Cinéma… à la télévision (Semaine du 23 au 29 janvier)

Du Cinéma et des films encore… Il y a toujours (et jusqu’au 15 février), la 11e édition de MyFrenchFilmFestival (10 longs, 10 courts, une compétition, 13 films hors compétition, des thématiques), mais lundi 25 janvier débute Premiers Plans le Festival des premiers films d’Angers. Une 33e édition en ligne, accès gratuit, mais inscription nécessaire. Mais n’oubliez pas non plus d’aller faire un tour du côté des plateformes gratuites de TV5Mondeplus.com Arte.tv et France.tv (1er films, 100% réalisatrices).

Du côté du petit écran, nous vous proposons une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits.

Bons films 😉



Samedi 23 janvier 2021

– Amanda de Mikhaël Hers (2018 – 1h45). David, un sympathique jeune homme, surveille des barres d’immeubles et travaille comme tailleur d’arbres pour la municipalité. Un jour, il croise le chemin de la jolie Léna et entreprend de la séduire. Sa soeur Sandrine est la mère célibataire d’Amanda, 7 ans. La vie est difficile mais elle sait se faire plaisir… Drame avec Vincent Lacoste , Isaure Multrier, Stacy Martin, Marianne Basler et Greta Scacchi. Ciné+ Emotion à 13h15

– Les Doigts croisés de Dick Clément (1971 – 1h35). Fabienne, une institutrice française, vit à Londres chez son oncle, sir Trevor Dawson, un politicien très respecté. Elle est amoureuse de John, qu’elle épouse rapidement et qui va la conduire à Moscou. Une comédie qui réunit Kirk Douglas, Marlène Jobert , Trevor Howard, Tom Courtenay, Bernadette Lafont, Bernard Blier… OCS Géants à 20h40

– Golden Door d’Emanuele Crialese (2006 – 1h58). Une région pauvre de la Sicile au début du XXe siècle. Munis de chaussures d’occasion échangées contre du bétail, Salvatore, ses deux frères et sa mère se lancent dans le long voyage qui les mènera en Amérique. Avec eux, il y a Rita et Rosa, deux jeunes filles du même village, promises à des citoyens américains qu’elles n’ont jamais vus. Drame avec Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato, Aurora Quattrocchi. Lion d’Argent à Venise en 2006. Ciné+Club à 20h50

– L’Appel de la forêt de Ken Annakin (1972 – 1h40). A la fin du XIXe siècle, le chien Buck, croisement de saint-bernard et de colley, mène une vie paisible auprès de paysans californiens. Mais tout bascule le jour où il est vendu par des trafiquants à John Thornton, un prospecteur d’or… Aventures avec Charlton Heston et… Michèle Mercier !D’après le roman de Jack London. TCM Classic à 22h40

(A noter que mercredi, Canal+ Family propose un autre remake de ce remake tiré du célèbre roman de Jack London ).

Soirée autour de Morris Engel sur Ciné+ Classic :

Et si la Nouvelle Vague était née du côté de New-York ? Diffusion du Petit Fugitif de Morris Engel (film et cinéaste oubliés), suivie d’un documentaire sur le réalisateur, puis d’un second sur Ruth Orkin, photographe, qui fut aussi sa compagne et sa monteuse. Les « chaînons manquants entre le néo-réalisme italien et la Nouvelle Vague française » ?

-22h20 : Le Petit Fugitif de Ray Ashley, Morris Engel (1953 – 1h15). Joey, un garçon de sept ans, vit avec son grand frère Lennie et sa mère, dans le quartier de Brooklyn. Devant s’absenter, elle confie à Joey à la garde de Lennie, qui ne l’entend pas de cette façon. Il tente de se débarrasser de son petit frère encombrant et lui joue une mauvaise blague… Avec Charlie Moss, Richie Andrusco, Richard Brewster.

– 23h35 :Morris Engel : the Independent de Mary Engel (2008 – 0h30). Documentaire/Portrait.

– 0h05 : Ruth Orkin: Frames of Life de Mary Engel (1995 – 0h20). Documentaire/Portrait.



Dimanche 24 janvier

– Marius et Jeannette de Robert Guédiguian (1997 – 1h45). L’Estaque, à Marseille. Jeannette élève seule ses deux enfants avec un maigre salaire de caissière. Elle habite une minuscule maison ouverte sur une courette, entourée par des voisins qui l’encouragent avec force éclats de rire et coups de gueule… Comédie dramatique sociale avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Pascale Roberts, Jacques Boudet, Jean-Pierre Darroussin… Le film qui a révélé Robert Guédiguian (et « sa famille ») au grand public. France 3 à 13h35

– Nous finirons ensemble de Guillaume Canet (2018 – 2h10). À quelques jours de fêter ses 60 ans, Max se retrouve dans sa maison du Cap Ferret, dont il veut se séparer. Celle-là même où il recevait ses amis, qu’il n’a pas vus depuis des années. Max traverse une mauvaise passe et souhaite rester seul. Mais ses potes ont décidé de lui faire une surprise…Comédie dramatique avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel. La suite des Petits Mouchoirs (2010).Canal+ Emotion à 16h50

– Les Vikings de Richard Fleischer (1958 – 1h55). Vers l’an 900, le chef des Vikings, Ragnar, tue, au cours d’une incursion en Angleterre, Edwin, le roi de Northumbrie, et viole Enid, sa femme. Les souverains n’ayant pas de descendance, la couronne passe alors au fourbe Aella, mais la reine Enid confie à Egbert qu’elle attend un enfant de Ragnar… Aventures avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh, Ernest Borgnine… Arte à 20h55

– Tony Curtis le gamin du Bronx d’Ian Ayres (2011 – 0h55). Documentaire. Arte à 22h50

– Le Vieux Fusil de Robert Enrico (1975 – 1h40). Montauban 1944. Julien Dandieu, chirurgien à l’hôpital, se sent menacé par la milice, qui lui reproche de soigner les résistants. Afin de les mettre à l’abri, il envoie sa femme et sa fille se réfugier dans le château de famille situé à proximité d’un village de campagne. A propos du tournage . Drame avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Trois César en 1975, puis César des César en 1985. France 2 à 23h05.



Lundi

– Pauline à la plage d’Eric Rohmer (1983 – 1h35). Marion, en instance de divorce, et sa jeune cousine Pauline vont passer la fin de l’été dans la villa familiale de Granville, en Normandie. Marion y retrouve par hasard Pierre, un flirt de jeunesse qui lui présente Henry, ethnologue dont il a fait la connaissance récemment… Comédie dramatique Amanda Langlet, Arielle Dombasle, Pascal Greggory, Féodor Atkine. France 5 à 20h50

– Noura rêve de Hinde Boujemaa (2019 – 1h30). 5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve de liberté pourra alors vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit sévèrement l’adultère… Drame avec Hind Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim Boumsaoudi. Ciné+Club à 22h45

– Le Colonel Chabert de René Le Henaff (1943 – 1h45). Cinéma de Minuit. Alors que le comte Ferraud part pour une mission à l’étranger, Rose, sa femme, confie ses inquiétudes à Delbecq, son intendant. Depuis quelque temps, elle reçoit des lettres d’un homme qui prétend être son premier mari, le colonel Chabert tenu pour mort à la bataille d’Eylau… Avec Raimu, Marie Bell, Aimé Clariond, Frédérique Nadar… France 5 à 23h30

Tempêtes dans l’Atlantique sur Arte :

– Torpilles sous l’Atlantique de Dick Powell (1957 – 2h00). Après le bombardement du navire qui devait le ramener aux États- Unis, le capitaine de cargo Murell, miraculeusement sauf, est secouru. Après sa convalescence, il a rejoint la marine américaine et s’est vu confier le commandement d’un destroyer… Guerre avec Robert Mitchum et Curd Jürgens. Arte à 20h55

– Atlantique, 41° de Roy Ward Bake (1958 – 2h00). Drame avec Ronald Allen, Robert Ayres, Laurence Naismith. Avril 1912. Le nouveau super-paquebot de luxe de la White Star, le Titanic quitte Southampton pour sa traversée inaugurale de l’Atlantique. La catastrophe bien avant Kate Winslet, Leo DiCaprio « King of the World » et Céline Dion . Arte à 22h35

Mardi

– Late Night de Nisha Ganatra (2019).Autoritaire et irascible avec son équipe, Katherine Newbury, présentatrice d’un fameux talk show, déchante lourdement lorsque sa direction lui annonce la fin de son contrat en raison de la baisse des audiences. Comédie avec Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Ciné+Emotion à 20h50

– Seules les bêtes de Dominique Moll (2019 -2h00). Des fermes isolées dans les Causses… Le lendemain d’une tempête de neige, une voiture est retrouvée sur le bas-côté, et sa conductrice, Evelyn Ducat, portée disparue. Assistante sociale, Alice Farange fait sa tournée tous les jours dans la région. Parce qu’elle connaît beaucoup de monde, la gendarmerie vient glaner quelques indices auprès d’elle… Thriller avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard. Canal+ à 21h10

– Damien veut changer le monde de Xavier de Choudens (2018 – 1h40). Damien et sa soeur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille, mais il est amené à renouer avec son passé… Comédie avec Franck Gastambide, Jessim Kas, Claire Chust, Youssef Hajdi, Ciné+Emotion à 22h30

Mercredi

– L’Appel de la forêt de Chris Sanders (2020 – 1h35). Buck est un chien de Californie qui appartient au juge Miller. Il est un jour enlevé à son maître et vendu à un trafiquant de chiens de traîneau. Bientôt confronté à la brutalité de sa nouvelle vie, Buck doit trouver la force de survivre et s’adapter au froid de l’Alaska et du Yukon, mais aussi s’imposer aux autres chiens de la meute… Aventures avec Harrison Ford, Omar Sy et Karen Gillan. Canal+Family à 18h15

– Demain est à nous de Gilles de Maistre (2019 – 1h20). Documentaire. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn… Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour s’ériger contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère, ils inversent le cours des choses et entraînent des dizaines d’autres enfants dans leur sillage… Canal+Family à 20h50

– Alceste à Bicyclette de Philippe Le Guay (2012 – 1h45). Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté le monde du spectacle. Trop de colère, trop de lassitude. La fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit en ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré. Jusqu’au jour où… Comédie avec Fabrice Luchini et Lambert Wilson. Arte à 20h55

Soirée Justine Triet sur OCS City

– 20h40 : Victoria (2016 – 1h35).Entre son travail très prenant d’avocate et ses deux filles qu’elle voit peu, Victoria ne sait plus vraiment où donner de la tête. Elle consulte un psychiatre et même une voyante, mais rien n’y fait. Lorsque le baby-sitter de ses filles décide de jeter l’éponge, la coupe déborde. Comédie dramatique avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud, Laure Calamy.

– 22h15 : La Bataille de Solférino (2013 – 1h40). Le 6 mai 2012, second tour de l’élection présidentielle, Laetitia, journaliste télé, doit couvrir l’événement au cœur de la foule, rue de Solférino. C’est également le jour où Vincent, son ex, débarque, sûr de son droit de visite, pour revoir ses deux petites filles… Comédie avec Laetitia Dosch et Vincent Macaigne.

Soirée Patricia Mazuy sur Ciné+Club

– 20h50 : Peaux de vaches (1989 – 1h30). Gérard Manard et son frère Roland exploitent une ferme dans le Nord de la France. Au cours d’une beuverie, ils mettent le feu à l’étable, provoquant la mort d’un ouvrier agricole. Roland en assume la responsabilité et est emprisonné. Lorsqu’il revient, dix ans plus tard, Gérard est marié avec Annie et père d’une fillette. Drame avec Sandrine Bonnaire, Jean-François Stévenin, Jacques Spiesser.

– 22h20 : Saint-Cyr (2000 – 1h50).Fin du XVIIe siècle, Anne de Grandcamp et Lucie de Fontenelle, deux petites normandes, arrivent à l’école de Saint-Cyr créée par Madame de Maintenon pour éduquer les filles de la noblesse runée par les guerres et en faire des femmes libres. Drame historique avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Kalfon, Simon Reggiani, Jean-François Balmer.



Jeudi

– Nuit d’ivresse de Bernard Nauer (1986 – 1h25). Elle dort sur un banc de la gare de l’Est à Paris, en attendant son train. Et comme les policiers la malmènent un peu, elle se réfugie dans un café. Là, Jacques Belin, présentateur télé, arrose copieusement son «Dandy d’or»…Comédie avec Josiane Balasko et Thierry Lhermitte. Ciné+Famiz à 20h50

– 5 est le numéro parfait (2019 – 1h50).Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra est fier de son fils qui gravit les échelons du crime organisé. Mais quand celui-ci est froidement tué dans un guet-apens, il reprend du service accompagné de son ami Toto le boucher. Thriller avec Toni Servillo, Valeria Golino. OCS Choc à 20h50

– Appaloosa de et avec Ed Harris (2208 – 1h50).Au Nouveau-Mexique, la petite ville minière d’Appaloosa vit sous la domination du tout-puissant Randall Bragg et de ses hommes, qui n’ont pas hésité à éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de la terreur, la communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint, Everett Hitch… Western avec également Viggo Mortensen, Renée Zellweger et Jeremy Irons. France 3 à 21h05.

Soirée Elia Suleiman sur OCS City

– 21h45 : It Must be Heaven (2019 – 1h37).ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde.

– 23h25 : Le Temps qu’il reste(2009 – 1h45). En 1948, à Nazareth, le grand-père d’Elia Suleiman, maire de la ville, signe la capitulation. Fouad, le père d’Elia, est un combattant défait. Pour lui, pour les siens, commence un autre combat… Drame avec Ali Suliman, Saleh Bakri, Elia Suleiman, Menashe Noy, Nina Jarjoura.



Vendredi

– La Mandragore d’Alberto Lattuada (1965 – 1h35). La magnifique et vertueuse Lucrèce est l’épouse du notaire Calpucci, que le jeune Callimaco relève le défi d’approcher et de séduire. Il va pour cela devoir avancer masquer et s’assurer les services de l’entremetteur Liguro. Comédie avec Rosanna Schiaffino, Philippe Leroy, Jean-Claude Brialy, Toto, Romolo Valli. Ciné+Classic à 20h50

– Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin (2019 – 1h55). Roubaix, à la veille de Noël. Le commissaire Daoud sillonne la ville qui l’a vu grandir et constate des altercations, des voitures brûlées… Au commissariat central, l’effervescence règne et les arrestations s’enchaînent. Un meurtre est perpétré dans la maison d’une courée, Daoud soupçonne rapidement Claude et Marie, deux jeunes toxicomanes… Policier avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forrestier. Ciné+Club à 22h45



Soirée Burt Lancaster sur OCS Géants

– 20h40 : Le Grand chantage d’Alexander Mackendrick (1957 – 1h35).New-York, dans les années 1950. J.J. Hunsecker est chroniqueur vedette et redouté au «Globe», dans lequel il commente notamment la vie de Broadway. Dans la vie comme dans ses articles, il a la dent dure, la plume meurtrière. En sous-mains, il travaille avec Sidney Falco, un agent publicitaire minable qui lui dégote les ragots les plus crapoteux… Drame avec également Tony Curtis et Susan Harrison.

– 22h20 : Elmer Gantry de Richard Brooks (1960 – 2h25). Drame. Le Middle West, dans les années vingt. Elmer Gantry, un homme au passé douteux qui travaille aujourd’hui comme commis voyageur, rejoint la secte catholique de la soeur évangéliste Sharon Falconer. Sa fougue et son immense talent d’orateur en font très rapidement une vedette… Avec également Jean Simmons.

Soirée Millénium (d’après Stieg Larsson) avec Noomi Rapace (et Michael Nyqvist) sur Ciné+Frisson :

– 20h50 : Millénium, le film de Niels Arden Oplev (2009 – 2h25)

– 23h15 : Millénium 2 : La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette de Daniel Alfredson (2009 – 2h10)

– 1h20 : Millénium 3 : la reine dans le palais des courants d’air de Daniel Alfredson (2009 – 2h20).

Quelques films d’animation :

Samedi 23 janvier

– Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi (2017 – 1h38). C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la « fleur de la sorcière »… OCS Max à 8h25

Dimanche :

– Vaillant pigeon de combat ! de Gary Chapman (2015 ( 1h15). Angleterre, 1944. L’issue de la guerre repose sur des «aviateurs» fringants et casse-cous, qui portent des messages en France au péril de leur vie : ce sont des pigeons ! Mais la mythique «Escadrille Royale des Pigeons de Combat» est décimée par d’impitoyables faucons allemands et il ne reste plus qu’une bande de «bleus» encore à l’entraînement… Canal+Family à 16h25

Mardi :

– Justin et la légende des chevaliers de Manuel Sicilia (2013 – 1h35). Dans un royaume où les chevaliers ont été bannis, Justin, un jeune garçon curieux et passionné, aspire à devenir l’un d’eux malgré la volonté de son père. Déterminé à réaliser son rêve, il quitte son village pour aller se former auprès de trois moines disposés à faire de lui un courageux chevalier. Gulli à 21h05

– Tintin et le temple du Soleild‘Eddie Lateste (1969 – 1h20).En glissant le bracelet de la momie de Rascar Capac autour de son poignet, le professeur Tournesol commet un sacrilège. Il est alors kidnappé. Tintin et ses amis partent à sa recherche au Pérou… Gulli à 22h40

Vendredi

– Shaun le mouton de Mark Burton, Richard Starzak (2015 – 1h25). Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un fermier myope à la ferme Mossy Bottom, sous l’autorité de Bitzer, chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est belle, globalement, mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que sa vie n’est que contraintes. Ciné+ Famiz à 19h25.

La plateforme France.tv propose en accès libre et gratuit six longs métrages d’animation, dont Jean de la Lune et La Jeune fille sans mains.

De leur côté, les Abonnée(e)s d’OCS n’ont que l’embarras du choix avec une importante sélection de longs métrages mais aussi de séries d’animation (Jeunesse).

Une Série

– Perry Mason. En 1932 à Los Angeles, au sortir de la Grande Dépression. L’avocat Perry Mason enquête sur l’enlèvement d’un enfant dans une ville rongée par le crime et la corruption. Saison 1 – Ep 7 & 8/8. OCS Choc, samedi 23 janvier à 20h40

– Ovni(s). 1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis…Ep. 7 à 9/12 Canal+, lundi 25 janvier à 21h00.

– Mystery Road de Rachel Perkins. Inspecteur de police, Jay Swan est envoyé dans l’Outback australien pour enquêter avec l’aide de la chef de la police locale sur la disparition mystérieuse de deux jeunes ouvriers agricoles en plein désert… Ep. 5 et 6/6. Arte, jeudi 28 janvier à 20h55.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes