Cinéma.. à la télévision (Semaine du 5 au 11 décembre)

Y aura-t-il des films dans les salles de cinéma avant Noël ? Oui, la tendance semble se confirmer et les cinémas doivent rouvrir le 15 décembre. Si « tout va bien » certains films vont être reprogrammés et il pourrait y avoir quelques nouveautés. Enfin, si les séances ont pour obligation de se terminer à 21 heures, les spectateurs devraient cependant bénéficier d’une dérogation pour rentrer chez eux…

Bien entendu, pour le petit écran nous continuons à vous proposer une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…



Samedi 5

– Comme une image de et avec Agnès Jaoui (2004 – 1h50). Lolita Cassard, vingt ans, en veut au monde entier, parce qu’elle ne ressemble pas aux filles des magazines et aimerait tellement se trouver belle, au moins dans le regard de son père, trouver son regard tout simplement… Comédie avec également Marilou Berry, Jean-Pierre Bacri, Laurent Grevill, Virginie Desarnauts. Ciné+Club à 15h20

– Mustang de Deniz Gamze Ergüven (2014 – 1h40). En Turquie, dans un village au bord de la mer Noire, c’est la fin de l’année scolaire. La jeune Lale et ses quatre soeurs, orphelines, libres et insouciantes, chahutent joyeusement sur la plage avec des garçons. Un comportement qui n’est pas du goût de leur grand-mère… OCS City à 16h25

– Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier (2012 – 1h35). Célestine, une jeune souris, a grandi dans le monde souterrain des rongeurs. Comme beaucoup de ses semblables, elle est destinée à devenir dentiste. Mais elle a d’autres ambitions… Animation. Gulli à 21h05

– Utu de Geoff Murphy (1984 – 1h50). 1870. La Nouvelle-Zélande est sous protectorat britannique. La Couronne organise une milice afin d’éteindre les velléités d’indépendance de la population locale. Te Wheke, un Maori, est éclaireur découvre que l’armée britannique a décimé son village, il déserte ses rangs et rallie les rebelles . Drame avec Anzac Wallace, Merata Mita, Bruno Lawrence.

Dimanche 6

– Une femme de ménage de Claude Berri (2002 – 1h40). Jacques, un ingénieur du son d’une cinquantaine d’années, a entamé une nouvelle vie de célibataire après le départ de sa femme. Jusqu’au jour où il tombe sur la petite annonce d’une femme de ménage qui recherche un travail… Drame romantique avec Jean-Pierre Bacri, Emilie Dequenne, Brigitte Catillon. France 3 à 13h35

– Bienvenue Monsieur Marshall de Luis García Berlanga (1952 – 1h20). Après la Seconde Guerre mondiale, un petit village espagnol accablé par la sécheresse apprend qu’une commission chargée de distribuer les subsides du plan Marshall va arriver. Afin d’en bénéficier, il convient de recevoir dignement ces hôtes de marque… Une comédie satirique qui a obtenu le Prix International de… la bonne humeur au Festival de Cannes 1953 ! Ciné+ Classic à 16h15

– Moonlight de Barry Jenkins (2016 – 1h50). Un quartier défavorisé de Miami, dans les années 1980. Voulant échapper à ses camarades qui le pourchassent, Chiron, surnommé «Little», se réfugie dans un squat fréquenté par les drogués du quartier. Juan le découvre là et, avec son amie Teresa, décide de le prendre sous son aile… Drame avec Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes, Ashton Sanders, Ciné+ Club à 18h00

– Give me liberty de Kirill Mikhanovsky (2019 – 1h50). Vic, jeune Américain d’origine russe malchanceux, conduit un minibus pour personnes handicapées à Milwaukee. Alors que des manifestations éclatent dans la ville, il est déjà très en retard et sur le point d’être licencié… Comédie passée par Sundance et la Quinzaine cannoise avec Lauren ‘Lolo’ Spencer, Chris Galust, Maxim Stoyanov. OCS City à 20h40

– La Grande évasion de John Sturges (1963 – 2h50). Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont décidé de regrouper au stalag Lutf North les prisonniers de guerre alliés récidivistes de l’évasion. Pour le capitaine Ramsey, un officier britannique, le devoir de tout officier prisonnier est néanmoins de s’évader… Avec Steve McQueen, Charles Bronson, James Gardner, Donald Pleasence. Arte à 20h50

– Hope and Glory de John Boorman (1987 – 1h50).3 septembre 1939 : la radio annonce que l’Angleterre a déclaré la guerre à l’Allemagne. Chez les Rohan, une famille ordinaire de la banlieue londonienne, les sentiments sont partagés… Comédie dramatique inspirée des souvenirs d’enfance du cinéaste, avec Sarah Miles, Sebastian Rice-Edwards, David Hayman, Sammi Davis. Ciné+Club à 20h50

Soirée James Bond sur France 3

21h00 : 007 Spectre de Sam Mendes (2015 – 2h20).Avec Daniel Craig

23h30 :Goldfinger de Guy Hamilton (1964 – 1h49).Avec Sean Connery… et la voix de Shirley Bassey !



Lundi 7

– Baaria de Guiseppe Tornatore (2009 – 2h25). Surnommée Baaria par ses habitants, cette petite ville de la province de Palerme est le théâtre d’une saga familiale qui s’étend sur trois générations. Des années 30 aux années 80… Drame avec Francesco Scianna, Margareth Madè, Ángela Molina, Enrico Lo Verso. Musique Ennio Moriccone. Ciné+ Emotion à 18h25

– Chinatown de Roman Polanski (1974 – 2h10).En 1937, alors que la sécheresse accable Los Angeles, le détective privé J.J. Gittes reçoit la visite d’une superbe femme, Evelyn Mulwray, qui lui demande de filer son mari, haut fonctionnaire au Service des eaux, qu’elle soupçonne de la tromper… Polar hommage aux films noirs hollywoodiens des années 30/40, avec Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston. France 5 à 20h50.

– Jeunes filles en uniforme de Geza von Radvanyi (1958 – 1h55) Potsdam, 1910. À la mort de sa mère, Manuela von Meinhardis est placée par sa tante dans un pensionnat pour jeunes filles de la noblesse. Le quotidien, régi d’une main de fer par la directrice de l’établissement, est égayé par de rares moments sans surveillance et par la douceur de Mlle von Bernburg, la professeure de littérature. Avec Lilli Palmer, Romy Schneider.Arte à 20h50

– Une intime conviction de Antoine Raimbault (2017 – 1h45). Accusé du meurtre de sa femme, Jacques Viguier est innocenté lors de son procès en première instance en 2009. Parce que le procureur général a fait appel du jugement, un nouveau procès s’ouvre en 2010. Drame avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Jean Benguigui. Cine+ Club à 20h50

Signoret et Montand, Monroe et Miller : deux couples à Hollywood. Documentaire de Patrick Glâtre et Sylvain Bergère qui nous ramène à Hollywood en 1960. France 3 à 21h05

– Le Professeur de Valerio Zurlini (1972 – 2h10). Film très peu connu avec Alain Delon et Lea Massari. L’acteur l’avait peu apprécié à l’époque… Arte à 22h25.

Mardi 8

– Mes Meilleurs Copains de Jean-Marie Poiré (1988 – 1h50) À l’approche de la quarantaine, cinq amis, ex-soixante-huitards, retrouvent, le temps d’un week-end passé dans la maison campagne de l’un d’eux, la femme dont ils étaient amoureux vingt ans plus tôt… Comédie avec Gérard Lanvin, Christian Clavier, Jean-Pierre Bacri, Philippe Khorsand, Louise Portal et un certain… Jean-Pierre Darroussin. Cine+Famiz à 20h50

– Les Eblouis de Sarah Suco (2016 – 1h35). Camille a 12 ans lorsque ses parents entrent dans une communauté religieuse. Face à la soumission, Camille va se rebeller… Drame avec Céleste Brunnquell, Eric Caravaca, Camille Cottin et Jean-Pierre Darroussin tous les deux à contre-emploi.Canal+ à 21h05

– Les babas cool de François Leterrier (1981 – 1h20). Antoine Bonfils, en panne de voiture près de Manosque, se réfugie dans une communauté de jeunes écologistes néo-ruraux. La belle Aline, «sexuellement libérée», le retient pour la nuit…Comédie avec Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Philippe Bruneau, Martin Lamotte, Anémone. Cine+Famiz à 22h40

– Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino (1978 – 3h00). A Clairton, petite ville industrielle de Pennsylvanie, cinq ouvriers de l’équipe de nuit, Michaël, Nick, Steven, Stanley et Axel se retrouvent au bar de leur ami John. Ils s’apprêtent à fêter le mariage de Steven avec Angela et le départ de Mike, Nike et Steven appelés au Vietnam… Avec Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage et Meryl Streep TCM Cinéma à 22h55

Mercredi 9

– Leto de Kirill Serebrennikov (2018 – 2h05).Leningrad, au début des années 1980. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent sous le manteau et une scène rock émerge… OCS City à 20h40

– Donbass de Sergey Loznitsa (2018 – 2h00) Dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine, une guerre hybride mêle conflit armé ouvert, crimes et saccages perpétrés par des gangs séparatistes. La guerre s’appelle la paix, la propagande est érigée en vérité et la haine prétend être l’amour… OCS City à 22h45

– Mektoub my Love : Canto Uno de Abdellatif Kechiche (2016 – 2h55).Sète, été 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant familial, les bars du coin et la plage fréquentée par les filles en vacances. Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau. France 2 à 22h45

Soirée John Carpenter Ciné+Frisson

20h50 :New York 1997 (1981 – 1h35). Symbole de la modernité triomphante au début des années 80, New York est en pleine décadence quelque vingt ans plus tard : privée d’électricité, la cité en ruines a été transformée en une prison géante… Avec Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence.

22h25 : Los Angeles 2013 (1996- 1h40). En 2013, le bord de mer de Los Angeles s’est détaché du continent, à la suite d’un tremblement de terre et est devenu une île. Le lieu a été transformé en prison… Avec Kurt – Russell, Steve Buscemi, Peter Fonda.

Jeudi 10

– Le bonheur est dans le pré d’Etienne Chatillez (1995).Décidément, rien ne va plus dans la triste vie de Francis Bergeade. Modeste fabricant de lunettes de WC à Dole, il ne parvient pas à enrayer le conflit social qui menace la santé de son atelier… Comédie avec Michel Serrault, Eddy Mitchell, Sabine Azéma, Carmen Maura, Éric et Joel Cantona. Ciné+ Famiz à 20h50.

Soirée à remonter le temps avec H.G.Wells sur TCM Cinéma :

20h50 : La machine à explorer le temps de George Pal (1960 – 1h40).Le 31 décembre 1899, dans un confortable appartement londonien, les amis de George, célibataire épris de recherches scientifiques, attendent la venue du maître de céans qui les a invités à dîner. Celui-ci arrive harassé, les vêtements déchirés, le visage et le corps meurtris. Il vient de faire une incursion dans le passé et dans le futur à bord de sa machine à explorer le temps qu’il a mise au point… SF avec Rodney Taylor, Alan Young, Yvette Mimieux.

22h30 : C’était demain de Nicholas Meyer (1979 – 1h50).Une prostituée est sauvagement assassinée en pleine nuit par le terrible Jack l’Eventreur… A deux pas de là, dans une maison cossue, le professeur Herbert G. Wells est sur le point de présenter à ses amis l’invention qu’il a mise au point : une machine à explorer le temps ! SF avec Malcolm McDowell, David Warner et Mary Steenburgen.



Vendredi 11

– Tu mérites un amour de et avec Hafsia Herzi (2019 – 1h45). Lila vient de découvrir que son petit ami Rémi la trompe avec l’une de ses ex. Le coup est rude et les tentatives d’explication restent vaines…Le 1er film de la comédienne derrière la caméra. Comédie romantique avec également Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte, Anthony Bajon, Sylvie Verheyde. Cine+ Emotion à 20h50

– Hellraiser 1 : Le pacte de Clive Barker (1987 – 1h30). Franck Cotton parcourt le monde en quête d’expériences extrêmes susceptibles d’augmenter sa perception du plaisir. De retour en Angleterre, il s’empresse d’ouvrir une boite mystérieuse, acquise lors d’un voyage : Franck vient d’ouvrir les portes de l’enfer… Horreur. OCS Choc à 22h25

– La Cible de Peter Bogdanovich (1968 – 1h30). À Hollywood, à la fin de l’avant-première privée du film «The Terror», l’acteur Byron Orlook, célèbre pour ses films d’horreur, annonce qu’il prend sa retraite. Cette décision affecte profondément son producteur, ainsi qu’un jeune metteur en scène qui comptait tourner un film avec lui… Policier avec Boris Karloff, Tim O’kelly, James Brown, Sandy Baron. TCM Cinéma à 22h45

Des Séries :

– Parlement de Noé Debré, Émilie Noblet et Jérémie Sein. Jeune assistant parlementaire fraîchement engagé, Samy ne connaît pas grand chose aux institutions européennes. Il espère néanmoins tirer son épingle du jeu… Rediffusion sur le site de France.tv des 10 épisodes de la 1ère saison de cette série satirique.

– No Man’s Land de Oded Ruskin. Paris, 2014. Antoine Habert est un jeune et brillant ingénieur. Six ans plus tôt, sa soeur Anna, a trouvé la mort dans un attentat terroriste. Un jour, Antoine croit reconnaître la silhouette d’Anna dans un reportage sur les combattantes kurdes en Syrie… La série, qui associe thriller et espionnage, était déjà sur le site d’Arte, elle est maintenant diffusée à la télévision. Avec Mélanie Thierry, Félix Moati et Souheila Yacoub. Arte, jeudi à 20h55.

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes