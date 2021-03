Cinéma… à la télévision (Semaine du 06 au 12 mars)

Du Cinéma… sur le petit écran « domestique », avec une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 6 mars

– L’œuvre sans auteur de Florian Henckel von Donnersmarck (Drame historique – 2018 – 1h25). À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur «l’art dégénéré» organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre… Avec Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer. Ciné+Emotion à 17h45

– La Vie est un miracle d’ Emir Kusturica (Comédie dramatique – 2004 – 2h30). Bosnie 1992. Luka, ingénieur serbe venu de Belgrade avec sa femme Jadranka, chanteuse d’opéra, et leur fils Milos, s’est installé dans un village au milieu de nulle part afin d’y construire une voie de chemin de fer qui transformera la région en haut lieu touristique… Avec Slavko Stimac, Natasa Solak, Vesna Trivalic. Ciné+Club à 20h50

– L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet de Jean-Pierre Jeunet (Aventures – 2012 – 1h40). T.S. Spivet vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa soeur et son. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux Prix Baird du musée Smithsonian de Washington… Avec Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Judy Davis, Callum Keith Rennie . Ciné+ Famiz à 20h50

– Blood Diamond d’Edward Zwick (Aventures – 2006 – 2h20). La Sierra Leone, durant la guerre civile des années 1990… Le premier est mercenaire, le second est un modeste pêcheur. Tous deux sont africains, mais rien, dans leur trajectoire personnelle, ne permettait d’anticiper qu’un jour Danny Archer et Solomon Vandy uniraient leurs efforts dans la même quête… Avec Leonardo Di Caprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly.

Ciné+Premier à 20h50

Soirée Yasujiro Ozu sur Ciné+Classic

– 20h50 : Voyage à Tokyo (Drame – 1953 – 2h10). Un couple de vieillards provinciaux se rend à Tokyo en visite chez ses enfants. Mais, l’accueil qu’ils y reçoivent est décevant : le fils comme la fille sont occupés par leurs tâches journalières Avec Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama, So Yamamura, Setsuko Hara.

– 23h00 : Le Goût du saké (Drame – 1963 – 1h50). Shuhei Hirayama est veuf. Sa femme est morte, le laissant avec une fille, Michiko, et deux fils, dont l’aîné est déjà marié. Tout en travaillant pour un ami de son père, Michiko s’occupe de la maison. Hirayama a sous les yeux l’exemple de son ami Susumu Horie, et de son ex-professeur, Sakuma…Avec Chishu Ryu, Shima Iwashita, Shinichiro Hikami, Keiji Sada.



Dimanche 7 mars

– La Baron de l’écluse de Jean Delannoy (Comédie – 1940 – 1h40). Le baron Jérôme Antoine, aristocrate sans le sou, vit d’expédients. Il donne des baptêmes de l’air à Deauville et tente de vendre le yacht du Marquis de Villamayor qui lui a promis une belle commission. Un jour, il croise Perle, une ancienne maîtresse aujourd’hui entretenue par l’antipathique prince Saddokan… Avec Jean Gabin, Micheline Presle, France 3 à 13h35

– Hellboy 2 – Les légions d’or maudites de Guillermo del Toro (Fantastique – 2008 – 2h00). Noël 1955. Le professeur Bruttenholm raconte à Hellboy, son fils adoptif, l’histoire de la guerre des débuts des temps. Elle a opposé l’alliance des elfes, des orques et des gobelins au peuple humain, dont le seul but est de croître et de prospérer au détriment de l’équilibre du monde. Avec Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones et John Hurt, OCS City à 13h55

– Le Bonheur est dans le pré d’Etienne Chatilliez (Comédie – 1995 – 1h50). Décidément, rien ne va plus dans la triste vie de Francis Bergeade. Modeste fabricant de lunettes de WC à Dole, il ne parvient pas à enrayer le conflit social qui menace la santé de son atelier. Les ouvrières sont bien déterminées à aller jusqu’au bout de leur combat… Avec Michel Serrault, Eddy Mitchell, Sabine Azéma, Carmen Maura, Éric et Joel Cantona. Ciné+Famiz à 17h35

– Music of My Life de Gurinder Chadha (Biographie – 2018 – 1h55). En 1987 à Luton, Javed, un jeune Britannique d’origine pakistanaise, veut devenir écrivain. Mais son père, qui s’est battu pour trouver sa place en Angleterre, refuse cette idée. En proie au racisme, l’adolescent trouve du réconfort dans l’écriture de Bruce Springsteen… Par la réalisatrice de Joue-là comme Beckham .Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Aaron Phagura. OCS City à 18h40

– Marguerite de Xavier Giannoli (Comédie dramatique – 2018 – 2h05). Paris, années 1920. Femme fortunée, Marguerite Dumont s’ennuie. Heureusement, il y a l’opéra pour lequel elle nourrit une véritable passion. Voilà des années qu’elle réunit ses amis pour chanter devant eux… Mais Marguerite chante terriblement faux ! Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret. OCS Max à 20h40

– Les Frères Sisters de Jacques Audiard (Western – 2018 – 2h00). Dans l’Oregon, dans les années 1850, Charlie et Eli Sisters, chasseurs de primes, évoluent dans un monde sauvage et hostile. Ils ont du sang sur les mains, celui de criminels et d’innocents, et pour cause : ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. Avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. France 2 à 21h00.



Lundi 8 mars

– Judex de Georges Franju (Policier – 1963 – 1h35). Le banquier Favrot reçoit une lettre lui ordonnant de restituer à ses victimes la moitié de sa fortune. Cette lettre est signée Judex. Bien qu’il ne prenne guère cette missive au sérieux, il en informe le détective privé Cocantin qu’il a engagé à l’occasion des fiançailles de sa fille Jacqueline. Avec Channing Pollock, Francine Bergé, Michel Vitold, Edith Scob. Ciné+Classic à 18h30

– Les confins du monde de Guillaume Nicloux (Drame – 2017 – 1h45).Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant d’un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, Robert s’engage dans une quête solitaire et secrète à la recherche des assassins. Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang Khê Tran, Gérard Depardieu. Ciné+Frisson à 19h10

– Mignonnes de Maimouna Doucoure (Comédie dramatique – 2019 – 1h30). Aminata, 11 ans, vit avec ses jeunes frères et sa mère, dans le respect de la famille, de la religion et des traditions. Mais Amy aimerait ressembler à sa voisine Angelica, et à ses trois copines qui passent leur temps à danser. Elle envie leur liberté et rêve d’intégrer leur petit groupe baptisé «Les Mignonnes»… Avec Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou. Canal+Cinéma à 20h50

–Thérèse Raquin de Marcel Carné (Drame – 1953 – 1h45). Thérèse Raquin vit à Lyon dans l’atmosphère confiné de sa boutique, évite un mari qu’elle a épousé par pitié et une belle-mère qui l’a jadis recueillie et ne jure que par son fils. Un soir, Raquin, saoul est ramené par un camionneur italien, Laurent qui devient l’amant de Thérèse. D’après Emile Zola. Avec Simone Signoret, Raf Vallone, Jacques Duby. Arte à 20h55

– Simone Signoret, figure libre de Michèle Dominici (Documentaire – 2019 – 55mn). Portrait. Arte à 22h40



Mardi 9 mars

– Pauvres mais beaux de Dino Risi (Comédie – 1956 – 1h40). Deux jeunes romains, séducteurs impénitents, sont liés par une solide amitié. Cependant, quand ils rencontrent une superbe jeune femme et qu’ils en tombent tous deux amoureux, leurs rapports subissent quelques tensions… Avec Renato Salvatori, Maurizio Arena, Marisa Allasio, Lorella De Luca. OCS Géants à 20h40

– Burn after reading de Joen et Ethan Coen (Comédie – 2008 -1h40).Furieux contre la haute direction de la CIA, qui l’a forcé à démissionner, Osborne Cox décide de se venger en écrivant ses Mémoires. Mais le manuscrit tombe accidentellement entre les mains de Linda et Chad, employés d’un club de fitness. Voyant la providence leur sourire enfin, ils tentent de tirer profit de leur découverte… Avec John Malkovich, George Clooney, Brad Pitt, Frances Mac Dormand. TCM Cinéma à 20h50

– Tout simplement noir de John Wax et Jean-Pascal Zadi (Comédie/Faux documentaire – 2020 – 1h30). Il y a eu Martin Luther King aux États-Unis et Nelson Mandela en Afrique du Sud. Désormais, il faudra compter avec Jean-Pascal, un comédien en mal de rôles qui mène une lutte pour le droit des Noirs en France. En effet, Jean-Pascal a décidé d’organiser une grande marche de protestation place de la République… L’une des bonnes surprises de 2020. Avec Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary, Tonton Marcel, Juliette Fievet, Lilian Thuram. Canal+ à 21h10

– Mean Streets de Martin Scorsese (Drame – 1973 – 1h50).À New York, dans le Little Italy des années 1970, une bande d’amis unis par des trafics en tout genre tente de se faire une place dans le monde de la Mafia. Charlie a la chance d’avoir un oncle haut placé dans le milieu Avec Harvey Keitel, Robert De Niro, David Proval. TCM Cinéma à 22h30



Mercredi 10 mars

– Les parfums de Grégory Magne (Comédie – 2019 – 1h40).Elle, c’est Anne Walberg, un «nez» célèbre et très recherché. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Egoïste, au tempérament bien trempé, elle se comporte en diva insupportable. OCS Max à 20h40

– Adolescentes de Sébastien Lifshitz (Documentaire – 2019 – 2h10).Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. Ciné+Club à 20h50

– Frantz de François Ozon (Drame – 2016 – 2h05).Une petite ville allemande, au lendemain de la Première Guerre mondiale. La guerre a fait des millions de morts, creusé les visages et vidé les coeurs. Anna vient se recueillir quotidiennement sur la tombe de son fiancé, Frantz Hoffmeister, mort sur le front en France.Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber. Arte à 20h55

– Eva en août de Jonas Trueba (Drame – 2019 – 2h10).Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances et ont fui la ville. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme. Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel. OCS City à 22h10

Soirée Jacques Perrin sur Canal+ Family

– 20h50 : Océans (Documentaire – 2009 – 1h40). Jacques Perrin part à la découverte des mers du globe. Ce voyage commence à quelques encablures de l’Équateur avec un lézard préhistorique, l’iguane marin des Galápagos…

– 22h30: Le peuple migrateur (Documentaire – 2001 – 1h25) Le réalisateur s’est intéressé à quatre routes de migration, suivies par : les oiseaux d’Amérique du Nord, ceux d’Europe et d’Asie en route pour l’Afrique, les oiseaux d’Asie qui vont vers l’Inde et enfin les oiseaux d’Asie qui vont vers le sud-est asiatique jusqu’à l’Australie et l’Océanie…



Jeudi 11 mars

– Pour Sama de Waad Al-Khateab, Edward Watts (Documentaire – 2019 – 1h40). Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays. Prix Œil d’or du meilleur documentaire du Festival de Cannes 2019. OCS City à 20h40

– Un balcon sur la mer de Nicole Garcia (Drame – 2010 – 1h45). Dans le sud de la France, Marc Palestro, marié et père de famille, mène une vie confortable d’agent immobilier. Au hasard d’une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant, dont le visage lui est familier. Il pense reconnaître Cathy, l’amour de ses 12 ans dans une Algérie violente… Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Toni Servillo, Sandrine Kiberlain. France 3 à 21h05

– Un prophète de Jacques Audiard (Drame – 2009 – 2h30). Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. À son arrivée en centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19 ans. D’emblée, il tombe sous la coupe d’un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison. Avec Tahar Rahim, Niels Arestrup, Reda Kateb. Grand Prix au Festival de Cannes 2009. Canal + à 22h40

Vendredi 12 mars

– 120 battements par minute de Robin Campillo (Drame – 2017 – 2h20). Début des années 1990. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour dénoncer le mépris des groupes pharmaceutiques, l’indifférence de l’opinion publique et l’absence de soutien d’un gouvernement insensible à sa cause. Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, et Antoine Reinartz. Grand prix du jury et de la Presse internationale à Cannes en 2017. Six prix aux Lumières de la presse internationale. Canal+ Cinéma à 18h30

– Deux de Filippo Meneghetti (Comédie dramatique – 2020 – 1h95). Alors qu’elle vit en couple avec Nina depuis de longues années, Madeleine n’a toujours pas révélé son homosexualité à ses deux enfants, Anne et Frédéric, âgés d’une quarantaine d’années. Officiellement, Nina et elle sont seulement amies et voisines de palier. 1er film. Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker. OCS Max à 20h40

– La Palombière de Jean-Pierre Denis (Drame romantique – 1983 – 1h25). Paul habite dans un petit village du Périgord, avec son père et sa soeur Sylvette. Celle-ci va bientôt se marier et quitter la maison. Le père, quant à lui, a l’intention d’aller vivre chez son autre fille. Paul se retrouvera seul. Il ne sait pas encore où il s’installera. 1er film. Avec Jean-Claude Bourbault, Christiane Millet, Nadine Reynaud, Georges Vaur. Ciné+Club à 20h50

– Mary à tout prix de Peter et Bobby Farrelly (Comédie – 1998 – 1h55).Ted Stroehmann est un loser. Son patron et son frère l’exploitent et se moquent de lui, et côté filles, ce n’est pas brillant… Mais Ted, autrefois, a eu une histoire d’amour. La plus belle fille du lycée, Mary, l’avait invité à la fête de fin d’année… Avec Cameron Diaz, Matt Dillon et Ben Stiller, TCM Cinéma à 20h50.

– 46e Cérémonie des César, présentée par Marina Foïs et présidée par Roschdy Zem. Canal+ à 21h00



Une sélection de films d’animation :

Samedi 06 mars

– Shaun le mouton de Mark Burton, Richard Starzak (2015 – 1h25). Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un fermier myope à la ferme Mossy Bottom, sous l’autorité de Bitzer, chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est belle, globalement, mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que sa vie n’est que contraintes… Gulli à 21h00

– Le grand méchant renard et autres contes de Patrick Imbert, Benjamin Renner (2016 – 1h25). Le méchant renard n’est en fait pas bien méchant. Quand il essaie de s’attaquer à une poule, il ne fait pas le poids. Renard repart bredouille. Désespéré, il prend des cours de férocité auprès du grand méchant loup… Gulli à 22h25

Dimanche 07 mars

– Opération Casse-Noisette (2014 – 1h20).À Central Park, il n’y a pas plus malin et ingénieux que Surly, l’écureuil, qui passe son temps à chercher des noisettes. Lorsqu’il note à proximité la présence d’un vendeur de noix ambulant, il décide illico de cambrioler sa petite roulotte… Canal+Family à 16h15

Lundi 08 mars

– La Table tournante de Paul Grimault et Jacques Demy (1988 – 1h20).Un bonhomme de neige, tout droit sorti du «Petit soldat», accueille Paul Grimault dans sa maison atelier. Bien vite, un petit clown s’échappe d’une boîte à films, à qui le réalisateur français montre sa première oeuvre, «La table tournante» (1931)… Ciné+Famiz à 19h30



Mardi 09 mars

– Stubby de Richard Lanni (2018 – 1h25). En 1917, les États-Unis entrent en guerre. Le duxième classe Robert Conroy suit un entraînement militaire à Yale lorsqu’il croise le chemin de Stubby, un chien errant qui devient rapidement la mascotte du campus. Ciné+ Famiz à 17h50

Mercredi 10 mars

– Manou à l’école des goélands de Christian Haas, Andréa Block (2018 – 1h30). Manou, un martinet orphelin, a été recueilli tout bébé par une maman goéland qui s’est pris d’affection pour lui. Cette adoption n’est pas acceptée par le reste de la communauté. Lorsqu’une grosse tempête se prépare, Manou prévient du danger les goélands,mais il n’est pas écouté… OCS Max à 19h10

Vendredi 12 mars

– Le cygne et la princesse : le royaume de la musique de Richard Rich (2019 – 1h25). La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l’anniversaire de la princesse Alise. Le gagnant aura le droit de chanter au grand bal de cette dernière ! Gulli à 21h05.

Une Série…

– En thérapie. De nouvelles séances d’environ 30 mn. Ep.26 à 20/35. Arte, jeudi 11 mars à 20h55.

La série est également accessible sur la plateforme d’Arte.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes