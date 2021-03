Cinéma… à la télévision (Semaine du 20 au 26 mars)

Du Cinéma malgré tout… Avec l’ouverture ce vendredi 19 mars de la 33e édition de Cinelatino, les Rencontres de Toulouse. Un festival qui, dans un premier temps, se déroulera entièrement en ligne jusqu’au 28 mars. Heroic Losers le film argentin de Sebastián Borensztein, avec Ricardo Darín, sera en accès libre ce vendredi à partir de 21h00 (dans la limite des « places disponibles »).

Et toujours… une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 20 mars

– L a Bataille de Midway de Jack Smight (Guerre/ « Grand spectacle » – 1976 – 2h05). Quelque mois après l’attaque surprise de Pearl Harbor, les forces nippones mettent secrètement au point un nouveau plan d’attaque contre la base américaine de Midway, qui se trouve dans le Pacifique… Par chance, les services américains parviennent à découvrir les projets des Japonais… Avec Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford, Toshiro Mifune. TCM Cinéma à 14h45

– La Salamandre d’Alain Tanner (Drame – 1971 – 2h00).Un journaliste, Pierre, et un écrivain, Paul, reçoivent une commande de la télévision avec comme point de départ la reconstitution d’un fait divers : quelques années auparavant, l’oncle de la belle Rosemonde accusait sa nièce d’avoir volontairement tiré sur lui à la suite d’une altercation… Avec Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis. Ciné+Classic à 17h30

– 99 Homes de Ramin Bahrani (Drame – 2014 – 1h50).En Floride, les tribunaux sont engorgés par les affaires opposant les banques qui ont concédé trop de prêts immobiliers sans garanties et des propriétaires pris à la gorge. Avec Michael Shannon, Andrew Garfield, Laura Dern. Primé au Festival de Deauville en 2015 . OCS Max à 20h40

– Blade Runner de Ridley Scott (SF – 1982 – 1h55). Los Angeles, 2019. Rick Deckard est chargé d’éliminer les répliquants rebelles. Quatre de ces androïdes ressemblant à s’y méprendre à des humains ont pris le contrôle d’un vaisseau, massacré son équipage et sont parvenus à s’introduire dans la ville…Avec Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos… et la BO signée Vangelis ! Ciné+Frisson à 20h50

– Jeux d’espions d’Adrian Bol (Espionnage/Action – 2020 – 1h40).Martin Baxter, ancien agent secret, est hanté par son passé d’espion. Lorsqu’une journaliste ukrainienne le sollicite afin de retrouver des documents compromettant les services secrets russes, il est pris en chasse par ses anciens collègues de la CIA, du MI-6… Avec Scott Adkins, Anna Butkevich, Yuliia Sobol. Canal+ à 21h00



Dimanche 21 mars

– Dans la brume électrique de Bertrand Tavernier (Policier – 2009 – 2h05).Avec Tommy Lee Jones, New Iberia, en Louisiane. L’inspecteur Dave Robicheaux est sur les traces d’un tueur en série qui s’attaque à de très jeunes femmes. Alors qu’il vient de découvrir une nouvelle victime, Dave fait la rencontre d’Elrod Sykes, la grande star hollywoodienne… Avec Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard, Mary Steenburgen. France 3 à 13h35

– Sibyl de Justine Triet (Comédie dramatique – 2019 – 1h40). Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir… Avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Sélection officielle Cannes 2019. Ciné+Premier à 16h30

– Mal de pierres de Nicole Garcia (Drame – 2016 – 1h55). Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion absolue fait scandale. Avec Marion Cotillard et Louis Garrel. Festival de Cannes 2016 .Arte à 20h55

– En liberté ! de Pierre Salvadori (Comédie – 2017 – 1h45).Yvonne raconte chaque soir à son jeune fils les exploits extraordinaires de son père Jean, commissaire de police mort en héros deux ans auparavant. Elle-même lieutenant de police, elle découvre lors d’un interrogatoire d’autres choses… Comédie avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou. France 2 à 21h05

– Grace, face à son destin de Patrick Jeudy (Documentaire – 2006 – 0h52). Portrait. Arte à 22h55– -L’Amant double de François Ozon (Drame – 2017 – 1h45). Chloé est une jeune femme très fragile, en pleine dépression. Elle entreprend alors une psychothérapie mais tombe rapidement amoureuse de son thérapeute, Paul, et ses sentiments sont partagés. La jeune femme paraît enfin épanouie. Mais… Avec Marine Vacth, Jérémie Rénier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer.Festival de Cannes 2017. France 2 à 22h55

Trains en folie sur OCS City :

– 20h40 : Snowpiercer, le transperceneige de Bong Joon-Ho (SF – 2013 – 2h05). 2031. En propageant dans l’atmosphère un gaz censé apporter une réponse au réchauffement climatique, les autorités mondiales ont provoqué, dix-sept ans plus tôt, une nouvelle ère glaciaire. Toute forme de vie a été anéantie. Seule une poignée de survivants a trouvé refuge dans le Transperceneige, un train géant fendant la glace pour fabriquer eau et énergie et condamné à faire le tour de la planète sans jamais s’arrêter… Avec Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hurt, Jamie Bell

– 22h45 : Dernier train pour Busan de Sang-ho Yeon (Horreur – 2016 – 1h55).Seok-woo prévoit de ramener sa fille chez sa mère à Busan alors que l’état d’urgence est décrété en Corée du Sud, où un virus inconnu transforme les gens en morts-vivants. Le train quitte bien la gare, mais une femme contaminée est parvenue à grimper à bord et menace la vie de tous les passagers… Avec Yoo Gong, Dong-seok Ma, Woo-sik Choi.



Lundi 22 mars

– La Llorona de Jayro Bustamante (Drame – 2019 – 1h35). La Llorona pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général responsable du massacre est acquitté. Il reste hanté par la Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Le 3e long métrage du réalisateur découvert avec Ixcanul . Avec María Mercedes Coroy, Sabrina De La Hoz, Margarita Kenéfic, Ciné+Club à 18h50

– Le Samouraï de Jean-Pierre Meville (Policier – 1967 – 1h45). Jef Costello est un tueur à gages solitaire. Il accomplit son travail en mettant fin aux jours du patron d’une boîte de jazz mais croise Valérie, la pianiste du lieu. Suspecté par la police, il est confronté à Valérie qui, contre toute attente, feint ne pas le reconnaître. Avec Alain Delon, Cathy Rosier, Nathalie Delon. France 5 à 20h50

– Frontières d’Appoline Traore (Drame – 2016 – 1h35). Adjara, Emma et Sali se rencontrent dans le bus. Toutes trois se rendent à Lagos en empruntant la ligne Bamako-Ouagadougou-Cotonou. Pannes de voitures, coupeurs de routes, vols entre passagers… Ce voyage apparaît comme un véritable parcours du combattant… Avec Adizelou Sidi, Unwana Udobeong, Amelie Mbaye. TV5 Monde à 21h00

– Antigone de Sophie Deraspe (Drame – 2019 – 1h50).En attente de l’obtention de la citoyenneté canadienne, Antigone, une jeune Maghrébine, se dresse contre le système lorsque son frère, Polynice, est arrêté. Polynice a voulu s’interposer lorsque la police a abattu Etéocle, l’aîné de la fratrie… Transposition contemporaine du mythe d’Antigone. Le film a représenté le Canada aux Oscars. OCS City à 22h00

– Rollerball de Norman Jewison (Anticipation – 1974 – 2h05). L’an 2018. Les nations ont été abolies et une civilisation d’abondance règne. Le rollerball, un jeu ultraviolent, est créé suscitant un engouement populaire. Jonathan E. est la vedette incontestée de ce sport. Mais sa popularité et sa puissance sont une menace pour les hauts responsables… Avec James Caan etMaud Adams. Arte à 22h25

Soirée suédoise sur Canal+ Family puis Cinéma

– 18h20 The Jönsson Gang de Tomas Alfredson (Comédie – 2020 – 1h35).Après avoir purgé sa peine, Charles Ingvar «Sickan» Jönsson retourne à la vie civile avec un nouveau coup en tête, qu’il a eu tout le loisir de planifier dans les moindres détails. Mes ses anciens partenaires, Ragnar, Harry et Doris, se sont rangés et coulent des jours paisibles… (C+Family)

-20h50: Le Coupable idéal de Mikael Hafström (Policier – 2019 – 2h10). Suède, 2008. Hannes Rastam, journaliste d’investigation aguerri et sa jeune consoeur Jenny Küttim s’attaquent à une retentissante affaire, vieille de plusieurs dizaines années : huit meurtres atroces, pour lesquels un certain Thomas Quick fut déclaré coupable en 1990…(C+Cinéma)

Mardi 23 mars

– Les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssan (Docu-fiction/Animation – 2020 – 1h30). À la fin des années 1860, Paris gronde. Dans un Second Empire qui se veut libéral, Napoléon III a chargé le préfet Haussmann de moderniser la capitale pour en faire un paradis de la grande bourgeoisie. Tandis que la misère et les loyers augmentent, la contestation populaire prend de l’ampleur… Raphaël Meyssan a adapté les trois tomes de son roman graphique . Arte à 20h50

– L’Ombre de Staline d’Agnieska Holland (Biographie – 2019 – 1h52). Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler, qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline au sujet du miracle soviétique. À son arrivée, il déchante…Avec James Norton,Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard. Canal+ à 21h00

– Deux de Filippo Meneghetti (Comédie dramatique – 2019 – 1h40). Officiellement, Nina et Madeleine sont seulement amies et voisines de palier. Les deux femmes ont pour projet de tout quitter et de s’installer à Rome, mais Madeleine rechigne à vendre son appartement… César (amplement mérité) du Meilleur 1er film . Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker. OCS Max à 22h40



Mercredi 24 mars

– Une intime conviction d’Antoine Raimbault (Drame – 2017 – 1h50).Accusé du meurtre de sa femme, Jacques Viguier est innocenté lors de son procès en première instance en 2009. Parce que le procureur général a fait appel du jugement, un nouveau procès s’ouvre en 2010. Nora, jurée au premier procès, tente de convaincre un ténor du barreau de le défendre… Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Jean Benguigui, Ciné+Frisson à 19h05

– Le Sergent noir de John Ford (Western – 1959 – 1h50).Arizona, 1881. Braxton Rutledge, le sergent-chef d’une compagnie composée exclusivement de soldats noirs, doit passer en cour martiale pour le viol et le meurtre de la fille du major. C’est le lieutenant Cantrell, officier blanc de la compagnie, qui va assurer sa défense lors du procès…. Avec Woody Strode, Jeffrey Hunter, Constance Towers. TCM Cinéma à 20h50

– Capharnaüm de Nadine Labaki (Drame – 2017 – 2h00). Le jeune Zain vit d’expédients dans un quartier misérable de Beyrouth avec sa famille. Le garçon livre les commandes de ses voisins, essaie de soutirer quelques pièces aux automobilistes, aide sa mère. Au cours d’une fugue, il rencontre Rahil, une immigrée éthiopienne… Prix du jury au Festival de Cannes . Arte à 20h55

– Le vénérable W de Barbet Schroeder (Documentaire – 2017 – 1h40). En Birmanie, à Mandalay, deuxième plus grande ville du pays, le moine bouddhiste Ashin Wirathu, leader du mouvement nationaliste 969 et membre du parti racialiste Ma Ba Tha qui prône le boycott des commerces musulmans… Portrait d’un apôtre de la haine. Pour mieux comprendre la crise humanitaire et le drame des Rohingyas. Arte à 22h55



Jeudi 25 mars

– Lucky Strike de Kim Yong-hoon (Policier à l’humour noir – 2020 – 1h50). Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement… Avec Jeon Do-yeon, Jung Woo-sung, Sung-Woo Bae. OCS City à 20h40

– Parasite de Bong Joon-ho (Comédie grinçante – 2019 – 2h10).Ki-taek, sa femme Chung-sook, leur fils Ki-woo et leur fille Ki-jung sont sans emploi et vivent entassés dans un appartement insalubre en sous-sol. Ils piratent le réseau Wi-Fi de leurs voisins et survivent en pliant des boîtes à pizza cartonnées, payés à la pièce… Palme d’Or 2019 et Oscar du Meilleur film en 2020. Avec Kang-ho Song, Woo-sik Choi, So-dam Park. Ciné+Club à 20h50

– Les Vieux fourneaux de Christophe Duthuron (Comédie – 2017 – 1h30). Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 ans, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! D’après la BD . De P.Cauuet W.Lupano. Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud France 3 à 21h05



Vendredi 26 mars

– La Lutte des classes de Michel-Edouard Leclerc (Comédie – 2018 – 1h40). Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean-Jaurès, l’école primaire du quartier…Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bédia. Ciné+Emotion à 20h50

– La Fiancée du pirate de Nelly Kaplan (Comédie dramatique – 1969 – 1h40). Marie est une belle fille qui vit misérablement avec sa mère. Convoitée par tous les hommes du village, elle se refuse. Elle a pour seul ami André, l’exploitant du cinéma ambulant. A la mort de sa mère, elle s’oppose aux notables qui lui refusent l’argent des obsèques… Avec Bernadette Lafont, Georges Géret, Julien Guiomar, Jean Parédès, Michel Constantin, Ciné+Classic à 20h50

– Quatre mouches de velours gris de Dario Argento (Thriller – 1971 – 1h40).Roberto, batteur de rock, est traqué par un inconnu. Il finit par coincer l’inquiétant personnage dans un théâtre désert. Mais comble de malchance, il le tue accidentellement. Roberto tente de maquiller l’homicide, mais la scène a été photographiée par un homme masqué… Avec Michaël Brandon, Mimsy Farmer, Jean-Pierre Marielle, Bud Spencer. Ciné+Club à 20h50



Quelques films d’animation :

Mardi 23 mars

– Pourquoi j’ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze (2014 – 1h35). Dans la jungle profonde, le roi des Simiens attend un heureux événement : la naissance d’un héritier. Mais au lieu d’un, ce sont deux petits mâles qui viennent au monde… Gulli à 21h05

Mercredi 24 mars

– Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda (2015 – 1h55). Dans un quartier de Tokyo, Ren, 9 ans, vient de perdre sa mère avec laquelle il vivait depuis le divorce de ses parents. Refusant l’accueil de ses nouveaux tuteurs, il fugue et se perd dans les rues. Son chemin croise celui de Kumatetsu, une bête qui vit à Jutengai, le royaume des monstres… Ciné+Famiz à 16h40

– Lettre à Momo de Hiroyuki Okiura (2011 – 2h00).Trois gouttes d’eau tombent du ciel et rebondissent sur l’épaule de Momo qui tient dans sa main une lettre inachevée écrite par son père, océanographe, disparu en mer. Cette lettre, qui commence par «Chère Momo», est restée blanche… Ciné+Famiz à 18h35

Vendredi 26 mars

– Le Petit Prince de Mark Osborne (2015 – 1h45). Pour réussir son entrée à la prestigieuse Académie Werth, un petite fille et sa maman emménagent dans une nouvelle maison. Les vacances studieuses de la fillette, sérieuse et adulte avant l’âge, rythmées par l’emploi du temps rigoureux établi par sa mère, vont être perturbées par l’Aviateur, un voisin aussi excentrique que généreux… Canal+ Family à 18h05

– Tintin et le lac aux requins de Raymond Leblanc (1972 – 1h20). Le professeur Tournesol vient d’inventer une sorte de photocopieur en trois dimensions, capable de reproduire n’importe quel objet. Hélas, le sinistre Rastapopoulos a accumulé des œuvres d’art volées dans son repaire et tente de s’emparer de l’appareil dans le but de reproduire frauduleusement ces objets précieux… Gulli à 22h10



Une Série…

– Bäckström. Série policière suédoise. Le commandant Evert Bäckström est un enquêteur brillant tout autant admiré pour son esprit analytique que détesté pour son arrogance et son manque de scrupules. Un jeune voisin, Edvin, découvre un crâne humain percé par une balle sur une île déserte. Bäckström se retrouve face à l’enquête pour homicide la plus complexe de sa carrière… Saison 1. Episodes 1 et 2/6. France 3, dimanche 21 mars à 21h05

– Le prix de la paix. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le destin croisé des membres d’une famille d’industriels suisses du textile. Episodes 1 à 3/6. Arte, jeudi 25 mars à 20h55

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes