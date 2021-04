Cinéma… à la télévision (Semaine du 03 au 09 avril)

En attendant la réouverture des cinémas (des théâtres et des salles de spectacle), à partir de la mi-mai (???), à condition de respecter des « règles strictes » (dont on ignore tout), nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Samedi 03 avril

– Casino de Martin Scorsese (Drame – 1995 – 2h50). Froid et efficace, Ace Rothstein est l’homme de la mafia italienne dans le Las Vegas en pleine expansion des années 1970. Épaulé par son ami d’enfance Nicky Santoro, un truand impulsif et violent, il dirige d’une main de fer le prospère casino Tangiers… Avec Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods. Ciné+Frisson à 15h30

– Certaines femmes de Kelly Reichardt (Drame – 2016 – 1h45). Laura, une avocate, est la maîtresse de Ryan, un homme marié. Tous les jours, elle reçoit la visite de Fuller qui déclare être victime de son employeur. Gina, l’épouse de Ryan, souhaite construire sa maison avec les pierres présentes sur le terrain d’un vieil homme. Ave Laura Dern, Michelle Williams, Kristen Stewart, Jared Harris. TCM Cinéma à 17h15

– The Little stranger de Lenny Abrahamson (Horreur – 2018 – 1h52). Fils d’une modeste domestique, le docteur Faraday s’est construit une existence tranquille et respectable en devenant médecin de campagne. En 1947, lors d’un été particulièrement chaud, il est appelé au chevet d’une patiente à Hundreds Hall, où sa mère fut employée autrefois. Le domaine est aujourd’hui en piteux état… Avec Domhnall Gleeson, Ruth Wilson, Charlotte Rampling. OCS Max à 20h40

– Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg (Thriller/Fantastique/Horreur – 1973 – 1h45).En Angleterre, une fillette se noie dans un lac, et ses parents interviennent trop tard pour la sauver. Peu de temps après le drame, le jeune couple arrive à Venise où l’homme, architecte, est chargé de restaurer une église. Son épouse fait la connaissance de deux étranges soeurs dont l’une, aveugle, est médium. Avec Donald Sutherland, Julie Christie. Ciné+Classic à 22h25.



Dimanche 04 avril

– Le Sel des larmes de Philippe Garrel (Drame romantique – 2020 1h40). Jeune provincial, Luc monte à Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite amie Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir… Avec Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, Louise Chevillotte, André Wilms. Ciné+Emotion à 19h10

– Faute d’amour d’Andreï Zviaguintsev (Drame – 2017 – 2h05). Banlieue de Moscou, décembre 2012. En plein divorce, Boris et Genia cohabitent hargneusement, en essayant de vendre leur appartement. Chacun a refait sa vie et rejette sur l’autre la responsabilité d’Aliocha, leur fils de 12 ans. Un matin, au lendemain d’une énième scène violente, l’enfant fugue… Avec Mariana Spivak, Alexei Rozin, Matveï Novikov, Marina Vasilyeva. OCS City à 20h40

– Il était une fois en Amérique de Sergio Leone (Drame – 1983 – 3h40). En 1920, dans le Lower East Side, le quartier juif de New York, un adolescent, Noodles, vit de petites rapines avec ses copains Cocky, Patsy et Dominic. Survient un cinquième mousquetaire, Max, qui plus déterminé, prend en mains la petite bande. Avec Robert De Niro, James Woods, Treat Williams, Elizabeth McGovern et… Ennio Morricone . OCS Géants à 20h40

– Elephant Man de David Lynch (Drame – 1980 – 2h00).1884 à Londres. Lors d’une fête foraine, Frederick Treves, jeune chirurgien britannique, est intrigué par une échoppe qui présente à grands renforts de publicité un «homme-éléphant»… Avec John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, John Gielgud. Ciné+Classic à 20h50



Soirée toiles sur Arte

– 20h55 : La Femme au tableau de Simon Curtis (Drame -2015 – 1h41). Maria Altmann, une septuagénaire juive d’origine autrichienne, est rattrapée par le passé de sa famille. Aidée par un jeune et brillant avocat, elle entreprend alors de livrer un combat longtemps différé pour récupérer les œuvres d’art volées à sa famille par les nazis… Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl.

– 22h40 : The Best offer de Giuseppe Tornatore (Thriller romantique – 2013 – 2h05); Virgil Oldman, un commissaire-priseur réputé, est sollicité par une jeune femme pour estimer les œuvres d’art entassées dans l’immense villa défraîchie de ses défunts parents. Il apprend que sa cliente, Claire, vit recluse dans sa chambre depuis douze ans… Avec Geoffrey M. Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, Donald Sutherland.



Lundi 05 avril

– Les 12 salopards de Robert Aldrich (Guerre/Action – 1967 – 2h25). Londres en 1944. Reisman, officier américain, célèbre pour ses exploits et aussi pour son indiscipline, a la surprise de recevoir une bien étrange mission : on lui ordonne de faire subir un entraînement intensif à douze soldats, tous condamnés à mort pour meurtre, viol, etc. Ces derniers doivent être prêts à effectuer une opération suicide…Ave Lee Marvin, Charles Bronson, Ernest Borgnine, Ralph Meeker, Jim Brown, John Cassavetes. TCM Cinéma à 14h55

– Il était une fois la Révolution de Sergio Leone (Western – 1972 – 2h30). En 1913, dans un Mexique en pleine révolution, Juan Miranda, pilleur de diligences, rencontre Sean Mallory, Irlandais exilé, expert en dynamite et recherché par le gouvernement britannique. D’emblée, Juan voit en lui un associé potentiel qu’il va tenter d’enrôler dans le braquage d’une banque Avec James Coburn, Rod Steiger, Romolo Valli et… Ennio Morricone ! Ciné+Classic à 16h55

– Marche à l’ombre de et avec Michel Blanc (Comédie – 1984 – 1h25). François, charmeur en quête d’un grand amour, et Denis, hypocondriaque angoissé, sont deux copains de longue date. De retour de leur périple en Grèce, ils débarquent à Marseille. Le premier joue de la guitare, le second fait la manche. Fatigués de cette vie d’errance, ils montent à Paris, où François prétend avoir un «tuyau» sûr… Avec également Gérard Lanvin, Sophie Duez.OCS Géants à 20h40

– Le Dernier métro de François Truffaut (Drame – 1980 – 2h10). Alors que les Allemands occupent la moitié de la France, Marion Steiner ne pense qu’aux répétitions de la pièce qu’elle doit monter au théâtre Montmartre, dont elle assure la direction depuis que son mari, Lucas, juif allemand, a disparu. En fait, Lucas s’est réfugié dans les sous-sols du bâtiment.Avec Catherine Deneuve , Gérard Depardieu, Jean Poiret, Heinz Bennent.France 5 à 20h50

– Niagara de Henry Hathaway (Drame/Suspense – 1953 – 1h30).Sur la rive canadienne du Niagara, George querelle souvent sa femme, Rose, dont la coquetterie l’exaspère. Rose, qui le trompe, convainc son amant de se débarrasser de son mari en le poussant dans les chutes. Mais c’est George qui réussit à jeter son adversaire dans les flots. Avec Marilyn Monroe, Joseph Cotten, Jean Peters. Arte à 20h55



Mardi 06 avril

– Chez Nous de Lucas Belvaux (Drame – 2016 – 1h55). À Hénart, dans le Pas-de-Calais, Pauline Duhez est infirmière libérale. Tous les jours, elle est confrontée à la misère sociale, à la disparition des services publics, tout en jonglant avec une vie personnelle bien remplie : son père, ancien métallurgiste malade de l’amiante dont elle s’occupe, et ses enfants, qu’elle élève seule. Un jour, le docteur Philippe Berthier, médecin fortuné et ancien député européen, lui propose de se présenter aux élections municipales… Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine Jacob. OCS Choc à 20h40

– Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini (Fantastiques – 1972 – 2h05). Gepetto, un pauvre menuisier, fabrique une marionnette à partir d’une belle pièce de bois que lui a donné son voisin, Maître Cerise, lequel croit cette bûche ensorcelée. Lorsque, son ouvrage terminé, Gepetto observe ce pantin de bois auquel il a donné l’apparence d’un petit garçon, le brave homme croit le voir bouger et l’entendre parler. Avec Andrea Balestri, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Vittorio De Sicca.OCS Géants à 20h40

– La Guerre des boutons d’Yves Robert (Comédie – 1961 – 1h30). Chaque année, les écoliers de Longeverne et ceux de Velrans sont en guerre. Une guerre particulièrement mouvementée l’année où les troupes rivales sont commandées, pour Longeverne, par le grand Lebrac et pour Velrans par l’Aztec des Gués. Avec André Treton, Martin et François Lartigue, Michel Galabru. Ciné+Famiz à 20h50

– Je ne rêve que de vous de Laurent Heynemann (Drame historique – 2019 – 1h40). Juin 1940. Alors qu’elle envoie son fils à l’étranger, Jeanne Reichenbach emménage avec son second mari à Bordeaux. Mais elle n’a qu’une chose à l’esprit : rejoindre Léon Blum, politicien de trente ans son aîné, et dont elle est éperdument amoureuse. Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot. Canal+ à 21h00

Mercredi 07 avril

– Leto de Kirill Serebrennikov (Drame – 2018 – 2h05).Leningrad, au début des années 1980. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent sous le manteau et une scène rock émerge… OCS City à 18h25

– La Conquête de Xavier Durringer (Biographie/Politique – 2010 – 1h50). 6 mai 2007, second tour de l’élection présidentielle. Alors que les Français s’apprêtent à élire leur nouveau Président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute la journée, il cherche à joindre Cécilia qui le fuit… Avec Denis Podalydès, Florence Pernel, Bernard Le Coq, Hippolyte Girardot. OCS Choc à 20h40

– Zodiac de David Fincher (Thriller – 2007 – 2h35). Zodiac, l’insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des années 1960 et répandit la terreur dans la région de San Francisco, fut le Jack l’Éventreur de l’Amérique. Prodigue en messages cryptés, il semait les indices comme autant de cailloux blancs, et prenait un malin plaisir à narguer la presse et la police… Avec Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo. Ciné+Frisson à 20h50

– Le Souper d’Edouard Molinaro (Drame historique – 1992 – 1h35).Trois semaines après Waterloo, le peuple de France gronde sous les fenêtres des puissants : Napoléon a perdu, le pays n’a plus de dirigeant. En ce 7 juillet 1815, un souper aux chandelles doit décider du sort de la nation. Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères, reçoit Fouché, ministre de la Police . Avec Claude Rich , Michel Piccoli, Claude Brasseur, Ticky Holgado. Arte à 20h55

Soirée Kantemir Balagov sur OCS City

– 20h40 : Tesnota, une vie à l’étroit (Drame – 2017 – 2h00)

– 22h40 : Une grande fille (Drame – 2019 – 2h20)



Jeudi 08 avril

– L’exercice de l’Etat de Pierre Schoeller (Comédie dramatique et grinçante – 2011 – 1h50).Le ministre des Transports, Bertrand Saint-Jean, est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin et sa fonction lui impose de se rendre sur les lieux du drame. Chaque jour, il se démène pour être à la hauteur. Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman, Laurent Stocker, Sylvain Deblé, Didier Bezace .OCS Choc à 18h40

– Voir le jour de Marion Laine (Comédie dramatique – 2019 – 1h30). Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, elle et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Brigitte Roüan, Kenza Fortas, Canal+Cinéma à 19h20

– Ondine de Christian Petzold (Drame romantique – 2020 – 1h25). Ondine vit à Berlin, dans un petit appartement. Elle est historienne de l’urbanisme et mène une existence moderne typique des grandes villes : elle travaille en free-lance quand on fait appel à elle. Quand elle est quittée par son amoureux Johannes, son univers s’écroule. Avec Paula Beer, Franz Rogowski. Canal+Cinéma à 20h50

– Non-stop de Jaume Collet-Serra (Thiller – 2013 – 1h45). Bill Marks est un vétéran aguerri de la police de l’air : il vient de prendre place à bord d’un énième vol New York-Londres. Alors qu’il survole l’Atlantique avec 200 autres passagers, il reçoit de mystérieux SMS d’un inconnu qui affirme être à bord et vouloir assassiner un passager toutes les 20 minutes si le gouvernement ne lui transfère pas 150 millions de dollars… Avec Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy. France 3 à 21h05



Vendredi 09 avril

– Le Miracle du Saint inconnu de Alaa Eddine Aljem (Comédie dramatique – 2019 – 1h40).Poursuivi par la police après avoir commis un braquage, un voleur s’arrête dans une région désertique et enterre son magot au sommet d’une butte. Arrêté par les forces de l’ordre, il est jeté en prison. Dix ans après, il est libéré et compte bien récupérer le butin… Avec Younes Bouab, Salah Ben Saleh, Bouchaib Semmak. Ciné+Club à 18h35

– Le Colosse de Rhodes de Sergio Leone (Peplum – 1961 – 2h10). Darios, un jeune général athénien, arrive à Rhodes en vacances. Involontairement, le jeune homme surprend un entretien où le roi de Rhodes et l’ambassadeur de Phénicie préparent une alliance contre les Grecs. Mais le port de Rhodes est fermé. Une gigantesque statue, qui enjambe l’entrée du port, empêche toute sortie du navire… Avec Rory Calhoun, Lea Massari, Georges Marchal. TCM Cinéma à 18h40

– Demonlover d’Olivier Assayas (Drame – 2002 – 2h00). Diane De Monx travaille pour une multinationale qui a racheté TokyoAnime, une société japonaise produisant des hentaï, mangas pornographiques en 3D. Deux firmes, Mangatronics et Demonlover, s’affrontent pour avoir l’exclusivité de ces nouvelles images… Avec Charles Berling, Connie Nielsen, Chloë Sevigny, Gina Gershon. Ciné+Club à 20h50.

– L’homme fidèle de Louis Garrel (Comédie romantique – 2018 – 1h15). Abel est resté fidèle à Marianne, qu’il a perdue de vue après la trahison de cette dernière avec son meilleur ami Paul. Il la retrouve quelques années plus tard, jeune veuve, prête à renouer leur ancienne relation Avec Lily-Rose Depp, Louis Garrel, Laetitia Casta. Ciné+Club à 22h50



Quelques films d’animation :

Samedi 03 avril

– Spycies de Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang (2019 – 1h33). Doué mais incontrôlable, l’agent secret Vladimir Willis est muté sur une plateforme offshore. Là, il va devoir veiller sur un matériau top secret, la radiésite, et faire équipe avec l’agent Hector, accroc aux jeux vidéo et aux romances télé.Canal+ Family à 19h20

Dimanche 04 avril :

– Vaiana, la légende du bout du monde de Ron Clements, John Musker, Don Hall, Chris Williams (2016 – 2h00). Il y a trois mille ans, les plus grands marins du monde exploraient dans le vaste océan Pacifique à la découverte des îles innombrables de l’Océanie ; une soif d’aventure qui s’éteint le millénaire suivant sans que personne ne sache pourquoi. Vaiana, une jeune fille téméraire qui doit succéder à son père à la tête de son village, se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. M6 à 21h05

Lundi 05 avril

– Aladdin de John Musker, Ron Clements (1992 – 1h55)Le jeune et pauvre Aladdin vit avec son singe Abu dans les rues et est obligé de voler des aliments pour se nourrir. Un jour, il fait la connaissance de la princesse Jasmine, fille du Sultan, venue se promener incognito dans les quartiers populaires, à la recherche d’aventure. Entre les deux jeunes gens, le coup de foudre est immédiat. Mais ils sont rapidement rattrapés par les gardes du sultan. M6 à 14h00

Mardi 06 avril :

– Mon Ninja et moi de Thorbjørn Christoffersen, Anders Matthesen (2018 – 1h20) Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Canal+Family à 20h50

– Shrek le troisième de Chris Miller (2007). Gulli à 21h05

Mercredi 07 avril

– L’Apprenti Père Noël et le flocon magique de Luc Vinciguerra (2013 – 1h18). Nicolas, 7 ans, hérite de la succession du Père Noël. Une lourde responsabilité pour un petit garçon ! Alors qu’il se prépare à sa première tournée de cadeaux, il est face à une terrible nouvelle : le monde est frappé par la disparition de la magie de Noël… OCS Max à 19h00

Vendredi 09 avril

– Plume, la basse-cour a un incroyable talent d’Eduardo Gondell et Víctor Monigote (2019 – 1h25).Plume est une poule incapable de pondre des oeufs. Elle est la risée de tout le poulailler. Sa vie va prendre un tout autre chemin lorsque Isabelle, une ancienne professeure de musique, l’emmène dans sa ferme. Elle va découvrir que Plume a des talents cachés… Gulli à 19h00

– Fabuleuses aventures à Oz de Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt, Vladimir Toropchin (2017 – 1h25). Le rusé et méchant Urfin veut devenir le maître de Magic Land. Avec une armée de soldats en bois, il capture la ville d’Emeraude et la rebaptise Urineville. Quand une fille ordinaire nommée Dorothé arrive à Magic Land… Gulli à 21h00



Une Série…

– Bäckström. Série policière suédoise. Le commandant Evert Bäckström est un enquêteur brillant tout autant admiré pour son esprit analytique que détesté pour son arrogance et son manque de scrupules. Un jeune voisin, Edvin, découvre un crâne humain percé par une balle sur une île déserte. Bäckström se retrouve face à l’enquête pour homicide la plus complexe de sa carrière… Saison 1. Episodes 5 et 6/6. France 3, dimanche 04 avril à 21h05

– Hippocrate de Thomas Lilti, avec Bouli Lanners, Louise Bourgoin, Karim Leklou, Anne Consigny. C’est l’hiver, les hôpitaux sont submergés. A l’hôpital Poincaré, une canalisation a sauté, inondant le service des Urgences, qui doit se replier en médecine interne… Saison 2. Episodes 1 et 2/8. Canal+ lundi 05 avril à 21h00

