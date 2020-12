Cinéma… à la télévision (Semaine du 26 décembre au 1er janvier)

C’était la dernière séance… En 2020, elle a déjà eu lieu dans les salles de cinéma le 29 octobre en fin de journée. A la télévision, il n’y a que l’embarras du choix dans les films proposés par les chaînes de télévision pour la dernière semaine de l’année, avant de tourner la page jeudi prochain, aux environs de 23h59.

Samedi 26 décembre

– La Favorite de Yorgos Lanthimos (2018 – 1h55). En Angleterre, au XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Anne, une jeune femme se présente à la cour couverte de boue après avoir été jetée d’un carrosse par un gentilhomme arrogant. Abigail est une cousine de Lady Marlborough, dame d’honneur et favorite de la reine, qui la recueille et la loge dans un coin du palais… Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone. Cine+ Premier à 16h20.

– Les Autres d’Alejandro Amenabar (2001 – 1h40).En 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l’île de Jersey, Grace, jeune femme pieuse élève seule ses deux enfants, Anne et Nicholas, selon les principes stricts de sa religion. Atteints d’un mal étrange, ces derniers ne peuvent être exposés à la lumière du jour… Fantastique avec Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston. Cine+Frisson à 17h55

– Les Apprentis de Pierre Salvadori (1995 – 1h35). Antoine vit avec Fred dans un appartement prêté par un copain. Ils sont copains de galère. Largué depuis des mois par sa petite amie, Antoine ne peut l’oublier et lui écrit des lettres qu’il n’envoie jamais. Pour survivre, il fait des piges dans diverses publications tandis que Fred vit de petits larcins… Comédie avec Guillaume Depardieu et François Cluzet, Ciné+ Club à 19h15.

– Peau de Banane de Marcel Ophuls (1963 – 1h34).Désespérée de voir son père ruiné et humilié par deux escrocs, Cathy décide de venger son honneur. Elle engage alors deux voyous au grand cœur… Comédie peu connue qui réunit Jeanne Moreau , Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle et Claude Brasseur . OCS Géants à 20h40.



Dimanche 27 décembre

– Royal affair de Nikolaj Arcel (2012 – 2h10). Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline-Mathilde au médecin du roi, l’influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation toute entière. Avec Alicia Vikander et Mads Mikkelsen. Ciné+ Emotion à 16h55

– A Beautiful day de Lynne Ramsay (2017 – 1h25). Thriller psychologique avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman. Souffrant d’un syndrome post-traumatique, Joe, vétéran de guerre, gagne sa vie en tant que tueur à gages pour le compte d’un détective privé. Un jour, il reçoit comme mission de retrouver Nina, la fille d’un sénateur. Prix du scénario et d’interprétation masculine à Cannes en 2017. OCS City à 20h40

– J.F.K d’Oliver Stone (1991 – 3h00). En 1966, trois ans après l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas, le procureur de La Nouvelle-Orléans Jim Garrison se plonge dans la lecture du rapport de la Commission Warren. Les invraisemblances l’amènent à enquêter lui-même… Avec Kevin Costner, Kevin Bacon, Sissy Spacek, Jim Garrison, Tommy Lee Jones. Cine+ Club à 20h50

– Lincoln de Steven Spielberg (2012 – 2h30). Au début de l’année 1865, la guerre de Sécession va se terminer mais le pays en sortira déchiré et meurtri. Alors qu’il s’apprête à entamer son second mandat, Abraham Lincoln, souhaite réconcilier le peuple… Avec Daniel Day-Lewis, Sally Field, Tommy Lee Jones. Ciné+Premier à 22h50.



Soirée en compagnie de Louis de Funès sur OCS Géants :

– à 20h40 : Hibernatus d’Edouard Molinaro (1969 – 1h20). Au Groenland est découvert dans un bloc de glace le corps en hibernation d’un homme de vingt-cinq ans, conservé étonnamment jeune depuis les années 1900. La recherche scientifique prend le miraculé sous contrôle, et décide de le faire vivre dans son époque, afin de ne pas créer de choc psychologique… Comédie avec Claude Gensac, Olivier de Funès, Bernard Alane, Eliette Demay, Michael Lonsdale.

– à 22h00 : Pouic-Pouic de Jean Girault (1963 – 1h25). De manière tout à fait inconsidérée, Madame Monestier a investi dans des champs pétrolifères – qui n’ont probablement jamais existé – sur les rives de l’Orénoque. Alors richissime, la famille se retrouve au bord de la ruine. Léonard Monestier, homme d’affaires avisé, cherche à se débarrasser de cette concession… Comédie avec Mireille Darc, Jacqueline Maillan, Guy Tréjan, Philippe Nicaud.



Rencontre romaine avec Giulietta Masina sur Cine+Classic et Arte :

– 15h10 sur Ciné+Classic : L’enfer dans la ville de Renato Castellani (1958 – 1h40). Avec également Anna Magnani

– 22h20 sur Arte : Les Nuits de Cabiria de Federico Fellini (1957 – 1h50).



Lundi 28 décembre

– Les Jardins du Roi de et avec Alan Rickman (2014 – 1h55). Artiste aussi douée que volontaire, Sabine de Barra conçoit de merveilleux jardins. En 1682, son talent lui vaut d’être invitée à la cour de Louis XIV, où le célèbre paysagiste du roi, André Le Nôtre, la choisit pour réaliser le bosquet des Rocailles… Drame avec également Kate Winslet, Matthias Schoenaerts et Stanley Tucci. Ciné+ Emotion à 20h50

– La Fièvre du Samedi soir de John Badham (1977 – 1h54) Garçon de courses le jour, le samedi soir Tony Manero est un autre homme qui revêt un costume de paillettes et éblouit la piste du «2001», sa discothèque préférée… John Travolta, les Bee Gees et le disco. OCS Géants à 20h40

– La Dernière folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli (2018 – 1h30).Au soir de sa vie, une femme brade le contenu de sa maison et réveille les fantômes du passé. Comédie dramatique avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni. Cine+Club à 20h50

– Drôle de drame de Marcel Carné (1937 – 1h35).Comédie dramatique policière avec Jean-Pierre Aumont, Michel Simon, Jean-Louis Barrault, Louis Jouvet, Françoise Rosay… TV5 Monde à 21h00



Mardi 29 décembre

– La vie est belle de Frank Capra (1946 – 2h10). La paisible bourgade de Bedford Falls s’apprête à célébrer Noël. Mais George Bailey, un des habitants, n’a pas le coeur à la fête. Directeur, depuis la mort de son père, d’une société de prêts immobiliers permettant aux plus modestes d’accéder à la propriété, il vient d’apprendre que son oncle a égaré les 8.000 dollars qu’il devait déposer à la banque… Comédie dramatique avec James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore. Arte à 20h50

– Frank Capra, il était une fois l’Amérique de Dimitry Kourtchine (2020 – 52mn). Documentaire inédit. Arte à 23h00.

– L’Etat sauvage de David Perrault (2018 – 2h00). Western « féministe » avec Kevin Janssens, Alice Isaaz, Déborah François, Kate Moran, Bruno Todeschini. En 1861, la guerre de Sécession fait rage. Napoléon III enjoint les colons français installés sur le nouveau continent à respecter une neutralité stricte mais, dans le Missouri, cette neutralité est bafouée, obligeant une famille de Français à fuir pour rentrer au pays. Canal + Cinéma à 20h50.

– Le Grand Sommeil d’Howard Hawks (1946 – 1h50). Film noir avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. TCM Cinéma à 20h50

– L’affaire Al Capone de Roger Corman (1967 – 1h35).Policier avec Jason Robards, George Segal, Ralph Meeker, Jack Nicholson. Chicago, 1929. En pleine prohibition, la guerre des gangs fait rage pour la suprématie sur la vente illicite d’alcool. D’un côté, les sbires d’Al Capone, de l’autre, les hommes de main de Bugs Moran… TCM Cinéma à 22h35.

Mercredi 30 décembre

– Au nom du père de Jim Sheridan (1994 – 2h07). Drame, avec également Emma Thompson et John Lynch, porté par l’interprétation magistrale de Daniel Day-Lewis. Ours d’or au Festival de Berlin en 1994. OCS City à 20h40

– The Third murder d’Hirokazu Koreeda (2017 – 1h59). Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué son crime. Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, il doute de la culpabilité de son client. Koreeda dans un registre inhabituel mais néanmoins une réussite. OCS City à 22h50

– Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré (2016 – 1h50).D’après la Comtesse de Ségur, avec Caroline Grant, Anaïs Demoustier et Muriel Robin. France 3 à 22h55

Soirée et nuit Federico Fellini sur Cine+Classic

– 20h50 : Amarcord de Federico Fellini (1973 – 2h00). Fellini, Magali Noël et musique de Nino Rota

– 22h50 : Juliette des esprits de Federico Fellini (1957 – 2h15). Avec Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario Pisu, Valentina Cortese.

– 02h45 : Le Cheikh blanc (1952 – 1h25)

Jeudi 31 décembre

– Showgirls de Paul Verhoeven (1995 -2006). Avec Elizabeth Berkley, Kyle Malachlan et Gina Gershon. Nomi, surgie de nulle part, arrive à Vegas pour réaliser son rêve : devenir danseuse. Modestement, elle débute dans une boite de strip-tease… OCS Choc à 20h40

– Casino Royale (1967 – 2h05). Sir James Bond se repose dans son château d’Ecosse. C’est alors que les quatre chefs secrets des grandes puissances le supplient d’accomplir une dernière mission. Pour le convaincre, ils font sauter sa demeure. Parodie de 007 avec David Niven, Peter Sellers, Orson Welles et Ursula Andress. OCS Géants à 20h40

– Black Swan de Darren Aronofsky (2010 – 1h40). Thriller avec Natalie Portman et Mila Kunis. Ciné+ Emotion à 20h50

– Nous finirons ensemble de Guillaume Canet (2019 – 2h10). La suite des Petits Mouchoirs. Ciné+Premier à 20h50.



Vendredi 1er janvier

– Ivanhoe de Richard Thorpe (1952). Avec Robert Taylor, Joan Fontaine, Elizabeth Taylor et George Sanders. Arte à 13h35

– Trapèze de Carol Reed (1956 – 1h41). Avec Burt Lancaster, Gina Lollobrigida, Tony Curtis et Katy Jurado. Hymne au monde du cirque, deux fois récompensé à Berlin, est habité par la prestation de Burt Lancaster qui tient un des rôles clés de sa carrière. OCS Géants à 20h40

– Burt Lancaster, l’empreinte d’un géant (2019). Documentaire. OCS Géants à 22h20

– La gueule de l’autre de Pierre Tchernia (1979 – 1h40). Avec Jean Poiret et Michel Serrault. Ciné+ Classic à 20h50.

– La Belle époque de Nicolas Bedos (2019 -1h55). Comédie grinçante avec Daniel Auteuil, Dora Tillier, Guillaume Canet, Fanny Ardant. Canal+ à 21h10.



Et pour quelques classiques du western de plus sur France 3, TCM Cinéma et les Autres

Samedi 26

– 18h00 sur OCS Géants : 5 cartes à abattre de Henry Hathaway (1968 – 1h40). Avec Dean Martin, Robert Mitchum et Roddy McDowal

Lundi 28

– 13h30 sur France 3 : Les Cheyennes de John Ford (1964 – 2h35). Avec Richard Widmark, Carroll Baker, James Stewart, Sal Mineo.

– 20h50 sur Arte : Les Affameurs d’Anthony Mann (1951 – 1h30).Avec James Stewart, Arthur Kennedy, Julie Adams, Rock Hudson.

– 23h30 sur TCM Cinéma : Les Comancheros de Michael Curtiz (1961 – 1h45). Avec John Wayne, Stuart Whitman, Ina Balin et Lee Marvin.

Mardi 29

– 14h05 sur France 3 : Les Cavaliers de John Ford (1959 – 2h00). Avec John Wayne, William Holden, Constance Towers

Mercredi 30

– 13h55 sur France 3 : Les Cowboys de Mark Rydell (1972 – 2h10). Avec John Wayne, Roscoe Le Browne, Bruce Dern.

– 17h45 sur TCM Cinéma : La lance brisée d’Edward Dmytryk (1954 – 1h35). Avec Spencer Tracy, Robert Wagner, Hugh O’Brian, Richard Widmark,

– 19h20 sur TCM Cinéma : Navajo Joe de Sergio Corbucci (1967 – 1h30).Avec Burt Reynolds, Fernando Rey, Aldo Sambrell, Nicoletta Machiavelli.

– 20h50 : Willie Boy de Abraham Polonsky (1969 – 1h35). Avec Katharine Ross, Robert Redford, Susan Clark.

Jeudi 31

– 13h45 sur France 3 : Rio Bravo d’Howard Hawks (1959 – 2h20). Avec John Wayne, Dean Martin et Angie Dickinson

Vendredi 1er

– 13h25 sur France 3 : Alamo de et avec John Wayne (1960 – 2h40). Avec Richard Widmark et Laurence Harvey.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

