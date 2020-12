Cinéma… à la télévision (Semaine du 12 au 18 décembre)

Ni films, ni pièces, ni visites… ni avant Noël, ni à Noël, ni même en 2020. Les chiffres n’étant pas bons (pas ceux de la bourse, mais celui du seuil de 5 000 nouvelles contaminations quotidiennes essentiellement), l’espoir d’une réouverture le 15 décembre des salles de cinéma, des théâtres, des musées, des cirques, des parcs zoologiques et des enceintes sportives en avait pris « un gros coup derrière la tête » ces derniers jours. L’annonce de jeudi soir n’a fait que confirmer la grande inquiétude : cinémas, théâtres, musées, salles et enceintes de spectacle ou sportive resteront fermés le 15 décembre, cela pour limiter « les flux, les concentrations, les brassages de public« . «(…) bizzare bizarre, comme c’est étrange… »,« les flux, les concentrations, les brassages de public » sont pourtant monnaie courante dans les transports mais aussi dans les galeries (marchandes), des grandes surfaces et des lieux où ont déjà été recensés des foyers de contamination. Ces espaces demeurent néanmoins ouverts. Prochaine étape, le 7 janvier (2021), pas la date de réouverture mais celle de la « clause de revoyure ». Traduction : la date du réexamen de la situation sanitaire… « Au revoir » la Culture ? « A la revoyure » ? « Tchao pantins » ?

Pour le petit écran nous vous proposons une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…

Samedi 12

– The Singing Club de Peter Cattaneo (2020 – 1h55). Comédie dramatique avec Kristine Scott-Thomas. Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer une chorale. Peter Cattaneo avait réalisé The Full Monty en… 1997 ! Pas un « remake » mais une légère ressemblance entre les deux. Inédit dans les salles. Canal+ Cinéma à 10h50

– Le Salaire de la violence de Phil Karlson (1958 – 1h31).Western. Davey et Ed, les fils de Lee Hackett, un éleveur de chevaux, sont très différents. Quand le premier se refuse à utiliser la violence, le second est impulsif et colérique… Western peu connu avec Van Heflin, Tab Hunter, Kathryn Grant. OCS Géants à 16h50

– Quentin Tarantino le disciple de Hong-Kong de Johan Chiaramonte et Jacintho Carvalho (2011 – 0h55). Documentaire. Tarantino a toujours été marqué par l’influence du cinéma de genre. Parmi ses références, le cinéma de Hong-Kong. Ciné+Frisson à 19h55

– Le Caïman de Nanni Moretti (2006 – 1h50). Avec Jasmine Trinca et Silvio Orlando. Un producteur en faillite professionnelle et sentimentale accepte de financer le film d’une jeune cinéaste. Il se rend compte que ce long métrage est une biographie de Silvio Berlusconi… Comédie satirique sur la politique italienne. Ciné+Club à 20h50

– Zarafa de Jean-Christophe Lie et Rémi Bezançon (2009, 1h25). Animation.Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du pacha d’Égypte au roi de France Charles X. Gulli à 21h05.

Dimanche 13

– Le Temps des porte-plumes de Daniel Duval (2005 – 1h44 ).Été 1954. Après avoir été placé dans un orphelinat, Pippo, 9 ans, secret et indépendant, est recueilli par Gustave et Cécile, un couple d’agriculteurs. C’est la période des travaux des champs et la perspective d’une nouvelle vie pour le petit garçon. Avec Jean-Paul Rouve, Anne Brochet, Annie Girardot. France 3 à 13h35

– Top Secret de Blake Edwards (1974 – 1h45). A la suite d’une rupture sentimentale, Judith Farrow, secrétaire au ministère de l’intérieur britannique, part se reposer quelques jours à la Barbade. À l’hôtel, elle fait la connaissance de Feodor Sverdlov, un agent secret soviétique en poste à Londres… Espionnage avec Omar Sharif et Julie Andrews. Arte à 14h00

– Cent jours à Palerme de Giuseppe Ferrara (1984 – 1h33). Drame politique inspiré de faits réels. Au printemps 1982, le général Dalla Chiesa affiche de brillants états de service. Alors qu’il pourrait partir à la retraite, il accepte pourtant la charge de Préfet à Palerme, une ville contrôlée par la Mafia sicilienne. Avec Lino Ventura. OCS Géants à 15h40.

– Première année de Thomas Lilti (2018 – 1h32). Comédie dramatique avec Vincent Lacoste et Thomas Lebghil. L’amitié de deux étudiants en 1ère année de médecine. Ciné+ Premier à 20h50

– Les mille et une vie de Yul Brynner de Benoît Gautier, Jean-Frédéric Thibault (2020 – 0h55) Portrait du chauve le plus célèbre d’Hollywoo qui fut entre autres, roi de Siam, Ramsès II, un androïde échappé d’une autre planète… Arte à 18h00

– Les Sept Mercenaires de John Sturges (1960 – 2h10).Western légendaire (inspiré des Sept Samouraïs d’Akira Kurozawa) avec, entre autres, Yul Brynner, Steve McQueen, Eli Wallach, Charles Bronson, Robert Vaughn… Arte à 20h55

– Le Pôle express de Robert Zemeckis (2003 – 1h45). Animation. Un petit garçon est soudain pris de doutes : et si le Père Noël n’était qu’une invention ? A ce moment, un train mystérieux, le Pôle Express, s’arrête juste devant sa maison. L’enfant prend place à bord, direction le pôle Nord, où l’attendent d’incroyables aventures. Gulli à 21h05

Lundi 14

– Capitaine Conan de Bertrand Tavernier (1996 – 2h07). Les Balkans, septembre 1918. Alors que l’armistice est signé en France, les troupes françaises envoyées en Orient restent en état de guerre. Casernés à Bucarest, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent. Norbert, un jeune officier, est chargé d’arrêter et de fusiller les coupables qui sont tous les hommes du Capitaine Conan… Drame historique avec Philippe Torreton et Samuel Le Bihan. OCS Choc à 20h40

– Madame Bovary de Claude Chabrol (1991 – 2h20). Drame avec Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Christophe Malavoy, Jean Yanne, Lucas Belvaux. Une adaptation convaincante du roman de Gustave Flaubert. France 5 à 20h50.

Soirée Robert Enrico sur Arte

20h50 : Les Grandes gueules (1965 – 2h10). À la mort de son père, Hector Valentin rentre du Canada pour reprendre la scierie familiale dans les Vosges. Mais sa petite entreprise est concurrencée par celle du puissant Lucien Therraz, qui convoite son exploitation. Avec Lino Ventura, Bourvil et Marie Dubois. Témoignage de José Giovanni.

23h00 : Le Secret (1974 – 1h40). Policier avec Jean-Louis Trintignant, Marlène Jobert et Philippe Noiret.

Mardi 15

– Basic instinct de Paul Verhoeven (1992 – 2h05). Policier avec Michael Douglas et Sharon Stone. L’inspecteur Nick Curran enquête sur le meurtre d’un ancien chanteur de rock, frappé de trente et un coups de pic à glace par une inconnue avec laquelle il faisait l’amour. La victime fréquentait depuis un an et demi une jeune, riche et brillante romancière, Catherine Tramell… TCM Cinéma à 20h50

– Basic instinct Sex, Death & Stone (2020 – 0h55) Documentaire qui revient sur la genèse et l’impact du film qui a connu bien des polémiques lors sa sortie. Avec les analyses de Sharon Stone, Michael Douglas et Paul Verhoeven. TCM Cinéma à 22h55

– Brooklyn affairs de et avec Edward Norton (2019 – 2h20). Policier. Dans le New York dans années 1950, Lionel Essrog, détective privé, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville… Avec Gugu Mbatha- Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Bruce Willis. Canal+ à 21h05

Soirée Jean-Paul Belmondo et Philippe de Broca sur Ciné+Famiz

20h50 : Cartouche (1962 – 1h50). Aventures avec Claudia Cardinale, Jean Rochefort, Odile Versois.

22h45 : Le Magnifique (1973 – 1h35) Comédie avec Jacqueline Bisset, Vittorio Caprioli, Monique Tarbes, Jean Lefebvre.

Mercredi 16

– La Dame de Shanghai de et avec Orson Welles (1947 – 1h30). Une vénéneuse histoire d’amour de mort et de trahison. Film noir avec également Rita Hayworth (qui sacrifia sa coiffure pour l’occasion). Ciné+Classic à 20h50

– The Guilty de Gustav Möller (2018 – 1h25). C’est un soir comme un autre dans un centre d’appels d’urgence de la police de Copenhague. Asger Holm reçoit l’appel d’une certaine Iben dont les propos paraissent dénués de sens. Il comprend que son interlocutrice est victime d’un enlèvement… Thriller en huis-clos avec Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi. Arte à 20h55.

Jeudi 17

– Les grands réalisateurs : Claude Lelouch de Gilles Nadeau (2004 – 0h52). Documentaire/biographie sur le réalisateur d’Un Homme et Une Femme. OCS Géants à 17h50

– La Bonne année de Claude Lelouch (1973 – 1h55). Quand un malfrat et une riche et belle antiquaire de la Croisette s’éprennent l’un de l’autre… Comédie policière avec Lino Ventura et Françoise Fabian. OCS Géants à 18h50

– Une Femme douce de Serguei Loznitsa (2017 – 2h17). Drame. Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelque temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée, elle décide de lui rendre visite. Festival de Cannes 2017. OCS City à 20h40.

Une Femme Douce – Serguei Loznitsa – Festival de Cannes 2017 – Crédit photo : Philippe Prost



Vendredi 18

– Cro-Man de Nick Park (2018 – 1h25). Animation. Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi… OCS Max à 20h40.

– Hellboy de Guillermo Del Torro (2004 – 1h57). Fantastique. Né dans les flammes de l’enfer, le démon Hellboy est transporté sur Terre. Sauvé par le docteur Broom, il est alors élevé pour combattre les forces du Mal… Adaptation du « comic book » de Mike Mignola. Avec Ron Perlman et John Hurt. OCS Choc à 20h40

– Mona et moi de Patrick Grandperret (1989 – 1h35). Comédie dramatique. Pierre, jeune punk poète et mythomane, vit dans une usine désaffectée transformée en loft qu’il partage avec Olivier, le fils du propriétaire, et Ricky, un bouquiniste dingue vivant avec un serpent python. Il tombe amoureux de Mona, une jeune caissière de supermarché, qui ne tarde pas à devenir l’égérie et la conscience de la bande… Avec Denis Lavant, Johnny Thunders, Sophie Simon, Antoine Chappey. Cine+ Club à 20h50

– Grease de Randal Kleiser (1978 – 1h50). Comédie musicale à succès tirée d’une comédie musicale à succès. A la fin des années 1950 sur la côte californienne, Danny Zuko rencontre la ravissante Sandy Olsson, dont il tombe amoureux… Gentille fille et « bad boy », socquettes blanches, perfecto et gomina. Avec le duo John Travolta et Olivia Newton-John. Arte à 20h55

Soirée Georges Lautner sur Ciné+Classic

20h50 : Les Barbouzes (1964 – 1h40). Comédie d’espionnage avec Lino Ventura, Bernard Blier et Francis Blanche

22h30 : Des pissenlits par la racine (1964 – 1h30). Comédie avec Louis de Funès, Michel Serrault et Mireille Darc.

Une Série :

– Parlement de Noé Debré, Émilie Noblet et Jérémie Sein. Jeune assistant parlementaire fraîchement engagé, Samy ne connaît pas grand chose aux institutions européennes. Il espère néanmoins tirer son épingle du jeu… Rediffusion sur le site de France.tv des 10 épisodes de la 1ère saison de cette série satirique.

Philippe Descottes

