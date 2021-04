Cinéma… à la télévision (Semaine du 10 au 16 avril)

En attendant la réouverture des cinémas (des théâtres et des salles de spectacle), vers la… ? nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Samedi 10 avril

L’état sauvage de David Perrault (« Western féministe » – 2019 – 1h55).En 1861, la guerre de Sécession fait rage. Napoléon III enjoint les colons français installés sur le nouveau continent à respecter une neutralité stricte mais, dans le Missouri, cette neutralité est bafouée, obligeant une famille de Français à fuir pour rentrer au pays… Avec Kevin Janssens, Alice Isaaz, Déborah François, Kate Moran, Grégoire Colin. Canal+Cinéma à 18h40

Convoi exceptionnel de Bertrand Blier (Comédie – 2018 – 1h20). Foster rencontre Taupin. L’un va trop vite, tandis qu’au contraire, l’autre est gros et lent. Le premier est en pardessus, le second est en guenilles. Tout cela serait d’une affligeante banalité si l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant… Ciné+Premier à 20h50

– Orange Mécanique de Stanley Kubrick (1971 – 2h15). Alex est le cerveau d’un quatuor de délinquants, les Droogs, dopés à la Neuvième Symphonie de Beethoven et à l’ultraviolence. Condamné à quatorze ans de prison à la suite d’un meurtre, il accepte de suivre la thérapie «Ludovico», qui a pour but de le rendre inoffensif… Avec Malcolm McDowell , Patrick Magee, Steven Berkoff. Ciné+Classic à 22h20

– Kubrick par Kubrick de Gregory Monro (2020).Documentaire.Portrait du réalisateur par Michel Ciment. Ciné+Classic à 0h30

Soirée Millénium (d’après Stieg Larsson) avec Noomi Rapace (et Michael Nyqvist) sur Ciné+Frisson :

– 20h50 : Millénium, le film de Niels Arden Oplev (2009 – 2h25)

– 23h15 : Millénium 2 : La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette de Daniel Alfredson (2009 – 2h10)

– 1h25 : Millénium 3 : la reine dans le palais des courants d’air de Daniel Alfredson (2009 – 2h20).

Dimanche 11 avril

Alexandre d’Oliver Stone (Historique – 2004 – 2h50). Né à Pella, en Macédoine, en 356 avant Jésus-Christ, Alexandre, fils de Philippe II et de la reine Olympias, devient roi à l’âge de 20 ans. Fier et courageux, le jeune souverain part à la conquête de l’Orient et entreprend d’unifier le monde… Avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Ciné+Premier à 14h15

Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood (Drame – 2020 – 2h10).En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux Olympiques d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté… Drame avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Olivia Wilde. Canal+Cinéma à 16h05

Les combattants de Thomas Cailley (Comédie dramatique – 2014 – 2h00).Après la mort de son père, Arnaud, un jeune homme timide et un peu gauche, reprend avec son frère, et sans grand enthousiasme, l’entreprise familiale d’aménagement paysager. Alors qu’il n’attendait rien de l’été, il rencontre Madeleine, une fille de son âge, déterminée, butée même, qui croit que la fin du monde est proche… Avec Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Antoine Laurent, Brigitte Roüan. Ciné+Emotion à 19h15

Les bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin (Drame – 2012 – 1h35) Depuis le départ de sa mère, Hushpuppy, 6 ans, vit seule avec son père dans le bayou, au large de la Louisiane. De l’autre côté de la digue, il y a la grande ville, «le monde sec» comme l’appelle son père ; un univers qu’il redoute autant qu’il dénigre. Eux sont du mauvais côté et leur bayou est menacé par la montée du niveau de la mer… Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly, Lowell Landes. OCS City à 20h40

Rocks de Sarah Gavron (Drame social – 2019 – 1h30). Un quartier défavorisé de Londres. Shola «Rocks» Omotoso, 15 ans, et son jeune frère Emmanuel se retrouvent seuls après que leur mère les a abandonnés sans crier gare. L’adolescente doit veiller sur son frère et s’en occuper tout en évitant les services sociaux qui les placeraient immédiatement. Dans la veine de Ken Loach. Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu, Shaneigha-Monik Greyson. Canal+Cinéma à 22h00

Dr Jack et Mr Nicholson d’Emmanuelle Nobécourt (Documentaire – 2019 – 54mn).Arte à 23h25.

Lundi 12 avril

Le candidat de et avec Niels Arestrup (Comédie dramatique – 2007 – 1h35). Peu avant l’élection présidentielle d’un état européen, Michel Dedieu a remplacé au pied levé le candidat de son parti, contraint de se retirer à cause d’un cancer fulgurant. Au lendemain du premier tour, il ne lui reste que très peu de temps pour préparer avec son équipe rapprochée, le débat télévisé qui l’opposera à son adversaire. Avec également, Yvan Attal, Niels Arestrup, Clothilde De Bayser, Sophie Broustal. OCS Choc à 18h55

Coup de tête de Jean-Jaques Annaud (Comédie grinçante – 1979 – 1h30).Tout est football dans la ville de Trincamp. On roule football grâce à Brochard, on se meuble football chez Logerand, on boit football au «Pénalty», on travaille football chez Sivardière, PDG de l’usine et président du club. Joueur de l’équipe réserve, François Perrin est comme tout le monde et personne ne se serait intéressé si… Avec Patrick Dewaere, France Dougnac, Jean Bouise. France 5 à 20h50

Wonder Boy de Curtis Hanson (Comédie dramatique – 2000 – 2h05). Grady Tripp a eu la chance – et l’infortune – d’écrire durant sa jeunesse un roman culte salué par une critique unanime et vendu à des centaines de milliers d’exemplaires. Mais depuis sept ans, ce «Wonder Boy» dont on espérait tant n’a rien publié, se contentant d’un modeste poste d’enseignant… Avec Michael Douglas, Tobey Maguire, Frances Mac Dormand, Katie Holmes. Arte à 20h55

Le Grand frisson de et avec Mel Brooks (Comédie – 1978 – 1h35). Suite à la mort de son directeur, la clinique psychiatrique «pour très très grands nerveux» de Los Angeles attend son successeur, le docteur Richard H. Thorndyke. Sommité des neurosciences formée à Harvard, ce dernier jouit d’une solide réputation malgré les attaques de panique que lui cause sa phobie du vide. Avec Madeline Kahn, Cloris Leachman, Harvey Korman. Arte à 22h40.



Mardi 13 avril

Le prince et le pauvre de Richard Fleischer (Aventures – 1978 – 1h55).Tom Canty, adolescent pauvre et voleur, vit à Londres. Son rêve de devenir un prince de contes de fées est bien compromis. En effet, son père et sa bande l’obligent à voler pour la famille. Pris la main dans le sac, il court se réfugier au Palais de Westminster… Avec Mark Lester, Charlton Heston, Oliver Reed, Raquel Welch, Ernest Borgnine. Ciné+Famiz à 18h50

Le retour des sept de Burt Kennedy (Western – 1966 – 1h35). Un village mexicain est attaqué par des bandits qui emmènent les hommes à travers le désert, vers une destination inconnue. Parmi eux, il y a Chico, un ancien tueur devenu paysan après avoir défendu naguère, en compagnie de six autres mercenaires, le village contre d’autres bandits… Avec Yul Brynner, Warren Oates, Julian Mateos, Robert Fuller. Ciné+Classic à 20h50

Maternal de Maura Delpero (Drame – 2019 – 1h30). Sur le point de prononcer ses vœux définitifs, Paola, novice italienne, se rend à Buenos Aires. Elle intègre une institution religieuse pour filles-mères. Avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale, Isabella Cilia Ciné+Club à 22h40.



Mercredi 14 avril

M.A.S.H. de Robert Altman (Comédie satirique – 1970 – 1h50)Dans un village de tentes et de baraques qui fait office d’hôpital de campagne, trois chirurgiens militaires font front contre l’absurdité de la guerre en général, et des règlements en particulier… Palme d’Or à Cannes.Avec Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt, Robert Duvall. Ciné+Classic à 19h00

Phantom of the Paradise de Brian De Palma (Fantastique/Horreur – 1974 – 1h30).Pour inaugurer le nouveau Palais du Rock «Paradise», Swan, directeur d’une maison de disques, recherche des sonorités insolites. Il dérobe à un jeune compositeur inconnu, Winslow Leach, la cantate qu’il a écrite pour un opéra-rock inspiré de la légende de Faust… Avec Paul Williams, Jessica Harper, William Finley. Ciné+Classic à 20h50

Joker de Todds Phillips (Drame – 2019 – 2h00). Gotham City, 1981. Avant de devenir l’ennemi juré de Batman, le Joker n’est qu’un pauvre clown marginal du nom d’Arthur Fleck, chétif, et psychologiquement fragile. Arthur est handicapé depuis l’enfance par un rire nerveux aussi puissant qu’incontrôlable qui lui vaut régulièrement d’être insulté et roué de coups. Peu à peu il sombre dans la folie Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro et Zazie Beetz. Ciné+Premier à 20h50

Amanda de Mikhaël Hers (Drame – 2018 – 1h45).David, un sympathique jeune homme, surveille des barres d’immeubles et travaille comme tailleur d’arbres bénévole pour la municipalité. Un jour, il croise le chemin de la jolie Léna et entreprend de la séduire. Sa soeur Sandrine est la mère célibataire d’Amanda, 7 ans… Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb.Arte à 20h55



Jeudi 15 avril

Hippocrate de Thomas Lilti (Comédie dramatique – 2014 – 1h45). Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. Avec Vincent Lacoste, Jacques Gamblin, Reda Kateb, Marianne Denicourt. OCS City à 20h40

L’armée des 12 singes de Terry Gilliam (SF – 1996 – 2h08). En 2035, la majeure partie de la population mondiale a été décimée par un virus mystérieux qui a rendu la surface du globe complètement inhabitable. Les quelques rares survivants ont ainsi dû se réfugier sous terre. Avec Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer. OCS Choc à 20h40

La Vache de Mohamed Hamidi (Comédie – 2015 – 1h30).Prendre soin de Jacqueline, sa vache adorée, est devenu le passe-temps favori de Fatah, qui cultive un lopin de terre en Algérie. Ce petit paysan nourrit un doux rêve : emmener sa génisse au Salon de l’agriculture, à Paris. Avec Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze, Lambert Wilson. France 3 à 21h05

Gas-oil de Gilles Grangier (Policier – 1955 – 1h30). Routier indépendant transportant du frêt entre Paris et l’Auvergne, Jean Chape vit paisiblement entre son travail et sa maîtresse Alice. Une nuit en rentrant de chez Alice, Jean écrase ce qu’il croit être un homme et qui n’est que le cadavre d’un gangster venant de doubler ses complices après un braquage de 50 millions de francs… Avec Jean Gabin, Jeanne Moreau, Ginette Leclerc, Marcel Bozzuffi, Ciné+Classic à 22h20

Soirée James Ivory sur OCS Géants

20h40 : Autobiographie d’une princesse (Drame – 1975 – 1h00)A l’anniversaire de la mort de son père, une princesse indienne célèbre sa mémoire dans son appartement londonien en prenant le thé avec Cyril Sahib, l’ancien précepteur britannique de feu le maharadja. En sa compagnie, elle regarde de vieux films tournés en famille à l’époque et se remémore les moments de joie et les drames qu’elle a traversés. Avec James Mason, Madhur Jaffrey, Keith Varnier, Diane Fletcher.

21h35 : Shakespeare-Wallah (Drame – 1965 – 2h00).Une famille parcourt l’Inde pour donner des représentations de Shakespeare. Le pays se métamorphose sous ses yeux. Avec Shashi Kapoor, Felicity Kendal, Geoffrey Kendal, Laura Liddell, Madhur Jaffrey.



Vendredi 16 avril

La tête d’un homme de Julien Duvivier (Policier – 1932 – 1h35). Dans un café, un noceur désargenté dit bien haut qu’il paierait cher pour qu’on assassine sa tante à héritage. Il reçoit peu après le mot d’un consommateur relevant le défi. Celui-ci s’arrange pour compromettre un cambrioleur d’occasion simple d’esprit… D’après Georges Simenon. Avec Harry Baur, Gina Manès, Valery Inkijinoff. Ciné+Classic à 17h30

Une vie moins ordinaire de Danny Boyle (Comédie – 1997 – 1h40). Au paradis, l’Archange Gabriel convoque ses meilleurs agents, O’Reilly et Jackson, afin de leur confier une tâche difficile : provoquer un rapprochement amoureux sur Terre de Robert, Américain moyen gagnant péniblement sa vie en tant qu’agent d’entretien, et Céline, une riche et non moins séduisante enfant gâtée. Avec Ewan McGregor, Cameron Diaz, Holly Hunter, Delroy Lindo. TCM Cinéma à 19h10

Le Milliardaire de George Cukor (Comédie – 1960 – 1h45). Jean-Marc Clément, un millionnaire, est informé par son avocat et son responsable des relations publiques qu’une comédie se prépare à Broadway, et qu’il sera caricaturé dans cette pièce. Intrigué, Jean-Marc décide de se rendre à l’une des répétitions, et il est ébloui lorsqu’il aperçoit la radieuse Amanda évoluer sur scène… Avec Marilyn Monroe et Yves Montand. Ciné+Classic à 20h50

Signoret et Montand, Monroe et Miller : deux couples à Hollywood de Sylvain Bergère (Documentaire – 1h35). Ciné+Classic à 22h35

Soirée Yves Robert sur OCS Géants

20h40 : Courage fuyons (Comédie – 1979 – 1h40). Martin, père de famille tranquille, fait la rencontre d’une chanteuse de cabaret. Avec Jean Rochefort, Catherine Deneuve, Philippe Leroy, Michel Beaune.

22h20 : Les copains (Comédie – 1964 -1h35). Sept vieux camarades inséparables passent leurs loisirs en beuveries mémorables et en canulars de potaches. Bénin est le cerveau de la bande, Broudier l’exécuteur des basses oeuvres et Lesueur, le technicien en farces et attrapes. Un soir d’agapes germe un projet grandiose : aller semer une pagaille monstre dans deux paisibles sous-préfectures… Avec Philippe Noiret, Pierre Mondy, Claude Rich. Guy Bedos, Michael Lonsdale.

23h55 : Yves Robert, le cinéma entre copains de Jérôme Wybon (Documentaire 2019 – 1h10).



Quelques films d’animation :

Samedi 10 avril

– Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou de Nick Park et Steve Box (2005). « Le premier film d’horreur végétarien de l’histoire du cinéma ». Ciné+Famiz à 19h00

Dimanche 11 avril

– Léo et les extraterrestres de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack (2018 – 1h25). Ado solitaire, Léo vit seul avec son père, ufologue sacrément lunaire. Un jour, un Ovni avec à son bord trois gentils extraterrestres atterrit tout près de chez eux. Léo sympathise avec ces drôles de zozos à la recherche d’un nubbi dubbi… Ciné+Famiz à 14h30

Lundi 12 avril

– La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit (2016 – 1h20). Unique rescapé d’un naufrage, un homme échoue sur une île tropicale déserte. Pour avoir une chance de survivre, il cherche à apprivoiser cet univers inconnu, peuplé de petits crabes de sable qui semblent l’observer… OCS Max à 20h40

– J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin (2019 – 1h20). Une main à la recherche du corps dont elle été accidentellement séparée. Animation. Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, Grand Prix du Festival d’Annecy en 2019 et deux César en 2020.Ciné+Club à 20h50

Mardi 13 avril

– La Reine des Neiges 2 de Chris Buck, Jennifer Lee (2019 – 1h40)Depuis qu’elle est revenue dans son royaume d’Arendelle et qu’elle a retrouvé sa sœur bien aimée Anna, Elsa entend une voix bienveillante qui semble lui montrer un chemin… Canal+Family à 19h10

– Shrek IV : il était une fin (2010 – 1h30). Gulli à 21h05

Jeudi 15 avril

– Zarafa de Jean-Christophe Lie et Rémi Bezançon (2009, 1h25). Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline… Ciné+Famiz à 16h40

Vendredi 16 avril

Les Enfants du temps de Makoto Shinkai (2019 – 1h50). Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Canal+Family à 14h45

– Shrek le troisième de Chris Miller (2007). Gulli à 18h55

– Croc Blanc de Gérard Espigares (2018 – 1h25). Dans le territoire canadien du Yukon, à l époque de la ruée vers l or. Un bébé mi-loup, mi-chien apprend à survivre auprès de sa mère, au coeur d une nature hostile abritant moult prédateurs. Mais un hiver particulièrement rude pousse cette dernière à revenir au sein de la tribu indienne de son ancien maître, Castor-Gris.France 4 à 21h05

Une Série…

– Hippocrate de Thomas Lilti, avec Bouli Lanners, Louise Bourgoin, Karim Leklou, Anne Consigny. C’est l’hiver, les hôpitaux sont submergés. A l’hôpital Poincaré, une canalisation a sauté, inondant le service des Urgences, qui doit se replier en médecine interne… Saison 2. Episodes 3 et 4/8. Canal+ lundi 12 avril à 21h00

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Philippe Descottes