Cinéma… à la télévision (Semaine du 27 février au 05 mars)

Du Cinéma malgré tout… En attendant de reprendre le chemin des salles obscures (des théâtres, des musées et de tous les lieux culturels), cette initiative de l’Académie des Lumières (les correspondant(e)s de la presse internationale en France) qui propose, du mercredi 3 au mardi 9 mars, la Semaine de l’Académie des Lumières , en association avec le cinéma « Le Méliès » et la « plateforme » la Vingt-Cinquième Heure .

Tout au long de cette Semaine, chaque soir, dans une salle virtuelle, il sera possible de (re)voir les films primés lors de la 26e Cérémonie des Lumières.

2020 aura été catastrophique pour le Cinéma (et la Culture …le « non essentiel » !), mais beaucoup de films français de qualité sont pourtant sortis dans les salles au cours de l’année écoulée, même si la carrière de certains a été éphémère.

A partir de mercredi, il sera donc possible de voir Josep , Un Fils , L’Homme qui a vendu sa peau (avant-première), Deux , Eté 85 , Les Choses qu’on dit les choses qu’ont fait , Slalom (avant-première à l’occasion de la Journée internationale des femmes) et Un pays qui se tient sage .

Chaque séance sera suivie d’une rencontre avec au moins un membre de l’équipe du film, et les spectateurs auront la possibilité de poser leurs questions en direct via un « chat » ( Le programme détaillé – Les condition pratiques et tarifaires – les réservations ).

Et pour le petit écran « domestique », bien entendu, une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 27 février

– Priscilla, folle du désert de Stephen Elliot (Comédie dramatique – 1995 – 1h45). Autrefois, Mitzi s’appelait Anthony. Travesti, Mitzi gagne désormais sa vie comme dragqueen, promenant son numéro dans les cabarets de Sydney. Lasse de l’agitation citadine, elle accepte un engagement au casino d’Alice Springs, où travaille Marion, dont elle a naguère été très proche… Avec Terence Stamp, Guy Pearce, Hugo Weaving. Ciné+ Club à 17h00

– Lincoln de Steven Spielberg (Biographie – 2012 – 2h25). Au début de l’année 1865, la guerre de Sécession va se terminer mais le pays en sortira déchiré et meurtri. Alors qu’il s’apprête à entamer son second mandat, Abraham Lincoln, le seizième président des États-Unis, souhaite réconcilier le peuple… Daniel Day-Lewis (époustouflant), Sally Field, Tommy Lee Jones. Ciné+Premier à 20h50

– Un deux trois soleil de Bertrand Blier (Drame -1993 – 1h40).Victorine a grandi dans la banlieue de Marseille entre terrrains vagues et HLM. Née d’un père grec accro au pastis et d’une mère oppressive qui débloque, elle a besoin d’affection et rêve de changer de vie….Avec Anouk Grinberg, Marcello Mastrioanni, Jean-Pierre Marielle et Claude Brasseur Ciné+ Club à 20h50

– Nuages épars de Miko Naruse (Mélodrame – 1967 – 1h40). Rongé par les remords, un homme décide de verser une pension à la veuve de l’homme qu’il a tué accidentellement… Le dernier film du cinéaste japonais. Avec Yoko Tsukasa, Yûzô Kayama, Mitsuko Kusabue, Mitsuko Mori. Ciné+Classic à 20h50.

Dimanche 28 février

– Mon nom est personne de Tonino Valérii (Western – 1972 – 2h05). 1895. Depuis des semaines, plusieurs États de l’Ouest américain sont devenus la cible de 150 tueurs qui mettent tout à feu et à sang. Propriétaire d’une petite mine d’or, Sullivan décide de s’allier avec les malfrats pour écouler tranquillement ses lingots. Avec Terence Hill, Henry Fonda , Jean Martin, Piero Lulli. France 3 à 13h35

– BlacKkKlansman – J’ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee (Drame/Policier – 2018 – 2h10). Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité… Grand prix du Jury à Cannes. Avec Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, John David Washington. OCS City à 20h40

– Le Temps de l’innocence de Martin Scorsese (Drame romantique – 1993 – 2h25). New York, dans les années 1870. Newland Archer, avocat en vue, profite du traditionnel bal de l’opéra pour annoncer ses noces prochaines avec la jeune et pure May Welland. La soirée marque également le retour de la cousine de la fiancée, Ellen Olenska, rentrée d’un long exil en Europe… Avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Géraldine Chaplin. Arte à 20h55

– Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino (Drame/Guerre – 1978 – 3h00). Dans la brume matinale de Clairton, petite ville industrielle de Pensylvanie, la sirène annonce la fin du travail pour les ouvriers de l’équipe de nuit. Cinq d’entre eux, Michaël, Nick, Steven, Stanley et Axel se retrouvent au bar de leur ami John. Ils s’apprêtent à fêter le mariage de Steven avec Angela et le départ de Mike, Nike et Steven appelés au Vietnam… Avec Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep. TCM Cinéma à 23h05.

Lundi 1er mars

– Mourir d’Aimer d’André Cayatte (Drame – 1971 – 1h55). Danièle Guénot, 32 ans, divorcée, deux enfants, est professeure de lettres à Rouen. Lors des événements de Mai-68, elle organise chez elle des réunions de discussion et de remise en cause de la société. L’un de ses élèves, Gérard Leguen, âgé de 17 ans, tombe amoureux d’elle… D’après l’affaire Gabrielle Russier. Avec Annie Girardot, François Simon, Bruno Pradal.France 5 à 20h50

– La Fin d’une liaison de Neil Jordan (2000 – Drame – 1h40). 1939. L’Angleterre est en guerre. Sarah Miles, une femme passionnée, est prisonnière d’un mariage stérile avec Henry, un époux riche, mais qui ne l’attire pas. Au cours d’une fête donnée par celui-ci, elle fait la connaissance de Maurice Bendrix, un romancier. Entre elle et lui, c’est le coup de foudre… Avec Julianne Moore, Ralph Fiennes, Ian Hart, Stephen Rea. Arte à 20h55

– Memento de Christopher Nolan (Thriller – 2000 -1h50). Leonard Shelby est victime d’un type rare et incurable d’amnésie, lui faisant oublier les événements quelques minutes à peine après qu’il les ait vécus. Seuls ses tatouages et une poignée de Polaroïd annotés lui permettent de se cramponner à son identité et au but qu’il s’est fixé… Le 2d long métrage du cinéaste de Tenet. Avec Guy Pearce et Carrie-Ann Moss. OCS Choc à 21h40

– Exotica d’Atom Egoyan (Drame – 1994 – 1h40). Zoé dirige d’une main de fer l’Exotica, un club de strip-tease où, pour cinq dollars, des danseuses légèrement vêtues se produisent à la table des clients. L’une d’elles, Christina, se déhanche en costume d’écolière. Francis, un contrôleur des impôts, «l’invite» à danser pour lui tous les soirs… Avec Bruce Greenwood, Mia Kirshner, Elias Koteas, Don McKellar, Arsinée Khanjian. Arte à 22h35

Soirée Jean-Pierre Melville sur Ciné+Classic

– 20h50 : L’Armée des ombres (Drame/Espionnage – 1969 – 2h20). Avec Lino Ventura, Paul Meurisse, Simone Signoret.

– 23h10 : Le Cercle rouge (Policier – 1970 – 2h20). Gian Maria Volonte, Alain Delon, Yves Montand et Bourvil sont de la partie !



Mardi 2 mars

– Katyn d’Andrzej Wajda (Drame/Historique – 2007 – 2h05). 17 septembre 1939. L’URSS envahit la Pologne. Parti au front, le capitaine Andrzej n’en reviendra pas. Mais son épouse Anna refuse de croire qu’il ait été assassiné. Avril 1943. L’épouse d’un général apprend la mort de son mari quand les Allemands découvrent des charniers … Avec Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur Zmijewski, Danuta Stenka, OCS Choc à 18h35

– Hors d’atteinte de Steven Soderbergh (Policier – 1998 – 2h00). Jack Foley, la quarantaine, est un gentleman parmi les braqueurs de banques. Sans armes, il a plus de deux cent casses à son actif. Mais pour l’instant, le brave homme est incarcéré à la prison de Glades, en Louisiane. Il n’a qu’une seule idée en tête : se faire la belle… Avec George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames, Don Cheadle. OCS Choc à 20h40

– Valdez d’Edwin Sherin (Western – 1970 – 1h30). James Erin a été assassiné. Son ami le riche propriétaire Frank Tanner accuse Rincon, un Noir, du meurtre. Attaché à la police locale, le métis Valdez est contraint de tuer Rincon en état de légitime défense. Accablé de remords, il entreprend de réunir un peu d’argent pour la compagne du défunt. 1er film du réalisateur. D’après un roman de Elmore Leonard. Avec Burt Lancaster, Susan Clark, Frank Silvera, Jon Cypher. Ciné+Classic à 20h50

– Jojo Rabbit de Taika Waititi (Aventures/Comédie – 2019 – 1h45). Allemagne, Seconde Guerre mondiale. Même si sa maman est anti-nazi, Jojo, dit «Rabbit», âgé de 10 ans, est inscrit aux jeunesses hitlériennes. Sa petite taille en fait le souffre-douleur de ses camarades, mais heureusement, Jojo a un ami imaginaire qui lui redonne courage… Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi. Canal+ à 21h00

Mercredi 3 mars

– Track of the Cat de Willliam A. Wellman (Western – 1954 – 1h40). En 1890, au nord de la Californie, Curt Bridges traque la panthère qui a tué son frère Arthur. Pendant qu’il chasse cette bête qui décime aussi leur troupeau, les parents s’opposent au mariage de son jeune frère Harold avec une voisine qui jouit d’une mauvaise réputation… Avec Robert Mitchum, Diana Lynn, Teresa Wright. OCS Géants à 20h40

– Rebelles d‘Allan Mauduit (Comédie – 2019 – 1h25). Sandra, ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais, est embauchée dans la conserverie locale. Elle est contrainte de repousser violemment les avances de son patron libidineux. Celui-ci se blesse fortuitement… Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian. Ciné+Premier à 20h50

– Dégradé d’Arab et Tarzan Nasser (Comédie dramatique – 2015 – 1h20).Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide de lui régler son compte ! Prises au piège par l’affrontement armé, treize femmes se retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure de Christine. Avec Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi, Manal Awad, Dina Shuhaiber. Le 1er long métrage des jumeaux Nasser, découvert à Cannes en 2015 à la Semaine de la Critique. Ciné+Club à 20h50

– Waiting for Gaza de Guillaume Kozakiewicz (Documentaire – 2020 – 1h15). A la rencontre d’Arab et Tarzan Abu Nasser, deux frères jumeaux Palestiniens originaires de la Bande de Gaza, 30 ans et le cinéma chevillé au corps. Ciné+Club à 22h10.

– Dr Folamour de Stanley Kubrick (Comédie satirique – 1964 – 1h35).Devenu paranoïaque, le chef de la base américaine d’engins nucléaires, le Général Jack D. Ripper, est convaincu que les Russes sont en train d’empoisonner les réserves d’eau potable des Etats-Unis. Il lance contre Moscou une escadrille de bombardiers nucléaires… Avec Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden.TCM Cinéma à 23h10

Soirée Claude Sautet sur Arte

– 20h55 : Un cœur en hiver (Drame – 1992 – 2h00). Stéphane est maître artisan dans l’atelier de lutherie qu’il dirige avec son ami Maxime. Ce dernier lui apprend qu’il est tombé amoureux de Camille, une violoniste. Stéphane semble indifférent à cette nouvelle et ne montre pas davantage d’émotion quand la belle jeune femme lui confie son instrument à réparer. Mais… Avec Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil, André Dussollier

– 22h40 : Claude Sautet – Le calme et la dissonance d’Amine Mestari (Documentaire – 2020 – 0h55)

Jeudi 4 mars

– Selon Charlie de Nicole Garcia (Comédie dramatique – 2005 – 1h50). À Dieppe, sous le regard de Charlie, un adolescent, le destin de six hommes… Avec Benoît Magimel, Jean-Pierre Bacri, Vincent Lindon, Patrick Pineau. Ciné+Premier à 19h00

– Les Chatouilles d’Andréa Bescond et Eric Métayer (Drame – 2018 – 1h45). Odette a 8 ans lorsqu’elle est la victime de Gilbert Miguié, le meilleur ami de ses parents, qui arrache des moments d’isolement avec la petite fille pour la violer. Devenue adulte et danseuse professionnelle, Odette se débat avec les séquelles du crime… Avec Andréa Bescond, Karine Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps. OCS City à 20h40

– Tetro de Francis Ford Coppola (Drame – 2009 – 2h05). Bennie, un Américain de 17 ans, serveur sur un bateau de croisière, profite d’une escale à Buenos Aires pour tenter de renouer avec son frère aîné, Tetro. Ce dernier, en conflit avec leur père, Carlo Tetrocini, illustre chef d’orchestre et terrible tyran, a rompu avec sa famille depuis dix ans… Avec Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdú, Klaus-Maria Brandauer. Ciné+ Club à 20h50

– Interstellar de Christopher Nolan (SF – 2014 – 2h45). Un futur proche. Les ressources de la Terre s’amenuisent, le monde dépérit, précipitant l’humanité à sa perte. Un ancien ingénieur de la Nasa, Cooper, décode des coordonnées qui le mènent vers un centre spatial ultra-secret. Les scientifiques qui y travaillent sont certains d’avoir découvert une planète habitable par l’Homme… Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain. France 3 à 21h05

Vendredi 5 mars

– In the fade de Fatih Akin (Drame – 2017 – 1h45). Berlin. Katja mène une vie paisible avec son mari Nuri, un homme d’origine kurde, et leur fils Rocco, jusqu’au jour où sa vie bascule de la plus tragique des manières : une bombe explose devant l’agence immobilière de Nuri. Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin. Ciné+Premier à 20h50

– On ne meurt que deux fois de Jacques Deray (Policier – 1985 – 1h40).Le cadavre d’un homme horriblement mutilé est découvert dans un lieu désert. Pour l’inspecteur Staniland, chargé de l’enquête, il ne peut s’agir d’un clochard. Effectivement, le corps est celui d’un pianiste de renom, Charly Berliner, au domicile duquel il découvre des enregistrements sur cassettes témoignant d’une passion pour une femme… Avec Michel Serrault, Charlotte Rampling, Xavier Deluc, Jean-Pierre Darroussin et Jean-Pierre Bacri. Ciné+ Club à 20h50

– Les Chinois à Paris de et avec Jean Yanne (Comédie loufoque et satirique – 1973 – 1h50). Les Chinois envahissent l’Europe et notamment la France. Le gouvernement français s’exile à l’étranger. Les Chinois s’installent aux Galeries Lafayette. Les Français se laissent aller au marché noir. Régis Forneret fait fortune avec une entreprise de pousse-pousse… Avec également Michel Serrault, Nicole Calfan, Bernard Blier, Paul Préboist, Daniel Prévost. Ciné+Classic à 20h50

– Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze (Comédie – 1999 – 1h55) Marionnettiste de rues très doué, Craig ne se fait aucune illusion : New York n’est guère sensible à son talent. Il est marié depuis une dizaine d’années avec Lotte, employée dans un magasin d’animaux. Ils n’ont pas d’argent, pas de passion et pas d’échappatoire. Sans perspective d’avenir, le jeune homme est engagé comme employé de bureau chez Lester Corp. Avec John Malkovich, John Cusack, Cameron Diaz et Catherine Keener. TCM Cinéma à 20h50

– Etre et avoir de Nicolas Philibert (Documentaire – 2002 – 1h40). De décembre 2000 à juin 2001, Nicolas Philibert a filmé jour après jour la vie d’une petite école à classe unique, à Saint-Étienne-sur-Usson, en plein coeur de l’Auvergne. Face à Georges Lopez, instituteur proche de la retraite, treize enfants âgés de 4 à 11 ans forment un groupe à la fois diversifié et solidaire… Prix Louis Delluc 2002. France 4 à 21h05.



Une sélection de films d’animation :

Samedi 27 février

– Spycies de Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang (2019 – 1h33). Doué mais incontrôlable, l’agent secret Vladimir Willis est muté sur une plateforme offshore. Là, il va devoir veiller sur un matériau top secret, la radiésite, et faire équipe avec l’agent Hector, accroc aux jeux vidéo et aux romances télé. Canal+ Family à 20h50

Dimanche 28 février

– Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier (2012 – 1h15) Célestine, une jeune souris, a grandi dans le monde souterrain des rongeurs. Comme beaucoup de ses semblables, elle est destinée à devenir dentiste. Mais Célestine a d’autres ambitions. Elle choisit de gagner la surface, endroit craint par les souris car y vivent les ours… Canal+ Family à 16h35

– Les 12 travaux d’Astérix de René Goscinny, Albert Uderzo (1976 – 1h10). De plus en plus exaspéré par la résistance du petit village gaulois, Jules César a l’idée de lancer un défi à ses habitants : s’ils triomphent de douze épreuves particulièrement difficiles, ils seront libres. En cas d’échec, ils devront se soumettre à Rome. 6Ter à 21h05

– Astérix et Cléopatre de René Goscinny, Albert Uderzo (1968 – 1h25). La reine Cléopâtre décide de faire construire à Alexandrie un magnifique palais et ce en trois mois. Son architecte, Numérobis, ne se sent pas capable de relever seul cette gageure. il se rend alors en Armorique, dans un lointain petit village où vit le célèbre mage Panoramix… 6Ter à 22h15

Mardi 2 mars

– Objectif Lune d’Enrique Gato (2015 – 1h45).Le voyage dans l’espace est une seconde nature chez les Goldwing, astronautes de père en fils. Mike, un courageux garçon de 12 ans, découvre qu’un milliardaire excentrique a prévu une folle expédition sur la Lune, afin d’y extraire les ressources naturelles et de voler le drapeau planté par les astronautes lors de l’alunissage d’Apollo XI... Canal+Family à 19h20



Mercredi 3 mars

– Vaillant pigeon de combat ! de Gary Chapman (2015 – 1h15). Angleterre, 1944. L’issue de la guerre repose sur des «aviateurs» fringants et casse-cous, qui portent des messages en France au péril de leur vie : ce sont des pigeons ! Mais la mythique «Escadrille Royale des Pigeons de Combat» est décimée par d’impitoyables faucons allemands et il ne reste plus qu’une bande de «bleus» encore à l’entraînement… Ciné+ Famiz à 13h30

– Vic le Viking, le film d’Eric Cazes (2019 – 1h20). En mer pour ramener du poisson, Halvar croise la route de son ennemi juré, le redoutable Sven. Incapable de résister à ses pulsions guerrières, Halvar engage le combat et finit par dérober l’épée magique du chef viking. Vic, le fils d’Halvar, s’intéresse à cette épée magique… Canal+ à 13h35.

Des Séries…

– Paris Police 1900. Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir… Un jeune inspecteur est mobilisé sur une enquête importante… Ep. 7&8/8. Canal+, lundi 1er mars à 21h05

– Neuf meufs d’Emma de Caunes. Neuf femmes d’âges très différents vivent dans un immeuble parisien… Ep. 7 à 9/9. Canal + lundi 1er mars à 22h45

– En thérapie. De nouvelles séances d’environ 30 mn. Ep.21 à 25/35. Arte, jeudi 4 mars à 20h55.

La série est également accessible sur la plateforme d’Arte.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes