (Comédie – 2016 – 1h45). Nicole, 49 ans, employée d’un péage, gère tout et tout le monde. Sa maman qu’elle doit habiller le matin comme sa petite-fille, Zoé, qui ne peut pas souvent compter sur sa propre mère. Nicole est un roc et tous, même son mari, Jean-Pierre, chômeur, se reposent sur elle. Mais aujourd’hui, Nicole se sent fatiguée et irritable… Avec Karine Viard, Philippe Rebbot,Hélène Vincent. France 2 à 21h05

– Le Silence des Autres de Robert Bahar, Almudena Carracedo (Documentaire – 2018 – 1h35). 1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence… OCS City à 22h30

– Trois hommes et un couffin de Coline Serreau (Comédie – 1984 – 1h45). Pierre, Michel et Jacques forment un trio hors du commun et partagent un magnifique appartement en toute convivialité, et en célibataires endurcis… En l’absence de Jacques, qui est stewart, Michel et Pierre découvrent un beau matin, devant leur porte, un couffin contenant… un magnifique bébé ! Avec Roland Giraud, Michel Boujenah, André Dussollier, Philippine Leroy-Beaulieu. France 2 à 22h50

93e Cérémonie des Oscars sur Canal+ à partir de 23h55



Lundi 26 avril

– Get Out de Jordan Peele (Thriller – 2017 – 1h40). Chris, jeune homme noir, est invité par Rose, sa petite amie blanche, à passer le week-end dans la propriété de ses parents. D’emblée, le garçon ressent un étrange malaise… Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford. Canal+ Cinéma à 19h10

– Les Chariots de feu de Hugh Hudson (Drame – 1981 – 2h05). Harold Abrahams, fils d’usuriers juifs, s’installe à Cambridge en 1919. Ce jeune homme très doué pour la course à pied relève aussitôt le défi de l’université : faire le tour de la cour durant la sonnerie des 12 coups de midi… Avec Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Dennis Christopher, Patrick Magee et la B.O. signée Vangelis. France 5 à 20h50

–Das Boot/Le Bateau de Wolfgang Petersen (Guerre – 1981 – 2h40). En automne 1941, à La Rochelle, en France, les Allemands préparent activement le départ de leur flotte sous-marine. Les officiers et les matelots se sont réunis dans une grande salle pour fêter l’événement. Il y a pourtant un homme qui ne participe pas aux réjouissances. Il s’agit du commandant de l’U 96, qui se contente d’observer en silence les nouvelles recrues… Avec Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wenneman,Otto Sander. TCM Cinéma à 20h50



Mardi 27 avril

– Eté 85 de François Ozon (Comédie dramatique – 2020 – 1h35). Normandie, été 1985. Sur son petit dériveur, Alexis, 16 ans, est surpris par un gros grain et chavire. David, 18 ans, se porte à son secours et insiste pour le ramener chez lui. Voile, moto, balades… les deux garçons ne se quittent plus. Avec Felix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud. Canal+Cinéma à 20h50

– Michel Strogoff de Carmine Gallone (Aventures – 1956 – 1h50).En Russie, à la fin du XIXe siècle, les Tartares se révoltent et assiègent la ville d’Irkoutsk, sous le commandement de Feofar Khan. Le tsar charge le capitaine Michel Strogoff d’y porter sous le secret un pli à son frère le Grand duc. D’après Jules Verne. Avec Curd Jürgens, Geneviève Page, Jacques Dacqmine, Françoise Fabian. Ciné+Famiz à 20h50

– Judas and the Black Messiah de Shaka King (Biographie – 2021 – 2h05).Chicago, 1968. Petit malfaiteur spécialisé dans le vol de voitures, William O’Neal se fait passer pour un agent du FBI pour commettre ses larcins. Lorsqu’il se fait coincer, le FBI propose d’effacer l’ardoise à condition qu’il devienne informateur : il sera chargé d’infiltrer les Black Panthers et de suivre de près Fred Hampton, le jeune chef charismatique du parti dans l’Illinois… Avec Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback. Inédit. Canal+ à 21h00

Mercredi 28 avril

– Elizabeth : l’âge d’or de Shekhar Kapur (Historique – 2007 – 1h55). En 1585, Elizabeth Ire règne sur l’Angleterre depuis près de trente ans. Le vent destructeur du catholicisme fondamentaliste souffle sur l’Europe, sous la conduite de Philippe II d’Espagne. Soutenu par Rome, le roi dispose d’une armée puissante et d’une Armada qui domine les mers… Avec Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey M. Rush, Tom Hollander. Ciné+Emotion à 19h00

– La Horse de Pierre Granier-Deferre (Drame psychologique – 1969 – 1h20). En Normandie, dans la baie de la Seine face au Havre, Auguste Maroilleur, riche fermier, règne sur un domaine de quatre cents hectares. Ses enfants vivent avec lui. Il découvre que son petit-fils, Henri, participe à un trafic de drogue… Avec Jean Gabin, Christian Barbier, Marc Porel,Félix Marten. Arte à 20h55

– The Guilty de Gustav Möller (Thiller – 2018 – 1h25). C’est un soir comme un autre dans un centre d’appels d’urgence de la police de Copenhague. Asger Holm achève son tour de garde, quand une journaliste le contacte sur sa ligne personnelle. Elle cherche à recueillir son témoignage dans une affaire qui le concerne. Quand Asger reprend son poste au standard du 112, il reçoit l’appel d’une certaine Iben dont les propos paraissent dénués de sens… Primé à Beaune. Avec Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi. Arte à 22h15



Jeudi 29 avril

– Paterno de Barry Levinson (Biographie – 2018 – 1h45). Joe Paterno, un entraîneur de football américain respecté des professionnels comme des fans, se retrouve au coeur d’un scandale. Une de ses connaissances, Jerry Sandusky, est en effet accusé d’agression sexuelle… Avec Al Pacino, Kathy Bake, Kenneth Maharaj. OCS Max à 18h45

– Le Labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli (Drame/Historique – 2014 – 2h00). Allemagne, à la fin des années 1950. Jeune procureur ambitieux et fier de sa fonction au parquet de Francfort, Johann Radmann ne s’occupe pour le moment que d’affaires sans grand intérêt. Bientôt, un journaliste attire son attention sur le fait qu’un rescapé des camps de concentration aurait reconnu Alois Schulz, un ancien officier SS. Avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht. OCS City à 20h40

– Lands of Murders de Christian Alvart (Thriller -2019 – 2h10).Dans une région reculée de l’Allemagne tout juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent sur la disparition inquiétante de deux adolescentes. L’un a des méthodes modernes d’investigation, tandis que l’autre n’hésite pas à user de pratiques moins orthodoxes… « Remake » allemand de La isla minima. Avec Uwe-Dag Berlin, Ben Hartmann, Hanna Hilsdorf, Nurit Hirschfeld. Canal +Décalé à 21h05

Vendredi 30 avril

– Le Jumeau d’Yves Robert (Comédie – 1985 – 1h45). Petit chef d’entreprise dévoré par la passion du jeu, Matthias Duval se retrouve totalement fauché après une partie de poker sur la Côte d’Azur. Recueilli par son ami Ralph, il rencontre, lors d’une soirée, la jeune et belle Liz Kerner, une Américaine à qui il fait immédiatement la cour… Avec Pierre Richard, Jean-Pierre Kalfon, Camilla et Carey More. OCS Géants à 20h40

– L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux de et avec Robert Redford (Drame – 1998 – 2h45). Profondément marquée par un accident qui a coûté la vie à sa meilleure amie et causé d’irréparables lésions à son cheval, Grace MacLean, 14 ans, vit repliée sur elle-même, renonçant à lutter contre son infirmité. Mais sa mère, Annie, refuse de s’avouer vaincue… Avec Sam Neill, Kristin Scott Thomas, Dianne Wiest, Cine+Emotion à 20h50

– Braquage final de Jaume Balaguero (Aventures – 2021 – 1h55)Après des années de recherches, Walter, chasseur d’art ancien, vient de dénicher un trésor d’une valeur inestimable. Son butin, confisqué par les autorités espagnoles, va être stocké dans le coffre-fort de la Banque d’Espagne à Madrid. Walter décide de braquer la banque… Avec Freddie Highmore, Liam Cunningham, Àstrid Bergès-Frisbey.Inédit. Canal+ à 21h00



Quelques films d’animation :

Samedi 24 avril

– Valse avec Bachir d’Ari Folman (2007 – 1h35). Ari a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens qu’il a dû tuer au cours de la guerre du Liban, au début des années 80 ! Le lendemain, Ari retrouve un souvenir de cette période de sa vie… OCS City à 22h45

Dimanche 25 avril

– Fabuleuses aventures à Oz de Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt, Vladimir Toropchin (2017 – 1h25). Le rusé et méchant Urfin veut devenir le maître de Magic Land. Avec une armée de soldats en bois, il capture la ville d’Emeraude et la rebaptise Urineville. Quand une fille ordinaire nommée Dorothé arrive à Magic Land… Gulli à 13h30

Lundi 26 avril

– Le grand méchant renard et autres contes de Patrick Imbert, Benjamin Renner (2016 – 1h25). Le méchant renard n’est en fait pas bien méchant. Quand il essaie de s’attaquer à une poule, il ne fait pas le poids. Renard repart bredouille. Désespéré, il prend des cours de férocité auprès du grand méchant loup… Ciné+Famiz à 19h25

– La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit (2016 – 1h20). Unique rescapé d’un naufrage, un homme échoue sur une île tropicale déserte. Pour avoir une chance de survivre, il cherche à apprivoiser cet univers inconnu, peuplé de petits crabes de sable qui semblent l’observer… OCS Max à 22h05

Mardi 27 avril

– En avant de Dan Scanlon (2020 – 1h40).Ian et Barley Lightfoot, deux elfes frères orphelins de père, habitent dans une petite ville de banlieue peuplée de trolls, de lutins et autres licornes n’ayant plus aucun pouvoir surnaturel. Dans l’espoir de pouvoir revivre un moment avec leur père, auquel ils pensent tous les jours, les deux garçons décident de se lancer à la recherche de la magie.Canal+Family à 19h10

Mercredi 28 avril

– Les Rebelles de la forêt d’Anthony Stacchi et Roger Allers (2006 – 1h22). Depuis toujours, l’homme a régné sur la forêt. Mais cette fois, les choses vont changer… Boog, un ours apprivoisé et heureux de l’être, va voir sa paisible existence bouleversée par sa rencontre avec Elliot, un cerf sauvage aussi maigrichon que bavard… Ciné+Famiz à 16h15

Vendredi 30 avril

– Buñuel après L’Age d’or de Salvador Simo (Docu-fiction – 2018 – 1h20). Après le scandale suscité par la sortie de son film L’Âge d’or, toutes les portes se ferment pour Luis Buñuel, chantre du cinéma surréaliste. Le réalisateur désargenté se tourne alors vers le genre documentaire en projetant de conter la vie des habitants de la région la plus pauvre de l’Espagne, l’Estrémadure. OCS City à 17h15

– Le château de Cagliostro d’Hayao Miyazaki (1979 – 1h40). Le cambrioleur de renommée internationale Lupin III, ou Edgar de la Cambriole, arrive dans le petit duché de Cagliostro. Il se trouve rapidement mêlé à une conspiration remontant à quelques centaines d’années. Edgar et ses amis doivent secourir la belle Clarisse aux prises avec le comte de Cagliostro… OCS Max à 22h25

Des Séries…

– Hippocrate de Thomas Lilti, avec Bouli Lanners, Louise Bourgoin, Karim Leklou, Anne Consigny. C’est l’hiver, les hôpitaux sont submergés. A l’hôpital Poincaré, une canalisation a sauté, inondant le service des Urgences, qui doit se replier en médecine interne… Saison 2. Episodes 7 et 8/8. Canal+ lundi 26 avril à 21h00

– Mare of Easttown.Série policière portée par Kate Winsle. Saison 1 – Ep 2/7. OCS City, lundi 26 avril à 21h50.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

