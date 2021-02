Cinéma… à la télévision (Semaine du 6 au 12 février)

Séances Ciné à domicile… pour petit écran « domestique », avec une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, mais aussi des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Samedi 06 février 2021

– La proie d’Eric Vallette (2010 – 1h45). Thriller. Franck Adrien purge sa peine pour braquage. Il partage sa cellule avec Jean-Louis Maurel, un homme accusé de viol. Finalement innocenté, Maurel sort de prison et propose d’aider la famille de Franck. Ce dernier lui dévoile donc la cachette du butin pour qu’il soit remis à sa femme. .. Avec Albert Dupontel, Alice Taglioni, Sergi Lopez . OCS Choc à 13h45

– Tora ! Tora ! Tora ! de Richard Fleischer et Kinji Fukasaku (1970 – 2h20). Guerre. En 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l’ambassadeur japonais Nomura est reçu à Washington par le ministre des Affaires Étrangères et le ministre de la guerre américain. L’ambassadeur assure au gouvernement des USA que les Japonais n’ont pas d’intentions belliqueuses à leur encontre… Avec Yamamura Sô, Martin Balsam, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi. TCM Cinéma à 14h35

– Face à la nuit de Wi Ding Ho (2018 – 1h45).Drame/Policier dans un futur proche. Trois nuits, trois moments de la vie de Lao Zhang, officier de police solitaire et taciturne. Alors qu’il est à présent à la retraite, Lao débarque dans une maison close et fait la connaissance d’une jeune prostituée mineure et en situation irrégulière. Elle lui fait immédiatement penser à une femme qu’il a connue et surtout éperdument aimée… Avec Lu Huang, Hong-Chi Lee, Louise Grinberg, Jack Kao. Ciné+ Premier à 18h30

– La Guerre est déclarée de et avec Valérie Donzelli (2010 – 1h35). Comédie dramatique. Follement épris, Juliette et Roméo forment ce que l’on appelle un couple fusionnel. Ils sont heureux. Mais du jour au lendemain, leur vie tourne au cauchemar lorsqu’ils apprennent que leur petit garçon de 18 mois, Adam, est atteint d’une tumeur maligne au cerveau. Avec Jérémie Elkaïm, César Desseix, Gabriel Elkaïm, Brigitte Sy. Ciné+ Club à 20h50

Soirée Kenji Mizoguchi sur Ciné+Classic

– 20h50 : Les contes de la lune vague après la pluie (1953 – 1h35). Drame. Dans le Japon du XVIe siècle que ravagent les guerres intérieures, le potier Genjuro et le paysan Tobei quittent leur petit village et leurs épouses aimantes pour la ville et ses promesses de gloire et de richesse.

– 22h25 : L’intendant Sansho (1954 – 2h00). Drame. Fin de l’ère Heian, le fils et la fille d’un gouverneur sont vendus comme esclaves à l’intendant Sansho, un être brutal. Quelques années plus tard, ils parviennent à s’échapper mais la jeune fille est rattrapée.

Dimanche 07 février

– On l’appelle Trinita d’Enzo Barboni (1971 – 2h05). Trinita est un vagabond paresseux et boulimique. Mais c’est aussi un redoutable tireur d’élite. En arrivant dans un village, Trinita a la surprise de découvrir que son frère, Bambino, est devenu shérif. Western avec, bien entendu, Terence Hill et Bud Spencer. France 3 à 13h35

– My Lady de Richard Eyre (2017 – 1h45). Drame. Fiona Maye est juge aux affaires familiales à la Haute cour de Justice d’Angleterre et du pays de Galles. Accaparée par son métier, elle délaisse son mari. Dans le même temps, elle doit décider si elle autorise la réalisation d’une transfusion sanguine à Adam Henry, un adolescent de 17 ans hospitalisé pour une leucémie… Avec Emma Thompson, Stanley Tucci et Fionn Whitehead. OCS Max à 15h20

– La dernière marche de Tim Robbins (1995 – 2h00). Helen Prejean, religieuse catholique, travaille à l’alphabétisation des adultes dans une communauté noire de la Nouvelle-Orléans. Elle reçoit un jour une lettre de Matthew Poncelet, condamné à mort pour avoir tué sauvagement deux adolescents. Soeur Helen décide de le rencontrer… Drame psychologique avec Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry. Ciné+Club à 20h50

– Meurtre par décret de Bob Clark(1979 – 2h00). Policier. A Londres, en 1888, la Reine Victoria règne sur l’Empire Britannique. Sherlock Holmes et le Dr Watson assistent à la représentation d’un opéra dans le West End au moment même où une prostituée est assassinée dans le sordide East End… Christopher Plummer, James Mason, David Hemmings, Geneviève Bujold. Ciné+Classic à 20h50

– Green Book : sur les routes du Sud de Peter Farrelly (2018 – 2h15). Drame/Biographie. En 1962, au temps de la Ségrégation, Tony Lip un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts… Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco. France 2 à 21h05

– Le Secret des Kennedy de John Curran (2018 – 1h45). Drame. Depuis la mort de ses frères, Ted Kennedy, sénateur du Massachusetts, devient l’espoir démocrate pour la présidentielle de 1972. La journée du 18 juillet 1969 va tout bouleverser… Avec Jason Clarke, Kate Mara, Ed Helms, Bruce Dern. OCS Max à 22h35.



Lundi 08 février

– La Meilleure façon de marcher de Claude Miller (1976 – 1h25). Durant l’été 1960, Marc et Philippe sont moniteurs dans une colonie de vacances. Tout les oppose : le premier se veut viril, tandis que le second se montre beaucoup plus réservé et taciturne. Au cours d’un malheureux concours de circonstances, Marc surprend Philippe habillé en femme. Drame psychologique avec Patrick Dewaere, Patrick Bouchitey, Christine Pascal. France 5 à 20h50

– Copacabana de Marc Fitoussi (2009 – 1h45). Ancienne baba cool et globe-trotter, Babou ne s’est jamais préoccupée des conventions ni de sa réussite sociale. Revenue à Tourcoing pour s’installer auprès de sa fille, elle vivote grâce à l’aide sociale, enchaînant les petits boulots. Très différente, sa fille Esméralda aspire à une vie rangée et rêve de fonder une famille… Isabelle Huppert et Lolita Chammah, mère et fille à l’écran comme dans la vie. Ciné+Club à 20h50

– Le cas du Docteur Laurent de Jean-Paul Le Chanois (1956 – 1h50). Une naissance sans douleur : telle est la promesse que le docteur Laurent fait à ses patientes, grâce à une technique novatrice nommée «préparation psycho-prophylactique à la naissance». Mais les habitants de Saint-Martin, un petit village des Alpes, doutent des compétences de ce nouveau médecin parisien, attiré par le climat montagnard. Avec Jean Gabin, Nicole Courcel, Sylvia Montfort. Arte à 20h55

– Manchester by the sea de Kenneth Lonergan (2016 – 2h15). À la mort de Joe Chandler, son frère Lee est désigné tuteur légal de son fils, Patrick, dont la mère est partie avec un autre homme. Lee doit alors aller vivre dans la maison de Joe, à Manchester-by-the-Sea, sa ville natale, afin d’assurer une continuité de vie pour son neveu encore mineur… Drame avec Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges, Kyle Chandler. France 3 à 21h05.

– Les Raisins de la colère de John Ford (1940 – 2h10). Tom Joad vient de bénéficier d’une remise de peine après 4 ans de détention. Il rencontre l’ancien pasteur de la communauté, Casey, qui a perdu la foi et ne croit désormais ni en l’Homme, ni au monde. Victimes de la crise économique et des spéculateurs fonciers, les paysans sont chassés de leurs terres. Simples métayers, les Joad ont dû quitter leur ferme précipitamment… Drame social avec Henry Fonda, Jane Darwell, Charley Grapewin, John Carradine. D’après le roman de John Steinbeck. Arte à 22h45



Mardi 09 février

– Les Faussaires de Manhattan de Marielle Heller (2018 – 1h45). Auteure d’un livre qui s’est plutôt bien vendu, Lee Israel souffre aujourd’hui du syndrome de la page blanche. Son éditrice ne croit plus en elle, et sans le sou, Lee se réfugie dans l’alcool. Un jour, Lee tombe sur Jack, une vague connaissance qui traverse lui aussi dans une mauvaise passe. Avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant. Ciné+Premier à 20h50

– Les Meilleurs intentions d’Ana García Blaya (2019 – 1h 25).Buenos Aires dans les années 1990, Gustavo, divorcé et père de trois enfants, n’est pas un papa conventionnel. Son ex-épouse lui annonce qu’elle va emmener les enfants au Paraguay où elle décidé de s’installer avec son nouveau compagnon. Amanda, l’aînée, refuse de partir… Drame avec Javier Drolas, Jazmin Stuart, Amanda Minujin. Ciné+Club à 22h35.

Soirée Paul Grimault sur Ciné+Famiz

– 20h50 : Le Roi et l’Oiseau (1980 – 1h20). En son château labyrinthique, le roi de Takicardie, triste personnage tyrannique et fat, se pâme d’amour pour une jolie bergère, peinte sur l’une des boiseries de sa chambre. Mais la bergère aime le ramoneur, son voisin

– 22h20 : Drôle d’oiseau de Patrick Colin, Jean-Pierre Berthomé (2003 – 20mn). Documentaire/Entretien avec le réalisateur.

Mercredi 10 février

– La Fille dans le brouillard de Donato Carrisi (2017 – 2h08). La jeune Anna Lou vit avec ses parents au sein d’une communauté religieuse retirée dans les montagnes. Après avoir quitté la maison, deux jours avant Noël, la fillette disparaît dans le brouillard. On raconte qu’elle aurait été enlevée par un serial killer. L’agent Vogel, détective privé, débarque avec une équipe de télévision, pour mener l’enquête. Thriller avec Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi. Ciné+Premier à 18h45

– L’ordre des médecins de David Roux (2017 – 1h30).Simon, 37 ans, médecin aguerri, côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie. Il a appris à garder une certaine distance émotionnelle, mais alors que sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, ses certitudes et ses convictions vacillent. Drame avec Jérémie Rénier, Marthe Keller, Zita Hanrot OCS Choc à 19h05

– Avant l’aube de Raphaël Jacoulot (2009 – 1h45). Un soir d’hiver, Jacques Couvreur, qui règne en maître sur son hôtel des Pyrénées, envoie son fils acheter des caisses de vin dans la vallée. Celui-ci renverse un piéton, un client de l’hôtel, et s’enfuit. Son père décide de cacher la vérité. Thriller avec Jean-Pierre Bacri, Vincent Rottiers, Ludmila Mikaël, Sylvie Testud. Ciné+Frisson à 19h10

– Mademoiselle des Joncquières d’Emmanuel Mouret (2017 – 1h45). Au XVIIIe siècle, madame de La Pommeraye, jeune et jolie veuve, qui se pique de n’avoir jamais été amoureuse, finit par céder aux avances du marquis des Arcis, réputé libertin, qui la courtise avec assiduité. Après quelques années heureuses, elle découvre que celui-ci s’est peu à peu lassé d’elle… Drame en costumes avec Cécile de France, Edouard Baer et Alice Isaaz. Arte à 20h55

Jeudi 11 février

– Galveston de Mélanie Laurent (2018 – 1h30). Roy Cady recouvre les créances d’un mafieux mais apprend qu’il est atteint d’un cancer. Son chef l’envoie tout droit dans un piège…. Le 3e film derrière la caméra de l’Actrice. Entre drame intimiste et thriller. Avec Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart, Beau Bridges. Ciné+Club à 20h50

Soirée Meryl Streep sur OCS Géants

– 20h40 : Le Choix de Sophie d‘Alan J.Pakula (1982 – 2h25).1947. Les Etats-Unis sortent de la guerre. Stingo, arrivé à New York pour être écrivain, s’installe à Brooklyn. Sa tranquillité est troublée par les ébats et la dispute de ses voisins du dessus. Cependant… D’après le roman de William Styron.

– 23h05 : Kramer contre Kramer de Robert Benton (1979 – 1h45). Ted Kramer vient d’obtenir une promotion qui couronne sa carrière de publicitaire. Mais de retour à la maison, Joanna, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte et lui laisse leur fils Billy dont il ne s’est jamais vraiment occupé… « And the winner is… » Gagné ! (mais ce n’était qu‘un « supporting role » chez l’imperturbable Oscar).



Soirée Mad Max/George Miller/Mel Gibson sur TCM Cinéma

– 19h05 : Mad Max (1979 – 1h30)

– 20h50 : Mad Max, le défi (1981 – 1h35)

Vendredi 12 février

– My Blueberry Nights de Wong Kar-wai (2007 – 1h35). Après une rupture douloureuse, Elizabeth se lance dans un périple à travers l’Amérique, laissant derrière elle une vie de souvenirs, un rêve et un nouvel ami – un émouvant patron de bar – tout en cherchant de quoi panser son coeur brisé. Comédie romantique avec Jude Law, Norah Jones, David Strathairn, Rachel Weisz. Ciné+Club à 20h50

– It follows de David Robert Mitchell (2014 – 1h40).Dans la banlieue résidentielle où elle vit avec sa famille, Jay profite des premières soirées d’été en compagnie de son petit ami, Hugh. Ils couchent ensemble, puis c’est le « blackout »… Horreur « nouvelle vague » avec Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto. Primé à la Semaine de la Critique cannoise puis à Deauville. Ciné+Choc à 20h50.

– Soirée José Giovani et Lino Ventura sur OCS Géants

– 20h40 : Le Rapace (1968 – 1h45) Avec Lino Ventura, Xavier Marc, Rosa Furman

– 22h30 : Dernier domicile connu (1968 – 1h45) Avec Lino Ventura, Marlène Jobert, Michel Constantin, Paul Crauchet.



Quelques films d’animation :

Samedi 06 février

– Les Enfants du temps de Makoto Shinkai (2019 – 1h50). Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Canal+ Family à 19h00

Dimanche 07 février

– Sur la Terre des dinosaures de Neil Nightingale et Barry Cook (2013 – 1h30) Située il y a 70 millions d’années, au temps où les dinosaures régnaient en maîtres sur la Terre, l’histoire suit les aventures de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui le mènera vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde sauvage et imprévisible .Gulli à 21h05

Lundi 08 février

– La Reine soleil de Philippe Leclerc (2005 – 1h15). Egypte antique, 18e dynastie. Akhesa, ravissante princesse de 14 ans, est loin d’imaginer qu’elle régnera un jour sur l’Égypte… Lorsque son aventure commence, l’impétueuse jeune fille se rebelle contre son père, le pharaon Akhenaton. Gulli à 21h05

Mardi 09 février

Mercredi 10 février

– Le Chat potté de Christopher Miller (2011 – 1h30).Le légendaire félin, et non moins redoutable séducteur, se retrouve embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable «cerveau» de l’opération. Ciné+Famiz à 13h30

– Wardi de Mats Grorud (2018 – 1h15). Wardi, une jeune Palestinienne de 11 ans, vit avec toute sa famille dans un camp de réfugiés à Beyrouth. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village. OCS City à 16h20

– L’année tchèque de Jiri Trnka (1947 – 1h15). À travers la vie d’un village, les coutumes et les légendes traditionnelles tchèques explorées en six tableaux. Ciné+Classic à 19h30

Vendredi 12 février

– Le Manoir magique de Ben Stassen et Jeremy Degruson (2013 – 1h25). Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité… Gulli à 19h00.



Des Séries en série

– Henry VIII . Documentaire/Portrait d’un monarque à la vie tumultueuse six fois marié et qui inspira à Charles Perrault, le personnage de Barbe-Bleue. Ep 1 à 3/3. Arte, samedi 6 février à 20h50

– Les aventures du jeune Voltaire.Roturier de naissance, le jeune Voltaire a vécu bien des années chez les Jésuites. Mais… Ep 1 et 2/4. France 2, lundi 8 février à 21h05

– Paris Police 1900. Paris, 1899. Le président Félix Faure vient de mourir… Un jeune inspecteur est mobilisé sur une enquête importante… Saison 1, ép.1 et 2/8Canal+, lundi 8 février à 21h05

– Je te promets. L’adaptation française de la série américaine « This is Us« . Ep.3 & 4/12 TF1, lundi 8 février à 21h05

– En thérapie. De nouvelles séances d’environ 30 mn. Ep. 6 à 10/35. Arte, jeudi 11 février à 20h55.

La série est également accessiblesur la plateforme d’Arte. Il vous sera possible par ailleurs de (re)voir (jusqu’au 26 février 2021) Il Miracolo. À Rome, la découverte d’une statuette de la Vierge pleurant des larmes de sang bouleverse la vie de plusieurs personnages et les met face à l’inexplicable (8 épisodes)…

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous ! 😉



