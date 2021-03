Cinéma… à la télévision (Semaine du 13 au 19 mars)

Du Cinéma malgré tout… Avec le palmarès des César qui sera connu ce vendredi soir ? En assistant ce week-end à l’une des « projections pirates » organisées par quelques cinémas suite à l’appel du Groupement national des cinémas de recherche (GNCR) et de l’Acid (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion) afin de protester contre la fermeture des salles de cinéma (…la première fois c’était il y a un an) ? A moins de répondre aussi à une invitation aux voyages (en ligne), aux Amériques, du Nord au Sud, avec, du 13 au 21 mars, Tous en amour avec le cinéma québécois dans la salle virtuelle de la Vingt-Cinquième Heure, ou de suivre (toujours en ligne), à partir du vendredi 19 mars (jusqu’au 28), la 33e édition de Cinelatino, les Rencontres de Toulouse.

Sans oublier une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Samedi 13 mars

– Une vie cachée de Terrence Malick (Drame – 2019 – 2h50).Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale… Avec August Diehl, Valerie Pachner, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist et Bruno Ganz . OCS City à 13h50

– Dogman de Matteo Garrone (Drame/Policier – 2018 – 1h45).Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier… Prix d’interprétation masculine à Cannes . Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli. OCS City à 16h40

– Allons z’enfants d’Yves Boisset (Drame – 1980 – 2h00). Parce qu’il refuse de chanter avec ses camarades, l’enfant de troupe Simon Chalumot est devenu leur tête de turc. Privé de vacances, un soir, il s’échappe pour retrouver Zézette, son amie qui, comme lui, nourrit une véritable passion pour le cinéma… Avec aniel Mesguich, Lucas Belvaux, Jean Carmet, Jean-Pierre Aumont. Ciné+Club à 18h50

– Cent jours à Palerme de Giuseppe Ferrara (1984 – 1h33). Drame politique inspiré de faits réels. Au printemps 1982, le général Dalla Chiesa affiche de brillants états de service. Alors qu’il pourrait partir à la retraite, il accepte pourtant la charge de Préfet à Palerme, une ville contrôlée par la Mafia sicilienne. Avec Lino Ventura . OCS Géants à 20h40.

– Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer (Comédie – 2012 – 1h40). Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva, metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour s’est enlisée dans une routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica d’être expulsée, Damien se trouve un jour piégé par Iva… Avec Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas, Isabelle Carré, Claude Rich. Ciné+Premier à 22h30.



Dimanche 14 mars

– Les grandes familles de Denys de La Patellière (Drame psychologique – 1958 – 1h40). Une grand famille dont la fortune repose sur la banque, le sucre et la presse, entend maintenir ses traditions. Noël Schoudler est un de ces magnats qui font et défont les ministères. Avec Jean Gabin, Pierre Brasseur, Bernard Blier, Jean Desailly. France 3 à 13h35

– L’enfer du dimanche d’Oliver Stone (Action/Drame – 1999 – 2h35). Célèbre entraîneur de l’équipe de football américain des Miami Sharks, Tony D’Amato traverse une mauvaise passe : le courant ne passe plus très bien avec Christina Pagniacci, qui a hérité de l’équipe au décès de son père, et les Sharks viennent de subir une série de revers… Avec… Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, Charlton Heston, Ann Margret ! TCM Cinéma à 18h20

– Minority Report de Steven Spielberg (Science-fiction – 2002 – 2h25). Washington, en 2054, la société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du système de prévention le plus sophistiqué du monde. Dissimulés au coeur du ministère de la Justice, trois extra-lucides captent les signes précurseurs des homicides et en adressent les images à leur contrôleur… D’après Philip K. Dick. Avec Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Kathryn Morris, Max von Sydow . OCS Max à 20h40

– Passion de Brian De Palma (Thriller – 2012 – 1h40). Deux femmes se livrent à un jeu de manipulation pervers au sein d’une multinationale. Isabelle est fascinée par sa supérieure hiérarchique, Christine. Cette dernière profite de son ascendant sur Isabelle pour l’entraîner dans un jeu de séduction et de manipulation. Avec Rachel McAdams et Noomi Rapace.Ciné+Club à 20h50

– Les Proies de Sofia Coppola (Drame – 2017 – 1h55).Virginie, 1864. Aux abords d’un pensionnat de jeunes filles dépeuplé par la guerre de Sécession, qui fait rage depuis trois ans, la plus jeune des cinq élèves encore hébergées là, Amy, découvre en cherchant des champignons un caporal yankee blessé ayant déserté le front. Avec Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell, Elle Fanning, Oona Laurence. Arte à 20h55

– Mad Dog and Glory de John McNaughton (Policier – 1992 – 1h35). Excellent enquêteur de la police de Chicago, Wayne Dobie, surnommé ironiquement «Mad Dog», souffre d’une timidité et d’une lâcheté maladives. Une nuit, il sauve malgré lui la vie de Frank Milo, un caïd important… Avec Robert De Niro, Bill Murray, Uma Thurman. OCS Géants à 21h00

Après-midi bronzette sur Ciné+Famiz

– 14h40 : Les Bronzés de Patrice Leconte (1978)

– 16h10 : Les Bronzés font du ski de Patrice Leconte (1979)

– 17h35 : Les Bronzés 3 – Amis pour la vie de Patrice Leconte (2006).



Lundi 15 mars

– Anne des mille jours de Charles Jarrott (Drame – 1969 – 2h20).Vers 1526, le jeune et fougueux Henri VIII tombe amoureux d’Anne Boleyn, une suivante de la reine Catherine d’Aragon. Prêt à tout pour la posséder, il brise les fiançailles qui la lient à un autre, renie l’Église catholique qui s’oppose à l’annulation de son mariage et porte sur le trône celle qu’il désire ardemment… Avec Richard Burton, Geneviève Bujold et Irène Papas. OCS Géants à 20h40

– Vénus beauté (Institut) de Tonie Marshall (Comédie dramatique – 1999 – 1h45). Patronne d’un institut de beauté d’un quartier parisien, Nadine régente trois esthéticiennes : Samantha, Marie et Angèle. Cette dernière, la quarantaine, est la plus âgée et ne croit plus guère à l’amour. Quand Angèle a terminé sa journée, elle drague des hommes avec lesquels elle tente d’établir un rapport minimal… Avec Nathalie Baye, Samuel Le Bihan, Bulle Ogier, Mathilde Seigner. TV5 Monde à 21h00

– Capitaine Conan de Bertrand Tavernier (Drame historique – 1996 – 2h07). Les Balkans, septembre 1918. Alors que l’armistice est signé en France, les troupes françaises envoyées en Orient restent en état de guerre. Casernés à Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent. Norbert, un jeune officier, est chargé d’arrêter et de fusiller les coupables qui sont tous les hommes du Capitaine Conan… Avec Philippe Torreton et Samuel Le Bihan. OCS Choc à 21h35.



Mardi 16 mars

– Goodbye, Mr Chips d’Herbert Ross (Comédie romantique – 1969 – 2h35). A la fin du siècle dernier, M. Chipping un homme doux et timide, devient professeur au collège de Brookfield. Il sacrifie tout à sa vocation d’éducateur et la vie s’écoule, monotone. Jusqu’au jour où il rencontre Kathie, dont l’amour va bouleverser son existence. Avec Peter O’Toole, Petula Clark, George Baker, Sir Michael Redgrave. TCM Cinéma à 18h15

– Los Angeles 2013 de John Carpenter (SF – 1996 – 1h55). En 2013, le bord de mer de Los Angeles s’est détaché du continent, à la suite d’un tremblement de terre, et est devenu une île. Dans ce lieu transformé en prison, l’état américain entasse ses criminels et ses inadaptés sociaux… Avec Kurt Russell, Steve Buscemi, Peter Fonda . TCM Cinéma à 20h50

– Eté 85 de François Ozon (Comédie dramatique – 2020 – 1h35). Normandie, été 1985. Sur son petit dériveur, Alexis, 16 ans, est surpris par un gros grain et chavire. David, 18 ans, se porte à son secours et insiste pour le ramener chez lui. Voile, moto, balades… les deux garçons ne se quittent plus. Avec Felix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud. Canal+ à 21h00.



Mercredi 17 mars

– La rivière de nos amours d’André De Toth (Western – 1955 – 1h25). Vers 1870, près de Fort Laramie, les Sioux commandés par Nuage Rouge refusent de laisser passer les convois d’émigrants à travers leur territoire. Ils s’opposent ainsi à la recherche de mines d’or qui attirent des aventuriers, tels que Wes Todd et Chivington, coupables de plusieurs meurtres Avec Kirk Douglas, Elsa Martinelli,Walter Matthau et Lon Chaney Jr. OCS Géants à 20h40

– Douleur et gloire de Pedro Almodovar (Drame – 2019 – 1h50). Cinéaste en mal de création, Salvador Mallo souffre de tous les maux, tant physiques que psychologiques. Et plus il s’enfonce dans la dépression, plus des souvenirs de sa jeunesse lui reviennent en mémoire. Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Penélope Cruz, Cecilia Roth. Ciné+Premier à 20h50

– La part des Anges de Ken Loach (Comédie dramatique – 2012 – 2h00). À Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine de travaux d’intérêt général. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement… à l’art du whisky ! Avec Paul Brannigan, Siobhan Reilly, John Henshaw et William Ruane. Arte à 20h55.



Jeudi 18 mars

– Poissonsexe d’Olivier Babinet (Comédie – 2019 – 1h25). Daniel est un physicien qui tente de redonner aux poissons l’envie de se reproduire. Célibataire, il est lui-même hanté par le désir d’être père. Le problème c’est qu’à Bellerose il y a seulement trois femmes en âge de procréer… Avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen et Alexis Manenti.Canal+Cinéma à 20h50

– The Quarry de Scott Teems (Thriller – 2020 – 1h40). Après avoir assassiné un prédicateur itinérant, un vagabond se rend dans une petite ville, usurpant l’identité de sa victime. Bien que les villageois aiment ses sermons sur le pardon et la rédemption, le chef de la police locale n’est pas du même avis… Avec Michael Shannon, Bruno Bichir, Shea Whigham, Catalina Sandino Moreno.Canal+ à 21h00

– Floride de Philippe Le Guay (Comédie dramatique – 2015 – 1h50). À 80 ans, Claude Lherminier, ancien hommes d’affaires, n’a rien perdu de sa prestance. Il vit avec une gouvernante à laquelle il en fait voir de toutes les couleurs. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d’avoir des oublis, voire des accès de confusion. Avec Jean Rochefort , Sandrine Kiberlain, Laurent Lucas, Anamarica Marinca. France 3 à 21h05.

Vendredi 19 mars

– Silent running de Douglas Trumbull (SF – 1972 – 1h30). Dans un futur proche, la végétation a pratiquement disparu de la surface de la Terre. En mission dans l’espace, l’équipage du vaisseau Valley Forge fait pousser sous d’immenses dômes de verre de nombreuses espèces végétales sauvées de la catastrophe. Avec Bruce Dern, Jesse Vint, Ron Rifkin. OCS Géants à 20h40

– Hellboy de Guillermo Del Toro (SF/Fantastique – 2004– 2h00). Né dans les flammes de l’enfer, le démon Hellboy est transporté sur Terre lors d’une sombre cérémonie célébrée par Grigori Raspoutine et les nazis, désireux d’utiliser les forces infernales à des fins de conquête… Avec Ron Perlman, John Hurt , Selma Blair, Rupert Evans. OCS Choc à 20h40

– Fahim de Pierre-François Martin-Laval (Biographie – 2019 – 1h45). Forcés de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France… Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty. Ciné+Premier à 20h50



Une sélection de films d’animation :

Dimanche 14 mars

– Le Voyage du Prince de Jean-François Laguionie et Xavier Picard (2017- 1h15).Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination, cette société pourtant figée et sclérosée…Ciné+Famiz à 13h25

– La Famille Addams de Conrad Vernon et Greg Tiernan (2019 – 1h30). Les aventures d’une famille célèbre et « monstrueuse ». Canal+ Family à 19h25

Mercredi 17 mars

– Spycies de Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang (2019 – 1h33). Doué mais incontrôlable, l’agent secret Vladimir Willis est muté sur une plateforme offshore. Là, il va devoir veiller sur un matériau top secret, la radiésite, et faire équipe avec l’agent Hector, accroc aux jeux vidéo et aux romances télé. Canal+ Family à 15h30

Vendredi 19 mars

– Madagascar de Eric Darnell, Tom McGrath (2004 – 2h00).Dans le zoo de Central Park, le lion Alex vit en parfaite harmonie avec ses amis, le zèbre Marty, la girafe Melman et l’hippopotame Gloria. Les quatre animaux ne lassent pas de l’adulation du public new-yorkais. Poussé par une insatiable curiosité, Marty s’évade avec l’aide d’une bande de pingouins… Gulli à 18h55

– Tintin et le lac aux requins de Raymond Leblanc (1972 – 1h20). Le professeur Tournesol vient d’inventer une sorte de photocopieur en trois dimensions, capable de reproduire n’importe quel objet. Hélas, le sinistre Rastapopoulos a accumulé des œuvres d’art volées dans son repaire et tente de s’emparer de l’appareil dans le but de reproduire frauduleusement ces objets précieux… Gulli à 21h05

– Cigognes et compagnie de Nicholas Stoller, Doug Sweetland (2016 – 1h25). Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de l’Internet. Junior, coursier star de l’entreprise, s’apprête à être promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés... France 4 à 21h05.



Une Série…

– En thérapie. Les dernières séances... Ep.31 à 35/35. Arte, jeudi 18 mars à 20h55.

La série est également accessible sur la plateforme d’Arte.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

