Cinéma… à la télévision (Semaine du 30 janvier au 05 février)

Du non essentiel à l’éphémère… Les années changent, mais c’est encore la Culture qui trinque ! Enfin non, pas tout à fait puisque c’est pour la bonne cause, avec le lancement lundi 1er février à 20h30, d’une nouvelle chaîne de France Télévision, Culturebox, afin d’ « offrir à tous les publics un accès direct et gratuit à la culture et aux artistes, et ce dans toute leur diversité« .

Dans le prolongement du site du même nom créé en 2013, elle proposera des captations de spectacles, ballets, pièces de théâtre et concerts ainsi que des rencontres avec les acteurs et actrices du monde de la Culture. La chaîne prend la place laissée fin août dernier, sur la TNT, par France Ô sur le canal 19, mais ne sera qu’éphémère puisqu’elle cessera avec la réouverture des lieux culturels…

Côté Cinéma et films, il y a toujours (et jusqu’au 15 février), la 11e édition de MyFrenchFilmFestival (10 longs, 10 courts, une compétition, 13 films hors compétition, des thématiques). N‘oubliez pas non plus d’aller faire un tour sur les plateformes gratuites de TV5Mondeplus.com, Arte.tv et France.tv (1er films, 100% réalisatrices)

Et puis, bien sûr, pour le petit écran, nous vous proposons une nouvelle sélection hebdomadaire de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Samedi 30 janvier 2021

– Cartel de Ridley Scott (2013 – 2h55). Poussé par l’appât du gain, un avocat pénal se lance dans le trafic de drogue à la frontière américano-mexicaine. Fiancé à la belle Laura, il rêve de mener grand train avec elle. Thriller avec Michael Fassbender, Brad Pitt, Penelope Cruz, Javier Bardem et Cameron Diaz. Ciné+ Premier à 14h40

– Tel Aviv on fire de Sameh Zoabi (2018 – 1h30). Ramallah, Palestine. Stagiaire sur le tournage de la série «Tel Aviv on Fire», Salam vit à Jérusalem et passe le « checkpoint » quotidiennement. Arrêté par Assi, un officier israélien plus que pointilleux dont la femme est folle de la série, il se sort de ce mauvais pas en prétendant en être le scénariste… Comédie avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Maisa Abd Elhadi. Sélection Festrival de Venise 2018. Ciné+ Club à 15h35

– Jules et Jim de François Truffaut (1962 – 1h45).Paris, 1907. Jules, étudiant autrichien, et Jim, étudiant français, se lient d’une amitié profonde. Traversant cette «belle époque» avec les mêmes goûts artistiques, littéraires et féminins, Jules et Jim partent ensemble dans le Midi et découvrent dans un champ de fouilles une statue dont le sourire les bouleverse. Avec Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre, Marie Dubois. Ciné+Classic à 16h50

– Petits Meurtres entre amis de Danny Boyle (1994 – 1h35).David, Alex et Juliet, respectivement comptable, journaliste et médecin, partagent le même appartement à Glasgow. Une chambre demeurant inoccupée, ils se mettent en quête de la louer. La recherche d’un nouveau colocataire ne se fait pas sans mal, Comédie macabre avec Kerry Fox, Christopher Eccleston, Ewan McGregor, Keith Allen. Ciné+Club à 20h50

– Les Contes d’Hoffmann de Michael Powell, Emeric Pressburger (1951 – 2h10). Attablé dans un cabaret, le poète Hoffmann attend Stella, la jeune ballerine qu’il aime. Il évoque le souvenir des trois femmes qu’il a aimées…Comédie dramatique avec Robert Rounseville, Robert Helpmann, Moira Shearer, Ludmilla Tcherina. Ciné+Classic à 20h50

– Le fruit défendu d’Henri Verneuil (1952 – 1h40). Après le décès de sa femme, le docteur Charles Pellegrin, s’installe à Arles avec sa mère. Il fait la connaissance d’Armande, la nièce du docteur Marchandeau, qu’il épouse peu après. Mais cette dernière se révèle être une femme froide et distante, tout le contraire de ce qu’il espérait… Film peu connu d’Henri Verneuil avec un Fernandel utilisé à contre-emploi. D’après Georges Simenon. France 5 à 0h00.



Dimanche 31 janvier

– Malabar Princess de Gilles Legrand (2003 – 1h40). Tom, 8 ans, n’a qu’une idée en tête : retrouver sa mère disparue sur un glacier du massif du Mont-Blanc il y a cinq ans. Confié le temps d’une année scolaire à son grand-père, le petit citadin est prêt à déplacer des montagnes. Comédie dramatique avec Jacques Villeret. Comédie dramatique avec Jacques Villeret, Jules-Angelo Bigarnet, Michèle Laroque, Claude Brasseur. France 3 à 13h35

– Le Crabe Tambour de Pierre Schoendoerffer (1977 – 2h00). Le «Jauréguiberry», un navire militaire d’assistance, effectue sa dernière sortie dans l’Atlantique nord sous la direction de son commandant, un homme malade qui se sait condamné par un cancer. À son bord, Pierre, le médecin, le soulage comme il peut. Parfois, le commandant l’invite à déjeuner dans sa cabine. Drame avec Jean Rochefort, Claude Rich, Jacques Perrin, Aurore Clément. OCS Géants à 20h40

– Stan & Ollie de John S.Baird (2018 – 1h40). Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps, se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. Ils peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public… Pas totalement un biopic puisque le film s’intéresse au duo Laurel et Hardy vieillissant, en 1953. Steve Coogan et John C.Reily sont étonnants. Canal+ Cinéma à 20h50

– Man of the moon de Milos Forman (1999 – 1h55). Enfant, le petit Andy Kaufman animait des émissions pour lui tout seul, dans sa chambre. Devenu grand, dans les années 1980, le jeune homme imite Elvis Presley dans des cabarets, en se faisant passer pour un immigré d’Europe centrale. C’est ainsi qu’il se fait repérer par un imprésario… Avec Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love et Paul Giamatti. Ciné+Club à 20h50

– The Lost City of Z de James Gray (2016 – 2h20). Cork, Irlande, 1905. Militaire accompli, époux amoureux de l’éclatante Nina et père du petit Jack, le major Percy Fawcett a soif de reconnaissance. Parce que son père, aristocrate déchu, fut un ivrogne et un joueur, sa carrière piétine. Est-ce cette faille discrète, ou son talent passé pour les relevés cartographiques, qui le fait convoquer à Londres par la Société royale de géographie pour une mission quasi impossible ? Aventures avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Arte à 20h55

– Trois Etés de Sandra Kogut (2018 – 1h35).Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, à côté de Rio de Janeiro, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Comédie dramatique avec Regina Casé, Rogério Fróes, Gisele Fróes, Alli Willow. OCS City à 22h30

– Omar Sharif une vie de nomade de Jascha Hannover (2018 – 0h55). Documentaire. Arte à 23h10



Soirée Francesco Rosi sur Ciné+Classic

Avec deux films peu connus :

– 20h50 : Le Défi (1958 – 1h25).Dans les rues grouillantes de Naples, le jeune Vito étouffe dans sa vie ordinaire et miséreuse. Il réussit à intégrer la mafia dans le gang qui contrôle les marchands…

– 22h10 : Le Moment de vérité (1964 – 1h45). Miguel, un jeune Andalou au chômage, part à la ville pour échapper à la misère, mais n’y trouve pas davantage de travail. Il songe alors à devenir torero et trouve un imprésario prêt à exploiter sa jeunesse et son agilité.



Lundi 1er février

– Lettre à Franco d’Alejandro Amenábar (2019 – 1h45). Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Il se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable et que la guerre civile est proche. Avec Karra Elejalde, Santi Prego, Eduard Fernández, Nathalie Poza. OCS Max à 20h40

– Blow Out de Brian DePalma (1981 – 1h45).Jack travaille en tant que preneur de son pour des maisons de production. Un soir, alors qu’il se trouve dans la campagne afin d’enregistrer des cris d’animaux, il entend un bruit qui ressemble à un éclatement de pneu. Il voit ensuite une voiture faire une embardée, puis tomber d’un pont dans la rivière… Policier avec John Travolta et Nancy Allen. France 5 à 20h50

– Thalasso de Guillaume Nicloux (2019 – 1h30). Michel Houellebecq, le célèbre écrivain, est amené à suivre une cure dans un centre spécialisé de Cabourg, dans lequel se trouve également Gérard Depardieu… Comédie loufique. Ciné+Club à 20h50

– La Petite Voleuse de Claude Miller (1988 – 1h45).Une adolescente, Janine, vit à la campagne, à Saint-Flovier, chez sa tante Léa. De cette existence morne, elle s’évade en rêvant dans les salles obscures et en amassant sous son lit des objets chapardés chez le curé et chez les commerçants. Comédie dramatique tirée d’un scénario de François Truffaut , avec Charlotte Gainsbourg , Nathalie Cardone, Didier Bezace . Arte à 20h55

– La Tête d’un homme de Julien Duvivier (1933 – 1h40). Dans un café, un noceur désargenté dit bien haut qu’il paierait cher pour qu’on assassine sa tante à héritage. Il reçoit peu après le mot d’un consommateur relevant le défi. Policier tiré d’un roman de Simenon avec arry Baur, Gina Manès, Valery Inkijinoff. Arte à 22h40

– Une ravissante idiote d’Edouard Molinaro (1963 – 1h45). Londres. Harry Compton vient d’être renvoyé de la banque où il était employé. Pour se venger du grand capitalisme, étant d’origine russe, il propose ses talents aux services d’espionnages soviétiques. Il est chargé de récupérer un important dossier en possession de Sir Reginald Dumfrey, membre de l’Amirauté. Comédie avec Brigitte Bardot, Anthony Perkins, TV5Monde à 23h20.



Mardi 2 février

– Joueurs de Marie Monge (2017 – 1h45). Lorsque Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet amant insaisissable, la jeune fille va découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des cercles de jeux, où adrénaline et argent règnent. Thriller avec Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch, Karim Leklou. OCS Choc à 20h40

– Le Jeu de Fred Cavayé (2018 – 1h30). Lors d’une soirée entre amis, alors que les conversations en viennent à tourner autour du téléphone portable, l’une des convives propose de faire un petit jeu. Celui-ci consiste à poser les téléphones au centre de la table et à répondre en haut parleur ou partager tous les appels, photos ou messages. Comédie (grinçante) avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz, Grégory Gadebois, Doria Tillier. Ciné+Premier à 20h50

– Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood (2020 – 2h10).En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux Olympiques d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté… Drame avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Olivia Wilde. Canal+ à 21h00

– Be natural : l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché de Pamela B.Green (2018 – 1h45).Pionnière du cinéma (cent cinquante films tournés et un millier produits) Alice Guy-Blaché, Française née à la fin du dix-neuvième siècle, fut scénariste, réalisatrice et productrice. Comment est-elle passée à la trappe de l’Histoire du Cinéma ? Ciné+Club à 22h20

Mercredi 3 février

– Boyhood de Richard Linklater (2014 – 2h40). Chaque année, durant douze ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes comédiens pour un film unique sur la famille et le temps qui passe. Projet aussi fou qu’ambitieux. Avec Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke. OCS City à 20h40

– Séjour dans les monts Fuchun de Xiaogang Gu (2019 – 2h25). À Fuyang, dans la province de Hangzhou, en Chine, la famille Gu se rassemble dans un restaurant appartenant à l’un des membres, à l’occasion des 70 ans de la grand-mère. Mais celle-ci fait une crise cardiaque durant la soirée et est envoyée à l’hôpital… Drame romantique avec Zhenyang Dong, quian youfa, Hongjun Du, Wang Fengjuan. Ciné+Club à 20h50

– Girl de Lukas Dhont (2018 – 1h40). Lara, adolescente belge introvertie de 15 ans, s’impose une discipline stricte pour devenir danseuse étoile. Avec l’appui de sa professeure de danse classique qui croit en elle, elle va au bout de ses possibilités physiques par un travail acharné, supportant avec stoïcisme les souffrances que lui infligent ses pieds meurtris. Drame avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Olivier Bodart. Caméra d’or au Festival de Cannes. Arte à 20h55.



Jeudi 4 février

– Lola vers la mer de Laurent Michel (2018 – 1h35). Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer ; sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge… Comédie dramatique avec Mya Bollaers et Benoît Magimel. OCS City à 19h00

– The Secret de Pascal Laugier (2010 – 1h50). Thriller. Le mal s’est abattu sur la petite ville de Cold Rock. Un par un, les enfants disparaissent, aucun indice, aucun témoin. Très vite, les rumeurs les plus folles circulent… OCS Choc à 20h40.

– Maya de Mia Hansen-Løve (2018 – 1h40). Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite amie, Naomi. Sa mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi… Drame avec Aarshi Banerjee, Roman Kolinka, Alex Descas, Judith Chemla. Ciné+ Club à 20h50.



Nuit Annie Girardot sur Ciné+Classic :

– 20h50 : Rocco et ses frères de Luchino Visconti (1960 – 2h50)

– 0h35 : Vivre pour vivre de Claude Lelouch (1967 – 2h05)

– 2h40 : Mourir d’Aimer d’André Cayatte (1971 – 1h50)

– 4h30 : La Vieille fille de Jean-Pierre Blanc (1971 – 1h20).

Vendredi 5 février

– La Bonne épouse de Martin Provost (2020 -1h50). Automne 1967, en Alsace. Avec mari Robert, caricature du «macho» ordinaire, et sa belle-soeur, Paulette dirige d’une main de fer une école dans laquelle elle forme ses jeunes élèves à devenir des épouses modèles. Elle leur enseigne ainsi les «sept piliers» de la sagesse domestique, garants d’un mariage réussi, d’une famille saine et harmonieuse et d’un foyer impeccable. Comédie avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer. Canal+Cinéma à 20h50

– En liberté ! de Pierre Salvadori (2017 – 1h45).Yvonne raconte chaque soir à son jeune fils les exploits extraordinaires de son père Jean, commissaire de police mort en héros deux ans auparavant. Elle-même lieutenant de police, elle découvre lors d’un interrogatoire d’autres choses… Comédie avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, Ciné+Emotion à 20h50

– Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier (1978 – 1h50). Marié à Solange, Raoul aime tendrement son épouse. Pourtant, la jeune femme ne semble avoir de goût pour rien. Et son air las agace de plus en plus Raoul. Aussi se met-il en tête de trouver un amant à celle qu’il aime… Comédie dramatique avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Carole Laure.Ciné+Classic à 20h50.



Une sélection de films d’animation :

Samedi 30 janvier

– Vic le Viking, le film d’Eric Cazes (2019 – 1h20). En mer pour ramener du poisson, Halvar croise la route de son ennemi juré, le redoutable Sven. Incapable de résister à ses pulsions guerrières, Halvar engage le combat et finit par dérober l’épée magique du chef viking. Vic, le fils d’Halvar, s’intéresse à cette épée magique… Canal+Family à 19h30.

Dimanche 31 janvier

– Les Rebelles de la forêt d’Anthony Stacchi et Roger Allers (2006 – 1h22). Depuis toujours, l’homme a régné sur la forêt. Mais cette fois, les choses vont changer… Boog, un ours apprivoisé et heureux de l’être, va voir sa paisible existence bouleversée par sa rencontre avec Elliot, un cerf sauvage aussi maigrichon que bavard… OCS Max à 9h25

– Balto chien-loup, héros des neiges de Simon Wells (1996 – 1h15). En 1925, à Nome, en Alaska, Balto, moitié-loup, moitié-husky, vit à l’écart de la communauté. Considéré comme dangereux, il n’appartient à aucun attelage de traîneaux et subit régulièrement l’humiliation des chiens de la bande de Steele, chef respecté et courtisé par toutes les femelles du village. Cette exclusion le plonge dans une morosité encore accrue par son amour pour la jolie chienne Jenna. Gulli à 13h30

Lundi 1er février

– Sherlock Gnomes de John Stevenson (2028 – 1h25). Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un à un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : Sherlock Gnomes… Ciné+Famiz à 20h50

Mardi 2 février

– Le Manoir magique de Ben Stassen et Jeremy Degruson (2013 – 1h25). Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité… Gulli à 21h05

Soirée Paul Grimault sur Ciné+Famiz

– 20h50 : 8 courts métrages, 8 « dessins animés »réalisés entre 1942 et 1973

– 22h20 : Paul Grimault image par image de Fabienne Issartel (2003 – 55mn). Documentaire sur la genèse du Roi et l’Oiseau commencé en 1946 mais sorti en… 1980 ! (Le film sera diffusé le 9 février, à 20h50 sur Ciné+Famiz)

Mercredi 3 février

– Leo et les extraterrestres. Christoph et Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack (2018 – 1h25). Ado solitaire, Léo vit seul avec son père, ufologue sacrément lunaire. Un jour, un Ovni avec à son bord trois gentils extraterrestres atterrit tout près de chez eux. Léo sympathise avec ces drôles de zozos qui sont désespérément à la recherche d’un tapis de massage vendu uniquement sur Terre… Cine+Famiz à 14h55

Jeudi 4 février

– Jacob et les chiens qui parlent d’Edmunds Jansons (2019 – 1h10). Avec l’aide des chiens qui parlent, Jacob et sa cousine Mimi vont tenter de sauver un quartier de la destruction. Animation 2D et papier découpé. Ciné+ Famiz à 18h00

Vendredi 5 février

– Les Croods de Chris Sanders, Kirk De Micco (2013 – 1h35). Durant la Préhistoire, lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods sont obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde… Canal+Family à 18h15

– Justin et la légende des chevaliers de Manuel Sicilia (2013 – 1h35). Dans un royaume où les chevaliers ont été bannis, Justin, un jeune garçon curieux et passionné, aspire à devenir l’un d’eux malgré la volonté de son père. Déterminé à réaliser son rêve, il quitte son village pour aller se former auprès de trois moines disposés à faire de lui un courageux chevalier. Gulli à 19h00

La plateforme France.tv propose en accès libre et gratuit des longs métrages d’animation, dont Jean de la Lune et La Jeune fille sans mains.

De leur côté, les Abonnée(e)s d’OCS n’ont que l’embarras du choix avec une importante sélection de longs métrages mais aussi de séries d’animation (Jeunesse)



Des Séries

– Je te promets. L’adaptation française de la série américaine « This is Us« . Paul et sa femme Florence attendent avec impatience la naissance de leurs triplés. De leur côté, Mathis vient de retrouver son père biologique mais hésite à le rencontrer ; Maud, une jeune femme en surpoids, n’arrive pas à maigrir et Michaël, footballeur d’un club de Ligue 1, voit sa carrière stoppée après un incident malheureux. Alors que Paul, Mathis, Maud et Michaël fêtent leurs 37 ans, ils font face à des choix importants… Ep. 1 & 2/12 TF1, lundi 1er février à 21h05

– Ovni(s). 1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis…Ep. 10 à 12/12 Canal+, lundi 1er février à 21h00.

– En thérapie.Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, un psychanalyste reçoit cinq patients, comme lui en plein désarroi. Avec des interprètes au sommet. Ep1 à 5/35. Arte, jeudi 4 février à 20h55.

La série est également accessiblesur la plateforme d’Arte. Il vous sera possible par ailleurs de (re)voir (jusqu’au 26 février 2021) Il Miracolo. À Rome, la découverte d’une statuette de la Vierge pleurant des larmes de sang bouleverse la vie de plusieurs personnages et les met face à l’inexplicable (8 épisodes)…

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes