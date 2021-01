Cinéma/ 26e Lumières de la presse internationale

Malgré la pandémie et les contraintes sanitaires, la 26e Cérémonie des Lumières de la presse internationale a tout de même été maintenue et s’est déroulée au Théâtre de la Madeleine ce mardi soir, retransmise par Canal+.

La Cérémonie a été dédiée au journaliste espagnol José María Riba (1951-2020), membre historique de l’Académie, dont il a été le délégué général de 2016 à 2019, passeur de cinéma passionné, grand découvreur de talents, aimé et reconnu par la profession.

« Les Lumières sont aux César ce que les Golden Globes sont aux Oscars »… et ils donnent souvent une tendance des futures récompenses.

Sur 77 films sortis en France en 2020, à l’exception de deux (Slalom et le film franco-tunisien L’Homme qui a vendu sa peau qui ont quand même été sélectionnés), 35 ont été soumis au vote final des 128 représentants de la presse internationale en France (36 pays).



Au regard des nominations dans les différentes catégories, Deux (par ailleurs sélectionné pour représenter la France aux Oscars) de Filippo Meneghetti, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret, Adieu les cons d’Albert Dupontel, Eté 85 de François Ozon, Josep d’Aurel, Laure Calamy, Martine Chevallier et Barbara Sukowa, Camélia Jordana, Emmanuelle Devos, Virginie Efira, Sami Bouajila, Jonathan Cohen, Albert Dupontel, Nicolas Maury avaient de bonnes chances de figurer au palmarès. Seulement, il n’y a que 13 prix…

Treize des Académiciens de la presse internationale ont donc remis un Lumière au meilleur…

– Film : Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret

– Mise en Scène : Maïwenn pour ADN

– Scénario : Stéphane Demoustier pour La Fille au bracelet.

– Documentaire : Un pays qui se tient sage de David Dufresne

– Film d’Animation : Josep d’Aurel

– Actrices : Martine Chevallier et Barbara Sukowa (Deux de Filippo Meneghetti)

– Acteur : Sami Bouajila (Un fils de Mehdi M. Barsaoui)

– Révélation Féminine : Noée Abita (Slalom de Charlène Favier)

– Révélations Masculines : Félix Lefebvre et Benjamin Voisin (Été 85 de François Ozon)

– Premier Film : Deux de Filippo Meneghetti

– Coproduction Internationale : L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania

– Image : Hichame Alaouié (Été 85 de François Ozon)

– Musique : Sílvia Pérez Cruz (Josep d’Aurel).



Philippe Descottes