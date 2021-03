Cinéma… à la télévision (Semaine du 27 mars au 02 avril)

La Passion Cinéma… celle de Bertrand Tavernier qui s’est éteint jeudi 25 mars à 79 ans. Afin de lui rendre hommage plusieurs chaînes ont modifié leur programme (voir ci-dessous).

Du Cinéma malgré tout… avec une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.



Hommage à Bertrand Tavernier :

Vendredi 26 mars :

– Arte à 20h55 : La princesse de Montpensier .

– TF1 Series Films à 21h00 : La fille de d’Artagnan .

– Ciné+ Club à 20h50 : Un dimanche à la campagne .

à 22h20 : Paroles de cinéastes : Bertrand Tavernier

à 23h20 : Des enfants gâtés .

Dimanche 27 mars

– France 2 à 21h05 : Quai d’Orsay

à 23h00 : L627

– C8 à 21h05 : L’horloger de Saint-Paul

Lundi 28 mars :

-France 5 à 20h50 : Coup de torchon .

Sur son portail Arte.tv propose douze rencontres avec Bertrand Tavernier , qui revient sur ses grands classiques et parle de sa passion pour le western littéraire.

La plateforme MyCanal doit mettre à la disposition de ses Abonné(e)s plusieurs de ses longs métrages (fiction et documentaires).



Samedi 27 mars

– Lulu femme nue de Solveig Anspach (Comédie dramatique – 2013 – 1h35).Recalée lors d’un entretien d’embauche à Saint- Gilles-Croix-de-Vie, Lulu manque le train qui doit la ramener à Angers. Elle décide alors de s’octroyer quelques jours sur la côte. Son mari bloque sa carte bancaire, sa soeur, qui gère ses trois enfants, la harcèle gentiment, mais Lulu n’en a cure… Avec Karine Viard et Bouli Lanners. OCS Max à 13h10

– Nathalie… d’Anne Fontaine (Drame sentimentale – 2003 – 1h42). Catherine a réussi sa vie, un bon métier, une famille unie, des amis fidèles, vingt-cinq ans de mariage sans histoires… Lorsqu’elle apprend que Bernard la trompe, c’est moins le choc de l’adultère que celui du mensonge qui la frappe. Catherine confie à Marlène, une «hôtesse» de bar, la mission de séduire son mari et percer ses secrets. Avec Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Gérard Depardieu, Wladimir Yordanoff, Ciné+Emotion à 17h20

– Mélodie pour un meurtre d’Harold Becker (Thiller – 1989 – 1h53).Trois hommes ont été retrouvés assassinés dans leur lit. Avant de mourir, tous avaient passé une petite annonce en forme de poème. Avec son collègue Sherman, Keller compose quelques vers et publie une annonce qui rencontre un succès inattendu. Keller donne rendez-vous à ses conquêtes dans un restaurant… Avec Al Pacino, Ellen Barkin, John Goodman. OCS Géants à 20h40

– Quelques minutes après minuit de J.A. Bayona (Fantastique – 2016 – 1h50). Du haut de ses 12 ans, Connor O’Malley fait face à de nombreux problèmes : sa mère est atteinte d’un cancer, sa grand-mère est très stricte et son grand-père très étrange. De plus, l’enfant est victime de harcèlement scolaire. Un soir, après minuit, une créature semblable à un arbre lui rend visite… Avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell. Ciné+Frisson à 20h50

– Viendra le feu d’Olivier Laxe (Drame – 2019 – 1h25).Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent lentement, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région. Avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao, Elena Mar Fernández. OCS City à 22h30.



Embarquement pour La Planète des Singes sur TCM Cinéma

– 13h00 : La Planète des Singes de Franklin J. Schaffner (1967 – 1h50) Avec Charlton Heston, Roddy MacDowall

– 14h50: Le Secret de la Planète des Singes de Ted Post (1970 – 1h35). Avec Charlton Heston, Roddy MacDowall

– 16h25 : Les évadés de la Planète des Singes de Don Taylor (1971 – 1h35). Avec Roddy McDowall

– 18h00 : La conquête de la Planète des Singes de J. Lee Thompson (1971 – 1h35). Avec Roddy McDowall

– 19h25 : La bataille de la Planète des Singes de J. Lee Thompson (1973 – 1h25). Avec Roddy McDowall.

Soirée Hammer Film sur Ciné+Classic :

– 20h50 : Frankenstein et le monstre de l’enfer de Terence Fisher (Horreur – 1976 – 1h30)

-22h20 : Dr Jekyll et Sister Hyde de Roy de Ward Baker (SF – 1971 – 1h35).



Dimanche 28 mars

– Le tueur de Denys de La Patellière (Policier – 1972 – 1h40). Georges Gassot, un assassin, a été coffré par le divisionnaire le Guenn. Le directeur de la P.J., François Tellier, est partisan des méthodes scientifiques, alors que Le Guenn reste fidèle à la vieille tactique qui consiste, pour neutraliser les truands, à utiliser les mêmes armes qu’eux… Avec Jean Gabin, Fabio Testi, Bernard Blier, Félix Marten. France 3 à 13h35

– Havana de Sydney Pollack (Drame – 1990 – 2h20) La Havane, 1958. La ville ébruite des rumeurs de l’avancée d’un général guérillero nommé Fidel Castro. Jack Weil s’en moque. Ce qui compte pour lui, c’est de réussir la partie de cartes de ses rêves, celle qui lui permettra de se retirer… Avec Robert Redford, Lena Olin, Alan Arkin, Thomas Milian. OCS Géants à 20h40

– Celle que vous croyez de Safy Nebbou (Drame – 2018 – 1h40). Claire, la cinquantaine, n’accepte pas d’avoir été quitté par son amant. Afin de l’espionner, elle se crée un faux profil sur Facebook et devient Clara, 24 ans. Le jeune Alex mord à l’hameçon et une relation virtuelle débute… Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, Marie-Ange Casta. Ciné+Emotion à 20h50.



Soirée Takeshi Kitano sur Ciné+Club

– 20h50 : Kids returns (Comédie dramatique – 1996 – 1h45). Liés par une solide amitié, les lycéens Shinji et Masaru s’amusent au lieu d’aller en cours, se moquent de leurs professeurs, soutirent de l’argent aux autres élèves. Leurs enseignants leur suggèrent de former un duo comique, mais ils ne voient nul talent en eux. Avec Masanobu Ando, Ken Kanekona, Leo Morimoto, Hatsuo Yamaya.

22h35 : Hana-Bi (Drame – 1997 – 1h40). Au cours d’une mission, le détective Nishi quitte son coéquipier Horibe pour se rendre à l’hôpital au chevet de sa femme. Alors qu’on lui apprend qu’elle est condamnée, un policier vient l’informer qu’Horibe a été blessé par balle lors d’une fusillade… Avec Takeshi Kitano, Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima, Tetsu Watanabe.



Lundi 29 mars

– Sourires d’une nuit d’été d’Ingmar Bergman (Comédie dramatique – 1955 – 1h45). Un avocat suédois épouse une très jeune femme qui à l’âge de son fils. Ce dernier est très attiré par la bonne. L’ancienne maîtresse de l’avocat entreprend de le reconquérir. Tout ce petit monde se retrouve à la campagne en compagnie d’un autre couple. Avec Jullan Kindahl, Harriet Andersson, Ulla Jacobson, Gunnar Björnstrand. Ciné+Classic à 19h05

– Tchao Pantin de Claude Berri (Drame – 1983 – 1h35). Suivi par une voiture de police qui roule tous feux éteints, le jeune Bensoussan avance péniblement sur une mobylette qui n’en peut plus. En point de mire, une station-service de Lambert et encore ouverte à cette heure tardive… Avec Coluche, Richard Anconina , Agnès Soral. OCS Géants à 20h40.

– Comment voler un million de dollars de William Wyler (Aventures/Comédie – 1966 – 2h00). Malgré les réticences de sa fille Nicole, Charles Bonnet, habile faussaire parisien qui vend des pièces à des richissimes amateurs, décide de prêter une prétendue Vénus de Cellini au musée Kleber-Lafayette. Quand il apprend que la statue va être examinée par un expert renommé, il craint d’être démasqué… Avec Audrey Hepburn, Peter O’Toole, Eli Walach, Hugh Griffith, Charles Boyer. Arte à 20h55.



Mardi 30 mars

– Quartet de James Ivory (Comédie dramatique – 1980 – 1h40).Marya et Stephan gravitent modestement autour des milieux artistiques dans le Montparnasse des années 1920. Stephan vend ce qu’il fait passer pour des œuvres d’art, jusqu’au jour où il est arrêté pour recel. Sans ressources, Marya trouve refuge chez les Heidler, richissime couple de mécènes anglais Avec Isabelle Adjani, Alan Bates, Maggie Smith, Anthony Higgins. OCS Géants à 20h40

– Maya de Mia Hansen-Lǿve (Drame – 2018 – 1h45). Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts. Gabriel décide de partir à Goa…. Avec Aarshi Banerjee, Roman Kolinka, Alex Descas, Judith Chemla, Johanna ter Steege Ciné+Club à 20h50

– Mission de Roland Joffe (Aventures – 1986 – 2h10). En 1740, l’empire espagnol s’étend jusqu’en Amérique du Sud. Frère Gabriel, un jésuite idéaliste, fonde une communauté pacifiste chez les Indiens guaranis. Il sera bientôt rejoint par le mercenaire Mendoza, ancien marchand d’esclaves aujourd’hui repenti. Avec Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Aidan Quinn et Liam Neeson. BO : Ennio Morricone . TCM Cinéma à 22h40.



Mercredi 31 mars

– A u nom de la terre d’Edouard Bergeon (Drame – 2019 – 1h45). Pierre Jarjeau a 25 ans quand il rentre de son apprentissage dans une immense ferme du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre le domaine agricole «Les Grands Bois», qu’il rachète à son père… Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus. OCS Max à 20h40

– Patients de Mehdi Idir, Grand Corps Malade (Drame – 2017 – 2h00). Après un saut malheureux dans une piscine, Benjamin Vallier devient tétraplégique. Opéré, puis pris en charge dans un centre de rééducation, il entame un chemin long et difficile vers la guérison… Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Jason Divengele, Franck Falise, Moussa Mansaly. Arte à 20h55

– The spy de Jens Jonsson (Drame/espionnage – 2018 – 1h40). 1940, en Norvège occupée. Grande star du cinéma scandinave, Sonja Wigert est approchée par les autorités allemandes qui souhaiterait qu’elle participe à la propagande nazie. Lorsque son père est arrêté, l’actrice se tourne vers les services secrets suédois… Avec Ingrid Bols Berdal, Rolf Lassgärd, Damien Chapelle, Alexander Scheer. Canal+ à 21h00

– Citizen Kitano d’Yves Montmayeur (Documentaire – 2020 – 55mn). Portrait. Arte à 22h45

– L’Eté de Kikujiro de et avec Takeshi Kitano (Comédie dramatique – 1999 – 2h00). Masao a 9 ans et s’ennuie. Ce sont les grandes vacances et tous ses copains sont partis. Dans la maison vide de sa grand-mère qui l’élève, Masao trouve une photo de sa mère, qu’il ne connaît pas. Il se met alors en tête de partir à sa recherche… Avec Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto, Kazuko Yoshiyuki. Arte à 23h40.



Jeudi 01 avril

– Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution de Jean-Luc Godard (Anticipation – 1965 – 1h35). L’agent spécial Lemmy Caution débarque à Alphaville, capitale d’une galaxie étrangère, pour retrouver son collègue disparu, le Russe Henri Dickson. Il doit aussi s’emparer du professeur von Braun, concepteur du superordinateur Alpha 60 qui règne sur cette ville inquiétante… Avec Eddie Constantine, Jean-André Fieschi, Jean-Louis Comolli, Anna Karina. Ciné+Classic à 20h50

– Les Gardiennes de Xavier Beauvois (Drame – 2016 – 2h15). En 1915, dans la campagne limousine, Hortense fait tant bien que mal tourner la ferme du Paridier en l’absence de ses deux fils, Georges et Constant, et de son gendre, Clovis, tous trois partis au front. Elle est assistée en cela par sa fille, Solange, l’épouse de Clovis. Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Cyril Descours. France 3 à 21h05

– 3 zéros de Fabien Onteniente (Comédie – 2002 – 1h35). A Fleury-Mérogis, un match de foot a lieu dans la cour de la prison. Tibor Kovacs, un jeune Hongrois, fait des prodiges avec le ballon. Véritable virtuose du football, il rêve de jouer en équipe de France. Pour Manu, son compagnon de cellule, Tibor est un cadeau du ciel… Comédie sur le milieu du foot business.Avec Gérard Lanvin, Gérard Darmon, Samuel Le Bihan et Lorant Deutsch. Ciné+ Famiz à 22h15.



Vendredi 02 avril

– En équilibre de Denis Dercourt (Drame – 2014 – 1h30). Après de longs mois à l’hôpital, Marc Guermont revient dans son centre équestre sur un fauteuil roulant. Il a perdu l’usage de ses jambes au cours d’une cascade sur le tournage d’un film, piétiné par son cheval, Otello. Un jour, il reçoit la visite de Florence Kernel, agent d’assurances… Avec Cécile de France, Albert Dupontel. Ciné+ Premier à 18h30

– Associés contre le crime de Pascal Thomas (Comédie policière – 2012 – 1h40). Prudence et Bélisaire Beresford jouissent d’une retraite bien méritée. Bélisaire vient de publier son autobiographie, minimisant le rôle de Prudence dans ses aventures, selon les conseils de son éditrice. Déprimée, Prudence décide d’ouvrir une agence de détective privé à Genève… Avec Catherine Frot, André Dussollier, Linh-Dan Pham, Nicolas Marié. Ciné+Frisson 19h10

– Les neuf reines de Fabian Bielinsky (Policier – 2001 – 1h55). Buenos Aires, aujourd’hui. La capitale de l’Argentine n’est plus la brillante fille du Rio de la Plata et ses habitants perdent souvent leur vie à essayer de la gagner. Juan et Marcos, deux petits arnaqueurs sans envergure, vont tenter le coup de leur vie avec une affaire pouvant leur rapporter plusieurs centaines de millions de pesos… Avec Gastón Pauls, Ricardo Darin, Leticia Bredice, Tomàs Fonzi.OCS Choc à 22h40.



Quelques films d’animation :

Samedi 27 mars

– Spycies de Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang (2019 – 1h33). Doué mais incontrôlable, l’agent secret Vladimir Willis est muté sur une plateforme offshore. Là, il va devoir veiller sur un matériau top secret, la radiésite, et faire équipe avec l’agent Hector, accroc aux jeux vidéo et aux romances télé. Canal+Family à 17h20

Dimanche 28 mars

– Tintin et le lac aux requins de Raymond Leblanc (1972 – 1h20). Le professeur Tournesol vient d’inventer une sorte de photocopieur en trois dimensions, capable de reproduire n’importe quel objet. Hélas, le sinistre Rastapopoulos a accumulé des œuvres d’art volées dans son repaire et tente de s’emparer de l’appareil dans le but de reproduire frauduleusement ces objets précieux… Gulli à 13h30

– Mon Ninja et moi de Thorbjørn Christoffersen, Anders Matthesen (2018 – 1h20) Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Canal+Family à 19h30

Mardi 30 mars

– Plume, la basse-cour a un incroyable talent d’Eduardo Gondell et Víctor Monigote (2019 – 1h25).Plume est une poule incapable de pondre des oeufs. Elle est la risée de tout le poulailler. Sa vie va prendre un tout autre chemin lorsque Isabelle, une ancienne professeure de musique, l’emmène dans sa ferme. Elle va découvrir que Plume a des talents cachés… Gulli à 21h05

Mercredi 31 mars

–Lettre à Momo de Hiroyuki Okiura (2011 – 2h00).Trois gouttes d’eau tombent du ciel et rebondissent sur l’épaule de Momo qui tient dans sa main une lettre inachevée écrite par son père, océanographe, disparu en mer. Cette lettre, qui commence par «Chère Momo», est restée blanche… Ciné+Famiz à 16h30

Vendredi 2 avril

– Mune le gardien de la lune d’Alexandre Heboyan, Benoît Philippon (2014 – 1h25). Mune est une petite créature qui aime la liberté et passe son temps à déambuler dans la nature. Malgré lui, Mune va être élu gardien de la Lune, une mission d’une très grande importance pour la survie de la Terre, car il a pour rôle d’apporter la nuit et de veiller sur le monde des rêves… Gulli à 21h00.



Une Série…

– Bäckström. Série policière suédoise. Le commandant Evert Bäckström est un enquêteur brillant tout autant admiré pour son esprit analytique que détesté pour son arrogance et son manque de scrupules. Un jeune voisin, Edvin, découvre un crâne humain percé par une balle sur une île déserte. Bäckström se retrouve face à l’enquête pour homicide la plus complexe de sa carrière… Saison 1. Episodes 3 et 4/6. France 3, dimanche 28 mars à 21h05

– Le prix de la paix. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le destin croisé des membres d’une famille d’industriels suisses du textile. Episodes 4 à 6/6 Arte, jeudi 1er avril à 20h55

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes