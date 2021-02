Cinéma… à la télévision (Semaine du 13 au 19 février)

Séances Ciné à domicile… pour petit écran « domestique », avec une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 13 février 2021

– Rome ville ouverte de Roberto Rossellini (1945 – 1h40). Dans Rome déclarée ville ouverte, les Allemands perquisitionnent l’immeuble où vit Giorgio Manfredi, une des figures du Comité de libération nationale. Ce dernier parvient à s’enfuir par les toits et se réfugie chez son ami Francesco, un typographe qui travaille notamment pour la presse clandestine Drame avec Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero.Ciné+Classic à 14h40.

– L’Etoffe des héros de Philip Kaufman (1983 – 3h05).Le 17 octobre 1947, au-dessus du désert de Californie, Chuck Yeager franchit le mur du son aux commandes de son appareil, après que de nombreux pilotes aient trouvé la mort en tentant de réaliser le même exploit. Commence alors une véritable course au record de vitesse… Aventures avec Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid, Fred Ward, Barbara Hershey. TCM Cinéma à 17h45

– Trois jours et une vie de Nicolas Boukhrief (2018 – 2h00).Noël 1999. À Olloy, dans les Ardennes, une battue est organisée afin de retrouver le jeune Rémi Desmet, qui s’est volatilisé. Trois jours plus tôt, Antoine, 12 ans, était avec Rémi dans les bois. Drame avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling, Philippe Torreton, Ciné+Frisson à 18h50

– Adieu ma concubine de Chen Kaïge (2h45 – 1993). Le jeune Douxi est amené par sa mère, une prostituée, à l’académie de l’Opéra de Pékin. Affligé d’une malformation à la main, il manque d’être recalé, avant qu’elle ne lui tranche cette marque de sa bâtardise. Dès lors commence pour lui le douloureux apprentissage qui fera de lui une star. Drame avec Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Lu Qi, Gong Li. Palme d’Or à Cannes en 1993.Ciné+Club à 20h50

– Corps et âmes de Ildikó Enyedi (2017 – 1h55). Engagée au contrôle qualité d’un abattoir, Maria n’est pas une jeune trentenaire comme les autres. Laissant transparaître peu d’émotions et évitant tout contact physique, elle suscite la défiance de ses nouveaux collègues… Drame avec Alexandra Borbély, Géza Morcsányi, Réka Tenki, Zoltán Schneider. Ours d’Or du Festival de Berlin. OCS City à 22h25.

Dimanche 14 février

– On continue de l’appeler Trinita d’Enzo Barboni (1972 – 2h05). Bambino doit exécuter les voeux de son défunt père et apprendre à Trinita, son frère, le «métier». Tous deux se préparent à l’attaque d’une diligence ; mais, parvenus à la hauteur de celle-ci, ils se trouvent obligés d’en changer une roue et de remettre au propriétaire quelques dollars… Western avec Terence Hill, Bud Spencer. France 3 à 13h35

– Une Sirène à Paris de Mathias Malzieu (2020 – 1h40). Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion… Comédie romantique avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma, Romane Bohringer.OCS Max à 17h30

– Macadam Cowboy de John Schlesinger (1969 – 1h50). Joe Buck, le «Midnight cow-boy», un jeune et beau garçon du Texas, est persuadé qu’il est l’homme idéal pour un grand nombre de jolies New-Yorkaises en mal d’amour. Il part pour l’Est, certain que son physique va lui apporter la gloire et la fortune… Avec Jon Voight et Dustin Hoffman. Ciné+Classic à 18h05

– Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry (2004 – 1h45).Après un an de vie commune, Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d’amour. Tout ce qui faisait le charme de leur idylle naissante leur est devenu insupportable… Comédie dramatique avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood. OCS City à 20h40

– Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (1999 -2h35). Médecin prospère et mari comblé d’Alice, une belle directrice de galerie, William Harford semble avoir en main tous les atouts du bonheur. Pourtant, lors d’une soirée chez son ami Victor Ziegler, son existence bascule. Drame énigmatique et fascinant. Le dernier film d’un Maître du 7e Art. Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.TCM Cinéma à 20h50.

Arte in Love ! sur Arte dès 13h05 :

Avec notamment deux adaptations cinématographiques de la célèbre pièce de William Shakespeare :Romeo et Juliette

– 13h05 : Romeo et Juliette de Franco Zeffirelli (1968 – 2h25)

– 20h55 : Romeo + Juliet de Baz Luhrmann (1996 – 1h55).



Lundi 15 février

– Rêves d’Or de Diego Quemada-Diez (2013 – 1h40). Juan, Sara et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre les Etats- Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et voyageant sans papiers. Drame avec Brandon López, Rodolfo Domínguez, Karen Martínez, Carlos Chajon. Découvert et primé à Un Certain Regard à Cannes. Ciné+Club à 20h50

– Milou en Mai de Louis Malle (1990 – 1h45). En mai 1968, Madame Vieuzac s’éteint dans sa propriété du Sud-Ouest. Son fils Milou, soixante ans, un vieux garçon, écolo, rêveur et libertain, prévient la famille. Georges, son frère, journaliste et marié à une anglaise, Lily, Camisse sa fille, épouse d’un médecin bordelais, Claire sa nièce… Comédie dramatique avec Michel Piccoli, Miou-Miou, Michel Duchaussoy, Dominique Blanc. France 5 à 20h50

– L’Aigle s’est envolé de John Sturges (1976 – 2h05). Le matin du 6 novembre 1943, Henrich Himmler, Reichfurher des SS, recevait le message suivant : «L’aigle s’est envolé». C’était la confirmation qu’un groupe de parachutistes allemands avait débarqué en Angleterre, avec pour mission d’enlever Wiston Churchill. Guerre avec Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall. Arte à 20h55

– La faille de Gregory Hoblit (2007 – 1h50). Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en mettant au point le crime parfait. Alors que la police arrive sur les lieux du drame, l’inspecteur Rob Nunally a deux surprises : la victime n’est pas morte et c’est la femme avec laquelle il avait une liaison… Thriller avec Anthony Hopkins, Ryan Gosling et Rosamund Pike. France 3 à 21h05

– Mishima de Paul Schrader (1985 – 2h00). Élevé durant sa prime enfance par une grand-mère à la santé fragile qui le protège du monde extérieur. Entré dans un collège d’élite, en même temps qu’il découvre les autres garçons et les dures rivalités qui les opposent, il s’ouvre à la littérature et à la poésie… Biographie de l’écrivain japonais avec Masayuki Shionoya, Go Riju, Haruko Kato. Arte à 23h00.

Mardi 16 février

– Fureur Apache de Robert Aldrich (1972 – 1h40). En 1880, dans l’état d’Arizona. McIntosh, un vieil éclaireur, accompagne le jeune lieutenant idéaliste, Garnett DeBuin, à la poursuite d’un groupe de guerriers apaches, menés par Ulzana. Las d’être parqués dans leur réserve, ils se sont révoltés. Western avec Burt Lancaster, Bruce Davison, Jorge Luke, Richard Jaeckel. Présentation par Bertrand Tavernier. TCM Cinéma à 19h10

– Vieille Canaille de Gérard Jourd’hui (1993 – 1h40). Sous les apparences d’un paisible imprimeur de province, Darius Caunes mène une vie terne, rythmée par son travail qu’il exerce avec ponctualité, ses repas devant la télé en compagnie de son chat et son dîner hebdomadaire avec Charlie, son ami flic. Mais il cache aussi une âme noire… Comédie dramatique avec Michel Serrault, Anna Galiena, Pierre Richard. OCS Géants à 20h40

– Jumbo de Zoé Wittock (2020 – 1h35). Vivant avec une mère complice et exubérante, Jeanne travaille en solitaire, de nuit, comme gardienne d’un parc d’attraction. L’une des attractions, qu’elle baptise Jumbo, prend secrètement vie et se met à communiquer avec elle… Drame avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot. OCS City à 21h35.



Mercredi 17 février

– Scènes de crimes de Frédéric Schoendoerffer (2000 – 1h40). Région parisienne, début de l’hiver. Une jeune femme disparaît brutalement. Seul indice : un dépliant touristique sur l’île Maurice maculé de sang. La brigade criminelle du SRPJ de Versailles est saisie de l’enquête. Le commandant Fabian et le capitaine Gomez se mettent au travail… Policier avec André Dussollier, Charles Berling, Eva Darlan. Ciné+Frisson à 19h10

– Qui a tué Lady Winsley ? de Hiner Saleem (2018 – 1h30).Sur la petite île turque où elle séjournait, la romancière américaine Lady Winsley vient de succomber à une blessure par balle. L’inspecteur stambouliote Fergan est dépêché sur place pour mener l’enquête sur ce meurtre. Comédie policière avec Mehmet Kurtulus, Ezgi Mola, Senay Gürler. Ciné+Club à 20h50

– Quand on a 17 ans d’André Téchiné (2016 – 1h50). Thomas et Damien sont en terminale dans un lycée de montagne. Thomas, un enfant adopté, vit dans la ferme parentale perchée sur les hauteurs où il prend en charge une grande partie du travail. Damien, fils d’un militaire et de Marianne, médecin, est beaucoup mieux loti socialement… Drame avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet-Klein, Corentin Fila. Arte à 20h55



Jeudi 18 février

– Cuban Network d’Olivier Assayas (2020 – 2h05).Début 1990. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anticastristes responsables d’attentats sur l’île… Espionnage avec Wagner Moura, Gisela Chipe, Stephen W. Tenner, Penélope Cruz. OCS City à 20h40

– The Perfect Candidate de Haifaa Al-Mansour (2019 – 1h40). Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation signée de son père. Révoltée, elle décide de se présenter aux élections municipales. Comédie dramatique avec Nora Al Awadh, Dae Al Hilali, Mila Al Zahrani.Canal+Cinéma à 20h50

– C’est ça l’amour de Claire Burger (2018). Bouli Lanners dans un registre peu habituel. Celui d’un père de famille qui doit s’occuper seul de ses deux filles adolescentes… Ciné+Emotion à 20h50.

Vendredi 19 février

– Vif Argent de Stéphane Batut (2019 – 1h42). Après une chute aux Buttes-Chaumont à Paris, Juste meurt. Pourtant, il reste sur Terre, chargé de recueillir le plus beau souvenir de personnes qu’il est le seul à voir. Un premier film fantastico-poétique qui a été récompensé par le prix Jean-Vigo et le prix Louis-Delluc en 2019. OCS City à 18h15

– Underwater de William Eubank (2020 – 1h35). Ingénieur mécanicienne, Norah travaille sur une base en pleine mer sur laquelle une foreuse géante permet de descendre jusqu’à 11 000 mètres. Mais un important séisme détruit la station sur laquelle elle se trouve avec une partie de l’équipage… SF avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick. Canal+Cinéma à 20h50

– Nos années sauvages de Wong Kar-wai (1990 – 1h30). Dans la métropole alors britannique de Hongkong, un jeune homme nommé Yuddy souhaite vivre sa vie dans la société changeante des années 1960. Célibataire, il fait la connaissance de Maggy, jeune femme posée… Comédie dramatique avec Leslie Cheung, Jackie Cheung, Andy Lau, Maggie Cheung. Ciné+Club à 20h50

– The Ghost writer de Roman Polanski (2009 – 2h08). La dépouille du secrétaire chargé de rédiger les Mémoires de l’ancien Premier ministre britannique Adam Lang a été retrouvée sur une plage. Un «prête-plume» de talent se voit alors proposer par son éditeur de prendre sa suite. Une chance inouïe pour lui… Drame avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams, Kim Cattrall, Timothy Hutton, Eli Wallach. Ciné+Club à 22h20.



Une sélection de films d’animation :

Dimanche 14 février

– Sur la Terre des dinosaures de Neil Nightingale et Barry Cook (2013 – 1h30). Située il y a 70 millions d’années, au temps où les dinosaures régnaient en maîtres sur la Terre, l’histoire suit les aventures de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui le mènera vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde sauvage et imprévisible. Gulli à 13h30

– Balto chien-loup, héros des neiges de Simon Wells (1996 – 1h15). En 1925, à Nome, en Alaska, Balto, moitié-loup, moitié-husky, vit à l’écart de la communauté. Considéré comme dangereux, il n’appartient à aucun attelage de traîneaux et subit régulièrement l’humiliation des chiens de la bande de Steele, chef respecté et courtisé par toutes les femelles du village. Cette exclusion le plonge dans une morosité encore accrue par son amour pour la jolie chienne Jenna. Gulli à 21h05

– Astérix et la surprise de César de Paul et Gaëtan Brizzi (1984 – 1h10). Obélix est amoureux de la belle Falbala, qui est déjà fiancée à Tragicomix. Le brave tailleur de menhirs a le cœur brisé, mais les deux tourtereaux sont enlevés par les Romains pour être offerts à César lors de son triomphe. Emmenés de camps en camps, ils finissent dans une prison de Rome… 6ter à 21h05

Lundi 15 février

– Spirit : l’étalon des plaines de Kelly Asbury, Lorna Cook (2002 – 1h25). L’étalon sauvage Spirit naît dans les plaines vierges de l’Ouest américain, aux premières années de la Conquête. Son enfance est tout entière placée sous le signe du jeu et de l’aventure. Spirit découvre avec émerveillement l’immensité, les ressources infinies, la beauté majestueuse de sa terre natale OCS Max à 20h40

– Parvana une enfance en Afghanistan de Nora Twomey (2017 – 1h35). En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. OCS Max à 22h05.

Mardi 16 février

Soirée Paul Grimault sur Ciné+Famiz

– 20h15 :Drôle d’oiseau de Patrick Colin, Jean-Pierre Berthomé (2003 – 20mn). Documentaire/Entretien avec le réalisateur Paul Grimault.

– 20h40 : Le Petit Soldat de Paul Grimault (15mn)

– 20h50 : La Table tournante de Paul Grimault et Jacques Demy (1988 – 1h20)

Jeudi 18 février

– Jack et la mécanique du coeur de Stéphane Berla, Mathias Malzieu (2013 – 1h28). Jack naît à Edimbourg en 1874 un jour où il fait tellement froid que son coeur gèle immédiatement. L’organe vital est remplacé par une horloge, et l’enfant doit respecter trois règles : ne pas toucher aux aiguilles, maîtriser sa colère et, surtout, ne jamais tomber amoureux… OCS Max à 21h30

Vendredi 19 février

Soirée Astérix sur OCS Max

– 20h40 : Astérix – Le secret de la potion magique d’Alexandre Astier, Louis Clichy (2018 – 1h30)

– 22h05 : Astérix et les Indiens de Gerhard Hahn (1993 – 1h25)

Des Séries en série

– Les aventures du jeune Voltaire.Roturier de naissance, le jeune Voltaire a vécu bien des années chez les Jésuites. Mais… Ep. 3&4/4. France 2, lundi 15 février à 21h05

– Paris Police 1900. Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir… Un jeune inspecteur est mobilisé sur une enquête importante… Ep. 3&4/8. Canal+, lundi 15 février à 21h05

– Neuf meufs d’Emma de Caunes. Neuf femmes d’âges très différents vivent dans un immeuble parisien… Ep. 1 à 3/9. Canal +, lundi 15 février à 23h00

– En thérapie. De nouvelles séances d’environ 30 mn. Ep.11 à 15/35. Arte, jeudi 18 février à 20h55.

La série est également accessible sur la plateforme d’Arte. Il vous sera possible par ailleurs de (re)voir (jusqu’au 26 février 2021) Il Miracolo. À Rome, la découverte d’une statuette de la Vierge pleurant des larmes de sang bouleverse la vie de plusieurs personnages et les met face à l’inexplicable (8 épisodes)…

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

