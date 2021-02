Cinéma… à la télévision (Semaine du 20 au 26 février)

Séances Ciné à domicile… pour petit écran « domestique », avec une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films ;o)



Samedi 20 février 2021

– Bienvenue à Gattaca d’Andrew Nicoll (SF – 1997 – 1h45). Dans un futur proche, la science a vaincu les secrets de la génétique. On peut, dès la conception d’un enfant, le protéger de toute maladie et orienter sa vie. Gattaca est un centre d’études pour les meilleurs de ces jeunes au patrimoine génétique impeccable. Là, ils sont formés et conçoivent d’ambitieux programmes spatiaux… Avec Uma Thurman, Jude Law et Ethan Hawke. OCS City à 15h50

– Be Natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché de Pamela B. Green (Documentaire – 2018 – 1h45). Pionnière du cinéma (cent cinquante films tournés et un millier produits) Alice Guy-Blaché, Française née à la fin du dix-neuvième siècle, fut scénariste, réalisatrice et productrice. Comment est-elle passée à la trappe de l’histoire du cinéma ? Ciné+Club à 17h10

– Burning de Lee Chang-dong (Drame – 2018 – 2h35). Jongsu retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. S’instaure entre eux un troublant triangle amoureux… Avec Ah In Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon. OCS City à 17h40

– L’école buissonnière de Nicolas Vanier (Comédie dramatique – 2017 – 1h55). Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs d’un orphelinat. C’est alors qu’il est confié à une dame de la campagne, Célestine, et à son mari, Borel, garde-chasse en Sologne. L’enfant des villes arrive dans un monde mystérieux et inquiétant… Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand.OCS Max à 20h40

– Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer (Comédie – 2012 – 1h35)Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva, metteur en scène, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour s’est enlisée dans une routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica d’être expulsée, Damien se trouve un jour piégé par Iva… Avec Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas, Isabelle Carré. Ciné+Club à 20h50.

Dimanche 21 février

– Indian Palace de John Madden (Comédie dramatique – 2011 – 2h00). En Angleterre, Evelyn, veuve septuagénaire, doit vendre sa maison pour rembourser les dettes de son mari. Elle décide de partir et se laisse tenter par une publicité pour une luxueuse maison de retraite située en Inde, dans un palace. D’autres seniors sont du voyage… Avec Judi Dench, Tom Wilkinson, Maggie Smith, Bill Nigh. Ciné+Emotion à 17h15

– There will be blood de Paul Thomas Anderson (Drame – 2007 -2h30).Lorsque Daniel Plainview entend parler d’une petite ville de Californie où l’on dit qu’un océan de pétrole coulerait littéralement du sol, il décide d’aller tenter sa chance avec son fils H.W. Avec Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor, Ciarán Hinds. Oscar du meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis et Ours d’argent du meilleur réalisateur à Berlin. Arte à 20h50

– Nosferatu fantôme de la nuit de Werner Herzog (Fantastique – 1978 – 1h50). Au lendemain d’une nuit où sa femme Lucy a fait un terrible cauchemar, Jonathan Harker quitte l’Allemagne pour les Carpates. Il y rejoint un certain comte Dracula pour négocier la vente d’une maison que celui-ci veut acquérir dans la ville de Wismar. Avec Isabelle Adjani et Klaus Kinski. Ciné+Club à 20h55

– Première année de Thomas Lilti (Comédie dramatique -2018 – 1h37). Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé… Avec Vincent Lacoste et William Lebghil. France 2 à 21h05

– Réparer les vivants de Katell Quillévéré (Drame – 2015 – 1h40). Passionné de surf, Simon Limbres, 17 ans, part, une nuit, avec ses amis au bord de la mer. Sur le chemin du retour, ils ont un accident. Simon est victime d’un grave traumatisme crânien qui provoque une mort cérébrale. Le docteur Thomas Rémige sollicite les parents de l’adolescent, pour qu’ils acceptent de faire don d’organes de leur fils…. Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners. France 2 à 22h40.

Lundi 22 février

– Les aventures du Baron de Münchausen de Terry Gilliam (Aventures/Fantastique – 1988 – 2h05). Le siècle des lumières. Dans une petite ville assiégée depuis plusieurs semaines par les Turcs, la troupe de Henry Salt interprète «Les aventures du baron de Münchausen». Soudain, un vieillard clame être le véritable baron et offre aux citadins de chasser les Turcs… Avec John Neville, Jonathan Pryce, Oliver Reed. France 5 à 20h50

– El Reino de Rodrigo Sorogoyen (Policier/Politique – 2017 – 2h05). Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches… Avec Antonio Della Torre et Monica Lopez. Ciné+Club à 20h50



– Raccrochez c’est une erreur ! d’Anatole Litvak (Policier – 1948 – 1h30) Leona Stevenson est la fille du patron d’une importante chaîne de pharmacies. Infirme, clouée au lit, elle se retrouve seule dans son grand appartement de New York. Par erreur, elle entend une conversation téléphonique : deux hommes préparent le meurtre d’une femme...Avec Burt Lancaster et Barbara Stanwyck . Arte à 20h55

– Mary Reilly de Stephen Frears (Drame – 1995 – 1h45). La jeune Mary Reilly, rescapée d’une enfance terrible, est aujourd’hui servante dans une respectable demeure victorienne. Le maître de maison, le docteur Jekyll, est impressionné par les qualités humaines de la jeune femme. Touché par sa loyauté, il lui accorde peu à peu sa confiance Avec Julia Roberts et John Malkovich. Arte à 22h20.

Mardi 23 février

– Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (Drame historique – 2018 -1h55). Une île bretonne, en 1770. À peine sortie du couvent, Héloïse va être mariée, contre son gré, à un riche Milanais. On charge Marianne, une jeune peintre, de faire son portrait, mais Héloïse a toujours refusé de poser, parce qu’elle refuse ce mariage… Avec Noémie Merlant, et Adèle Haenel, Ciné+ Emotion à 20h50

– Il était une fois la Révolution de Sergio Leone (Western – 1972 – 2h30). En 1913, dans un Mexique en pleine révolution, Juan Miranda, pilleur de diligences, rencontre Sean Mallory, Irlandais exilé, expert en dynamite et recherché par le gouvernement britannique. Avec James Coburn et Rod Steiger. Ciné+ Classic à 20h50

– Judy de Rupert Goold (Biographie – 2019 – Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Voilà trente ans qu’elle est devenue une star planétaire grâce au «Magicien d’Oz»… Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell. Canal+ à 21h10.



Mercredi 24 février

– Le monde est à toi de Romain Gavras (Comédie – 2017 – 2h05). François veut lâcher le trafic de drogue et devenir le distributeur officiel de «Mr Freeze» au Maghreb. Le hic : il vit toujours chez sa mère, qui a cramé toutes ses économies. Pour rassembler l’argent nécessaire à son projet, il rempile pour un dernier deal, direction l’Espagne… Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel, Oulaya Amamra. OCS Choc à 20h40

– L’avenir de Mia Hansen-Løve (Drame – 2015 – 2h00). Quittée par son mari, une femme cherche le chemin vers l’apaisement pour réinventer son avenir. Ours d’argent de la meilleure réalisatrice à Berlin en 2016. Avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka. Arte à 20h55

– Lotte Eisner par amour du cinéma de Timon Koulmasis (Documentaire – 2020 – 0h52).Sur les traces de Lotte Eisner (1896-1983), historienne du cinéma et critique de films, figure éminente du Septième art français et allemand. Amie d’Henri Langlois elle contribua à al création de la Cinémathèque française. Arte à 22h35

Soirée Wong Kar Wai sur Ciné+Club

– 20h50 : Happy Together (Drame – 1997 – 1h35) Avec Leslie Cheung, Tony Chiu-Wai Leung, Chang Chen

– 22h25 : Nos années sauvages (Comédie dramatique – 1990 – 1h30) Avec Leslie Cheung, Jackie Cheung, Andy Lau, Maggie Cheung.

– 23h55 : My Blueberry nights (Comédie romantique – 2007 – 1h35). Avec Jude Law, Norah Jones, David Strathairn.



Jeudi 25 février

– Au gré du courant de Miko Naruse (Drame – 1956 – 1h50). Dans le Tokyo des années 1950, Otsuta est la tenancière endettée d’un maison de geishas. Sa fille Katsuyo ne voit aucun avenir dans ce commerce dont les pensionnaires affrontent comme elles le peuvent l’irrémédiable destitution qui les menace… Avec Kinuyo Tanaka, Isuzu Yamada, Hideko Takamine, Mariko Okada; Ciné+Classic à 19h00

– Aurore de Blandine Lenoir (Comédie – 2016 – 1h30). Séparée et mère de deux grandes filles, Aurore, la cinquantaine, apprend qu’elle va être grand-mère. Peu après, elle retrouve par hasard Christophe, son ancien amour de jeunesse, qu’elle n’a pas revu depuis vingt-cinq ans. Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot. France 3 à 21h05.

Soirée King Kong/John Guillermin sur OCS Géants

– 20h40 : King Kong (1976 – 2h15). Avec Jessica Lange, Jeff Bridges, Charles Grodin,

– 22h50 : King Kong 2 (1986 – 1h45). Avec Linda Hamilton, John Ashton, Brian Kerwin.

Vendredi 26 février

– La Chasse de Thomas Vinterberg (Drame – 2012 – 1h50). Après un divorce difficile, Lucas, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau travail et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit… Le réalisateur fait appel à Mads Mikkelsen et Thomas Bo Larsen, deux habitués que l’on retrouvera dans Drunk. Prix d’interprétation masculine à Cannes pour Mads Mikkelsen. Ciné+Club à 20h50.

Soirée Cinéma français sur OCS Géants :

– 17h55 : Les Seins de glace deGeorges Lautner (Comédie dramatique – 1974 – 1h40). Avec Alain Delon, Mireille Darc et Claude Brasseur

– 19h40 : Alain Delon, la beauté du diable et les femmes d’Antoine Lassaigne (Documentaire – 2017 – 0h53)

– 20h40 : Deux hommes dans la ville de José Giovanni (Drame – 1973 – 1h33). Avec Jean Gabin, Alain Delon et Michel Bouquet

– 22h15 : La Veuve Couderc de Pierre Granier-Deferre (Drame – 1971 – 1h25). Avec Simone Signoret et Alain Delon

– 23h50 : Le Ruffian de José Giovanni (Aventures – 1983 – 1h43). Avec Lino Ventura, Bernard Giraudeau et Claudia Cardinale.



Une sélection de films d’animation :

Lundi 22 février

– La grande cavale de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein (2019 – 1h30). Drabville, bourgade paisible de campagne. C’est là que vit la chatte Marnie qui adore jouer les détectives. Un jour, Marnie découvre que le demi-frère de sa maîtresse est un cambrioleur recherché par toutes les polices… Ciné+Famiz à 19h20

– Minuscule 2 – Les mandibules du bout du monde d’Hélène Giraud, Thomas Szabo (2018 – 1h35).Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! OCS Max à 20h40

Mardi 23 février

– L’Extraordinaire voyage de Marona de Anca Damian (2019 – 1h27). Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie…. OCS City à 16h55

– Le Voyage du Prince de Jean-François Laguionie et Xavier Picard (2017- 1h15).Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination, cette société pourtant figée et sclérosée… Ciné+Famiz à 20h50



Mercredi 24 février

– Angry Birds : copains comme cochons de Thurop Van Orman, John Rice (2019 – 1h40).Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la soeur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable… OCS Max à 20h40

Jeudi 25 février

– Astérix et Cléopatre de René Goscinny, Albert Uderzo (1968 – 1h25). La reine Cléopâtre décide de faire construire à Alexandrie un magnifique palais et ce en trois mois. Son architecte, Numérobis, ne se sent pas capable de relever seul cette gageure. il se rend alors en Armorique, dans un lointain petit village où vit le célèbre mage Panoramix… 6Ter à 21h05

– Astérix et la surprise de César de Paul et Gaëtan Brizzi (1984 – 1h10). Obélix est amoureux de la belle Falbala, qui est déjà fiancée à Tragicomix. Le brave tailleur de menhirs a le cœur brisé, mais les deux tourtereaux sont enlevés par les Romains pour être offerts à César lors de son triomphe. Emmenés de camps en camps, ils finissent dans une prison de Rome…6Ter à22h15

– Pachamama de Juan Antin (2018 – 1h10). Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors… OCS Max à 21h25

Vendredi 26 février

– Animaux & Cie de Holger Tappe, Reinhard Klooss (2010 – 1h30).Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent… Le delta de l’Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux peuvent s’ébattre en toute liberté. C’est là que Billy le suricate et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l’événement de l’année : la crue qui inonde le delta et assure la survie de tous. Ciné+Famiz à 17h15

– Royal Corgi de Vincent Kesteloot, Ben Stassen (2018 – 1h25). Depuis son arrivée à Buckingham, Rex mène la vie de palace. Royal favori, il a supplanté les trois autres Corgis dans le coeur de Sa Majesté. Mais son arrogance hérisse le poil de certains… OCS Max à 20h40



Des Séries…

– Paris Police 1900. Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir… Un jeune inspecteur est mobilisé sur une enquête importante… Ep. 5&6/8. Canal+, lundi 22 février à 21h05

– Neuf meufs d’Emma de Caunes. Neuf femmes d’âges très différents vivent dans un immeuble parisien… Ep. 4 à 6/9. Canal + lundi 22 février à 22h45

– En thérapie. De nouvelles séances d’environ 30 mn. Ep.16 à 20/35. Arte, jeudi 24 février à 20h55.

La série est également accessible sur la plateforme d’Arte. Il vous sera possible par ailleurs de (re)voir (jusqu’au 26 février 2021) Il Miracolo. À Rome, la découverte d’une statuette de la Vierge pleurant des larmes de sang bouleverse la vie de plusieurs personnages et les met face à l’inexplicable (8 épisodes)…

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes