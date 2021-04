Cinéma… à la télévision (Semaine du 17 au 23 avril)

En attendant la réouverture des cinémas (des théâtres et des salles de spectacle), nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films;-)

Samedi 17 avril

Cuban Network d’Olivier Assayas (2020 – 2h05).Début 1990. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anticastristes responsables d’attentats sur l’île… Espionnage avec Wagner Moura, Gisela Chipe, Stephen W. Tenner, Penélope Cruz. OCS City à 15h10

Inland Empire de David Lynch (Drame – 2006 – 2h52).Nikki, une comédienne d’une quarantaine d’années, décroche un rôle dans le nouveau film de Kingsley Stewart. Elle y interprètera ainsi Susan Blue, aux côtés de Devon Berk, qui, lui, jouera Billy Side. Au fil du tournage, les deux acteurs deviennent amants, tout en se prenant au jeu de leurs personnages. Avec Laura Dern, Jeremy Irons, Harry Dean Stanton, Justin Therou.Ciné+Club à 17h55

Madre de Rodrigo Sorogoyen (Drame – 2019 – 1h55).Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne retrouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer…Avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl. Canal+Cinéma 18h30

Il Divo de Paolo Sorrentino (Drame – 2008 – 1h50). Portrait caustique de Giulio Andreotti, personnalité influente de la Démocratie chrétienne au centre de la vie politique italienne pendant plusieurs décennies… Avec Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti. Ciné+Club à 20h50

Les démons de l’esprit de Peter Sykes (Epouvante – 1972 – 1h30). En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes… Avec Gillian Hills, Robert Hardy, Patrick Magee. Film de la Hammer. Ciné+Classic à 20h50

Barry Lyndon de Stanley Kubrick (Drame – 1975 – 3h00).Irlande, XVIIIe siècle. Depuis la mort de son père, Redmond Barry donne du fil à retordre à sa mère. Le jeune homme s’est entiché de sa cousine Nora Brady, promise au riche capitaine Quin. Après avoir provoqué ce dernier en duel, Barry est forcé de quitter le pays… Avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee. Somptueuse adaptation du roman de William Thackeray. Un Chef d’Œuvre. TCM Cinéma à 20h50

Gérard Blain : adultes je vous hais de Olivier Payage, Jean-Baptiste Delpias (Documentaire – 2019 – 1h05).Portrait de l’acteur et réalisateur.Ciné+Classic à 22h15.

Napoléon de et avec Sacha Guitry (Historique – 1954 – 1h35). En 1821, à Sainte-Hélène, Napoléon, ex-empereur des Français, vient de mourir. La nouvelle se répand et arrive dans le salon de Talleyrand, au moment où celui-ci reçoit quelques amis. Talleyrand prend le temps alors de raconter à ses invités la vie du grand disparu. Avec, notamment, Raymond Pellegrin, Sacha Guitry, Daniel Gélin, Michèle Morgan.France 5 à 0h00

Dimanche 18 avril

Cuisine et dépendances de Philippe Muyl (Comédie – 1993 – 1h35)Un jeune couple reçoit à dîner des amis qu’il n’a pas vus depuis dix ans. Martine est survoltée car la confection du menu lui a donné bien des soucis et l’invité de marque, un de ses ex, est devenu entre-temps, une star des médias. Ils seront sept autour de la table Avec Jean-Pierre Bacri, Zabou Breitman, Agnès Jaoui, Sam Karmann, Jean-Pierre Darroussin, France 3 à 13h35

L’Infirmière de Koji Fukada (Drame/Thriller – 2019 – 1h45). Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une famille qui la considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d’enlèvement. Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sôsuke Ikematsu. Ciné+Club à 16h30

La servante écarlate de Volker Schlöndorff (SF – 1989 – 1h45). Dans un proche avenir, un état totalitaire conjugue intégrisme, puritanisme et fanatisme. Le peuple, dans son intégralité, est asservi à cet ordre nouveau fondé sur la procréation et les hommes sont enrôlés de force dans une armée qui se bat contre un ennemi invisible. Avec Natasha Richardson, Faye Dunaway, Robert Duvall, Aidan Quinn, Elisabeth MacGovern. Ciné+Frisson à 18h50

Bonnie & Clyde d’Arthur Penn (Drame – 1967 – 1h50). Dans les années 1930, aux États Unis. Bonnie Parker fait la connaissance de Clyde Barrow le jour où il tente de voler la voiture de sa mère. Elle est aussitôt attirée et part mener avec lui une existence tumultueuse. Leur vie commune est en effet une succession de vols de voiture et de hold-up. Avec Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman. Arte à 20h55

Warren Beatty une obsession hollywoodienne d’Olivier Niklaus (Documentaire – 2015 – 52mn). Arte à 22h45

Mississippi Burning d’Alan Parker (Policier – 1989 – 2h05).1964, dans une bourgade de l’État du Mississippi. Trois militants pour les droits civiques disparaissent sans laisser de trace. Deux agents du FBI se lancent dans l’enquête en employant des méthodes différentes. Avec Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances Mac Dormand. OCS Géants à 21h00

First Man – Le premier homme sur la Lune de Damien Chazelle (Biographie -2018 – 2h25) Pilote jugé «un peu distrait» par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile… Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler. France 2 à 21h05.

Lundi 19 avril

Bad Lieutenant d’Abel Ferrara (1992 – 1h32). Un flic pourri et drogué accumule les dettes. Lorsqu’une nonne est violée par deux hommes dans une église, celle-ci place une récompense sur la tête des deux criminels. Le Lieutenant décide de rechercher les criminels… Policier et « descente aux enfers » avec Harvey Keitel. OCS Choc à 20h40

Rouge Baiser de Véra Belmont (Drame – 1985 – 1h55). Paris, en 1952. Nadia, 15 ans, dort avec l’image de Scarlett O’Hara au-dessus de son lit. Héroïne de sa vie, elle aime Apollinaire, les cimetières et… Staline. Elle l’aime tellement qu’elle lui tricote des chaussons ! Comme sa mère et son père, juifs polonais immigrés, Nadia croit que la révolution est pour demain… Avec Charlotte Valandrey, Lambert Wilson, Marthe Keller, Laurent Terzieff. France 5

Gandhi de Richard Attenborough (Biographie – 1982 – 3h12). Fils de commerçants, né en 1869 près de Bombay, Mohandas Gandhi est attiré dès l’adolescence par les lumières de l’Occident. Selon les coutumes indiennes, il épouse, à 14 ans, Kasturbai, qui restera à ses côtés toute sa vie… Avec Ben Kingsley, Candice Bergen, Martin Sheen, John Mills. TCM Cinéma à 20h50

Poulet au vinaigre de Claude Chabrol (Policier – 1984 – 1h45).Trois notables d’une petite ville – le notaire, le médecin et le boucher – ont décidé de monter une fructueuse opération immobilière. Pour y parvenir, il leur faut un terrain sur lequel se trouve la maison des Cuno, la mère et son fils Louis. Mais la propriétaire refuse de vendre. Avec Jean Poiret, Stéphane Audran, Michel Bouquet, Caroline Cellier. Arte à 20h55

Mardi 20 avril

Enragé de Derrick Borte (Thriller – 2020 – 1h30).Coincée dans les embouteillages derrière un conducteur peu pressé, Rachel, mère célibataire, exprime son impatience à coups de klaxon. Rachel ne se doute cependant pas que l’homme sur lequel elle vient de passer sa colère est un dangereux psychopathe… Russell Crowe, Caren Pistorius, Jimmi Simpson. OCS Choc à 20h40

La grande traversée de Steven Soderbergh (Drame – 2020 – 1h51). Écrivaine américaine à succès et lauréate du prix Pulitzer, Alice Hughes, alors en panne d’inspiration, entreprend un voyage à bord du «Queen Mary 2» en direction de l’Angleterre, où elle doit recevoir un prix littéraire. Avec Meryl Streep, Gemma Chan, Dianne Wiest… et le «Queen Mary 2». Inédit. Canal+ à 21h00

Covidwood l’année où Hollywood s’arrêta de Didier Allouch (Documentaire – 2021 – 55mn)Des blockbusters sortis en salles, Sundance, les Oscars… L’année 2020 avait bien commencé pour Hollywood, mais la crise sanitaire a soudainement rebattu toutes les cartes… Canal+ à 22h55

Voir le jour de Marion Laine (Comédie dramatique – 2019 – 1h30). Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, elle et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Brigitte Roüan. Canal+ à 23h50

Soirée 14 mercenaires (2×7) sur Ciné+Classic :

20h50 : Les colts des sept mercenaires de Paul Wendkos (Western – 1968 – 1h40). Avec George Kennedy, James Withmore,Fernando Rey.

22h30 : Les sept mercenaires de John Sturges (Western – 1960 – 2h05). Avec Yul Brynner, Steve McQueen, Eli Wallach, Charles Bronson, Robert Vaughn.



Mercredi 21 avril

A Beautiful day de Lyne Ramsay (Thriller/Drame -2017 – 1h30). Souffrant d’un syndrome post-traumatique, Joe, vétéran de guerre, gagne sa vie en tant que tueur à gages pour le compte d’un détective privé. Un jour, il reçoit comme mission de retrouver Nina, la fille d’un sénateur. Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman. OCS Choc à 20h40

La Conquête de l’Ouest de John Ford, Henry Hathaway, George Marshall (Western – 1962 – 2h25). Dans la vallée de l’Ohio, Zeb Prescott, sa femme, ses filles, Eve et Lilith quittent Albany en 1840 par le canal de l’Erié pour gagner l’Ouest. Avec John Wayne, James Stewart, Henry Fonda, Gregory Peck, Carroll Baker. TCM Cinéma à 20h50

Le Voyeur de Michael Powell (Drame/Epouvante – 1960 – 1h35).Mark Lewis, jeune technicien d’un studio de cinéma londonien ne vivant qu’avec et pour sa caméra, est marqué d’un violent déséquilibre dû à une éducation morbide Karl Heinz Böhm, Moira Shearer, Anna Massey.Ciné+Classic à 20h50

Fin d’après-midi/début de soirée avec Lemmy Caution (Eddie Constantine) sur Ciné+Classic

16h50 : Comment OSS117 et Lemmy Caution ont sauvé les films d’espionnage français de Alain Riou, Sonia Medina (Documentaire – 2021 – 55mn)

17h45 : Alphaville une étrange aventure de Lemmy Caution de Jean-Luc Godard (Antiipation/Policier – 1965 – 1h35)

19h20 : Vous pigez ? de Pierre Chevalier (Policier – 1955 – 1h30)



Jeudi 22 avril

Pour Sama de Waad Al-Khateab, Edward Watts (Documentaire – 2019 – 1h40). Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays. Prix Œil d’or du meilleur documentaire du Festival de Cannes 2019. OCS City à 19h00

Benni de Nora Fingscheidt Drame – 2019 – 2h00).Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide. OCS City à 20h40

Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré (Comédie – 1988 – 1h50). À l’approche de la quarantaine, cinq amis retrouvent, le temps d’un week-end passé dans la maison campagne de l’un d’eux, la femme dont ils étaient amoureux vingt ans plus tôt. Gérard Lanvin, Christian Clavier, Jean-Pierre Bacri, Philippe Khorsand, Louise Portal, Jean-Pierre Darroussin. Ciné+Famiz à 20h50



Vendredi 23 avril

La route de Salina de Georges Lautner (drame – 1971 – 1h35). Jonas fait la route au Mexique et s’arrête dans une station-service à Salina pour boire. La tenancière, Mara, croit reconnaître son fils Rocky qu’elle n’a pas vu depuis quatre ans. Epuisé, Jonas se prête au jeu afin de se reposer… Ave Rita Hayworth, Robert Walker Jr., Sophie Hardy, Mimsy Farmer.Ciné+Classic à 19h05

Le bal des casse-pieds d’Yves Robert (Comédie – 1993 – 1h40).Vétérinaire, Henri a sans doute réussi sa vie. Hélas un sort mauvais fait qu’il est une cible privilégiée pour tous les casse-pieds du monde. Avec Jean Carmet, Jean Rochefort, Miou-Miou, Odette Laure, Jacques Villeret, Hélène Vincent, Victor Lanoux, Guy Bedos, Michel Piccoli, Jean Yanne, Claude Brasseur, Jean-Pierre Bacri… OCS Géants à 20h40

The Grandmaster de Wong Kar-wai (Biographie – 2013 – 2h00).Foshan, Chine du Sud, 1936. Maître de Wing Chun, un art martial chinois traditionnel, Ip Man n’a jamais eu besoin de travailler. Menant une vie d’esthète, il se partage entre une épouse qu’il vénère, sa passion pour les arts martiaux et ses visites au Pavillon d’or, une maison de plaisir où se retrouve l’élite de Foshan. Avec Tony Chiu-Wai Leung, Cung Le, Wang Qingxiang, Ziyi Zhang.Ciné+Club à 20h50

Taxi Driver de Martin Scorsese (Drame – 1975 – 1h50).Grâce à son passé d’ancien combattant du Vietnam, Travis Brickle obtient une place de chauffeur de taxi. Il travaillera de nuit. Une aubaine pour lui. Depuis son retour de la guerre, le sommeil l’a quitté. Avec Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd,Harvey Keitel. TCM Cinéma à 20h50.



Quelques films d’animation :

Samedi 17 avril

En avant de Dan Scanlon (2020 – 1h40).Ian et Barley Lightfoot, deux elfes frères orphelins de père, habitent dans une petite ville de banlieue peuplée de trolls, de lutins et autres licornes n’ayant plus aucun pouvoir surnaturel. Dans l’espoir de pouvoir revivre un moment avec leur père, auquel ils pensent tous les jours, les deux garçons décident de se lancer à la recherche de la magie.Canal + Family à 19h05

Dimanche 18 avril

Plume, la basse-cour a un incroyable talent d’Eduardo Gondell et Víctor Monigote (2019 – 1h25).Plume est une poule incapable de pondre des oeufs. Elle est la risée de tout le poulailler. Sa vie va prendre un tout autre chemin lorsque Isabelle, une ancienne professeure de musique, l’emmène dans sa ferme. Elle va découvrir que Plume a des talents cachés… Gulli à 13h30

Vic le Viking, le film d’Eric Cazes (2019 – 1h20). En mer pour ramener du poisson, Halvar croise la route de son ennemi juré, le redoutable Sven. Incapable de résister à ses pulsions guerrières, Halvar engage le combat et finit par dérober l’épée magique du chef viking. Vic, le fils d’Halvar, s’intéresse à cette épée magique… Canal+Family à 17h55

Lundi 19 avril

Stubby de Richard Lanni (2018 – 1h25). En 1917, les États-Unis entrent en guerre. Le duxième classe Robert Conroy suit un entraînement militaire à Yale lorsqu’il croise le chemin de Stubby, un chien errant qui devient rapidement la mascotte du campus. OCS Max à 20h40

Mardi 20 avril

Dragons de Chris Sanders, Dean Deblois (2009 – 1h35).Il était une fois une île peuplée de vaillants et virils Vikings… et de terrifiants dragons. Les Vikings passaient le plus clair de leur temps à lutter contre les dragons, et ces derniers n’avaient rien de mieux à faire que de cracher le feu, faire la guerre aux Vikings, leur voler leurs moutons... Canal+Family à 19h10

Mercredi 21 avril

Sherlock Gnomes de John Stevenson (2028 – 1h25). Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un à un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : Sherlock Gnomes…Ciné+Famiz à 16h10

Mon Ninja et moi de Thorbjørn Christoffersen, Anders Matthesen (2018 – 1h20) Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Canal+Family à 19h25

Vendredi 23 avril :

Terra Willy : planète inconnue de Eric Tosti (2019 – 1h30). Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents, avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage… France 4 à 21h05

Des Séries…

– Hippocrate de Thomas Lilti, avec Bouli Lanners, Louise Bourgoin, Karim Leklou, Anne Consigny. C’est l’hiver, les hôpitaux sont submergés. A l’hôpital Poincaré, une canalisation a sauté, inondant le service des Urgences, qui doit se replier en médecine interne… Saison 2. Episodes 5 et 6/8. Canal+ lundi 19 avril à 21h00

– Mare of Easttown.Série policière portée par Kate Winsle. Saison 1 – Ep 1/7. OCS City, lundi 19 avril à 21h50.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes