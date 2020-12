Cinéma d’Animation… à la télévision (Semaine du 26 décembre au 1er janvier)

La fin de l’année approche… Mais les vacances scolaires ne sont pas terminées. A cette occasion, pour le jeune public, de (-) 7 à (+) 77 ans, voici une seconde sélection de films d’animation.

Bons films 😉



Samedi 26

– Les Schtroumpfs de Raja Gosnell (2010 – 1h40).Tandis que les Schtroumpfs se préparent pour le festival de la Lune bleue, le Schtroumpf maladroit conduit, sans le vouloir, Gargamel et son chat Azrael jusqu’au village. Apeurés, les Schtroumpfs prennent la fuite. OCS Max à 20h40

– Kirikou et les bêtes sauvages de Michel Ocelot (2005 – 1h25). Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique que l’histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. Il n’a pas eu le temps de rapporter tout ce que Kirikou avait accompli. Et Kirikou a vraiment accompli de belles et bonnes actions... Gulli à 21h05

– Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot (1998 – 1h15).Gulli à 22h25

Soirée Jiri Trnka sur Cine+ Classic

Une occasion rarissime de (re)découvrir Jiri Trnka, maître du cinéma d’animation (poupées/marionnettes) :

– 19h30 : Jiri Trnka, l’ami retrouvé de Joël Farges, Tereza Bredeckova (2019 – 1h25). Documentaire

– 20h50 : L’année tchèque (1947 – 1h15). À travers la vie d’un village, les coutumes et les légendes traditionnelles tchèques explorées en six tableaux.

– 22h05 : La Main (1965 – 0h20).Moyen métrage. La vie d’un petit potier est bouleversée par l’apparition d’une main gantée qui lui impose sa volonté. Le dernier film du cinéaste et de son équipe.

Dimanche 27

– L’Apprenti Père Noël et le flocon magique de Luc Vinciguerra (2013 – 1h18). Nicolas, 7 ans, hérite de la succession du Père Noël. Une lourde responsabilité pour un petit garçon ! Alors qu’il se prépare à sa première tournée de cadeaux, il est face à une terrible nouvelle : le monde est frappé par la disparition de la magie de Noël. Gulli à 13h30

– Croc Blanc de Gérard Espigares (2018 – 1h25). Dans le territoire canadien du Yukon, à l époque de la ruée vers l or. Un bébé mi-loup, mi-chien apprend à survivre auprès de sa mère, au coeur d une nature hostile abritant moult prédateurs. Mais un hiver particulièrement rude pousse cette dernière à revenir au sein de la tribu indienne de son ancien maître, Castor-Gris. France 4 à 15h30

– Persepolis de Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi (2007 – 1h31). Téhéran 1978 : Marjane, huit ans suit avec exaltation les événements qui vont provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique débute le temps des « commissaires de la révolution… D’après la bd de Marjane Satrapi. Canal+ Family à 16h35

– Kung Fu Panda 2 de Jennifer Yuh (2011 – 1h30). Désormais consacré Guerrier Dragon, Po veille sur la vallée de la Paix avec ses compagnons, les Cinq Cyclones, tous maîtres de kung-fu : Tigresse, Singe, Mante, Vipère et Grue. Mais la vie de Po est menacée par l’intrusion du redoutable Seigneur Shen… OCS Max à 20h40



Lundi 28

– Drôles d’oiseaux de Wayne Thornley (2012 – 1h20).Au coeur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant. C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et rêve de connaître la ville…Cine+Famiz à 17h15

– Wardi de Mats Grorud (2018 – 1h20).Une jeune Palestinienne de 11 ans, vit avec toute sa famille dans un camp de réfugiés à Beyrouth. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village OCS Max à 19h20

– Minuscule, la vallée des fourmis perdues d’Hélène Giraud, Thomas Szabo (2013 – 1h30). Dans une paisible vallée verdoyante, les insectes vivent en parfaite harmonie. Mais les restes d’un pique-nique après un orage déclenchent bientôt la convoitise. Une fourmi noire pénètre dans une boîte à sucres et rencontre une jeune coccinelle avec laquelle elle se lie d’amitié… OCS Max à 20h40



Mardi 29

– Minuscule 2 – Les mandibules du bout du monde d’Hélène Giraud, Thomas Szabo (2018 – 1h35).Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! OCS Max à 20h40

– Comme des bêtes de Chris Renaud, Yarrow Cheney (2016 – 1h25). Katie vit à New York avec son chien, Max, qu’elle avait recueilli alors qu’il n’était qu’un chiot et qu’elle adore. Depuis, Max ne jure que par elle. Sa petite vie paisible est totalement chamboulée lorsqu’un jour sa jeune maîtresse revient avec un énorme chien, Duke, qu’elle a sauvé de la fourrière… France 4 à 21h05



Mercredi 30

– Le monde de Dory de Andrew Stanton, Angus MacLane (2016 – 1h35). À l’occasion d’une sortie scolaire avec la classe du jeune Nemo, l’étude de la migration des raies manta provoque chez Dory le besoin de connaître ses origines… 6Ter à 21h05



Jeudi 31

– Tad l’explorateur : à la recherche de la cité perdue d’Enrique Gato (2013 – 1h30). Tad a toujours voulu devenir un grand archéologue. Mais il se contente de rêver sur les chantiers où il travaille comme ouvrier. Jusqu’au jour où un ami, célèbre archéologue, reçoit une étrange tablette de pierre indiquant l’itinéraire vers la cité perdue de Païtiti et son trésor mythique. Ciné+ Famiz à 19h20

– Les rois de la glisse de Ash Brannon, Chris Buck (2007 – 1h25). Sur sa banquise, le pingouin Cody rêve de devenir le champion du monde des surfeurs. Il espère qu’en intégrant le monde prestigieux de la compétition, il trouvera enfin le respect et l’admiration qu’il n’a jamais eus. OCS Max à 21h35.

Vendredi 1er janvier

– Le livre de la jungle de Wolfgang Reitherman (1968 – 1h20). Walt Disney. M6 à 15h55

– Monstres et Cie de Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich (2001 – 1h30). Walt Disney/Pixar. M6 à 17h15.

– Astérix et le coup du menhir de Philippe Grimond(1989 – 1h25) En prenant la défense du bien-aimé druide Panoramix, attaqué par les Romains, Obélix projette un menhir en direction des assaillants, mais c’est le pauvre druide qui est atteint. Sérieusement sonné, Panoramix perd la raison, la mémoire et la formule de la potion magique ! Gulli à 19h35.

Philippe Descottes